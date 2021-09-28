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В борьбе с "Северным потоком - 2" у Украины появилось второе дыхание, - "слуга народа" Арахамия

В борьбе с

Российский газопровод "Северный поток-2" не особо продвинулся в вопросе запуска.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Более того, появились такие жесткие сообщения про отключение от системы SWIFT, про такие санкции, про которые раньше украинцам только хотелось бы мечтать. Я не знаю, будут ли они претворены в жизнь или все-таки потом будут достигнуты какие-то договоренности, но тем не менее, Украина активизировалась в этом процессе", - отметил нардеп.

По словам Арахамии, вопрос "Северного потока-2" окончательно не решен.

"Если вы обратите внимание, наш главный союзник в этом вопросе Польша очень жесткую риторику заняла по отношению к Германии. А сегодня, учитывая, как завершились выборы в Германии, у нас появилось второе дыхание в этой борьбе. Учитывая, как Россия разогналась и показала всем, что она готова использовать "Северный поток-2" как, по сути, оружие, и раскачала цену на газ до практически 1 тыс. евро, то все в Европе четко увидели, что верить обещаниям России в этом вопросе - это себя не уважать", - добавил парламентарий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слугам народа" в Трускавце будут вручать "партийный Оскар", планируется новая концепция "турборежима", - Арахамия. ВИДЕО

Автор: 

Северный поток (1449) Арахамия Давид (988)


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Топ комментарии
+12
БРЕХУН, БРЕХУН, БРЕХУН
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28.09.2021 10:49
+7
Шото от вашего второго дыхания сильно смердит ЗЕлёным говном.
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28.09.2021 10:53
+6
Нещодавно міністр кульома говорив, що наші партнери втратили апетит на секторальні санкції проти рашки.
Ви хоч брешіть синхронно, довбаки зелені...
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28.09.2021 10:50
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БРЕХУН, БРЕХУН, БРЕХУН
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28.09.2021 10:49 Ответить
Нещодавно міністр кульома говорив, що наші партнери втратили апетит на секторальні санкції проти рашки.
Ви хоч брешіть синхронно, довбаки зелені...
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28.09.2021 10:50 Ответить
Заберіть мікрахвон в бабуїна !!!)))
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28.09.2021 10:59 Ответить
АРАхамия -закрой свой вонючий рот !
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28.09.2021 11:38 Ответить
Впервые Агрохимия сказала то, от чего не вызвало позывов блевать. Хотя то, что она сказала, мы и без нее прекрасно понимаем. Отсюда вопрос: зачем нам такая агрохимия?
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28.09.2021 10:50 Ответить
хламидия
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28.09.2021 10:56 Ответить
Арахамия как муха тракторе-- мы тут с Колянычем трактористом пропахали все колхозные поля я на тракторе он за рулем трактора а вместе МЫ ПАХАЛИ..так и Арахамчик принимал участи в вопросе санкций....
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28.09.2021 11:32 Ответить
Лучше бы у них появилось дыхание борьбы с зелеными, помойными недоумками.
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28.09.2021 10:51 Ответить
второе дыхание? искусственное? ))))
хламидия не перестает радовать набором слов...)))
только поэтому его надо повесить последним ))))
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28.09.2021 10:53 Ответить
отето, што лі?..

Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

Доки ви відпочиваєте, посольство КНР організовує топ-зраду.
Майже всі міністерства, різні органи виконавчої влади, ОПЗЖ, Юля Тимошенко, Суркіс зібралися на святкування дня утворення комуністичного Китаю.
Востаннє так було за Януковича. Оголошували курс України на Китай.

