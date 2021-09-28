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На Генассамблее ООН завершилась неделя высокого уровня. Сделан весомый шаг для выхода из пандемии, - председатель ГА ООН Шахид

На Генассамблее ООН завершилась неделя высокого уровня. Сделан весомый шаг для выхода из пандемии, - председатель ГА ООН Шахид

В Нью-Йорке председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид закрыл неделю высокого уровня, в которой приняли участие около сотни глав государств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ООН сделала весомый и смелый шаг для выхода из пандемии, - сказал Шахид, закрывая заседание. - Мы должны развить этот успех и продолжить движение вперед. Однако настоящим мерилом нашего успеха остается наша готовность и способность вести диалог и верить в многостороннюю систему".

Председатель ГА сообщил, что за неделю на сессии выступили 194 оратора, в том числе 100 глав государств, 52 главы правительств, три вице-президента и 34 министра.

Он сказал, что ООН вернулась к "очной дипломатии", отметив, что залы и кафе ООН снова "наполнились диалогами, дебатами, хихиканьем ... и компромиссами".

Однако, отметил Шахид, в этом году из 194 докладчиков было 18 женщин, поэтому, по его словам, необходимо "сделать еще больше, чтобы уравновесить чаши весов".

По его словам, в течение недели обсуждался четкий набор вопросов: COVID-19, изменение климата, мир, безопасность и риски нестабильности.

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"Тот факт, что каждый из этих вопросов доминировал, говорит о том, чего хочет мир", - сказал Шахид, добавив, что ООН сейчас должна решать эти проблемы "таким образом, чтобы превратить каждый вызов в возможность ... укрепить многосторонний подход и добиться результатов на местах".

Он подчеркнул, что "нет времени для самоуспокоения, мир требует больше действий".

"Как бы мы ни расходились в подходах к тактике, наша конечная цель во многом совпадает", - добавил председатель Генассамблеи и призвал "работать с чувством ответственности и решимости до конца 76-й сессии".

Автор: 

ООН (4165) коронавирус (17042) Шахид Абдулла (4)


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Ну так ясен перец, всетаки великий лидер Украины выступил, правда в полупостом зале, но Ермак всеравно этого не видел.
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28.09.2021 09:28 Ответить
Да там если треть была в зале то хорошо, большинство забило на выступление величайшего.
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28.09.2021 09:31 Ответить
Закончилась неделя переливания из пустого в порожнее.))
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28.09.2021 09:28 Ответить
С такой фамилией, смело сделали заседуны шо вообще явились туда
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28.09.2021 09:29 Ответить
Завершилась неделя высокого уровня когда Шахид Абдула активировал пояс)
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28.09.2021 09:32 Ответить
посидели-*********,договорились ещё посидеть-*********...понравилось...
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28.09.2021 09:32 Ответить
Председатель ГА сообщил, что за неделю на сессии выступили 194 оратора, в том числе 100 глав государств, 52 главы правительств, три вице-президента и 34 министра. Источник:
Наш не выступал, просто потому шо нету новости об урагане или землетрясении, пожаре или атаке террористов, наводнении, или метеорите, встряске Меркель или разрушении собора, ну, или о десятке вещей подобного толка
А, еще султан бы умер если бы выступал в одном зале с нашим президентом(на выборы не ходил, как и приказал Невзоров).
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28.09.2021 09:33 Ответить
Бесполезная говорильня.Собрались только для того,что бы лицами поторговать.
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28.09.2021 09:47 Ответить
шахіди вже головують в оон. дожилися
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28.09.2021 10:03 Ответить
 
 