"Благодаря "зеленому" водороду Украина может стать важным поставщиком энергии в ФРГ. Это исторический шанс, - Кулеба
Развитие водородной экономики может дать Украине исторический шанс стать для Германии важным поставщиком энергии, оттеснив Россию.
Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Благодаря "зеленому" водороду Украина для Германии может стать тем, кем является Россия для Германии в сфере газа. Это действительно исторический шанс, и очень важно его не потерять, построить такую связь между Украиной и Германией, которая выведет нас на передовые позиции в их не только внешний, но и внутренней политике", - отметил Кулеба.
Отметим, 22 августа, в день визита Ангелы Меркель в Киев, НАК "Нафтогаз Украины" и немецкий газовый трейдер RWE Supply&Trading подписали меморандум о взаимопонимании в сфере водородной экономики.
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но краще вироблене використати на внутрішнє енергоспоживання...
так і німці роблять
_Вот ублюдок! И даже не краснеет!
Был и более тупой вариант нагрузки АЭС ночью - майнинг возле АЭС. Вот это было реально тупо.
Ну и через Польшу можем получать если что. Да, это дороже, но любая цена оправдана, если товар нужен за эту цену.
Для тепла нужно использовать газ уголь дрова электроэнергию атомных станций
https://habr.com/ru/company/toshibarus/blog/566688/
Тогда и Европа в нас поверит.