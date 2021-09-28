Кто бы ни стал канцлером Германии, коалиция будет благоприятной для Украины: худший сценарий сведен практически к нулю, - Кулеба
Кто бы ни стоял во главе правительства Германии, коалиция будет благоприятной для Украины. Это заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Об этом он заявил на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Вчера я получил СМС из Германии от одного очень знающего человека, друга Украины, который написал мне, что худший сценарий для Украины сведен практически к нулю", - заявил министр иностранных дел.
Министр считает, что кто бы ни стоял во главе правительства Германии - коалиция будет сбалансированной и благоприятной для Украины.
"Но еще раз подчеркиваю, кто бы ни был канцлером Германии, он прежде всего будет канцлером Германии. Об этом нужно помнить", - добавил Дмитрий Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такие гордые ЗЕпопрошайки нынче пошли. Стоят с протянутой рукой, клянчат деньги и помощь, но приэтом хамят и огрызаются.
настало время... разговорения Кулебы)
кстати про "северный поток" тоже кое кто говорил шо не достроят, да и про мост Ротенберга тоже так же.
я даже читал в ЖЖ срач между нашим каким то чуваком и гламурненькой кисой "политичанка" - поспорили шо если достроят мост, то чувак выложит ей то ли тысячу, то ли десять, баксов, а если не достроят, то она сделает ему "приятно". так что то и не проверил - выложил ли он бабло ей.
Чтобы не получилось, как с Трампом.
У партий есть разногласии в отношении россиии
За словами Шольца, під час голосування виборці сказали, що консервативному блоку ХДС/ ХСС час йти в опозицію після 16 років перебування при владі
«Виборці дуже чітко висловилися. Вони сказали, хто повинен сформувати наступний уряд», - зазначив він.
О
Конхфуций аплодирывает стоя. Вотето полет философской мюсли
Оружие и военные технологии Украине продавать отказываются
С РФ торгуют в полный рост и отношения прекрасные
Вступление Украины в НАТО не поддерживают
"худший сценарий"?! О чем ты, Кулеба? Это в смысле: Спасибо, что Германия с РФ совместно на Украину не нападают?
Кулеба явно хочет успокоить украинцев по поводу запуска СП-2. Вот рядом новость по "зеленый" водородовод на базе украинской ГТС ( когда и для кого?). Вот теперь мифический смс чуть ли от Бетмена, который спасет Украину...Зачем Кулеба успокаивает нас и Европу, ведь по факту он подыгрывает Кремлю?
Знакомый близкий к топ политикам, говорит что Кулеба заявляет то что просит Зе, он чистый карьерист и просто делают что скажут, что скажет Зе. А кто наушничает Зе решайте сами, явно не ветерраны АТо и не патриоты