Мужчина на Полтавщине получил условный срок за съемку хоум-видео с женой для PornHub, - судебное решение

Житель Кременчуга Полтавской области получил условный срок за распространение в интернете порнографических видео. Ролики он снимал дома вместе со своей женой и заливал на сайт PornHub.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, об этом говорится в решении Крюковского районного суда Кременчуга.

Мужчина работает инженером-электронщиком в местном лицее. Ранее судимым он не был.

Хоум-видео инженер хранил на своем iMac. Всего на электронном носителе было найдено 28 материалов порнографического характера, которые злоумышленник публиковал в сети под ником MonaCharm.

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Судя по названиям видеороликов, жена обвиняемого часто снималась в роли несовершеннолетней.

За просмотры украинец получал незаконный доход, чем "довел свой преступный умысел до конца", говорится в судебном постановлении.

Действия мужчины были квалифицированы по ч.1 ст. 301 и ч.3 ст. 301 УК Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до трех лет). Однако приговор обвиняемому был смягчен, потому как признал свою вину и во время следствия заключил сделку с прокурором.

Обвиняемого освободили от трех лет тюрьмы с испытательным сроком в один год. В пользу государства с мужчины также взыскали судебные расходы (3269 грн за проведение судебной портретной экспертизы и 1307 грн - судебной искусствоведческой экспертизы). Всю изъятую для расследования технику вернули владельцу, но флешку с записями уничтожили.

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