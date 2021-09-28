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Новости Санкции России против Украины
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У партнеров Украины нет аппетита к введению новых системных секторальных санкций против России, - Кулеба

У партнеров Украины нет аппетита к введению новых системных секторальных санкций против России, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у западных партнеров Украины "нет аппетита" к введению новых системных санкций против России из-за "выборов" в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом Кулеба сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ

"Давайте скажем правду, что сейчас аппетита среди партнеров на применение новых системных секторальных санкций нет. Это не значит что мы не должны работать над тем, чтобы такой аппетит появился, мы над этим работаем, и эта тема будет обсуждаться во время саммита Украина-ЕС, который скоро состоится, но есть реальная политика, она такая, как есть", – сказал Кулеба.

Так он ответил на реплику о том, что реакцией Украины на незаконное проведение "выборов" в Госдуму РФ, включая незаконную паспортизацию, должно быть требование новых санкций против РФ со стороны Запада.

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Кулеба добавил, что заявления о непризнании "выборов" в Госдуму на оккупированных территориях, а не "выборов" в парламент РФ в целом, также имели свой эффект.

"Из-за заявлений, например, Турции о непризнании "выборов" в аннексированном Крыму в российско-турецких отношениях произошел очередной виток кризиса", – сказал Кулеба.

Автор: 

выборы (24726) Госдума (1261) россия (95454) санкции (11276) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
Що вказує нам на те, як зеленський і ця кулєба завалили успішну зовнішню політику проваджену Порошенком.
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28.09.2021 09:51
+6
Та да...посмотрели они на зеленых скотов и на осла...и пропал аппетит...
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28.09.2021 09:51
+4
Это Кулеба так скромненько говорит о своем провале во внешней политике.
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28.09.2021 09:57
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Що вказує нам на те, як зеленський і ця кулєба завалили успішну зовнішню політику проваджену Порошенком.
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28.09.2021 09:51 Ответить
Успешная внешняя политика проводимая Порошенко? Раньше это незывалось по-другоиу.
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28.09.2021 10:00 Ответить
Все кто угодно лишь бы не разрушитель Новороссии от Харькова до Одессы Порошенко... Ольга ********* 2017 год
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28.09.2021 10:20 Ответить
ЗЕлені покидьки розвалили антипутінську коаліцію й розсварилися майже з усіма партнерами!!! А в кулЁби лише подоляківськи гасла: "вперше в україньській історії"
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28.09.2021 12:14 Ответить
Порошенко успішніший за Зеленського в міжнародній політиці. Про це йдеться у дослідженні SOCIS.
За два останні роки ми мали більше провалів у зовнішній політиці, аніж за попередні 28. А якщо згадати, що, відповідно до Конституції, саме президент відповідає за зовнішньополітичний курс, то провина за це повністю лягає на Зеленського. Коли при владі блазні, про який міжнародний авторитет країни можна говорити?
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28.09.2021 12:44 Ответить
СОЦИС за умеренную плату докажет вам всё - что люди ходят на ногах и люди ходят на ушах. Ну а рассуждения о достоинствах и недостатках украинских президентов заслуживают место ниже плинтуса.
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28.09.2021 13:44 Ответить
У вас, ЗЕбілів, все що на користь Порошенко - фейк Невже насправді не бачите, що країна котиться в прірву
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28.09.2021 13:53 Ответить
Вам, дуре, невдомёк, что помимо Порошенко и Зеленского и другие политики существуют. И даже за пределами Украины
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28.09.2021 13:58 Ответить
Саме так - коли делегація на чолі з Блінкеном повернулася в США і в них запитали "що там в Україні?" - відповідь була: "Там немає з ким говорити!!! ЗЕбіли- вони тепер в усьоиу світі ЗЕбіли!
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28.09.2021 14:58 Ответить
Та да...посмотрели они на зеленых скотов и на осла...и пропал аппетит...
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28.09.2021 09:51 Ответить
Это Кулеба так скромненько говорит о своем провале во внешней политике.
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28.09.2021 09:57 Ответить
Посадите Беню комсомольского лет на 15, кучму пожизненно,пинчука и прочую блевотину и мир повернется к Украине.
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28.09.2021 09:57 Ответить
"Из-за заявлений, например, Турции о непризнании "выборов" в аннексированном Крыму в российско-турецких отношениях произошел очередной виток кризиса"

Какой виток кризиса, уже завтра в Сочи будут обнимашки очередные с Эндоганом.
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28.09.2021 10:00 Ответить
После таких обнимашек у ***** потом неделю ...опа болит
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28.09.2021 13:47 Ответить
Нове слово вивчили - "партнери".
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28.09.2021 10:03 Ответить
І чого воно у них немає апетиту? Зовсім незрозуміло.
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28.09.2021 10:16 Ответить
Турция в сирийском Идлибе остреляла 2 вертолета Путлера...какое еафиг братство с кремлевским гопником...
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28.09.2021 10:16 Ответить
Джо Байден принял премьера Индии и договорился по факту о братстве....,Индия по факту вошла в Коалицию США Британия Австралия Индия....ваш сраный Китай в Дупе...
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28.09.2021 10:18 Ответить
От Вас с ЗЕ не только аппетит пропадет, но и патенция.
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28.09.2021 10:20 Ответить
Также Байден дал добро Индии на покупку атомных подлодок во Франции...так мало вы знаете о международной политике Пан Кулеба...пора в отставку...
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28.09.2021 10:22 Ответить
Может так случится что лидер партии Зеленых в Германии Анналена Бербок может стать Главой МИД Германии....а это есть для Укераины очень харашщо...
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28.09.2021 10:25 Ответить
Если бы он был СП не был бы построен даже, так что это не новость .
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28.09.2021 10:44 Ответить
в першу чергу такого апетиту немає у України
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28.09.2021 11:02 Ответить
Ну а мы-то ввели какие-нибудь существенные санкции против оккупанта ? Хотя бы прервали дипломатические отношения, ввели визовый режим, эмбарго на торговлю с агрессором ? Может запретили весь бизнес государства-агрессора в Украине ? Нет ! Ничего такого не сделано за 7 лет войны. Более того, очень хотим, чтобы АГРЕССОР продолжал транзит газа через нашу страну и платил за это деньги. Вот они логично рассуждают - если Украине можно зарабатывать на торговле с рашкой, почему нам нельзя ?
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28.09.2021 11:29 Ответить
Можно подумать, что в Европе был аппетит на санкции в 14, 15, 16, 17,18 годах! Может напомнить"санции" по Грузии после 2008 года (вернее их отсутствие)?
просто нужно быть Порошенко, а не зеленой соплей ,чтобы их заставить вводить санкции, даже если у них нет аппетита!
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29.09.2021 01:03 Ответить
 
 