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Новости Коронавирус и карантин
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Четыре области Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина, в трех областях превышен уровень COVID-госпитализаций, - Минздрав

Четыре области Украины соответствуют

Эпидемические показатели по COVID-19 превышены в четырех регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По состоянию на 28 сентября в Украине превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 212.

Уровень заболеваемости, в частности, превышен в Донецкой, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях.

Кроме того, в Тернопольской, Донецкой и Черкасской областях превышен уровень госпитализаций. А в Черновицкой области превышена загруженность коек пациентами с COVID-19.

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Четыре области Украины соответствуют оранжевой зоне карантина, в трех областях превышен уровень COVID-госпитализаций, - Минздрав 01

Автор: 

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