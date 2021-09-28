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"Благодаря "зеленому" водороду Украина может стать важным поставщиком энергии в ФРГ. Это исторический шанс, - Кулеба

Развитие водородной экономики может дать Украине исторический шанс стать для Германии важным поставщиком энергии, оттеснив Россию.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Благодаря "зеленому" водороду Украина для Германии может стать тем, кем является Россия для Германии в сфере газа. Это действительно исторический шанс, и очень важно его не потерять, построить такую ​​связь между Украиной и Германией, которая выведет нас на передовые позиции в их не только внешний, но и внутренней политике", - отметил Кулеба.

Отметим, 22 августа, в день визита Ангелы Меркель в Киев, НАК "Нафтогаз Украины" и немецкий газовый трейдер RWE Supply&Trading подписали меморандум о взаимопонимании в сфере водородной экономики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Газовые компании представили проект европейского водородного газопровода

Автор: 

Германия (6943) энергетика (2554) Кулеба Дмитрий (2880) водород (8)


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Топ комментарии
+11
А он реально идиот!
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28.09.2021 09:03
+8
Поставляйте в ФРН зелену електроенергію по 6 гривень за кіловатт. А нам залишіть атомну по 80 копійок за кіловатт.
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28.09.2021 09:09
+7
это из оперы про миллиард деревьев фантазии
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28.09.2021 09:05
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А он реально идиот!
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28.09.2021 09:03 Ответить
это из оперы про миллиард деревьев фантазии
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28.09.2021 09:05 Ответить
Поставляйте в ФРН зелену електроенергію по 6 гривень за кіловатт. А нам залишіть атомну по 80 копійок за кіловатт.
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28.09.2021 09:09 Ответить
дніпро і дністер течуть на південь, а там сонячні ел. станції, так що водень виробляти є як і з чого...в німеччині - навпаки
но краще вироблене використати на внутрішнє енергоспоживання...
так і німці роблять
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28.09.2021 09:20 Ответить
Ага! А ще худоба пердить і виробляє метан! Ось де можна нажити!
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28.09.2021 09:43 Ответить
всі побачили, тямиш
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28.09.2021 10:02 Ответить
"Благодаря "зеленому" водороду Украина может стать важным поставщиком энергии в ФРГ. Это исторический шанс, - Кулеба"
_Вот ублюдок! И даже не краснеет!
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28.09.2021 09:05 Ответить
А водород будут добывать через водограй или что там за технология?
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28.09.2021 09:06 Ответить
Хватит нас успокаивать мифическими водородными плюшками. Украина и Европа стали намного ближе к большой войне с РФ, она уже началась, судя по ценам на газ. И это на совести Меркель , а если дойдет таки до горячей и кровавой фазы войны, то виноваты в этом буду уже целые народы: русские и немцы, как обычно
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28.09.2021 09:07 Ответить
Газпром это не спасёт, он фундаментально влип по газу с Китаем и теперь весь в долгах как в шелках и конца-края этому не видно.
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28.09.2021 09:22 Ответить
Производство водорода Украине не выгодно. Себе- грязь, им " чистый водород.
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28.09.2021 09:10 Ответить
Ну, если вся ЗЕ команда организованно начнёт пердеть не просто так, а в газовую трубу, то тогда они точно станут важным поставщиком энергии в ФРГ и не только! Идиоты!!!
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28.09.2021 09:11 Ответить
Заметьте, сер, пердеть водородом. Не просто газом от переработки гороха.
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28.09.2021 09:22 Ответить
ця кулеба є генератором випадкових слів
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28.09.2021 09:12 Ответить
А почему зеленый?)
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28.09.2021 09:14 Ответить
Не нужно думать, что "зеленый" водород экологически чист, вреда от него побольше, чем от бензина, ведь для его производства требуются тот же уран, газ, нефть и уголь, эфемерная же безопаснось проистекает вследствие удаленности произаодства водорода от городов.
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28.09.2021 09:16 Ответить
Плюс КПД производства водорода. 19% при расщеплении солнечными панелями, 50% при использовании газа. Очень полезно, да.
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28.09.2021 09:20 Ответить
Да 19% КПД можно получить, но на таких панелях которые по стоимости только для спутников сгодятся, а для поликремниевой дешевки и 5% - достижение.
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28.09.2021 09:29 Ответить
Ну че, Кулеба прям молодец. Подключим атомные станции и будем добывать водород для немцев. Чистая энергия.
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28.09.2021 09:16 Ответить
В нормальных странах руководство пытается сначала в достаточной степени обеспечить энергией своих граждан. Пусть Кулеба, как великий специалист в области добычи энергоносителей, озвучит действительную себестоимость добычи украинского газа, которую озвучил иностранец - под присягой об уголовной ответственности подтвердит себестоимость - это буде достойно политика такого ранга, а свистеть каждый может
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28.09.2021 09:19 Ответить
Кроль озвучував ще в 13-му році. І?
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28.09.2021 11:20 Ответить
Водород из чего Кулеба добывать будет? Из словесного пе..жа?
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28.09.2021 09:20 Ответить
Здешние комментаторы это охрененные спецы по водороду. У нас есть незадействованные мощности АЭС, которые мы не можем задействовать, потому что с помощью АЭС нельзя балансировать перепады потребления, для этого существуют ТЭЦ. Но ТЭЦ это дорого. Мы не можем включить АЭС днем на полную мощность, так как ночью эту энергию девать будет некуда. Вот тут на помощь приходит электролиз воды - добыча водорода с его помощью. Это будет делаться как раз тогда, когда появляются излишки электроэнергии от АЭС - ночью в основном. Так мы убиваем двух зайцев - нам не нужны становятся излишние ТЭЦ, меньше жжем угля и газа, а электричества от АЭС больше. Как результат - у нас появляется водород, который можно продавать.

