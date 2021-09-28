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Новости Агрессия России против Украины Война
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Алиев возглавил шествие военных в Баку с портретами жертв войны в Нагорном Карабахе. ФОТОрепортаж

В Баку 27 сентября прошло шествие в память солдат и офицеров, павших в боях за территориальную целостность Азербайджана во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, а также погибших под обстрелами гражданских лиц. 27 сентября в стране отмечают День памяти шехидов 44-дневной Второй карабахской войны.

В шествии приняли участие президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, более 3000 курсантов и военнослужащих Азербайджанской высшей военной школы имени Гейдара Алиева Минобороны страны и воинских частей Бакинского гарнизона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на haqqin.az.

Президент Азербайджана в поднятых руках нес фотографию шехида Адиля Ибрагимли, а Мехрибан Алиева – фотографию годовалой Нарын Халыговой, погибшей при обстреле города Гянджа.

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"В сражениях 44-дневной Отечественной войны 2907 человек стали шехидами, 7 человек пропали без вести. Статус шехидов присвоен 94 гражданским лицам", - говорится в сообщении.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, юные курсанты и военнослужащие прошли с фотографиями погибших в войне.

Алиев возглавил шествие военных в Баку с портретами жертв войны в Нагорном Карабахе 01
Алиев возглавил шествие военных в Баку с портретами жертв войны в Нагорном Карабахе 02

Алиев возглавил шествие военных в Баку с портретами жертв войны в Нагорном Карабахе 03

Алиев возглавил шествие военных в Баку с портретами жертв войны в Нагорном Карабахе 04
Алиев возглавил шествие военных в Баку с портретами жертв войны в Нагорном Карабахе 05
Алиев возглавил шествие военных в Баку с портретами жертв войны в Нагорном Карабахе 06
Алиев возглавил шествие военных в Баку с портретами жертв войны в Нагорном Карабахе 07
Алиев возглавил шествие военных в Баку с портретами жертв войны в Нагорном Карабахе 08

Напомним, боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября пресс-секретарь президента "НКР" Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над городом Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

11 января 2021 года в Москве прошла трехсторонняя встреча России, Армении и Азербайджана. По итогам Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о налаживании транспортных и экономических связей в Закавказском регионе.

Автор: 

Азербайджан (791) Алиев Ильхам (162) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+79
наш главнокомандующий понесет фотографию забинтованной ноги водителя шефира
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28.09.2021 10:31
+58
Респект азерам. Зебил такие акции проводить не будет, что б не злить *****...
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28.09.2021 10:29
+27
Расейскую пропаганду нужно обернуть в свою пользу. Это правильные действия.
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28.09.2021 10:39
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Респект азерам. Зебил такие акции проводить не будет, что б не злить *****...
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28.09.2021 10:29 Ответить
Там, где свой нос суёт свинособакия, всегда кровь, разруха, горе людско
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28.09.2021 12:24 Ответить
Как отметил в своей статье пан Иван Лютый: «Разгром, устроенный турками в Сирии, показывает, что российская армия полное лайно, находящееся на уровне «ацтеки против конкистадоров». Всего одна страна НАТО - Турция ставит раком всю небывалую мощь Москвы и показывает реальный уровень путинской армии на примере массовой утилизации «ихтамнетов» ЧВК «Вагнера» и асадитов в Сирии». Конец цитаты. Азербайджанский государственный и политический деятель, действующий президент Азербайджана господин Ильхам Гейдар оглы Алиев и Президент Турции мистер Реджеп ***** Эрдоган необычным способом, как и положено сынам Востока, унизили Геленджикского обнулёныша.
После окончания войны с Арменией в Баку состоялся военный парад, на котором роскошные, чистенькие и мощные азербайджанские тягачи везли на трейлерах разбитые в «хлам» обгоревшие российские танки без башен и гусениц. «Грады» Сирожи Шойгу сами двигаться тоже не могли, так как у них не было кабин, двигателей, а от колес остались одни оплавленные диски. Фактически это был не парад, а позор России.
Спустя несколько месяцев господин Ильхам Алиев открыл Парк военных трофеев, и показал обломки почти десятка российских «Искандеров» (которые уже не смеются) из Нагорного Карабаха. Стоимость вооружений Армении, уничтоженных и взятых Азербайджаном в качестве трофея во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, оценивается приблизительно в $ 5 миллиардов (долларов).

