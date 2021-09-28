Кулеба о газовом контракте Венгрии и РФ: Это удар по Украине и мы должны отвечать на него без сожалений и соболезнований
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на газовый контракт между Венгрией и Россией. Кулеба заявил, что Украина будет отвечать на этот удар.
Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Министр напомнил, что Украина уже отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, но, по его словам, это не последний шаг украинской стороны в ответ на этот контракт.
"Это не будет только политический шаг, отмена комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации", - сказал он.
Кулеба отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине.
"Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, Украина отменила заседание комиссии еще до подписания соглашения между Венгрией и Россией, а Будапешт в ответ обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела.
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Похоже на какую то акцию от кацапии - за упоминание платят в карман .
Эо называется - создание положительного образа .
шу
Всю неделю между Сербией и Косовом нарастает напряжение: стороны приводят свои силы в боевую готовность, Белград разворачивает у границы тяжелую технику. В чем заключаются причины разразившегося конфликта и станут ли автомобильные номера поводом для начала новой войны на Балканах
попередник Кулебы был опущен товарищем Сиярто - венгр(чуть не "негр"))) приехал на Закарпатье, а Климкин напрашивался на встречу с ним и .... был проигнорирован.
это равнозначно если бы Климкин сел на бутылку. и тупо сглотнул такое оскорбление, вместо вызвать посла Венгрии, обосрать его и вышвырнуть прочь из страны.
просто это реально же демонстративно Климкина повозили рожей в говне. Куда еще более дипломатично опустить целого на минуточку, министра?
И щас Кулеба удивляется шо венгрия блин.... не очень дружественная? оказалось что у нас минЗагр - тупо дебилы.
Похоже Кулеба нашел рецепт. Надо самому ничего не делать, а бегать по всему миру и рассказывать что тебе все вокруг должны. И, естественно, не выполнение этого "должны" автоматически переводит должника в ранг "предателя интересов Украины".
Остановить все проекты в научной сфере.
Разорвать дипотношения
Якщо німеччина погодилась на всі контрибуції і виплати після війни, то їі союзники тихенько "зістрибнули" з цієї теми під приводом соціалізації. Те саме стосується і словачччини.
Не здається дивним, що інші союзники гітлера - італія і австрія теж часто грають на боці рф. Лише норвегія змогла відірватись від минулого.
От і прийшов час виставляти рахунки.
Зрозуміло, що по ним ніхто не заплатить, але мусолити тему "мадяри-фашисти-друзі гітлера і мають на рівні з нацистами відповісти за злочини війни" на всіх можливих міжнародних майданчиках, буде ще той треш для мадярщини.
Потім шукати варіанти подавати до суду на мадярів за злочини війни. СРСР їм вибачив, а ми не повинні.
Запам'ятайте: московія - ворог вільної, європейської України і буде робити все, щоб підкорити її.
А Єрмак-Зеленський, яких ви привели до влади, допомагають їй, московії, як би вони не імітували протилежне.
Не треба сваритися ані з поляками ані з мадьярами. Якщо в Закарпатті володіють українським, хай вивчають і мадьярський. Потрібен такт.