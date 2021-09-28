Членство Украины в НАТО неумолимо приближается. Реакция РФ и Беларуси говорит о том, что мы на правильном пути, - "слуга народа" Вениславский
Во фракции "Слуга народа" заявили, что сопротивление Беларуси и РФ стремлению Украины получить членство в НАТО говорит о том, что наша страна идет верным путем. .
Об этом сообщил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.
По словам политика, реакция Беларуси и России свидетельствует, что Украина движется в правильном направлении и сама должна решать, куда ей идти.
"Та реакция, которая раздается из уст белорусского непризнанного президента и руководства Российской Федерации, свидетельствует о том, что Украина абсолютно на правильном пути, и членство в НАТО неумолимо приближается. Поэтому не делали бы такие громкие синхронные заявления наши соседи, которых раньше трудно было представить противниками Украины, к большому сожалению 2014 год все перечеркнул. Поэтому Украина движется в правильном направлении, и я убежден, что Украина действительно сама должна решать свой внешнеполитический выбор", - сообщил Федор Вениславский.
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аби був вірним неокомуністичним ідеалам
На якій планеті живуть зеленські олбодоби ??
Дебил!
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