В ходе освобождения захваченных армянами с помощью Москвы азербайджанских территорий было ликвидировано 7 зенитно-ракетных российских комплексов С-300, превращено в металлолом и взято в качестве трофеев 125 артиллерийских пушек, сожженны 300 и взяты в качестве трофеев 100 танков. Братья-армяне понесли большие потери: уничтожены и повреждены более 400 артиллерийских систем, около сотни систем залпового огня «Град», 522 грузовых автомобиля, до сотни боевых машин пехоты и пять мобильных передвижных крематориев ИН-50.1К на базе грузовых автомобилей Volvo, производительностью шесть трупов в сутки.

В Новостях прошло сообщение, что Турция разработала уникальное оружие, с помощью которого BEY Эрдоган может уничтожить весь Черноморский флот недоимперии, базирующийся в украинском Севастополе, не выходя из своего кабинета. Смотреть здесь: Россияне шли «отжимать» сирийский завод. Не дошли. «Сирийская Цусима! https://www.youtube.com/watch?v=hT_NxCMCmtI
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28.09.2021 13:54 Ответить
а крематории --- это они поторопились . их бы надо в даунбас отправить ..ихтамнетов.. утилизировать
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29.09.2021 06:26 Ответить
і яка держава НАТО допомогла Україні стримати навалу росіянської агресії ? Слава українським воїнам - добровльцям !! смерть російським ворогам і їх колабарантам.!!
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28.09.2021 20:50 Ответить
правильно.
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28.09.2021 20:55 Ответить
та ну ёшкины, вы, матрёшки. что ж вы так ********** "дидов на палках"? совок головного мозга.
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28.09.2021 10:30 Ответить
Расейскую пропаганду нужно обернуть в свою пользу. Это правильные действия.
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28.09.2021 10:39 Ответить
наш главнокомандующий понесет фотографию забинтованной ноги водителя шефира
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28.09.2021 10:31 Ответить
Зеля Х(цензор)О понесёт фотографию? Хотелось бы Оочень посмотреть как наш Зеля-сцыкло идёт впереди колоны. Разве что сзади Пётр Алексеевич будет ногой подталкивать.
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28.09.2021 11:15 Ответить
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29.09.2021 07:48 Ответить
Я был в Баку в далеком 1990 году. Уже тогда город- красавец. Город семи ветров.
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28.09.2021 10:33 Ответить
Настоящий лидер
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28.09.2021 10:34 Ответить
Ну я би особливо не захоплювався ним. Звернули увагу, що поруч несе фотку перший віце-президент? І, яке ж співпадіння, його дружина в одній особі. Достатньо типовий лідер близького сходу.
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28.09.2021 18:24 Ответить
Напоминает бессмертный полк
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28.09.2021 10:35 Ответить
гнусявое квартальное чьмо на такое не способно.
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28.09.2021 10:37 Ответить
Деды на палках?
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28.09.2021 10:38 Ответить
не деды а надававшие люлей арам и хазарам...
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28.09.2021 10:44 Ответить
И свинособака
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28.09.2021 12:25 Ответить
Ну тут как раз наоборот, эти фото тех которые получили люли от армян. Теперь они на палках ходят прям как у *****.
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28.09.2021 18:12 Ответить
"Васєчкін"! Азербайджанці - потомки хазар! Дербент , "Залізні ворота" - їх рук справа!
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28.09.2021 18:43 Ответить
А че так пусто в городе. Как в фантастическом фильме.
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28.09.2021 10:41 Ответить
а тепер уявіть нашого блазня в подібній ситуації
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28.09.2021 10:41 Ответить
Сын гэбиста профессионально занимается пропагандой. Армения остается грязной тряпкой и разменной монетой Кремля. Видимо ей и дальше придется получать затрещины от турок и азеров в ответ на репрессии крымских татар.
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28.09.2021 10:42 Ответить
Не памятаю хто сказав "Вірменам живеться добре по всьому світу, тільки не в Вірменії, чому?"
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28.09.2021 10:46 Ответить
майже так як українцям
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28.09.2021 14:22 Ответить
Там у них такой незванный сосед с кинжалом под названием Турция. Как у Украины Россия, только там сотни лет, где-то с 300-тых годов Н.Э.
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28.09.2021 18:17 Ответить
Кажуть у аеропорту Тель-Авіва висів плакат: "Не корч з себе розумного - тут всі - євреї!" А вірменам погано живеться у Вірменії бо там нема кого дурить і обкрадать - там всі - вірмени...
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28.09.2021 18:42 Ответить
так это Алиев... а зеленский падает перед расийским агрессором на колени, боится вслух сказать слово "война", "насильнический захват украинских территорий" и т.п., не смог организовать сопротивления на оккупированных территориях... хотя... что возьмешь с ашкенази...
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28.09.2021 10:47 Ответить
Ваш Алиев два месяца назад на Курбан Байрам приехал к Путину. Совсем уже Зеленского загнобили. Несправедливо.

