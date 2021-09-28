"Благодаря "зеленому" водороду Украина может стать важным поставщиком энергии в ФРГ. Это исторический шанс, - Кулеба"

Развитие водородной экономики может дать Украине исторический шанс стать для Германии важным поставщиком энергии, оттеснив Россию.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Благодаря "зеленому" водороду Украина для Германии может стать тем, кем является Россия для Германии в сфере газа. Это действительно исторический шанс, и очень важно его не потерять, построить такую ​​связь между Украиной и Германией, которая выведет нас на передовые позиции в их не только внешний, но и внутренней политике", - отметил Кулеба.

Отметим, 22 августа, в день визита Ангелы Меркель в Киев, НАК "Нафтогаз Украины" и немецкий газовый трейдер RWE Supply&Trading подписали меморандум о взаимопонимании в сфере водородной экономики.

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