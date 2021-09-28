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Кто бы ни стал канцлером Германии, коалиция будет благоприятной для Украины: худший сценарий сведен практически к нулю, - Кулеба

Кто бы ни стал канцлером Германии, коалиция будет благоприятной для Украины: худший сценарий сведен практически к нулю, - Кулеба

Кто бы ни стоял во главе правительства Германии, коалиция будет благоприятной для Украины. Это заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Об этом он заявил на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вчера я получил СМС из Германии от одного очень знающего человека, друга Украины, который написал мне, что худший сценарий для Украины сведен практически к нулю", - заявил министр иностранных дел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Транзит российского газа через Украину должен продолжаться, - кандидат в канцлеры ФРГ Шольц

Министр считает, что кто бы ни стоял во главе правительства Германии - коалиция будет сбалансированной и благоприятной для Украины.

"Но еще раз подчеркиваю, кто бы ни был канцлером Германии, он прежде всего будет канцлером Германии. Об этом нужно помнить", - добавил Дмитрий Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о выборах в Германии: Мы системно работали со всеми политсилами и рассчитываем на благоприятную коалицию

Автор: 

Германия (6943) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
Аналітєг...кульома
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28.09.2021 09:00
+5
"Вчера я получил СМС из Германии от одного очень знающего человека, друга Украины, который написал мне, что худший сценарий для Украины сведен практически к нулю"
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28.09.2021 08:57
+5
Кто бы ни был канцлером Германии, он прежде всего будет канцлером Германии

Конхфуций аплодирывает стоя. Вотето полет философской мюсли

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28.09.2021 09:03
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Украине пора избавиться от партнерозависимости во внешней политике, - Кулеба

Такие гордые ЗЕпопрошайки нынче пошли. Стоят с протянутой рукой, клянчат деньги и помощь, но приэтом хамят и огрызаются.
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28.09.2021 08:56 Ответить
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28.09.2021 08:58 Ответить
зе-иканамисты недаром учились в Трускавце. у них выполнение бюджета напрямую зависит от внешних поступлений. чья б корова мычала...
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28.09.2021 09:05 Ответить
"Вчера я получил СМС из Германии от одного очень знающего человека, друга Украины, который написал мне, что худший сценарий для Украины сведен практически к нулю"
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28.09.2021 08:57 Ответить
тонко
настало время... разговорения Кулебы)
кстати про "северный поток" тоже кое кто говорил шо не достроят, да и про мост Ротенберга тоже так же.
я даже читал в ЖЖ срач между нашим каким то чуваком и гламурненькой кисой "политичанка" - поспорили шо если достроят мост, то чувак выложит ей то ли тысячу, то ли десять, баксов, а если не достроят, то она сделает ему "приятно". так что то и не проверил - выложил ли он бабло ей.
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28.09.2021 09:02 Ответить
Комменты про победу "зелёных" зелёные уже подчистили.
Чтобы не получилось, как с Трампом.
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28.09.2021 08:57 Ответить
Так не бывает .
У партий есть разногласии в отношении россиии
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28.09.2021 08:58 Ответить
Это были предвыборные разногласия.
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28.09.2021 10:25 Ответить
аа ну раз Смс из Германии )
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28.09.2021 08:59 Ответить
ну ага, это как раньше: Ану посмотри каккие у меня джинсы, а вот еще кеды и дома еще кроссовки есть.
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28.09.2021 09:04 Ответить
Аналітєг...кульома
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28.09.2021 09:00 Ответить
ДОПЕКЛА МЕРКЕЛЬ німців

За словами Шольца, під час голосування виборці сказали, що консервативному блоку ХДС/ ХСС час йти в опозицію після 16 років перебування при владі

«Виборці дуже чітко висловилися. Вони сказали, хто повинен сформувати наступний уряд», - зазначив він.

О
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28.09.2021 09:02 Ответить
еще бы самого этого кулебякина со всей зе-шоблой свести к нулю - вот это было бы правильно.
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28.09.2021 09:02 Ответить
Кто бы ни был канцлером Германии, он прежде всего будет канцлером Германии

Конхфуций аплодирывает стоя. Вотето полет философской мюсли

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28.09.2021 09:03 Ответить
Сунь Цзы нервно жует бамбук послушав этого мущинку. реально лучше бы молчал.
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28.09.2021 09:06 Ответить
Северный поток запустили
Оружие и военные технологии Украине продавать отказываются
С РФ торгуют в полный рост и отношения прекрасные
Вступление Украины в НАТО не поддерживают
"худший сценарий"?! О чем ты, Кулеба? Это в смысле: Спасибо, что Германия с РФ совместно на Украину не нападают?
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28.09.2021 09:39 Ответить
Кулеба, ну конечно же мы верим каждому твоему слову ... Ведь не зря тебе Майя Санду, прямо в присутствии ЗЕленого клоуна, сказала: "А ты у них кто министр иностранных дел или тряпка?"...
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28.09.2021 10:04 Ответить
Кулеба не просто манипулирует с этим загадочным смс, а еще делает по правилам НЛП. Он так завернул коммуникацию, что по идее 90%+ прочитавших все забудут, кроме месседжа "худший сценарий для Украины сведен к нулю"
Кулеба явно хочет успокоить украинцев по поводу запуска СП-2. Вот рядом новость по "зеленый" водородовод на базе украинской ГТС ( когда и для кого?). Вот теперь мифический смс чуть ли от Бетмена, который спасет Украину...Зачем Кулеба успокаивает нас и Европу, ведь по факту он подыгрывает Кремлю?
Знакомый близкий к топ политикам, говорит что Кулеба заявляет то что просит Зе, он чистый карьерист и просто делают что скажут, что скажет Зе. А кто наушничает Зе решайте сами, явно не ветерраны АТо и не патриоты
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28.09.2021 10:09 Ответить
А действительно, какая разница, кто конкретно Украине в штрудель срать будет, ежели вопрос "срать или не срать" решён - "однозначно срать".
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28.09.2021 10:14 Ответить
А какой был худший сценарий? Вроде таких не могло быть изначально.
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28.09.2021 10:27 Ответить
Худший сценарий это коалиция во главе с Альтернативой для Германии, но это было сразу понятно, что нереально. Сегодня рассматривается два варианта коалиции: свободные демократы вместе с зелеными объединяются или с партией Меркель или с партией, победившей на выборах.
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28.09.2021 14:45 Ответить
 
 