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"Слугам народа" в Трускавце будут вручать "партийный Оскар", планируется новая концепция "турборежима", - Арахамия. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" рассказал, что на съезде политсилы в Трускавце нардепам будут вручать "партийный Оскар".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Арахамия заявил в эфире "Украина 24",

Глава фракции напомнил, что "слуги" пришли к экватору своей каденции и намерены поговорить о выполнении предвыборных обещаний избирателям.

"Я прогнозирую, что мы выйдем в какую-то концепцию нового турборежима", - отмечает глава фракции.

Говоря о развлекательной программе в Трускавце, Арахамия анонсировал вручение необычной награды.

"Мы планируем сделать церемонию награждения, условно "партийный Оскар" - за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет. В том числе с юмором, иронией. Планируем такой "гала-ужин", - отметил нардеп.

Как сообщалось, 1-2 октября в городе Трускавец (Львовская область) пройдет выездное заседание фракции "Слуга народа".

Спикер фракции Юлия Палийчук информировала, что в этом выездном заседании примут участие президент Украины Владимир Зеленский и представители всех ветвей власти.

Темы предстоящего совещания: обсуждение стратегии власти на следующий год, достижений за прошедшие два года и план законопроектных работ.

Читайте: Замена глав парламентских комитетов не будет обсуждаться на выездном заседании в Трускавце, - Арахамия

Автор: 

съезд (367) Трускавец (102) Арахамия Давид (988) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+30
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28.09.2021 09:12
+30
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28.09.2021 09:13
+25
Перетворити Україну в посміховисько для усього світу- завдання квартальної шобли від їхніх кураторів.
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28.09.2021 09:15
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28.09.2021 09:12 Ответить
"партийный оскар" у слуг урода - это вручение силиконового "Зе-*уя", отлитого с натурального образца, имитировавшего игру на фортепиано.. да еще и (бонусы дУпататам!) с надписью "зеля не х*уйло!"
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28.09.2021 11:44 Ответить
-- Еще не время, Клотильда, еще не время! Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут…

- В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда. Воспитанная на Шиллере и любительской колбасе…(с)
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28.09.2021 11:48 Ответить
Партия тудбозебилов будет.
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28.09.2021 09:13 Ответить
Коле котлете золотую котлету.
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28.09.2021 09:13 Ответить
а детенышу йети другую статуэтку
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28.09.2021 09:16 Ответить
Це пуля якою по шіфьору стріляли
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28.09.2021 09:26 Ответить
она самонаводящаяся . попадает только в одно место . убить Шифера не убьет но сильно ранит
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28.09.2021 09:27 Ответить
так вот вы какие,венгерские пули...
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28.09.2021 09:28 Ответить
шустір казав, що шифір "самий бізабідний чілавєк..." це квартальні хотіли наробити шуму.....в Україні...
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28.09.2021 10:01 Ответить
а Шустер не сказал что Шифер это Зелькин кошелек ? забыл наверно
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28.09.2021 10:04 Ответить
шефір це бізнес-партнер преЗедента...
а до виборів воно розповідало: "...нікакова кумавства...только прафесіАнали...." а тут....: шефіри з сивохами, баканови з єрмаками...куди дивиться І.В. Бєня...?!
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28.09.2021 10:06 Ответить
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28.09.2021 09:13 Ответить
Тупой и ещё тупее....Циничнее, наглее, безмозглее, воровитее, коррупционнее.......
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28.09.2021 09:14 Ответить
Лучше дайте каждому по лопате и в Карпаты лес садить, миллиард деревьев.
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28.09.2021 09:14 Ответить
шутами были - шутами и сдохнут
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28.09.2021 09:14 Ответить
Перетворити Україну в посміховисько для усього світу- завдання квартальної шобли від їхніх кураторів.
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28.09.2021 09:15 Ответить
А що робити з тими, хто голосовав за це зелене гівно? На наступних виборах вони зроблять те ж саме.
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28.09.2021 09:24 Ответить
Швидше за все, "На наступних виборах вони зроблять те ж саме" ... ((
Проголосують не за одне гівно, так за інше.
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28.09.2021 09:29 Ответить
Планируем такой "гала-ужин", - отметил нардеп.