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28.09.2021 11:05 Ответить
там по-моему и зеЛенка засветилась (правда про коммунистический киношкин-фестиваль что-то лепетала)
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28.09.2021 11:08 Ответить
Шото от вашего второго дыхания сильно смердит ЗЕлёным говном.
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28.09.2021 10:53 Ответить
Так дихають же тим чим сідають.
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28.09.2021 13:36 Ответить
Второе дыхание хорошо,вот мозгов не появляется ,это плохо!
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28.09.2021 10:57 Ответить
Приход всей шоблой словили?
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28.09.2021 10:58 Ответить
Цена в ЕС подскочила вслед за ценами в Азии, так при чем тут СП-2
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28.09.2021 10:59 Ответить
А при чем тут цены в Азии к сп2? Или вы думаете немцы специально прокладывали сп2 что б цены и у них взлетели как в Азии?
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28.09.2021 11:10 Ответить
Цены в ЕС привязаны к ценам в Азии, но в росте их обвиняют Газпром который на азиатский рынок не влияет.
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28.09.2021 11:13 Ответить
С какого бреда цены на газ в Европе привязаны к ценам в Азии? Европа покупает газ в Азии?
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28.09.2021 11:18 Ответить
Цена в Европе подскочила вслед за ценами в Азии - ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts накануне прибавил сразу $60 и достиг $1042 за тысячу кубометров. Европа вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии. Источник: https://biz.censor.net/n3290721
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28.09.2021 12:06 Ответить
Любезнейший прочтите вопрос: где покупает газ Европа? И вы считаете что по сп2 собрались качать сжиженный газ?
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28.09.2021 12:19 Ответить
Из за повышения цен в Азии, с рынка Европы были туда перенаправлены поставки СПГ из США и Норвегии. Это создало дефицит газа в Европе, и повысило цены. Газпром увеличил поставки на 8 млрд кубометров в этом году, а с рынка ушло 28.
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30.09.2021 00:13 Ответить
Это обсасывалось уже не раз. Поставки увеличелись по турецкому потоку. Через Украину никакого увеличения нет, а по сравнению с прошлыми годами уменьшение и хранилища в Германии полупустые, для шантажа с запуском сп2.
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30.09.2021 09:08 Ответить
а по сравнению с прошлыми годами уменьшение

Ничего подобного. общие поставки в Европу по всем каналам - +8 млрд кубов по сравнению с прошлым годом.

