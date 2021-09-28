У партнеров Украины нет аппетита к введению новых системных секторальных санкций против России, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у западных партнеров Украины "нет аппетита" к введению новых системных санкций против России из-за "выборов" в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом Кулеба сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ

"Давайте скажем правду, что сейчас аппетита среди партнеров на применение новых системных секторальных санкций нет. Это не значит что мы не должны работать над тем, чтобы такой аппетит появился, мы над этим работаем, и эта тема будет обсуждаться во время саммита Украина-ЕС, который скоро состоится, но есть реальная политика, она такая, как есть", – сказал Кулеба.

Так он ответил на реплику о том, что реакцией Украины на незаконное проведение "выборов" в Госдуму РФ, включая незаконную паспортизацию, должно быть требование новых санкций против РФ со стороны Запада.

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Кулеба добавил, что заявления о непризнании "выборов" в Госдуму на оккупированных территориях, а не "выборов" в парламент РФ в целом, также имели свой эффект.

"Из-за заявлений, например, Турции о непризнании "выборов" в аннексированном Крыму в российско-турецких отношениях произошел очередной виток кризиса", – сказал Кулеба.