Короче, корпоратив. Юбилей фирмы. Чуваки едут бухать.
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28.09.2021 09:15 Ответить
Люди добрые,зеленые же все чокнутые.
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28.09.2021 09:15 Ответить
а че только зеленые ? а эти самые люди которые их выбирали они какие ?
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28.09.2021 09:18 Ответить
Они потерянные. Стиль- "Какаяразница". Я лично перед выборами сталкивался много раз с подобными. Ну вот просто психология -"покуй". Расеянцы,американцы..да хоть африканцы "будут над нами"или "мы под ними"(цитата). Я даже не вступал в спор. Видел,что бесполезно. Я "вареный" ходил. Как так,блеать? Мы же украинцы. А по факту большинство-малоросы. А ведь 30 лет Независимости,на секундочку
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28.09.2021 14:16 Ответить
Чокнуті 73% які привели їх до влади, а квартал яким був, таким і залишився.
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28.09.2021 09:19 Ответить
То є так. Скільки не придивлялась ЖОДНОЇ адекватної особи там не знайшла.
Ще і кажуть, серед них 40% п'яниць та наркоманів.
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28.09.2021 09:19 Ответить
Ті вже вивчені психіатрією, а це вже совсім нове явище для цієї науки.
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28.09.2021 09:24 Ответить
Тупа Безугла отримає золотого Оскара "Ворогів народу".
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28.09.2021 09:16 Ответить
Партийный "Оскар" за фильм "Сваты-анал не табу"
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28.09.2021 09:16 Ответить
..бнутым нет покоя
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28.09.2021 09:16 Ответить
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28.09.2021 09:17 Ответить
Верестюка не хватает!
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28.09.2021 10:10 Ответить
От хотіла сказати щось анегдотичне про це збіговисько у п'ятизірковому готелі за шалені гроші платників податків, але арахамія встиг першим
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28.09.2021 09:17 Ответить
Застав дурака Богу молитися ........
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28.09.2021 09:18 Ответить
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28.09.2021 09:18 Ответить
Паноптикум моральных уродов...
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28.09.2021 09:19 Ответить
Я б їм порадила пройти медогляд у психіатрів.
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28.09.2021 09:20 Ответить
И закодироваться от видосико-айкосиков.
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28.09.2021 09:22 Ответить
партия турбо-дизелистов
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28.09.2021 09:21 Ответить
арахамия головного мозга
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28.09.2021 09:22 Ответить
коли вже цих артистів винесуть нах з України?
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28.09.2021 09:22 Ответить
Вони й поряд не стояли бiля артистiв... Клоуни-КВНщики, тiльки без якоiсь програми. Масляков пригнiчено палить у куточку...
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28.09.2021 09:33 Ответить
Турборежим это у них так называется узурпация власти, законы будут принимать без регламента и правок от оппозиции.
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28.09.2021 09:26 Ответить
Поедут отжигать на гала-вечерi в Трускавец, вместо работать в поте лица... Не, это просто партия кульковальцювальникiв... ЗЫ... А че оппозицию не пригласить на тусню, мальчиши-плохиши какие-то.
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28.09.2021 09:29 Ответить
круг замкнулся ????????????
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28.09.2021 09:29 Ответить
І премію будуть вручати наподобі Нобелівської? За рахунок держави звичайно.
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28.09.2021 09:30 Ответить
Быстро поедешь,медленно понесут без Турборежима.... стадо идиотов понабирали по объявлению.....
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28.09.2021 09:31 Ответить
...нужно подметить , шо случайно понабирали из фонда кандидатов по отвлечению голосов по мелочевке от серьезных кандидатов.
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28.09.2021 09:37 Ответить
Дайте нам время от старой концепции турборежима дух перевести.
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28.09.2021 09:33 Ответить
Леонид Данилыч не дайот передохнуть Зелемойским....
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28.09.2021 09:34 Ответить
Конкурс Miss та Mister СН теж буде?
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28.09.2021 09:34 Ответить
в бикини )))
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28.09.2021 10:37 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/yak-voni-priymayut-r-shennya---v-ktor-bobirenko/121879 Як вони приймають рішення
Що потрібно знати базово, щоб аналізувати абсолютно усі рішення Зеленої влади:
1) Рішення приймаються не у Верховній раді і не в КМУ, а в Офісі президента;
2) Рішення приймаються Зеленським. Але з огляду на кашу в його голові - на нього впливає той, хто ближче до його вух;
3) Рішення приймаються виключно у парадигмі майбутніх виборів. Бо Володимир Олександрович «вагнергейтом» та ще парою-трійкою рішень навирішував собі на кілька років посадки, як тільки втратить владу. Тож влада має бути безкінечною.