Тогда уже спросите со США и Норвегии, у них - минус 28 млрд кубов по сравнению с прошлым годом.
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30.09.2021 20:35 Ответить
Ничего подобного в прошлом позапрошлом и тд через украинскую гтс в это время заказывались дополнительные мощности Газпромом, а хранилища в Германии были почти заполнены. В этом году такого нет, мало того на следующий год газ в Венгрию будут гонять по кругу вокруг Европы по самым длинным маршрутам, лишь бы обойти Украину. В этом тоже по вашему США и Норвегия виноваты?
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01.10.2021 06:38 Ответить
А при чём тут Украинская ГТС??? Она у Газпрома единственный канал поставок??? Снизили прокачку через Украину, но нарастили поставки по другим веткам. Так что в итоге по общим поставкам в Европу, вышли в плюс. Почему у Германии пустые хранилища??? Раньше она закачивала их газом Газпрома, но так же покупала у США и Норвегии, так что Газпром спокойно создавал запас. А теперь ей пришлось покупать тот газ, каким Газпром раньше заполнял хранилища на зиму. Естественно на заполнение хранилищ газа не осталось.
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01.10.2021 17:44 Ответить
Опять по кругу? Больше газа прокачано по турецкому потоку, а это не в Германию. И так вы не объяснили почему в прошлые годы в это время Газпром увеличивал прокачку газа а в этом году нет. Я абсолютно согласен что это связано именно с нехваткой СПГ, как и прошлые годы. И вы как то пропустили обьяснение почему газ качают в Венгрию по экономически невыгодному маршруту? Тоже случайно получилось?
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02.10.2021 07:27 Ответить
если европа не даст такую же цену как в азии им просто ничего не продадут, вы морковку вырастили идете продавать, один дает 100 грошей второй 200 вы кому продадите? кстати в азию и везти ближе
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29.09.2021 00:16 Ответить
Вы считаете что если в Европе не будут покупать дорогой газ то сп2 разберут и переложат в Азию? Вот вы вырастили морковку и идете продавать, но можете дойти только до продавца который вам даст 100 грошей, до того кто может вам дать 200 вы не дойдете и он к вам тоже. И что вы будете делать? Заниматься бизнесом или политикой?
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29.09.2021 08:12 Ответить
в европе биржа там не один а много покупателей, в виду того что многие ломанулись к тому кто за 200 продает, в европе на бирже дикая нехватка товара, вы принесли морковку на биржу и говорите продайте, биржа говорит покупателям, вот есть морковка начальная цена сто грошей, и начинаются торги, многим морковка дозарезу нужна но денег мало, а у других деньги есть они говорят заберем за 200, кстати сегодня цена на газ 1100 перевалила, потому что нет его ,а многим нужен вот и дают любую цену ибо зима на носу.
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29.09.2021 23:52 Ответить
В Европе по вашему и Азия газ покупает раз конкурируют между собой? Что то вы вообще запутались.Вы как раз не принесли морковку, а придержали и требуете чтоб морковкопровод запустили и морковку носили на руках вокруг дома прежде чем занести в дом. Иначе по пол морковки раз в год давать будете. Это экономический подход или политический?
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30.09.2021 08:22 Ответить
конечно азия конкурирует с европой, азия не покупает в европе, азия скупает спг из катара и сша который предназначался для европы, что это по вашему если не конкуренция? то есть сша ту морковку что должна была европе принести, продала туда где дороже, а вот газпром сколько обещал столько и принес морковки и даже чуть лишка дал, у газпрома вроде есть еще морковка , но давайте прикинем сша такие в шоколаде забили на обещания и все увезли в другое место, а газпром за них расхлёбывать будет,? да чисто по человечески если подумать кацапы вообще под санкциями европейскими, типо им срут а они обидчикам помогать будут? кроме того кацапы еще свои хранилища не заполнили, у них свои потребности есть, теперь газпром уже свои шкурные интересы решает ,вот есть сп2, мы все оговоренное выполняем а хотите дополнительные обьемы только по новому трубопроводу.
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30.09.2021 23:39 Ответить
Слушайте эту глупость что льется из российских помоек уже выше не раз опровергалась. Но если у вас задание этот бред о спасителях Европы из ********** по кругу гонять, то на бис: какое отношение имеет СПГ к газопроводам росиянским? Напоминаю по ним не сжиженный газ поставляется. Напоминаю: по сравнению с прошлым годами через украинскую гтс прокачано меньше газа чем в те же периоды ранее, хранилища в Германии соответственно пусты. Напоминаю: Венгрию *************** спасители будут спасать только если газ будут туда поставлять кругами вокруг Европы по самому длинному маршруту, но только не через короткий маршрут через Украину. И конечно во всем этом санкции виноваты?
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01.10.2021 06:50 Ответить
