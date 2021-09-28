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Рада может рассмотреть кадровые ротации в Кабмине уже на следующей неделе: среди кандидатов в министры могут быть нардепы "СН", - Кравчук

Рада может рассмотреть кадровые ротации в Кабмине уже на следующей неделе: среди кандидатов в министры могут быть нардепы

В ближайшее время ожидается трех-четырех руководителей министерств. Кадровые ротации в Кабмине Верховная Рада, вероятно, рассмотрит на следующей неделе.

Об этом заявила заместитель главы фракции "СН" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после предтавления кандидатов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кадровые изменения в Кабмине будут рассматриваться в первой декаде октября, - "слуга народа" Арахамия

"Среди которых могут быть наши коллеги из фракции ("Слуга народа". - Ред.), - уточнила Кравчук.

После этого будет запущен официальный процесс.

"Поэтому я не исключаю, что на пленарной неделе, которое будет с 5 октября, эти кадровые изменения уже могут быть на голосовании в официальном зале", - добавила Кравчук.

Автор: 

ВР (29240) Кабмин (14025) Кравчук Евгения (367)


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Короче все идет к тому что и весь Кабмин будет из одних Слуг.
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28.09.2021 10:04 Ответить
весь кабмин и так из одних слуг уже 2 года) аваков только был, и тот на выборах за слуг топил)
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28.09.2021 10:06 Ответить
прикольно, толкните кто то ее там) у нас были министры от оппозиции?) или эта слуга вещает чисто для домохозяек на г+г?)
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28.09.2021 10:05 Ответить
Опять кровати двигать и ****** менять будут?! Это уже не поможет!
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28.09.2021 10:07 Ответить
есть свои плюсы - мы можем говорить об устойчивости нашей государственности. более 2 лет полностью отсутствует управление страной, в руководящих креслах конченные дегенераты, бюджет разворовывается как никогда, в невиданных масштабах, армия брошена на произвол судьбы, и только дебильные зеленые клоуны в телевизоре вещают о каких то достижениях... А МЫ ВСЕ ЕЩЕ СУЩЕСТВУЕМ. ЭТО УСПЕХ.
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28.09.2021 11:13 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/yak-voni-priymayut-r-shennya---v-ktor-bobirenko/121879 Як вони приймають рішення
Що потрібно знати, щоб аналізувати абсолютно усі рішення Зеленої влади:
1) Рішення приймаються не у Верховній раді і не в КМУ, а в Офісі президента;
2) Рішення приймаються Зеленським. Але з огляду на кашу в його голові - на нього впливає той, хто ближче до його вух;
3) Рішення приймаються виключно у парадигмі майбутніх виборів. Бо Зе «вагнергейтом» та ще парою-трійкою рішень навирішував собі на кілька років посадки, як тільки втратить владу. Тож влада має бути безкінечною.

Кажуть, що Зеленський сердитий на Разумкова. Бо той посягнув на святе: тільки Найвеличніший має бути на сцені актором №1. Всі інші на підтанцьовці. ВАЗ ображений. Емоцію підігрівають. Він вже дозрів, що Разумкова треба зняти. Але ж 10-12 депутатів підуть з Разумковим. Тоді навіщо? Де логіка? Знімайте весною. Зараз і так подій для відосиків повно. Ну не бачу я логіки. Але, думаю, все-одно знімати будуть.

... Тому, думаю, Разумкову погано з дому пишуть.
* https://spektrnews.in.ua/news/yak-voni-priymayut-r-shennya---v-ktor-bobirenko/121879 Віктор Бобиренко
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28.09.2021 10:14 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXtM0lWbJoQAo228r-xhFbh-9huIqvMYxAS6t_EFGsSPVCbJtqM2-K7MsI6RHa81x_vCr5tTmzzfJIx_-44Hnw5x9_llhpJZTKFIFnlFNqjHfGv1WPlDaZLPjv1JK9oxIM&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXtM0lWbJoQAo228r-xhFbh-9huIqvMYxAS6t_EFGsSPVCbJtqM2-K7MsI6RHa81x_vCr5tTmzzfJIx_-44Hnw5x9_llhpJZTKFIFnlFNqjHfGv1WPlDaZLPjv1JK9oxIM&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6059965477410813?__cft__[0]=AZXtM0lWbJoQAo228r-xhFbh-9huIqvMYxAS6t_EFGsSPVCbJtqM2-K7MsI6RHa81x_vCr5tTmzzfJIx_-44Hnw5x9_llhpJZTKFIFnlFNqjHfGv1WPlDaZLPjv1JK9oxIM&__tn__=%2CO%2CP-R 36 мин. ·



Скажу своё традиционное: избрали Зеленского - наслаждайтесь им до конца.

Ничем нашему народу, миллионами голосующему за Пиноккио, я помочь не могу. За свой выбор надо платить…
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28.09.2021 10:20 Ответить
Головний критерій для посади - особиста лояльність до Зеленського, асе інше - другорядне. Так колись казав Арестович - ще до того як сам залоялився. )
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28.09.2021 10:21 Ответить
Это полный писец!
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28.09.2021 10:27 Ответить
 
 