Кажуть, що Зеленський сердитий на Разумкова. Бо той посягнув на святе: тільки Найвеличніший має бути на сцені актором №1. Всі інші на підтанцьовці. Володимир Олександрович ображений. Емоцію підігрівають. Він вже дозрів, що Разумкова треба зняти. Але ж 10-12 депутатів підуть з Разумковим. Тоді навіщо? Де логіка? Знімайте весною. Зараз і так подій для відосиків повно. Ну не бачу я логіки. Але, думаю, знімати будуть.

... Тому, думаю, Разумкову погано з дому пишуть.

* https://spektrnews.in.ua/news/yak-voni-priymayut-r-shennya---v-ktor-bobirenko/121879 Віктор Бобиренко
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28.09.2021 09:35 Ответить
Трускавце будут вручать "партийный Оскар",

Зелёный презерватив?
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28.09.2021 09:35 Ответить
О, КОРПОРАТИВЧИК!
А конкурсы прыжки в мешках, удочка и бутылочка, танцы на столах, будут?
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28.09.2021 09:40 Ответить
По лопате и метле им вручить. Заняться больше нечем. Бездельники !!!
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28.09.2021 09:40 Ответить
Оскараносцы шапито
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28.09.2021 09:44 Ответить
надеюсь, хоть части голосовавших за это жиреющее бесполезное стадо будет стыдно....
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28.09.2021 09:46 Ответить
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28.09.2021 09:46 Ответить
Будут награждать по принципу "кто тупее" В номинации "Абсолютная и непревзойденная тупость" приз - статуэтку из пластилина "ЗЕленый Членограй" получит абсолютная и непревзойденная ЗЕленая овца - Марьяна Безмозглая ... И вишенка на торте - в момент вручения сам ЗЕленый членограй будет лабать на пианине ... Жрачка, проживание, развлекухи и покатухи, как и предыдущие 2.5 года, за счет украинского народа! Афуле - ведь "конец эпохи бедности" у "слуг урода" уже давно наступил...
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28.09.2021 09:56 Ответить
це квартальні продовжують своє шоу.... цікаво хто пише сценарії для кварталу..??
шифір поранений, вибачте, наляканий...
карнієнка займається касою....
невже Ігарь Валєр`євіч з ґлузду з`їхав??!!
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28.09.2021 10:05 Ответить
Безуглой -шнобелевскую премию - плакса года)))
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28.09.2021 10:24 Ответить
Рояль не забудьте взять, придурки !
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28.09.2021 10:34 Ответить
і Верещук може претендувати на "Золоту малину" за проліт як фанера над Києвом у жовтому із зеленою парасолькою)) та і Брагар за сукупністю зашкварів може потягатися із Тищенком за Шнобеля.
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28.09.2021 10:35 Ответить
А в Кривом Рогу эти "парламентарии" не хотят собраться?
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28.09.2021 10:35 Ответить
Слугинарода # ГОВНО
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28.09.2021 10:43 Ответить
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28.09.2021 10:44 Ответить
Наглости им не занимать, но голосов избирателей у них там немного да и те у правоверных московского патриархата..
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28.09.2021 10:45 Ответить
А голоса дорисуют! И это самое страшное.
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28.09.2021 11:15 Ответить
Нарид, вся зелень соберется в одном месте на небольшой площади. Мне кажется, что этот шанс нельзя упустить.
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28.09.2021 10:54 Ответить
А старшой халк недоделанный будет?
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28.09.2021 11:02 Ответить
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28.09.2021 11:03 Ответить
Что еще могли придумать тупые зелёные ублюдки
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28.09.2021 11:01 Ответить
Пир во время чумы ( в прямом и переносном смысле этого слова)
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28.09.2021 11:34 Ответить
Гарний буде "зельоний пір" серед чуми напередодні опалювального сезону. Зе-виборці вже запасаються попкорном.
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28.09.2021 11:34 Ответить
Це просто якийсь страшний сон, яки все ніяк не закінчиться...
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28.09.2021 11:55 Ответить
Ухахахаха🤣🤣🤣, оскар їм захотілось нездарам 🤣🤣🤣
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28.09.2021 11:56 Ответить
Будут обсуждать достижения за 2 года - сколько всего наворовали с Украины, сколько прибавилось у родычей дорогих квартир, домов и авто? И кто из них уже стали долларовыми миллионерами за 2 года продажного депутатства?
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28.09.2021 13:53 Ответить
Зетля
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28.09.2021 14:54 Ответить
За чей счет этот банкет?
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28.09.2021 19:53 Ответить
А можна їх там задишити пожиттєво?
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29.09.2021 18:15 Ответить
 
 