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28.09.2021 11:05 Ответить
А ваше ***** на бункере сдохло, поди проверь
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28.09.2021 12:27 Ответить
на равних. Не так як бульбофюрер.
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28.09.2021 14:25 Ответить
Зріст Ердогана 183 ссм, а ввх 168 см.
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29.09.2021 08:00 Ответить
А путьен гаварят нье настаящій ?! Якийсь ввх пластмасовий. Знову ботоксу якомусь артисту перекололи. А що якщо в двійники нашого кловуна-приЗЕдента, даже по росту практично підходять, свіжа кров так сказать. Ото поржем !
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29.09.2021 07:56 Ответить
Президент своєї країни разом з військовими показує, що ті, що полягли за державу, є Герої і азербайлжанці мають їх вшановувати і пам'ятати. А наш вказав на "героїв" старих роботяг ротом" і "квартальну"шпану, яка обливала брудом свою країну. "Какая разница", він буде носити портрети сраліна і вшановувати "ветеранів" рабсії і малоросії.
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28.09.2021 10:50 Ответить
ну вот...аж завидки берут !
и главнокомандующий на месте и уважение павшим за свою Родину....и звиздит-гундосит мало
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28.09.2021 11:06 Ответить
Уявити потерпевшего гундосіка з портретом Журавля, чи когось з хлопців, яких розстріляли за фантазію про "зелене перемир'я", неможливо.
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28.09.2021 11:19 Ответить
Жаль, но Алиев дрогнул перед шантажом Путина ( после подставленного последним под огонь азербайджанцев рашен вертолета) и согласился на ввод " миротворцев" в Карабах.. теперь это надолго, а по российски ,практически навсегда. А ведь по факту еще 2 -3 недели и карабахский вопрос был бы решен окончательно и бесповоротно. Теперь же избавиться от этого " крючка" сложнее чем это было раньше. Увы. Начатое всегда нужно доводить до конца. Тем более предпосылки к этому были.
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28.09.2021 11:21 Ответить
Ніхто не "дрогнув", він зробив свою справу і щоб переварити ту часитину відвойованої землі, засрану кацапами і їх сателітами вірменами потрібний час. А ще він побачив, що кацапи почали використовувати "Іскандери" та іншу зброю потайки від світу, як це вміють робити іхтамнєти і вбиті патріоти Азербайджану не варті були б подальшої війни в тих умовах. Прийде час і звільнять решту.
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28.09.2021 11:32 Ответить
Не соглашусь ( хотя понимаю ваши аргументы). Вертолет " попал" во время... И Алиев вдруг сразу заговорил о переговорах и миротворцах. Во вторых, выбить ослабленных армян из Карабаха в 100-1000 раз легче ( было) чем теперь "миротворцев" из Рашистана.
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28.09.2021 11:46 Ответить
Заговорил не Алиев, а Эрдоган, хитрый турок, и неизвестно кто у кого на крючке
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28.09.2021 12:29 Ответить
Тоді так лягла карта Алієву. Він просто досяг свого і не бажав жертв серед мирного населення і військових. А параша хай ще і туди залізе і витрачає кошти, їм своїх громадян і військових не шкода. Параша просто буде охороняти кордон відвойованих азербайджанцями територій від посягань вірмен.
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28.09.2021 13:28 Ответить
На каждый крючок есть антикрючек (антикиллер).Для начало можно просто границу с Ираном поламать и присоединить 2-ю часть(35млн-ю) поделенного в войне 1828г(Англия и Россия против НАС) ПЭРИДЖАНА(Шамхорская битва-только один эпизод спрятанной войны).Именно тогда и создали Иран-НЕ ПЕРСИЯ ДРЕВНЯЯ,НО СВЯТЫЕ МЕСТА ОСТАЛИСЬ НА КАВКАЗЕ.Именно тогда стали переселять арабохайев на наши земли Но можно сделать ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ -почуствует весь мир-Культурную Революцию.Создатель не просто так направил АТАМА в Индию ОдЭрБэйАтаяну(Атропатену)-половина Одэрбэйджана.
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28.09.2021 12:11 Ответить
До иранского Азербайджана ой как далеко. Нужно сделать было то, что было более реально, а это взять под контроль весь азербайджанский Карабах в пределах границ установленных в СССР, ну и при самых благоприятных условиях взять под контроль участок армяно- иранской границы вдоль Аракса, заодно пробив коридор в Нахичевань, а значит и в Турцию. ( это был бы тот максимум что возможен) Что же до иранского Азербайджана ( то это типа как до афганского южного Туркестана и Таджикистана, и глаз видит но зуб неймет. Но мечтать конечно не вредно.
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28.09.2021 12:28 Ответить
Коридор в Нахичевань легко через север Ирана,где постоянно на футбольных матчах(например клуба "Трактор" в Табризе все 40000) уже поют об обьединении ИндоПэриджана.Тогда можно будет обьединить и "9 легионы" одеров(азэров) в Ираке( 3млн.) и Сирии( 2.5млн одэров, а не туркоман) вплоть до Латакии(от горы ********* в Дагестане).Потом Карабах,но если Россия заарканится, то будет Дагестан (раньше тоже н.Одэрбэйджан) без границ.
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28.09.2021 15:53 Ответить
Попереду крокує президент, одружений на віцепрезиденту. Чи принци є в строю --- не знаю, але і так підряд сімейний ,показовий. Войовнича така сімейка.
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28.09.2021 11:24 Ответить
Этот бакинский парад является примитивной смесью совка и дикой азиатчины:

президент-узурпатор, вор, нахапавший личное состояние в сумме 60 миллиардов долларов, ни одного дня не служивший в армии, нагло напялил фронтовой камуфляж,

тут же идёт в армейском камуфляже 1-ый заместитель Верховного главнокомандующего Алиева в лице его собственной жены Мехрибан Алиевой-Пашаевой, принадлежащей к могущественному клану криминальных дельцов Пашаевых.

А 2 тысячи 907 простых азербайджанцев погибли, оставив своих сирот и вдов в нищете.

Центральные кварталы Баку ради личных понтов Алиева превращены в сверкающий маленький Дубай, а обычные жилые кварталы в страшно запущенном грязном состоянии, с дикими помойками, с облезлыми фасадами, с убогой наружной электропроводкой.

Известнейший фотоблогер Илья Варламов сделал смелый фоторепортаж той реальной бакинской нищеты и убожества, которые спрятаны вот за этими "потёмкинскими фасадами" из сияющего синего стекла. За этот репортаж Илью объявили "врагом азербайджанского народа" и запретили въезд на 5 лет.
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28.09.2021 15:45 Ответить
Ара, пукан горит?!🤣
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28.09.2021 16:15 Ответить
Qazi Ismail, Денис говорит правду! А, что правда твои глаза колит?
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28.09.2021 18:22 Ответить
А ты никак, альма-матер и модератор "правды"?
С глазами, у меня, Всё окей!
А вот тебе, видимо ох как полыхает
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05.10.2021 13:41 Ответить
Це не "Ара"! Це батрак "внутріМКАДівський" пробує "насрать на коврик перед дверью" азербайджанцям за те що вони кацапів з їхніми маріонетками - вірменами"посадили задницею в колючки...
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28.09.2021 18:27 Ответить
Начальником проститутки-журналиста Пегова оказался Габриелян-директор холдинга "Масс-медиа России".Он его послал на границу Одэрбэйджана и Иреванского ханства-хаить одэров, а потом все ТВ России наперебой его начали на передачи приглашать.А НАС БОЯТЬСЯ НА ТВ РОССИИ ПРИГЛАШАТЬ,БОЯТСЯ КАК СОБАК.(Ведь русские могут узнать о своих Бизантийских праздниках из ИндоПэриджана) Кого звали тех они убили Гейдара Джамаля и его сына Орхана.
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28.09.2021 18:27 Ответить
Народ ИндоПэриджана -Родины Нулевого Меридиана(Атама=РИМ) и Главной Парралели(ПэриУш=Пэриджан=БэйУлу=УлуБэй=Албания=Греция) БУДЕТ ГОТОВИТЬСЯ К НОВОЙ ВОЙНЕ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ.На этот раз примут участие все 60млн.ОдЭров(=Огня муж,АзЭров=Младший Муж).Эти земли (меридиан и паралель) дал Всевышний и их надо возвращать ПОЛЮБОМУ! Слава Кавказу
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28.09.2021 11:58 Ответить
Аллах акбар? Или не?
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28.09.2021 12:14 Ответить
