"Слугам народа" в Трускавце будут вручать "партийный Оскар", планируется новая концепция "турборежима", - Арахамия. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" рассказал, что на съезде политсилы в Трускавце нардепам будут вручать "партийный Оскар".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Арахамия заявил в эфире "Украина 24",

Глава фракции напомнил, что "слуги" пришли к экватору своей каденции и намерены поговорить о выполнении предвыборных обещаний избирателям.

"Я прогнозирую, что мы выйдем в какую-то концепцию нового турборежима", - отмечает глава фракции.

Говоря о развлекательной программе в Трускавце, Арахамия анонсировал вручение необычной награды.

"Мы планируем сделать церемонию награждения, условно "партийный Оскар" - за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет. В том числе с юмором, иронией. Планируем такой "гала-ужин", - отметил нардеп.

Как сообщалось, 1-2 октября в городе Трускавец (Львовская область) пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа".

Спикер фракции Юлия Палийчук информировала, что в этом выездном заседании примут участие президент Украины Владимир Зеленский и представители всех ветвей власти.

Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижений за прошедшие два года и план законопроектных работ.

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