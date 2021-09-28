Кулеба о газовом контракте Венгрии и РФ: Это удар по Украине и мы должны отвечать на него без сожалений и соболезнований

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на газовый контракт между Венгрией и Россией. Кулеба заявил, что Украина будет отвечать на этот удар.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Министр напомнил, что Украина уже отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, но, по его словам, это не последний шаг украинской стороны в ответ на этот контракт.

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"Это не будет только политический шаг, отмена комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации", - сказал он.

Кулеба отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине.

"Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований", - подчеркнул глава МИД.

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Напомним, Украина отменила заседание комиссии еще до подписания соглашения между Венгрией и Россией, а Будапешт в ответ обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела.