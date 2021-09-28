Адвокат на основании поддельных документов завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2,5 млн грн, - прокуратура

По процессуальному руководству Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении адвокату, который на основании поддельных документов завладел двумя квартирами в столице стоимостью 2,5 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов подозреваемый и неустановленные следствием лица подделали правоустанавливающие документы на две квартиры в г. Киеве, принадлежавшие умершим лицам. В дальнейшем на основании этих документов адвокат завладел указанными квартирами", - говорится в сообщении.

При этом одной из квартир адвокат завладел, используя паспортные документы собственного клиента без ведома последнего и в дальнейшем с целью получения прибыли от продажи полученного мошенническим способом имущества, отчуждил ее в пользу третьих лиц.

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Как сообщается, мошенническими действиями нанесен ущерб наследникам на общую сумму более 2,5 млн грн.

С целью сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве на указанные квартиры окружной прокуратурой наложен арест.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие участники преступной схемы.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.