спг имеет прямое отношение к сп 2, американцы хотят заработать они газ поэтому в азию отправили там цена больше это логично ? думаю вы с этим спорить не будите, а кацапы и немцы дибилы, типо они альтруисты они просто так сп 2 построили, чтоб он стоял , ввиду того что спг ушел в азию, европе нужен дополнительный обьем, который кацапы без проблем дадут, но на своих условиях по сп2, это их газ, они вольны его продавать кому хотят и доставлять как хотят, у нас с ними война который год, нахера им нашу экономику подпитывать? они так же хотят отказаться от нашего транзита и зарабатывать,как и мы хотим оставить транзит и зарабатывать, вот вы хотите кацапов гавном выставить, но вы забываете что кацапы весь свой договоренный обьем поставляют и еще наращивают, а штаты то что обещали поставить европе, отправили в азию, ну кто тут большее гавно подумайте? если бы штаты спг притащили в европу не было бы дефицита, но виноват всеравно газпром да?
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01.10.2021 20:26 Ответить
Что за маразм? Вы осознаёте что дефицит газа устроен ***********, но они не гамно это нормально? Увеличивать поставки, как прошлые годы Газпром не будет и этим спасает Европу? Ну и идиотизм что газ спг продали на рынок в Азию а обещали поставить в Европу вы откуда высосали? Ну а что за бред что если качать газ более длинным маршрутом на этом можно заработать? Вы хоть примерно представляете что входит в цену товара? И когда это они объявлялся что они с нами воюют? Они же до сих пор воют про адзин нарот! Прям как в ваших рассуждениях маразм полный.
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02.10.2021 07:43 Ответить
https://censor.net/ru/news/3291426/probit_ocherednoyi_rekord_tsena_na_gaz_v_evrope_prakticheski_dostigla_1200tys_kub_m. я устал с вами спорить вот статья нацензоре , почитайте чуть дальше заголовка там все описано
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02.10.2021 21:08 Ответить
Вы знаете когда вы в очередной раз, ещё и с таким пафосом демонстрирует свой маразм, то та легенда о лишней хромосоме у вас мне кажется совсем не легендой. Если вам более понятно с морковками то попробую объяснить ими. Если в Азии дают 200 грошей за СПГ а в Европе 100, то СПГ поедет в Азию. Потому что контракта по СПГ нет ни с США ни Норвегией ни с эмиратами и тд. Идиоты в Германии связались с Газпромом, хоть США и тд продвигали им свой ресурс СПГ. А вот Газпром в Азию по трубопроводам 0 морковок может получить, а в Германии 1200. Но к удивлению он не везёт туда морковки, а туда куда он их везёт, он вместо того чтоб переложить из корзинки в корзинку стоящие рядом он их везёт из одной корзинки в другую расположенных на расстоянии метра друг от друга оленями через северный полюс, плотами через южный в общем через тысячи километров вместо одного метра. Это по каким экономическим законам такое положено? А уж ваш идиотизм что США поставляя газ куда им выгодно, но не в Германию, которая не захотела с ними иметь дело, не спасают Европу. А росийя которая тоже не поставляет в Германию, с которой Германия захотела иметь дело, причем не поставляет за хорошую цену что не выгодно, спасает Европу это вообще за гранью разумного. И да в заголовке написано тоже что и в статье, попробуйте прочесть собственную ссылку.
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02.10.2021 22:18 Ответить
И извиняюсь за догонялку, но вспомнилось как пару лет назад росийя гоняла танкеры с СПГ в США, а те потом продавали его в Азию. И как то даже интересно где сейчас гоняют эти танкеры с российским СПГ, ведь явно не спасают Германию.
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02.10.2021 22:31 Ответить
я вам уже ссылку дал, где все разжевано, вы между строк читаете? там черным по белому написано что европа конкурирует с премиальным рынком азии, европа не отказывалась от спг ,просто азия перебила цену и спг туда ушел, насчет германии так им вообще пофиг у них,у польше и еще нескольких стран фиксированная цена 220 баксов за 1000 кубов по длинному контракту,газпром как поставлял в европу так и поставляет , ни один контракт он не нарушил ,ни один не сорвал, про оленей вы вообще фигню несете какие олени, если вы венгрию имеете ввиду, так они тупо обрубают виртуальный реверс, сейчас еще словакию прижмут и вообще мы в жопе , кстати про оленей если вы глубже копнете то увидите что через нас хоть и короче но цена 3 бакса за 1000 кубов, а через турецкий поток хоть и дальше но цена там на 10 лет зафиксирована и составляет 1,68 доллара.
Вернемся к морковкам,вы европа вам на зиму надо 100 морковок, газпром свои 30 морковок дал, норвегия 20 морковок дала, америка с катаром 25 морковок везет в азию, голандия вместо 25 морковок дала только 10, итого дело к зиме 40 морковок не хватает , что вы будите делать? кацапы могут чуть больше дать но у них условие только через сп2, который еще не сертифицирован, норвегия с голандией нарастить поставки не могут, остаются только морковки которые в азию везут, вы поднимаете цену , чтоб морковковозы переманить,но азия тут же тоже поднимает цену, плюс у них фора к ним ближе везти, европа еще поднимает, азия следом , вот цены и взлетают, а газпром тут вообще не при делах, у него всего 5 процентов мировых поставок газа и 30 процентгв поставок в европе, если следовать вашей логике типо газпром такой всемогущий рулит мировыми ценами на газ, почему он такой тупой в прошлом году себе в убыток по 50 баксов за 1000 кубов торговал,?
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03.10.2021 22:32 Ответить
Ну ваша "гениальность" уже зашкаливает. Европа и Азия конкурируют по спг. По трубопроводам спг из росийи не поставляют, поставляется просто природный газ не сжиженный. О срыве каких либо контрактов речи не шло, по крайней мере с моей стороны, это вы начали фантазировать бреднями: , "а штаты то что обещали поставить европе, отправили в азию, ну кто тут большее гавно подумайте" Речь идет о рынке газа в Европе и запасах конкретно в Германии. Которая все время орала сп2 это ничего личного просто бизнес. И напоролась как раз на личное и никакого бизнеса. И вы это осознаете: "кацапы могут чуть больше дать но у них условие только через сп2" Но продолжаете молоть чушь "а газпром тут вообще не при делах". Вы так не ответили почему при: "чтоб морковковозы переманить,но азия тут же тоже поднимает цену, плюс у них фора к ним ближе везти, европа еще поднимает, азия следом , вот цены и взлетают" все поставляют спг как товар, там где цена высокая, а ********* с товаром так не делает? Хотя раньше он поступал так как все? Дай те же наконец ответ не увиливая: почему при "просто бизнесе" товар не поставляют туда где за него дают хорошую цену, как это делают остальные на примере с спг. Ну а раз вы не смогли ответить почему росийский спг не поставляется в Германию то вам подсказать это? На а с идиотизм: "почему он такой тупой в прошлом году себе в убыток по 50 баксов за 1000 кубов торговал,?" а теперь по 1200 не торгует вы сами сможете теперь понять? Ну и про Венгрию и оленей: «Туре́цкий пото́к» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA тур. TürkAkım) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4 газопровод из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0 Анапского района https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Краснодарского края https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России по дну https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чёрного моря в европейскую часть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турции. Если что то Турция с Венгрией не граничит. Ну а обсуждать почему вбухав такие бабки в строительство этого потока делать там дешевле доставку с вашим и росийским понятием об экономике это бессмысленно. То в *********е просто бизнеса нет в Германии может и поняли, скоро и до других дойдет.
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04.10.2021 15:22 Ответить
это не я пишу про конкуренцию я вам дал ссылку на статью на цензоре, читайте просвещайтесь,, кацапы дали сколько обещали , больше могут но не обязаны, с чего это рост цен их заслуга? кацапы продают газ им выгодна большая цена, они контракт выполнили , даже дополнительные обьемы дали, теоретически они могут дать много газа, но им это зачем? они дружат с европой? нет, они вообще под европейскими санкциями, вот с белорусией дружат, там газ по 127 баксов. сп 2 это заработок причем приличный, украина вон как за транзит цепляется , а другие страны типо дебилы они денег не хотят? да кацапы 5 миллиардов в поток вложили , они за несколько лет его отобьют и дальше бабло им будет оставаться
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04.10.2021 17:10 Ответить
Что за фетиш со статьей? Тем более она как раз и опровергает ваши доводы о "просто бизнесе" И опять могут но не хотят, но почему то вы скромно забыли что раньше упоминали о условиях. Ну а ваша интерпретация что выгодна большая цена, но по ней не продавать товар как всегда просто абсурд. Ну а вопрос дружат с Европой; сп2 ответ на это, или они на зло Европе построили его? И да за транзит не только Украина цеплялась но и все за украинскую гтс, пока ***** не стал, в убыток себе между прочим, строить обходные чтоб развивать свои шизы по уничтожению Украины. Вы постоянно уклоняетесь от прямого ответа на вопрос: у ***** газ это просто бизнес или просто оружие для агрессии?
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04.10.2021 18:07 Ответить
что значит фетиш ,черным по белому написано что конкуренция у европы с азией, вы с пеной у рта доказываете что это не влияет на рост цены а цена растет потому то что кацапы газ не дают, что в корне не верно, насчет вопроса так вы мне его не задавали, огромные деньги это всегда политика, украина 7 лет воюет с россией, было уже выступление зеленского оставить транзит а то армию не на что содержать будет, украина вводит санкции против кацапов , но категорически не хочет терять кацапские деньги, интересная ситуация вы не находите? сп 2 построен и уже заполняется газом, укрогтс потихоньку уйдет в историю, потому что надо было договариваться и не задирать цены, вы в курсе что транзит например по польше стоит 17 центов 1000 кубов на сто километров, а транзит по укрогтс стоит с этого года 2,67 бакса за 1000 кубов на сто км, в 15 раз дороже !!! дальше вы не забыли про суды , постоянно дергали этот газпром , то за то плати то за это плати, вообще неудивительно что он хочет от этого избавится.
