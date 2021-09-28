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Новости Агрессия России против Украины
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Членство Украины в НАТО неумолимо приближается. Реакция РФ и Беларуси говорит о том, что мы на правильном пути, - "слуга народа" Вениславский

Членство Украины в НАТО неумолимо приближается. Реакция РФ и Беларуси говорит о том, что мы на правильном пути, -

Во фракции "Слуга народа" заявили, что сопротивление Беларуси и РФ стремлению Украины получить членство в НАТО говорит о том, что наша страна идет верным путем. .

Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.

По словам политика, реакция Беларуси и России свидетельствует, что Украина движется в правильном направлении и сама должна решать, куда ей идти.

"Та реакция, которая раздается из уст белорусского непризнанного президента и руководства Российской Федерации, свидетельствует о том, что Украина абсолютно на правильном пути, и членство в НАТО неумолимо приближается. Поэтому не делали бы такие громкие синхронные заявления наши соседи, которых раньше трудно было представить противниками Украины, к большому сожалению 2014 год все перечеркнул. Поэтому Украина движется в правильном направлении, и я убежден, что Украина действительно сама должна решать свой внешнеполитический выбор", - сообщил Федор Вениславский.

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Автор: 

Беларусь (7889) НАТО (9970) россия (95454) членство в НАТО (1509) Вениславский Федор (264)


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Топ комментарии
+6
ДЕБИЛ!
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28.09.2021 09:42
+6
Та ви вже підзадовбали...Брешете як москальські шавки.
На якій планеті живуть зеленські олбодоби ??
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28.09.2021 09:45
+6
і таких беруть в партію зеленських.
аби був вірним неокомуністичним ідеалам
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28.09.2021 09:46
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ДЕБИЛ!
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28.09.2021 09:42 Ответить
і таких беруть в партію зеленських.
аби був вірним неокомуністичним ідеалам
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28.09.2021 09:46 Ответить
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28.09.2021 11:08 Ответить
Та ви вже підзадовбали...Брешете як москальські шавки.
На якій планеті живуть зеленські олбодоби ??
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28.09.2021 09:45 Ответить
брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
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28.09.2021 10:18 Ответить
Дійсно, це не кінець війни за 2 тижні, тища в день та "остаточне прощавай"...
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28.09.2021 11:33 Ответить
Не знаю, куда катится Украина(точнее знаю но здесь могут быть дети), но Шефир, на всякий случай валит в Израиль.
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28.09.2021 09:47 Ответить
де реформи!?
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28.09.2021 09:47 Ответить
Кстати гибель Солнца да и всей солнечной системы тоже неумолимо приближается с каждой секундой, но про это не делают новостр почему то)
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28.09.2021 09:48 Ответить
У зеленой падали очередной передоз
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28.09.2021 09:49 Ответить
Украинцы, не воспринимайте бреды Синепалого Таракана и Моли бункерной, они ё""утые!
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28.09.2021 09:51 Ответить
"Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!" (с)
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28.09.2021 09:59 Ответить
2025 года.
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28.09.2021 10:05 Ответить
Т.е. если я буду враждовать с соседями по даче - это правильный путь к моему процветанию?
Дебил!
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28.09.2021 10:10 Ответить
Враждовать с соседом , которьій оттяпал часть дачного участка и каждьій день угрожает забрать дом ? Нет , нужно дружить !
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28.09.2021 10:46 Ответить
Что оттяпали белорусы? А венгры?
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28.09.2021 12:57 Ответить
Бацька сказал значит так оно и есть.
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28.09.2021 10:13 Ответить
Членство неминуче, як крах капіталізму
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28.09.2021 10:17 Ответить
Шельма-юрист из обоймы татарова,Вовка,Портнова,да верю ,такие нас приведут в светлое прошлое.
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28.09.2021 10:20 Ответить
Шельма-юрист из обоймы татарова,Вовка,Портнова,да верю ,такие нас приведут в светлое прошлое.
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28.09.2021 10:21 Ответить
Шельма-юрист из обоймы татарова,Вовка,Портнова,да верю ,такие нас приведут в светлое прошлое.
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28.09.2021 10:22 Ответить
Шельма-юрист из обоймы татарова,Вовка,Портнова,да верю ,такие нас приведут в светлое прошлое.
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28.09.2021 10:24 Ответить
Вступ України в НАТО у параші і всіх прихильників параші викликає істерику.
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28.09.2021 10:25 Ответить
(с) - Блогер Цензора Панас Мирний
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28.09.2021 10:43 Ответить
У фракції "Слуга народу" заявили, що опір Білорусі і РФ прагненню України набути членства в НАТО свідчить про те, що наша країна рухається правильним шляхом -- Тобто, про наш рух до НАТО свідчитть реакція цих недодержав. А якихось нормальних свідчень немає? Наприклад, очищення судової гілки в Україні, реальне посилення армії (а не заборгованість перед воїнами). Логіка у зелених завжди якось через дупу працює.
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28.09.2021 11:29 Ответить
Подивіться які ми гарні та розумні)Та насправді незабаром вже вибори будуть ,ось і заяви сипляться одна за одною,але як завжди слова розходяться з справою у цієї компанії.
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28.09.2021 14:16 Ответить
Близится эра светлых годов

клич пионера- Всегда будь готов!
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28.09.2021 14:30 Ответить
Про веню Славского можно только сказать словами Шопенгауэра.
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28.09.2021 15:38 Ответить
 
 