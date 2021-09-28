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Новости Покушение на Шефира
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Ермак о покушении на Шефира: За этим стоят силы, которые не хотят реформ и прекращения войны в стране. ВИДЕО

За покушением на первого помощника президента Украины Сергея Шефира стояли силы, которые не хотят реформ в Украине и очистки страны от криминалитета.

Об этом заявил руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Мы как никто заинтересованы в том, чтобы это преступление было раскрыто", - подчеркнул он.

В то же время Ермак отметил, что Офис Президента не является правоохранительным органом, а потому выводы относительно заказчиков и исполнителей данного преступления должно дать следствие.

"Мое личное мнение - стреляли не только в Сергея, стреляли не только в водителя Александра. Это были выстрелы в демократию и в будущее Украины. Но я хочу сказать, что мы сильны. И, безусловно, этот трусливый "привет" из 90-х, которым кто-то попытался или запугать, или что-то показать, - я думаю, что это напрасные попытки. Это говорит о том, что мы на правильном пути реального реформирования нашей страны", - отметил руководитель Офиса Главы государства.

"За этим стояли силы, которые не хотят реформ в стране. Силы, которые не хотят прекращения войны в нашей стране. Силы, которые не хотят очистки страны от криминалитета", - добавил он.

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Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Автор: 

покушение (1033) Шефир Сергей (120) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+36
Порошенко чтоли?

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28.09.2021 09:53
+35
Какое покушение? Какие реформы? Ермак , закусывать надо.
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28.09.2021 09:52
+33
Прекращения войны? Путем сдачи всей страны? Гребаная крыса работает на мордор.
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28.09.2021 09:54
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У зелених геть вітсутня логіка , змішали всю ненависть до Порошенка до купи, і думають що зробили цукерку . Навіть кончені зебіли просять пояснити, причому тут шефір наприклад до закінчення війни ?
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28.09.2021 12:02 Ответить
Остапа несло: "Замах на Шафіра - постріл в майбутнє України"

P.S. Ну, якщо нахмановічі, то майбутнє України, то може не треба нам такого майбутнього
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28.09.2021 12:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=q3xJdlHUCG4 Ексклюзив🔥Єрмак - зрадник. Доведено? Що розповів ексголова розвідки Бурба | Без цензури - YouTube
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28.09.2021 14:19 Ответить
Нужно назвать эти силы согласно штатного расписания. И помедленнее, я буду записывать.
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28.09.2021 15:38 Ответить
Шефир с шофером пил чифирь
Шефир был шафером к тому же
Кефир не пил он никогда
Шериф им тоже был не нужен.
Шериф стрелял как мэтр Леон
Но мудр Шефир был, и шофера
на свое место посадил на время.
Так и стал героем.
И ФБР и ДБР
Не могут разобраться месяц:
кто был шофер, а кто Шефир,
кто первый из машины вышел.
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28.09.2021 17:25 Ответить
Агент Кремля навіть не шифрується - знову "війна в нашій країні"! Це ж треба бути настільки тупим, щоб не запам'ятати, що у нас війна Хутіним, а не громадянська!
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29.09.2021 00:25 Ответить
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