"Слугам народа" в Трускавце будут вручать "партийный Оскар", планируется новая концепция "турборежима", - Арахамия. ВИДЕО
Глава фракции "Слуга народа" рассказал, что на съезде политсилы в Трускавце нардепам будут вручать "партийный Оскар".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Арахамия заявил в эфире "Украина 24",
Глава фракции напомнил, что "слуги" пришли к экватору своей каденции и намерены поговорить о выполнении предвыборных обещаний избирателям.
"Я прогнозирую, что мы выйдем в какую-то концепцию нового турборежима", - отмечает глава фракции.
Говоря о развлекательной программе в Трускавце, Арахамия анонсировал вручение необычной награды.
"Мы планируем сделать церемонию награждения, условно "партийный Оскар" - за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет. В том числе с юмором, иронией. Планируем такой "гала-ужин", - отметил нардеп.
Как сообщалось, 1-2 октября в городе Трускавец (Львовская область) пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа".
Спикер фракции Юлия Палийчук информировала, что в этом выездном заседании примут участие президент Украины Владимир Зеленский и представители всех ветвей власти.
Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижений за прошедшие два года и план законопроектных работ.
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- В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда. Воспитанная на Шиллере и любительской колбасе…(с)
а до виборів воно розповідало: "...нікакова кумавства...только прафесіАнали...." а тут....: шефіри з сивохами, баканови з єрмаками...куди дивиться І.В. Бєня...?!
Проголосують не за одне гівно, так за інше.
Короче, корпоратив. Юбилей фирмы. Чуваки едут бухать.
Ще і кажуть, серед них 40% п'яниць та наркоманів.
Що потрібно знати базово, щоб аналізувати абсолютно усі рішення Зеленої влади:
1) Рішення приймаються не у Верховній раді і не в КМУ, а в Офісі президента;
2) Рішення приймаються Зеленським. Але з огляду на кашу в його голові - на нього впливає той, хто ближче до його вух;
3) Рішення приймаються виключно у парадигмі майбутніх виборів. Бо Володимир Олександрович «вагнергейтом» та ще парою-трійкою рішень навирішував собі на кілька років посадки, як тільки втратить владу. Тож влада має бути безкінечною.
Кажуть, що Зеленський сердитий на Разумкова. Бо той посягнув на святе: тільки Найвеличніший має бути на сцені актором №1. Всі інші на підтанцьовці. Володимир Олександрович ображений. Емоцію підігрівають. Він вже дозрів, що Разумкова треба зняти. Але ж 10-12 депутатів підуть з Разумковим. Тоді навіщо? Де логіка? Знімайте весною. Зараз і так подій для відосиків повно. Ну не бачу я логіки. Але, думаю, знімати будуть.
... Тому, думаю, Разумкову погано з дому пишуть.
* https://spektrnews.in.ua/news/yak-voni-priymayut-r-shennya---v-ktor-bobirenko/121879 Віктор Бобиренко
Зелёный презерватив?
А конкурсы прыжки в мешках, удочка и бутылочка, танцы на столах, будут?
шифір поранений, вибачте, наляканий...
карнієнка займається касою....
невже Ігарь Валєр`євіч з ґлузду з`їхав??!!