В борьбе с "Северным потоком - 2" у Украины появилось второе дыхание, - "слуга народа" Арахамия

Российский газопровод "Северный поток-2" не особо продвинулся в вопросе запуска.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Более того, появились такие жесткие сообщения про отключение от системы SWIFT, про такие санкции, про которые раньше украинцам только хотелось бы мечтать. Я не знаю, будут ли они претворены в жизнь или все-таки потом будут достигнуты какие-то договоренности, но тем не менее, Украина активизировалась в этом процессе", - отметил нардеп.

По словам Арахамии, вопрос "Северного потока-2" окончательно не решен.

"Если вы обратите внимание, наш главный союзник в этом вопросе Польша очень жесткую риторику заняла по отношению к Германии. А сегодня, учитывая, как завершились выборы в Германии, у нас появилось второе дыхание в этой борьбе. Учитывая, как Россия разогналась и показала всем, что она готова использовать "Северный поток-2" как, по сути, оружие, и раскачала цену на газ до практически 1 тыс. евро, то все в Европе четко увидели, что верить обещаниям России в этом вопросе - это себя не уважать", - добавил парламентарий.

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