Каждый пятый нелегальный мигрант из Беларуси имеет связи с РФ, часть из них пытается скрыть этот факт, - спецслужбы Польши
Примерно 20% нелегальных мигрантов, которые попали в Польшу из Беларуси и прошли проверку местных спецслужб, имеют связи с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом шла речь во время совместной пресс-конференции глав МВД Польши Мариуша Каминского, минобороны Мариуша Блащак, пограничной службы Томаша Праги и представителя координатора польских спецслужб Станислава Жарина.
Как сообщил Жарин, из 1,2 тыс. нелегальных мигрантов, находящихся в закрытых центрах для беженцев в РП, спецслужбы проверили уже несколько сот человек. По каждому четвертому человеку есть подозрения в совершении противоправных действий, а каждый десятый подозревается в связи с террористическими организациями, в частности Талибаном и ИГИЛ. Кроме того, по данным польских силовиков, многие из мигрантов имеют боевой опыт.
"20% проверенных лиц имеют связи, иногда многолетние, с Российской Федерацией. Часть из них пытается скрыть этот факт ... Однако доказательства говорят о другом", - подчеркнул Жарин.
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что к защите границы от наплыва нелегальных мигрантов привлечены 2,5 тыс. военнослужащих, совместно с пограничниками и полицией - и это количество может быть увеличено в случае необходимости. Он добавил, что на границе уже развернуто более 200 км заграждений из колючей проволоки.
Глава МВД Мариуш Каминский рассказал, что белорусские силовики перед пересечением границы дают мигрантам подозрительные таблетки - якобы для улучшения их физического самочувствия. По его словам, от литовских спецслужб поступила информация о получении нелегальными мигрантами от белорусской стороны наркотиков, в частности метадона.
В свою очередь глава пограничной службы РП Томаш Прага сообщил, что в августе зафиксировано 3,5 тыс. попыток нелегального пересечения границы с Беларусью, в сентябре - уже более 6 тыс. Он также подтвердил, что 150-200 мигрантов смогли добраться через Польшу до границы с Германией.
Как сообщалось, в связи с миграционной кризисом Варшава в начале сентября ввела чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью населенных пунктах Подляшского и Люблинского воеводств.
Польша и страны Балтии обвиняют режим Лукашенко в сознательной дестабилизации ситуации на границе, подчеркивая, что миграционное давление являются организованными действиями Минска и Москвы против Варшавы и Вильнюса.
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Москалям складно це зробити, бо треба вчити польську мову. А тут дарунок - біженці з Білорусії, російськомовні. Якраз те що треба.
Открою им тайну: 100% жителей Белоруси имеют связи с РФ. У каждого есть троюродный или двоюродный брат/сват/кум ... в РФ.