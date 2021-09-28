Алиев возглавил шествие военных в Баку с портретами жертв войны в Нагорном Карабахе. ФОТОрепортаж

В Баку 27 сентября прошло шествие в память солдат и офицеров, павших в боях за территориальную целостность Азербайджана во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, а также погибших под обстрелами гражданских лиц. 27 сентября в стране отмечают День памяти шехидов 44-дневной Второй карабахской войны.

В шествии приняли участие президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, более 3000 курсантов и военнослужащих Азербайджанской высшей военной школы имени Гейдара Алиева Минобороны страны и воинских частей Бакинского гарнизона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на haqqin.az.

Президент Азербайджана в поднятых руках нес фотографию шехида Адиля Ибрагимли, а Мехрибан Алиева – фотографию годовалой Нарын Халыговой, погибшей при обстреле города Гянджа.

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"В сражениях 44-дневной Отечественной войны 2907 человек стали шехидами, 7 человек пропали без вести. Статус шехидов присвоен 94 гражданским лицам", - говорится в сообщении.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, юные курсанты и военнослужащие прошли с фотографиями погибших в войне.



















Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.