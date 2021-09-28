Мужчина на Полтавщине получил условный срок за съемку хоум-видео с женой для PornHub, - судебное решение
Житель Кременчуга Полтавской области получил условный срок за распространение в интернете порнографических видео. Ролики он снимал дома вместе со своей женой и заливал на сайт PornHub.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, об этом говорится в решении Крюковского районного суда Кременчуга.
Мужчина работает инженером-электронщиком в местном лицее. Ранее судимым он не был.
Хоум-видео инженер хранил на своем iMac. Всего на электронном носителе было найдено 28 материалов порнографического характера, которые злоумышленник публиковал в сети под ником MonaCharm.
Судя по названиям видеороликов, жена обвиняемого часто снималась в роли несовершеннолетней.
За просмотры украинец получал незаконный доход, чем "довел свой преступный умысел до конца", говорится в судебном постановлении.
Действия мужчины были квалифицированы по ч.1 ст. 301 и ч.3 ст. 301 УК Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до трех лет). Однако приговор обвиняемому был смягчен, потому как признал свою вину и во время следствия заключил сделку с прокурором.
Обвиняемого освободили от трех лет тюрьмы с испытательным сроком в один год. В пользу государства с мужчины также взыскали судебные расходы (3269 грн за проведение судебной портретной экспертизы и 1307 грн - судебной искусствоведческой экспертизы). Всю изъятую для расследования технику вернули владельцу, но флешку с записями уничтожили.
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Идиоты мусорские
Мусорам заплатили 1307 грн за то, что те посмотрели порнуху?!!
давно уже умиляют "монахи"-моралисты от пещерного правосудия и конкретно мусоров - везде ложь и лицемерие блдское, с потными глазами и волосатами, трясущимися руками..
тупорылое жлобьё рулит.. а теперь оно ещё и клоунско-зелёное.. наголосувалы 73% дебилы-экспериментаторы "светлое будущее"..(
Про э#ать, говно и рот!
Без сомнений перед вами,
Русский, скрепный патриот!
P. S. Крим-Україна.
РФ- фашиская країна.
путин-*****.
путин-*****!
А самое главное- кому какое дело???