Был и более тупой вариант нагрузки АЭС ночью - майнинг возле АЭС. Вот это было реально тупо.
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28.09.2021 09:22 Ответить
И чем же майнинг было тупо?
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28.09.2021 09:24 Ответить
Тем что магнинг на уровне государства это ржач....уровень тут конечно ппц интеллекта
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28.09.2021 09:30 Ответить
Вот я и думаю. Зачем ********* вместе с семьями собаками свиньями кварталом95 едет в Трускавец? Будут отрабатывать новую технологию генерации водорода.
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28.09.2021 09:27 Ответить
Они идиоты? Если Россия не будет транспортировать газ через нашу трубу, то нам водород понадобится для собственных нужд вместо газа. У нас не останется лишнего водорода для Германии.
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28.09.2021 09:29 Ответить
Водород дороже. Выгоднее продать водород и купить СПГ газ
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28.09.2021 09:31 Ответить
Турция не пропускает танкеры с СПГ через Босфор,если ты не знал.
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28.09.2021 09:32 Ответить
16 лип. 2018 р. - В Одесский морской порт прибыл танкер-газовоз Gammagas, который доставил почти 2,2 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ)

Ну и через Польшу можем получать если что. Да, это дороже, но любая цена оправдана, если товар нужен за эту цену.
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28.09.2021 10:58 Ответить
одинокий танкер пропустят, а поток танкеров Турция категорически против пропускать через Босфор, якобы это угрожает пожарной безопасности Стамбула. Через Польшу дороже, да и Польша сама хочет отказаться от российского газа, у нее лишнего не будет.
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28.09.2021 18:21 Ответить
Это все детали и будет понятно что делать с водородом, когда он будет в наличии. Все эти варианты дележки шкуры можно рассмотреть и по ходу дела
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28.09.2021 21:16 Ответить
Водород нужен и его можно производить только для химических реакций в производстве.
Для тепла нужно использовать газ уголь дрова электроэнергию атомных станций
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28.09.2021 09:37 Ответить
"меморандум о взаимопонимании в сфере водородной экономики" - это как "протокол о намерениях по освоению новых экзопланет ближайшей галактики"?
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28.09.2021 09:34 Ответить
Безпосере́днє виробни́цтво залі́за, також пряме одержання заліза - відносно високотемпературний процес безпосереднього (обминаючи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE доменне виробництво https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BD чавуну ) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F відновлення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE заліза з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B8 руд .... - відновником є змішаний газ, що складається з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8E окису вуглецю та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C водню .
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28.09.2021 09:38 Ответить
І знову зможе і знову мрії і знову обіцянки. Де щось зроблене, щоб українці мали цим пишатися?
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28.09.2021 09:39 Ответить
Зелёный водород ? Из чего его будут получать ?
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28.09.2021 09:44 Ответить
Кулеба такий же дурний і неосвічений, як і ті німці, які цю програму намалювали в своїх тупих головах. В Україні вже прісної води майже немає, ви останнє будете на водень розщеплювати??? Зменшувати площі під посіви треба, насаджувати ліс, відновлювати малі річки і болота. Ось програма для уряду.
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28.09.2021 09:45 Ответить
https://www.popmech.ru/technologies/news-470412-vodorodnoe-toplivo-iz-morskoy-vody-teper-deshevo-i-prosto/
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28.09.2021 09:51 Ответить
