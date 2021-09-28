Ермак о покушении на Шефира: За этим стоят силы, которые не хотят реформ и прекращения войны в стране. ВИДЕО

За покушением на первого помощника президента Украины Сергея Шефира стояли силы, которые не хотят реформ в Украине и очистки страны от криминалитета.

Об этом заявил руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Мы как никто заинтересованы в том, чтобы это преступление было раскрыто", - подчеркнул он.

В то же время Ермак отметил, что Офис Президента не является правоохранительным органом, а потому выводы относительно заказчиков и исполнителей данного преступления должно дать следствие.

"Мое личное мнение - стреляли не только в Сергея, стреляли не только в водителя Александра. Это были выстрелы в демократию и в будущее Украины. Но я хочу сказать, что мы сильны. И, безусловно, этот трусливый "привет" из 90-х, которым кто-то попытался или запугать, или что-то показать, - я думаю, что это напрасные попытки. Это говорит о том, что мы на правильном пути реального реформирования нашей страны", - отметил руководитель Офиса Главы государства.

"За этим стояли силы, которые не хотят реформ в стране. Силы, которые не хотят прекращения войны в нашей стране. Силы, которые не хотят очистки страны от криминалитета", - добавил он.

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Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.