Сп 2 современный короткий однокомпрессорный трубопровод, он проходит по нейтральной территории следовательно конечному покупателю не надо платить за транзит, и сама доставка там дешевле и в разы короче, или вы думаете меркель просто так в него зубами вцепилась? несегодня завтра его запустят, с такими ценами на газ он отобьется за пару лет и чистая прибыль будет оставатся газпрому и 5 западным компаниям. да запуск сп 2 ослабит украину, следовательно можно сп 2 назвать не только комерческим но и оружием против украины, но как говорится взялся за гуж не говори что не дюж, раз война как то не красиво получать деньги от агрессора вы не находите? но например для германии это чисто коммерческий проэкт, им выгодны прямые дешевые поставки газа, так что газпром сп2 сразу нескольких зайцев убьет, Будет зарабатывать сам а не отдавать деньги транзитным странам, оставит украину без приличного дохода и самое главное , раз и навсегда уберет рычаг давления на себя и на транзит в целом как это было в 2009 когда наши пугали что транзит перекроют. ну и судебные проблемы останутся в прошлом.
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05.10.2021 00:19 Ответить
С пеной у рта я вам доказываю по спг конкурирует Европа и Азия, что к газпромовским трубопроводам не имеет отношения. И цена в Европе растет именно от выставления Газпромом условий по увеличению и поставок газа. Если б как в прошлые годы газпром увеличил поставки газа в Европу то конкуренция с Азией не была б такой острой и цены стабилизировались. Ну и рад что вы наконец признали что газ для ********** это оружие. И все его действия это не бизнес а продолжение нападения на Украину. Ну а раз война то не красиво получать деньги от агрессора, но ведь и кровавым жидобандеровцами платить тоже не красиво, или все таки братский народ? И с чего это вы перескочили на доставку по сп2, хотя и рассуждение что 5 лет Газпром будет в убытке, за то потом что то будет глупостью отдают. Речь про доставку на оленях шла в Венгрию. То что думает Германия о мифе что с росийей может быть коммерчески проэткта потихоньку развевается, ведь даже вы наконец поняли что газ это оружие для ***** и скоро дойдет пора эту аномалию уничтожать.
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05.10.2021 07:11 Ответить
да вы погуглите газпром рекорд по поставкам газа ставит в этом году, не он виноват в кризисе, глубже копайте китай в 2008 году потреблял 120 млрд кубов, сейчас он потребляет 240 млрд, к 40 году по прогнозам он триллион кубов в год будет тратить, он скупает воообще все по любым ценам, вот откуда дефицит, газпрм может чтото нарастить ,но даже запуск сп2 не спасет от роста цен европу, как вы не поймете газпром всего 5 процентов мировых запасов газа продает не может он влиять на цены газа в мире.
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05.10.2021 19:02 Ответить
Может хватит по кругу гонять? В Германию ничего не увеличено и тд. Что мешает спасть Европу по украинской гтс? Главное вы понимаете что это там вытворяет газпром а ваша новая версия что в этом Китай а не США виноват видимо связано с переменой флага?
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05.10.2021 19:39 Ответить
Послушайте такое впечатление что у вас на росийе уже агония: одно и то же событие вы объясняете взаимно противоположными версиями. Давайте все таки определимся: газ росийя использует как оружие, средство давления для шантажа ради своих каких то целей, причем к экономике это не имеет отношение. Это вы уже осознаете. Ведь сами пишете о невыгодности доставки вокруг Украины: нужно отбивать деньги за строительство обхода, длиннее расстояние доставки, за недокачку все равно платить надо и тд. Аргументы якобы против: суды - давно прошли и все претензии к друг другу сняты, за перекачку незначительная плата всегда до этого не мешала качать при гораздо меньших ценах за газ и тд. И конечно отказ увеличивать обьемы поставки при такой выгодной цене. И теперь какие вы претензии к американцам что они бизнес делают начали предъявлять? . Если изначально в ваших морковках: "если европа не даст такую же цену как в азии им просто ничего не продадут, вы морковку вырастили идете продавать, один дает 100 грошей второй 200 вы кому продадите?" почему не продаете за 2000 грошей? Ведь 0 грошей получаете? Как этот абсурд у вас получается что 200 больше чем 100 и вы туда утверждаете что продадите где 200, но 2000 это меньше 0 и вы будете продавать туда где 0. У вас в голове бизнес это не нормально. Ну и когда вы наконец определитесь вы спасаете Европу или нет? То у вас санкции обида на Европу не будем газ давать, но СП2 строите? Украине это уже пофиг уже вы напали у убиваете и грабите. А вот немцев за то что связались с вами жаль у них все впереди. В голове у вас будет очередной маразм: "украинцы братья уничтожим биндеров" - с немцами бизнес уничтожим фошиздов.
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09.10.2021 11:20 Ответить