Так, Данелія дійсно був пророком. Земля невпинно перетворюється на планету Плюк. Цаки вже ввели. На чатлан (вакцинованих) і пацаків (невакцинованих) з відповідним обмеженням прав людей вже розділили. Плани і технології переробки води на лут вже розроблені...
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28.09.2021 11:30 Ответить
Для химиков напоминаю, что при сжигании водорода он превращается снова в воду.
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28.09.2021 21:18 Ответить
В об"ємі, ще більшому, ніж затрачено на його добування? Зрозуміло.
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28.09.2021 21:49 Ответить
материя никуда не девается, это не ядерная реакция. Чтобы это не казалось чудом, учись хорошо. при сжигании водорода все количество воды возвращается обратно...тебе лет сколько что ты этого не знаешь????
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29.09.2021 00:11 Ответить
Виявляєтся, все так легко і просто, але, чомусь, до сих пір не реалізоване. Не можуть без тебе горе-учені...
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29.09.2021 11:30 Ответить
Вообще непонятно что ты несешь. Расщепляй воду на водород и кислород, потом сжигай и получишь то же количество воды, ни молекулой меньше ни молекулой больше...ты видать закончил два класса и три коридора, а все лезешь обсуждать химию.
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29.09.2021 15:33 Ответить
Питання було: чому все це до сих пір не реалізоване і масово не впроваджене, якщо все так просто? Де всі, такі, як ти, видатні хіміки? Чому, замість здійснити прорив в галузі водневої енергетики, сидите і вдаєте з себе проФФесорів на Цензорі?
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29.09.2021 16:11 Ответить
Потому что Ахметову нужны твои деньги, которые ты платишь за электричество с ТЭЦ. Потому и АЭС простаивают. А в мире все давно реализовано, мир это не только Цензор.
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29.09.2021 16:58 Ответить
Де?
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29.09.2021 17:06 Ответить
Для тебе в Караганде
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30.09.2021 08:39 Ответить
Це все, на що ти здатен? Покорчити з себе розумника і злитись? Зрозуміло.
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30.09.2021 12:24 Ответить
А я должен глупому комментатору тут диссер писать? Ну извини!
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30.09.2021 14:16 Ответить
А ти, часом, не сам Кулєба, під лівим ніком зареєстрований? Схоже на те. Такий самий фантазер...
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30.09.2021 19:06 Ответить
Прощай школота, иди учи химию.
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30.09.2021 19:07 Ответить
Ну тут его явно понесло.
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28.09.2021 10:22 Ответить
Хвора людина.
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28.09.2021 10:31 Ответить
Зелёный водород? Хммм. Шо, прямо таки из Зе и будут изготавливать?
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28.09.2021 10:39 Ответить
Капець водню, зійде на пси. Він тепер теж "зелений"
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28.09.2021 11:30 Ответить
"Благодаря "зеленому" водороду Украина может стать важным поставщиком энергии в ФРГ. -Убеждает украинцев Кулеба. Но является ли для немцев слово "может" таким же волшебным как и для украинцев - вопрос.
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28.09.2021 11:41 Ответить
Как собирать, хранить и поставлять водород
https://habr.com/ru/company/toshibarus/blog/566688/
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28.09.2021 11:50 Ответить
Обеспечьте украинцев водородом. Еще, нужно начать выпуск топливных элементов.
Тогда и Европа в нас поверит.
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28.09.2021 14:02 Ответить
Точно. Німці закриють атомні станції, а ми набудуємо нових і будем поставляти у ФРН гідроген. Пипець як екологічно. У німців все буде "зелене", а українці будуть світитися вночі як лампочки.
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29.09.2021 00:35 Ответить
 
 