Налоговая арестовала 26 млн грн украинца, который купил автомобили и землю, не подтвердив источник дохода

Украинец купил автомобили и земельные участки, а налоговики арестовали его средства и открыли уголовное производство, хотя закон о непрямых методах контроля над расходами даже не разработан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на SUD.ua, обычные украинцы больше не могут покупать имущество без подтверждения доходов, на которые оно куплено.

Так считают в Государственной налоговой службе Украины.

27 сентября Государственная налоговая служба сообщает, что "налоговики совместно с ГУ ГФС в Харьковской области разоблачили гражданина, который совершил расходы без наличия доходов с подтвержденным источником происхождения".

"Как выяснили специалисты, гражданин приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн. При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица.

Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем. По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины.

Органом предварительного расследования приняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", – сообщает Налоговая.

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Примечательно, что закон о непрямых методах контроля над расходами и доходами украинцев, который предусмотрен законом о налоговой амнистии, еще даже не разработан.

Однако Налоговая уже начала "охоту" за гражданами.

Подробнее о том, с чем столкнутся украинцы в скором времени, пояснил руководитель Налоговой службы Евгений Олейников.