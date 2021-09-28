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Новости Правосудие
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Мужчина на Полтавщине получил условный срок за съемку хоум-видео с женой для PornHub, - судебное решение

Мужчина на Полтавщине получил условный срок за съемку хоум-видео с женой для PornHub, - судебное решение

Житель Кременчуга Полтавской области получил условный срок за распространение в интернете порнографических видео. Ролики он снимал дома вместе со своей женой и заливал на сайт PornHub.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, об этом говорится в решении Крюковского районного суда Кременчуга.

Мужчина работает инженером-электронщиком в местном лицее. Ранее судимым он не был.

Хоум-видео инженер хранил на своем iMac. Всего на электронном носителе было найдено 28 материалов порнографического характера, которые злоумышленник публиковал в сети под ником MonaCharm.

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Судя по названиям видеороликов, жена обвиняемого часто снималась в роли несовершеннолетней.

За просмотры украинец получал незаконный доход, чем "довел свой преступный умысел до конца", говорится в судебном постановлении.

Действия мужчины были квалифицированы по ч.1 ст. 301 и ч.3 ст. 301 УК Украины. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (до трех лет). Однако приговор обвиняемому был смягчен, потому как признал свою вину и во время следствия заключил сделку с прокурором.

Обвиняемого освободили от трех лет тюрьмы с испытательным сроком в один год. В пользу государства с мужчины также взыскали судебные расходы (3269 грн за проведение судебной портретной экспертизы и 1307 грн - судебной искусствоведческой экспертизы). Всю изъятую для расследования технику вернули владельцу, но флешку с записями уничтожили.

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Автор: 

Кременчуг (350) порнография (209) срок (62) суд (25087) уголовная ответственность (440) юстиция (758) Полтавская область (1148)


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Топ комментарии
+66
Судова влада, прокуратура та поліція сидять на порнохабі замість того щоб працювати! На що йдуть гроші платників податків? Яка суспільна небезпека від того що вдома людина знімає порно зі своєю дружиною і викладає на закриті платні Інтернет ресурси! За таке кримінальне провадження потрібно звільнити всіх слідчих та прокурорів які вели цю справу, а суддю позбавити суддівського статусу без пенсії! Це фальсифікація правоохоронної діяльності. Замість того щоб ловити та судити бандитів та реальних злочинців, ці ідіоти займаються дрочнею!
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28.09.2021 10:38
+51
Очень серьезное преступление....
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28.09.2021 10:37
+33
Спасибо, что ник написали, щас заценим
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28.09.2021 10:37
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Привет участнику соревнований!
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28.09.2021 11:34 Ответить
Чего добру пропадать то? Это известный ресурс, само название которого говорит за себя. Они даже инвалидам помагают.
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28.09.2021 11:43 Ответить
Пострадавший кто?
Идиоты мусорские
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28.09.2021 11:45 Ответить
Ментовская крыша.)
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28.09.2021 11:56 Ответить
государство)) недополучило налогов))
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28.09.2021 15:01 Ответить
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28.09.2021 18:44 Ответить
Это не по православному.
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29.09.2021 13:32 Ответить
Блин, порно звезду зЕлоха, даже здесь убирают! =)
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28.09.2021 11:57 Ответить
Флешке дали высшую меру наказания
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28.09.2021 12:18 Ответить
чим би мусарня не займалася, аби лиш бандитів не ловити
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28.09.2021 12:25 Ответить
"1307 грн - судебной искусствоведческой экспертизы"

Мусорам заплатили 1307 грн за то, что те посмотрели порнуху?!!
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28.09.2021 12:33 Ответить
прикінь, недавно в одному телеграм каналі, хтось викладав скрін з вирока по такій самій справі, може й по цій.
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28.09.2021 14:06 Ответить
это его личное дело какой не законный доход вы головой тронулись
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28.09.2021 13:33 Ответить
"уклав угоду з прокурором".. - "святой" прокурор арендовал жену обвиняемого?
давно уже умиляют "монахи"-моралисты от пещерного правосудия и конкретно мусоров - везде ложь и лицемерие блдское, с потными глазами и волосатами, трясущимися руками..
тупорылое жлобьё рулит.. а теперь оно ещё и клоунско-зелёное.. наголосувалы 73% дебилы-экспериментаторы "светлое будущее"..(
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28.09.2021 13:40 Ответить
Недавно моего знакомого побил хулиган. Мусара даже дело не захотели зарегистрировать. Оформили как ругася матом. Теперь понятно почему... На порнохабе "преступники" интереснее.
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28.09.2021 13:57 Ответить
тепер зрозуміло де шахраїв та роспропагандистів шукає кіберполіція)
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28.09.2021 14:27 Ответить
тобиш решение суда сдерживающий фактор морали данного соития ..мораль при зарплате судьи в 120 000 грн .оно может так но такая мораль выглядит как публичная порка ...за два дня Цензор третий кто освещает новост ..остался Укр-нет и по 1+1 рассказать ..впечетление что в мвд сидит совковый дед и рулит ситуацией
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28.09.2021 15:31 Ответить
Долбанная тоталитарная Укранда...
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28.09.2021 16:59 Ответить
Кацап пішов на х#й тут бояри немає.
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29.09.2021 00:51 Ответить
пнх безмозглый ********.
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29.09.2021 13:40 Ответить
От ти тупе... підаріоти живуть на рф й спілкуються рюсскім язиком. Не гальмуй так дурнику.
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29.09.2021 21:42 Ответить
Чё ты прицепилось, *********** создание?
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29.09.2021 22:11 Ответить
Если слышите про жопы,
Про э#ать, говно и рот!
Без сомнений перед вами,
Русский, скрепный патриот!
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30.09.2021 11:13 Ответить
Пока что об этом пишешь только ты, украндийский вышиватник.
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30.09.2021 15:01 Ответить
Максим шевчук f8c29dee ти дурний як усі кацапи. Перевертання фраз/фактів то що не працює, як ви кацапи досі не зрозуміли....
P. S. Крим-Україна.
РФ- фашиская країна.
путин-*****.
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30.09.2021 15:07 Ответить
Иди стирай обосранные шаровары.
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30.09.2021 15:20 Ответить
Спалився кацап козломордий. Сратися то кацапів "затєя" ти знов протупив дурко мокшанське. Седи на пляшці ріано, не йорзай.
путин-*****!
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30.09.2021 15:32 Ответить
Слава Укранде!
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30.09.2021 17:44 Ответить
Ссылку хоть в описании оставили бы
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28.09.2021 18:18 Ответить
🤣🤣🤣
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29.09.2021 00:50 Ответить
Ничего не понимаю - снимал себя и жену , добровольно . За что осудили ?
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28.09.2021 18:57 Ответить
За распространение порнухи.
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28.09.2021 20:26 Ответить
Люди зарабатывают как могут. Создавайте конкурентные зарплаты, рабочие места и условия для ведения бизнеса и никто не будет снимать дичь. А вообще по по-хорошему пора легализовать проституцию
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28.09.2021 19:40 Ответить
такие действия надо легализовать. самозанятость, снижение безработицы, налоги.
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28.09.2021 20:33 Ответить
Тобто , уклав угоду з прокурором ? Вони що , тепер втрьох зніматимуться ? Я шось нічо не розумію .
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28.09.2021 20:37 Ответить
Вот это Поворот! А что, так можно было?

А самое главное- кому какое дело???
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28.09.2021 22:15 Ответить
п#д0раси
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28.09.2021 22:21 Ответить
маразм крепчал
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12.01.2022 14:44 Ответить
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