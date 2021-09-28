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Четыре области Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина, в трех областях превышен уровень COVID-госпитализаций, - Минздрав
Эпидемические показатели по COVID-19 превышены в четырех регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По состоянию на 28 сентября в Украине превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 212.
Уровень заболеваемости, в частности, превышен в Донецкой, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях.
Кроме того, в Тернопольской, Донецкой и Черкасской областях превышен уровень госпитализаций. А в Черновицкой области превышена загруженность коек пациентами с COVID-19.
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