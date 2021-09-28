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Адвокат на основании поддельных документов завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2,5 млн грн, - прокуратура

Адвокат на основании поддельных документов завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2,5 млн грн, - прокуратура

По процессуальному руководству Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении адвокату, который на основании поддельных документов завладел двумя квартирами в столице стоимостью 2,5 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2018-2019 годов подозреваемый и неустановленные следствием лица подделали правоустанавливающие документы на две квартиры в г. Киеве, принадлежавшие умершим лицам. В дальнейшем на основании этих документов адвокат завладел указанными квартирами", - говорится в сообщении.

При этом одной из квартир адвокат завладел, используя паспортные документы собственного клиента без ведома последнего и в дальнейшем с целью получения прибыли от продажи полученного мошенническим способом имущества, отчуждил ее в пользу третьих лиц.

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Как сообщается, мошенническими действиями нанесен ущерб наследникам на общую сумму более 2,5 млн грн.

С целью сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве на указанные квартиры окружной прокуратурой наложен арест.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие участники преступной схемы.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

адвокат (1431) квартира (463) Киев (25501) мошенничество (1220) прокуратура (5008)


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Сразу видно этот адвакат хорошо учился в универе, а не протирал штаны в клубе веселых и кмитливых
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28.09.2021 10:32 Ответить
Alexander Fesenko



@sashkof2

·
https://twitter.com/sashkof2/status/1442742583302754306 48 хв



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28.09.2021 10:36 Ответить
чера звучало число 60 млн на 58 человек за 2 года,тоже вызывыет вопросы,но пол-ляма в год на твакие вещи,как вы пишете,явно не хватит.
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28.09.2021 11:55 Ответить
Одну квартиру, что получше, отдает судье и выходит с вердиктом "не виновен" и незапятнанной репутацией. Мы же все в одной стране живем, прекрасно знаем, что будет дальше.
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28.09.2021 10:47 Ответить
Этот адвокат?

Докладаю.
Падла редкая. Торгует информацией клиента, а при случае, может грохнуть его серверную подручными средствами
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28.09.2021 11:34 Ответить
то же мне новость в 90 годках мой коллега по юр-конторе адвокат выдурил у клиентки генеральную доверенность посоветовав ей покинуть территорию Украины типа ей грозит уголовное дело и преследование..сам же обстряпав с бланков прокуратуры и милиции... какие то бумажки про арест майна арест ее и прочую галиматью.... уехать к родственникам в Израиль.... а сам тихо и быстро продал ее бизнес- пару магазинов автомастерскую 4 комнатную квартирку гаражи 3 штуки.. дачу в пригороде и домик в деревне с 50 сотками земли....а когда она пришла к нему с вопросом- как так- он ей коротко типа пошла на..... далеко.. что она сразу и сделала уехала на ПМЖ в Израиль...
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28.09.2021 11:37 Ответить
 
 