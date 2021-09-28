Рада может рассмотреть кадровые ротации в Кабмине уже на следующей неделе: среди кандидатов в министры могут быть нардепы "СН", - Кравчук

В ближайшее время ожидается трех-четырех руководителей министерств. Кадровые ротации в Кабмине Верховная Рада, вероятно, рассмотрит на следующей неделе.

Об этом заявила заместитель главы фракции "СН" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, говорить об изменениях в Кабмине корректнее будет после предтавления кандидатов.

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"Среди которых могут быть наши коллеги из фракции ("Слуга народа". - Ред.), - уточнила Кравчук.

После этого будет запущен официальный процесс.

"Поэтому я не исключаю, что на пленарной неделе, которое будет с 5 октября, эти кадровые изменения уже могут быть на голосовании в официальном зале", - добавила Кравчук.