Кавказ-Родина Нулевого меридиана и главной парралели,а "Языком межнац.общения на Кавказе был одэри(азэри) вплотьдо 18(19)века"-М.Лермонтов.Герб др.Рима как и герб Баку-3 ОГНЯ.Они людей разводили. Хотя и АхырЯн(Куран)-Конец горящего(первод ) был первоначально на одэри(азэри) ,как и многие другие книги.
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28.09.2021 12:20 Ответить
снова тебе в палату интернет дали?
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28.09.2021 12:39 Ответить
А ещё надо ж было пронести клочья шерсти, выдранной из жоп Самвелов и Гургенов. А потом из этой же шерсти можно будет соткать какой-нибудь ритуальный ковёр, стоя на котором будущие воители - Тофики и Рафики приносили бы присягу.
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28.09.2021 12:17 Ответить
А почему улицы на фото пустые ? День памяти, война народная, за освобождение Родины . . .
Для кого тогда это мероприятие, если в целях безопасности первого лица по маршруту движения людей нет ?
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28.09.2021 12:18 Ответить
Володя, там похлеще кацапстана. Шаг в лево, шаг в право - расстрел. Тут всё просто - враг моего врага мой друг. Хотя там они с мацквой имеют свои вазелинчики с мылом.
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28.09.2021 18:28 Ответить
Пусть Главгундос возьмёт фото Ярослава Журавля и пройдётся по Крещатику...
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28.09.2021 12:37 Ответить
носить убитых, не очень хорошо, это не праздник ...
Алиев рано торжествует, недобив врага, недоосвободив территорию т.е. не доделав дело...
зачем это , для кого этот марш?
это нехороший пример и тупое подражание кацапам
это очень опасно и не очень хорошая примета,
как бы не пришлось носить убитых ещё и не раз...
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28.09.2021 13:18 Ответить
Согласен. Плохой пример с **********. Тем более эта война не окончена мир не подписан а претензии имеются.
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28.09.2021 18:31 Ответить
навряд чи Зеля-Уклоністка-Зрадниця стане нести фото Журавля, якого вона вбила власноруч..
от ручного Мохнатіка - будь-ласка.. - 73% наголосували на нашу голову кіно для дебілів в реалі..(
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28.09.2021 13:50 Ответить
Парад відкривав Алієв, а замикав Мілєвскій.
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28.09.2021 14:20 Ответить
Респект !
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28.09.2021 17:12 Ответить
Вице-президент - это жена Алиева? Нормальный такой семейный подряд - папа, сынок, невестка. Оседлали страну еще при совке и окучивают, хрен их выкуришь.
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28.09.2021 21:00 Ответить
Даже троюродные кузены из дальних кишлаков пристроены во власть.
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29.09.2021 01:00 Ответить
 
 