Даже не читал весь этот набор безсмыслиц. Давайте по порядку. Первое газ в Азии дороже никто, даже вы этому не возражаете. Это неоспоримый факт, как и то что США туда СПГ продает, а росийя нет, нет туда трубопровода. Давайте ваши логические выводы или это просто факт который вы не можете осознать? Вы согласны с этим?
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10.10.2021 09:59 Ответить
Да перестаньте увиливать в свои бредни. Продают в Азию или нет вопрос, а не могут, сила сибири, хромосома и тд что то ещё. Ответьте однозначно.
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14.10.2021 11:48 Ответить
Напоминаю вопрос газ в Азию росийя продает? Не увиливаете вы точно знаете о чем мы говорим или вам маразм дошел до того что вы считаете раз Сибирь находится в Азии, то и газ росийя продает в Азию, хоть там и валежником топят. Ответ однозначный вам по силам дать?
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15.10.2021 08:36 Ответить
Это из серии Сибирь в Азии и Китай в Азии газ туда подаем но топят там валежником. Те вы утверждаете что доказывая про морковки вы имели ввиду конкуренцию между Европой и Азией за спг по трубопроводу сила Сибири? Неужели вам никогда из за вашей хромосомы не избавиться от маразма? Вы хоть представляете сколько государств в Азии и где основные рынки газа и что такое спг?
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18.10.2021 09:02 Ответить
ваша песня хороша,начинай сначала. вы говорите газпром не продает в азию и вы спрашиваете есть ли труба в азию ? я пишу есть сила сибири, китай как раз в азии крупнейший потребитель газа, он в 2008 потреблял 120 млрд, сейчас потребляет 240, за валежник вообще разговора нет, мне посрать кто там и чем топит, был конкретный вопрос,вам был дан конкретный ответ, вы какойто бред начали нести про валежник, опять вспомнили морковки. и да я представляю какой рынок в азии и на этом рынке 70 процентов китай забирает. когда я писал про спг я конкретнее некуда обьяснил ,как европа конкурирует с азией, и дал ссылку со статьей, сила сибири не конкурирует вообще никак, потому что там длинный контракт с фиксированной ценой.но сила сибири дает только 5 млрд кубов в год,а может 48 вот лишний обьем раша и можно пихнуть по большой цене, но это только в перспективе. теперь еще добавлю была создана европейская комиссия и после расследования признали что раша не коим боком к росту цен не причастна,или вы и после этого будите кричать что раша виновата? похеру же да что умные люди все проверили, тут вон ан пав крутой эксперт говорит раша виновата и точка. а зам главы еврокомиссии Франс Тиммерманс лошара и все врет. за сим беседу заканчиваю, с таким твердолобым собеседником , нет никакого желания общаться.
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19.10.2021 19:31 Ответить
Во бред. Это ваше естественное состояние судя по всему. Раньше с пеной у рта доказывали что СПГ из США и Катара скупают в Азии. Теперь это оказывается у ********** по вашему скупают в Азии СПГ. И в Японию ю.корею, Тайвань Сингапур и тд поставляют по трубопроводу силой Сибири газ из **********. Сколько не врите не увиливаете но очевидное только лишнехромосомным не очевидно.
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20.10.2021 06:54 Ответить
тебе лечится надо, я как утверждал так и утверждаю что спг из америки и катара весь скупает азия, и это не только я утверждаю это все гуглится да и недалеко ходить вам тут на цензоре ссылка которую я дал , но вам хоть ссы в глаза все божья роса, насчет газа в китай ты писал что из раши нет трубы в китай, я написал есть сила сибири, но для китая это капля он потребляет 240 миллиардов в год а сила сибири сейчас дает 5 млрдов, это 2 процента. и еще глаза подлечите, гдея писал ,что япония сингапур и тайвань скупает спг у раши? совсем уже поплохело ,мерещится то чего нет?
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23.10.2021 22:41 Ответить
Ну вас лечить уже не возможно, вас нужно изолировать. Ваше враньё уже достало. Про трубу в Китай притащили вы, хотя речь всегда шла о Азии, тем более сами осознаёте что эта труба капля в море даже в Китае, не то что во всей Азии. Ну наконец то дошло что в Азию ********* не поставляет газ, кроме той капли о которой вы тут вой устроили. Ещё раз Азия скупает газ который не хватает Европе, это росиянский газ?
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24.10.2021 09:32 Ответить
Опять какой-то выдуманный вами бред в котором вы сами себе что то врете и что то доказываете. Опять с начала однозначный ответ ********* газ в Азию продает? Про незначительный объем уже пролялякали и выяснили что это не тот газ что может пойти в Европу. Однозначный ответ от вас будет?
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24.10.2021 16:48 Ответить
Собственную газодобычу развивайте, при таких ценах на газ. скоро вся Европа на уголь и дрова перейдет, а трубы сдадут в утиль.
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28.09.2021 11:00 Ответить
Мы не сделали скандала
Нам вождя недоставало
Настоящих буйных мало
Вот и нету вожаков
Но на происки и бредни
Сети есть у нас и бредни
И не испортят нам обедни
Злые происки врагов!

