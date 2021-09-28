На Генассамблее ООН завершилась неделя высокого уровня. Сделан весомый шаг для выхода из пандемии, - председатель ГА ООН Шахид
В Нью-Йорке председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид закрыл неделю высокого уровня, в которой приняли участие около сотни глав государств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"ООН сделала весомый и смелый шаг для выхода из пандемии, - сказал Шахид, закрывая заседание. - Мы должны развить этот успех и продолжить движение вперед. Однако настоящим мерилом нашего успеха остается наша готовность и способность вести диалог и верить в многостороннюю систему".
Председатель ГА сообщил, что за неделю на сессии выступили 194 оратора, в том числе 100 глав государств, 52 главы правительств, три вице-президента и 34 министра.
Он сказал, что ООН вернулась к "очной дипломатии", отметив, что залы и кафе ООН снова "наполнились диалогами, дебатами, хихиканьем ... и компромиссами".
Однако, отметил Шахид, в этом году из 194 докладчиков было 18 женщин, поэтому, по его словам, необходимо "сделать еще больше, чтобы уравновесить чаши весов".
По его словам, в течение недели обсуждался четкий набор вопросов: COVID-19, изменение климата, мир, безопасность и риски нестабильности.
"Тот факт, что каждый из этих вопросов доминировал, говорит о том, чего хочет мир", - сказал Шахид, добавив, что ООН сейчас должна решать эти проблемы "таким образом, чтобы превратить каждый вызов в возможность ... укрепить многосторонний подход и добиться результатов на местах".
Он подчеркнул, что "нет времени для самоуспокоения, мир требует больше действий".
"Как бы мы ни расходились в подходах к тактике, наша конечная цель во многом совпадает", - добавил председатель Генассамблеи и призвал "работать с чувством ответственности и решимости до конца 76-й сессии".
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Наш не выступал, просто потому шо нету новости об урагане или землетрясении, пожаре или атаке террористов, наводнении, или метеорите, встряске Меркель или разрушении собора, ну, или о десятке вещей подобного толка
А, еще султан бы умер если бы выступал в одном зале с нашим президентом(на выборы не ходил, как и приказал Невзоров).