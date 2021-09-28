Налоговая арестовала 26 млн грн украинца, который купил автомобили и землю, не подтвердив источник дохода
Украинец купил автомобили и земельные участки, а налоговики арестовали его средства и открыли уголовное производство, хотя закон о непрямых методах контроля над расходами даже не разработан.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на SUD.ua, обычные украинцы больше не могут покупать имущество без подтверждения доходов, на которые оно куплено.
Так считают в Государственной налоговой службе Украины.
27 сентября Государственная налоговая служба сообщает, что "налоговики совместно с ГУ ГФС в Харьковской области разоблачили гражданина, который совершил расходы без наличия доходов с подтвержденным источником происхождения".
"Как выяснили специалисты, гражданин приобрел ряд автомобилей и земельных участков на общую сумму более 20 млн грн. При этом произведенные расходы в несколько раз превышали официальные доходы указанного лица.
Операции имеют признаки легализации доходов, полученных преступным путем. По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.209 УК Украины.
Органом предварительного расследования приняты неотложные следственные действия, по результатам которых на денежные средства гражданина в сумме более 26 млн грн наложен арест. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", – сообщает Налоговая.
Примечательно, что закон о непрямых методах контроля над расходами и доходами украинцев, который предусмотрен законом о налоговой амнистии, еще даже не разработан.
Однако Налоговая уже начала "охоту" за гражданами.
Подробнее о том, с чем столкнутся украинцы в скором времени, пояснил руководитель Налоговой службы Евгений Олейников.
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А о себе ,любимых, забыли?
І ніякі контролюючі органи цього не бачать. Тому що їх очолюють призначені найвеличнішим лідором особини.
28 сентября 2021 в 09:40
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Фото: Rada.gov.ua
Сами депутаты из монобольшинства в 2020 году купили 20 квартир, 67 земельных участков и 74 автомобиля.
Каждая четвертая семья депутата из фракции "Слуга народа" за время работы нынешнего созыва парламента (последние два года) задекларировала приобретение ценного имущества. Об этом https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/6129453517096353 сообщил Комитет избирателей Украины (КИУ).
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Члены семей 58 депутатов сообщили о приобретении автомобилей, квартир, земельных участков на общую сумму около 60 млн грн.
Куплено 38 автомобилей. Их приобрели жены депутатов Юрия Корявченкова (2 млн грн), Богдана Яременко (Volvo, 1 млн), Константина Касая (BMW, 3,7 млн), Павла Якименко (BMW, 2,9 млн), Юрия Аристова (Porshe, 2,3 млн), Андрея Геруса (1,4 млн), Александра Завитневича (1,5 млн), Алексея Леонова (Mercedes-Benz, 1,5 млн) и др.
13 депутатов указали в декларациях, что пользуются автомобилями, которые принадлежат их родственникам, преимущественно женам.
Также нардепы указали 25 земельных участков и 12 квартир, приобретенных членами их семей. Например, Роман Мулик задекларировал коттедж в курортном селе Поляница стоимостью 1,1 млн грн, который находится в собственности его дочери. Галина Третьякова задекларировала земельный участок стоимостью 490 тыс. грн, который находится в собственности мужа. Константин Касай задекларировал получение женой права собственности на квартиру, дом и земельный участок. Алексей Устенко задекларировал приобретение женой квартиры в Киеве стоимостью 5 млн грн.
"Декларирование дорогих покупок членами семей может быть частью схемы по легализации состояния народных депутатов", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.
Ранее КИУ уже указывал на резкий рост покупательной способности "слуг народа" - в течение 2020 года 97 нардепов задекларировали приобретения ценного имущества. Суммарно они купили 20 квартир, 67 земельных участков и 74 автомобиля.
В январе проект "Слидство.Инфо" https://www.slidstvo.info/articles/chym-***********-rodychi-nardepiv-u-2020-mu-nova-tojota-lend-kruzer-dlya-druzhyny-yuzika-ta-ostannij-leksus-dlya-batka-deputata-energetyka/ опубликовал свое расследование. В нем отмечалось, что в 2019 году в Верховную Раду попало немало людей со скромным достатком, многие приехали на первое заседание парламента на метро или на очень бюджетных авто. Но вскоре в СМИ начали писать о зарплатах в конвертах для "слуг" и взятках за принятие "нужных" законов. Одному из нардепов - Александру Юрченко - в 2020 году НАБУ даже объявило подозрение в получении неправомерной выгоды.
Депутат https://focus.ua/politics/492310-s-roditelyami-ne-zhivu-klochko-zayavil-chto-ne-pomogal-materi-s-pokupkami-na-14-mln-grn Андрей Клочко в сентябре утверждал , что его родственники достаточно самостоятельны, чтобы покупать недвижимость и автомобили, а финансовые вопросы с ними он не обсуждает.
Напомним, за два года работы нынешнего созыва Верховной Рады 53 депутата из фракции "Слуга народа" https://focus.ua/politics/490258-kazhdyy-pyatyy-sluga-naroda-otmetilsya-uchastim-v-gromkom-skandale-kiu стали фигурантами публичных разбирательств .
В течение первого года президентства Владимира Зеленского https://focus.ua/ukraine/455495-za_god_v_organy_vlasti_popali_ne_menee_30_kvartalovtsev_i_ikh_znakomykh__smi получили государственные должности не менее 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками Зеленского или его окружения.
Обычный "делец" средней руки, скорее всего, прислушавшийся к совету Милованова не ждать помощи в старости от государства, а рассчитывать на себя. Только хреново в этот раз рассчитал.
26 лямов - это сколько, 100 тыс. долларов? Честные "слуги" народов и их друзья на такую мелочь смотрят как на говно.
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
При покупке машины, недвижимости ... требуют подтвердить откуда деньги.
Некоторые депутаты, берут кредит, а через месяц-два его возвращают.