Лучше и не скажешь про эту чуму
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28.09.2021 11:02 Ответить
відгородіться забором і відключіть звязок. SWIFT відключіть самі вже вдесяте. Як наче не знали ще років з пять тому назад, що чекає??? Кричали ми підготуємось, ми зробимо. ми. ми. ми. А самі сиділи розкрадали все що залишилось . Жили наспівуючи. Купляли віли за кордоном і решту було наплювати. Плюйте далі
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28.09.2021 11:03 Ответить
человек - Хламидия.
кому надо же приглашать других национальностей то?
шоб правили аборигенами, ибо не скажу иначе. поц, севший в кресло чето там заявляет.
ты словно летчик, убит и падаешь сверху
пошел ты нафиг, дремучий ты "викинг"

блин дожились шо нами правят эти вот все.... ах, да, я не там расист и прочее.
просто идут пусть нахер - в стране должен быть как это.... ну коренной нации чувак какой-то... но не Смешко, ибо смешон.
и да, мну обозвут расистом?
пусть идут на три буквы, на Путина.
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28.09.2021 11:04 Ответить
Дон Кихоты не перевелись, жаль одно, что они в правительстве.
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28.09.2021 11:05 Ответить
Такого підлого і морального світ не бачив!!!Брехун і шантажист...
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28.09.2021 11:06 Ответить
Він би ядрьоною бімбою шантажував увесь світ.
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28.09.2021 11:14 Ответить
"А когда гопник ушел пить водку и отсыпаться, у терпилы такое ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ появилось, что ого-го!"
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28.09.2021 11:11 Ответить
В борьбе с "Северным потоком - 2" у Украины появилось второе дыхание .-Благодаря Витренко."Северный поток - 2" можно остановить даже после его запуска, - Витренко. И Витренко геройски остановит. Как только усилит так сразу. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко .И премии свои фантастические отработает. Витренко перечислил на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов.
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28.09.2021 11:12 Ответить
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28.09.2021 11:12 Ответить
"П'ятий пук" у вас, дурників, з'явився, а не "друге дихання".
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28.09.2021 11:20 Ответить
фанат китайского комунизма чуть ли не впервые сказал что то вразумительное... и не потому что это приятные новости, а потому что отчасти обьективно. Ему хоть сказали, что поляки воюют против СП2 в отличии от наших дипломатов. А еще зеленые в курсе, что мордор шантажирует Европу из-за своей трубы для фрау штази. Это хорошие новости, значит иногда их таки откапывают до состояния "трезвости".
По прежнему рвотный рефлекс вызывает дешевый популизм, но тут уже ничего не исправить. После победы на следующих выборах (а здесь, к сожалению, сильно сомневаться не приходиться) благодаря "победам" над всем злом вселенским от Ким Чен Зе каждое утро будет вставать солнце
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28.09.2021 11:21 Ответить
Будем дихати через дупу?
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28.09.2021 11:23 Ответить
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28.09.2021 11:30 Ответить
Мне "нравится" эта хитрожопость: Вообще (от слова "совсем") отсутствует дискуссия "ПОЧЕМУ так важно НЕ запустить СВ-2. Все сосредоточились на самом процессе борьбы с СВ-2.
Ведь если разложить по полочкам это "ПОЧЕМУ" и признать что СВ-2 запустят в любом случае, то окажется что все эти пляски с бубном вокруг СВ-2 не более чем забалтывание настоящих проблем Украины и имитация работы вместо самой работы.
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28.09.2021 11:39 Ответить
Я не розумію, як взагалі можна цитувати, те що сказала якась там Хламідія? Його "вислови" це взагалі суцільна маячня!
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28.09.2021 11:55 Ответить
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
Лучше бы второе дыхание открылось у в горах не сгодившегося - сюда прикатившегося истинного джигита Предводителя ЗЕ-мандатоносцев АрыХамлы, когда он, отхватив дэбэлый пендель промеж полужопий, будет как конь галопом скакать без оглядки по военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.
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28.09.2021 12:29 Ответить
 
 