РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4468 посетителей онлайн
Новости
2 794 7

Каждый пятый нелегальный мигрант из Беларуси имеет связи с РФ, часть из них пытается скрыть этот факт, - спецслужбы Польши

Каждый пятый нелегальный мигрант из Беларуси имеет связи с РФ, часть из них пытается скрыть этот факт, - спецслужбы Польши

Примерно 20% нелегальных мигрантов, которые попали в Польшу из Беларуси и прошли проверку местных спецслужб, имеют связи с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом шла речь во время совместной пресс-конференции глав МВД Польши Мариуша Каминского, минобороны Мариуша Блащак, пограничной службы Томаша Праги и представителя координатора польских спецслужб Станислава Жарина.

Как сообщил Жарин, из 1,2 тыс. нелегальных мигрантов, находящихся в закрытых центрах для беженцев в РП, спецслужбы проверили уже несколько сот человек. По каждому четвертому человеку есть подозрения в совершении противоправных действий, а каждый десятый подозревается в связи с террористическими организациями, в частности Талибаном и ИГИЛ. Кроме того, по данным польских силовиков, многие из мигрантов имеют боевой опыт.

"20% проверенных лиц имеют связи, иногда многолетние, с Российской Федерацией. Часть из них пытается скрыть этот факт ... Однако доказательства говорят о другом", - подчеркнул Жарин.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что к защите границы от наплыва нелегальных мигрантов привлечены 2,5 тыс. военнослужащих, совместно с пограничниками и полицией - и это количество может быть увеличено в случае необходимости. Он добавил, что на границе уже развернуто более 200 км заграждений из колючей проволоки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша планирует продлить режим ЧП на границе из-за наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси

Глава МВД Мариуш Каминский рассказал, что белорусские силовики перед пересечением границы дают мигрантам подозрительные таблетки - якобы для улучшения их физического самочувствия. По его словам, от литовских спецслужб поступила информация о получении нелегальными мигрантами от белорусской стороны наркотиков, в частности метадона.

В свою очередь глава пограничной службы РП Томаш Прага сообщил, что в августе зафиксировано 3,5 тыс. попыток нелегального пересечения границы с Беларусью, в сентябре - уже более 6 тыс. Он также подтвердил, что 150-200 мигрантов смогли добраться через Польшу до границы с Германией.

Как сообщалось, в связи с миграционной кризисом Варшава в начале сентября ввела чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью населенных пунктах Подляшского и Люблинского воеводств.

Польша и страны Балтии обвиняют режим Лукашенко в сознательной дестабилизации ситуации на границе, подчеркивая, что миграционное давление являются организованными действиями Минска и Москвы против Варшавы и Вильнюса.

Беларусь (7889) мигранты (981) Польша (8405) россия (95454)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Населяють Польщу агентурою.
Москалям складно це зробити, бо треба вчити польську мову. А тут дарунок - біженці з Білорусії, російськомовні. Якраз те що треба.
показать весь комментарий
28.09.2021 09:42 Ответить
Там Путин помер, точнее Путин №4.
показать весь комментарий
28.09.2021 09:48 Ответить
а украинские спецслужбы молчат...и все эти шереметы-шишовы по умолчанию - оппозиционеры и борцы с режимом луки-узурпатора
показать весь комментарий
28.09.2021 09:58 Ответить
Поляки совсем тупые?
Открою им тайну: 100% жителей Белоруси имеют связи с РФ. У каждого есть троюродный или двоюродный брат/сват/кум ... в РФ.
показать весь комментарий
28.09.2021 10:13 Ответить
Каждый пятый. Наивные. Белорусы в рашку как в соседний город ездят.
показать весь комментарий
28.09.2021 10:15 Ответить
ЕС ( НАТО) нужно полностью перекрывать границу с Белорусским генерал губернаторством РФ. НАГЛУХО.
показать весь комментарий
28.09.2021 11:33 Ответить
а "эвакуируемых" к нам из Афганистана проверяют на причастность к экстремистам ?
показать весь комментарий
28.09.2021 11:49 Ответить
 
 