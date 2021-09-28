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Венгрия вызывает посла Украины из-за критики сделки Будапешта с "Газпромом", - глава МИД Сийярто

Венгрия вызывает посла Украины из-за критики сделки Будапешта с

Венгрия вызывает посла Украины из-за спора о сделке Будапешта с "Газпромом".

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петера Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Такую позицию Украины он считает серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба о газовом контракте Венгрии и РФ: Это удар по Украине и мы должны отвечать на него без сожалений и соболезнований

"Этот шаг недружелюбен после множества субсидий (вентиляторы, медицинское оборудование, уход за солдатами, отдых детей, финансирование инвестиций), которые Украина получила от нас... Сейчас мы обратились к послу Украины в МИД", - написал он.

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала контракт с российским "Газпромом" о поставках газа. Соглашение между Венгрией и Россией будет действовать 15 лет. Заключенный на 15 лет контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа. При этом 3,5 млрд кубометров газа будут поставляться через территорию Сербии, а еще миллиард кубометров - через Австрию. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон допустил остановку Россией транзита газа в Венгрию через Украину. По его словам, как только у России появляется возможность обойти Украину при транзите газа, запускаются более длинные, но собственные транзитные газопроводы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что Украина будет отвечать на этот удар. Украина уже отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела после критики газового контракта с российским "Газпромом". Венгерский дипломат назвал это соглашение неполитическим, а вопросом энергетической безопасности страны.

Автор: 

Венгрия (1940) Газ (10224) газопровод (831) Газпром (3183) Сийярто Петер (322)


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Топ комментарии
+19
Личное дело? Так пусть сидят на попе ровно с Закарпатьем и прочим вопросами, по дружбе можно их цыган переселить на Урал, к хутину поближе...
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28.09.2021 10:57
+18
Так так, і кого і на якій мові вчить також це наше особисте діло. Хай утруться
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28.09.2021 10:56
+17
Нехай викликає. Треба було цих чмирів викликати на коврик і надавати по сраці.
Так би і було, якби не влада зелених імпотентів.
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28.09.2021 10:51
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Нехай викликає. Треба було цих чмирів викликати на коврик і надавати по сраці.
Так би і було, якби не влада зелених імпотентів.
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28.09.2021 10:51 Ответить
боже как страшно... мадьяры перевозбудились
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28.09.2021 10:52 Ответить
Так-то да, но, в первую очередь, перевозбудились здесь.
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28.09.2021 10:57 Ответить
вентилятори - то плата за воду тиси
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28.09.2021 10:57 Ответить
У кого, что и сколько покупать - их личное дело.
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28.09.2021 10:52 Ответить
Так так, і кого і на якій мові вчить також це наше особисте діло. Хай утруться
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28.09.2021 10:56 Ответить
Хай.
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28.09.2021 11:02 Ответить
Личное дело? Так пусть сидят на попе ровно с Закарпатьем и прочим вопросами, по дружбе можно их цыган переселить на Урал, к хутину поближе...
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28.09.2021 10:57 Ответить
Да, это их страна, их интересы и их дело.
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28.09.2021 11:01 Ответить
Так и я про то, а нам своє робить, ариведерчи Рома...
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28.09.2021 11:04 Ответить
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28.09.2021 11:09 Ответить
Бьіло бьі личньім делом , если бьі не членство Венгрии в ЕС. Єнергетическая политика ЕС направлена против подобньіх сделок.
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28.09.2021 10:57 Ответить
Цена на газ в Европе превысила 1000 долларов за 1000 кубометров.
Они нарушают какой-то договор, защищая свои интересы?
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28.09.2021 11:00 Ответить
Так это просто бизнес такой качать газ несколько кругов вокруг Европы что б подать его в её центр, а не коротким маршрутом через Украину? Или это политическое решение?
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28.09.2021 11:16 Ответить
Ты когда-нибудь что-нибудь продавал?
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28.09.2021 11:18 Ответить
Вы продаете газ в Венгрию? Вы уверены что вам не пора к врачу? Или выражайте свои мысли определенее.
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28.09.2021 11:22 Ответить
На рынке продавец назначает цену.
Покупатель с ним торгуется.
Согласие - есть непротивление сторон.
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28.09.2021 11:23 Ответить
(А по поводу врача, вам точно его помощь не помешает).
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28.09.2021 11:25 Ответить
Да вы гений экономики! А о себестоимости и тд товара слышали когда ни будь? Газ при одной и той же цене добычи доставляется по пути гораздо более длинному что увеличивает цену доставки, но продается по более дешёвой цене, чем при более дешёвой доставке. Это экономический подход или политический? И цена ведь взлетела не просто так. К стати с чего это вы так губки надули на врача, если это у вас не болезненное, что вы не можете выражать свои мысли, то подучитесь самостоятельно или обратитесь за помощью к специалистам.
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28.09.2021 11:40 Ответить
Знаешь такое слово - РЫНОК?
Повторяю один раз, для тупорылого.
"На рынке продавец назначает цену.
Покупатель с ним торгуется.
Согласие - есть непротивление сторон."
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28.09.2021 11:42 Ответить
Да не демонстрируйте, только не расплачьтесь, свою глупость рассуждая о понятиях о которых вы даже определение не прочитали. Рынок это конкуренция и тд, если продавец назначает цену товара то это монополия, на борьбу с которой и направленно кучи директив ЕС. Ну а про непротивление сторон это у вас что то личное?
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28.09.2021 11:54 Ответить
Рынок, это - право каждого назначать цену своему товару самостоятельно.
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28.09.2021 11:59 Ответить
Ну под ваше определения рынка больше подходит наше понятие базар. Вы б прочли классическое определение из каких ни будь источников связанных с экономикой, а не вашими фантазиями. Тут интересно другое, а не ваша безграмотность, недавно Германия обещала на уровне ЕС добиваться санкций против росийи, если она будет газ, как способ давления на Украину. И вот начало: росийя продает газ дешевле чем с себестоимостью доставки через Украину, при гораздо дороже себестоимостью доставкой вокруг Европы. Где обещанная реакция Германии?
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28.09.2021 12:15 Ответить
Рынок.
Синонимы: базар, ярмарка, торг.
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28.09.2021 12:26 Ответить
Про реакцию Германии спроси у Германии.
Вызови их посла и отчитай.
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28.09.2021 12:27 Ответить
Рынок это не синонимы, это понятие в экономике, как науке. А вот базар и ваш глупый базар это омонимы и к сожалению пустопорожние. Ну если для вас просто послов вызывать к себе на квартиру, то зря вы советами посетить врача пренебрегаете.
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28.09.2021 13:34 Ответить
Надоел.
Поговори с соседями по палате.
Давай, выздоравливай.
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28.09.2021 13:37 Ответить
Какой же у вас неожиданно ожидаемый слив. Подучитесь пожалуйста, вам же во благо будет.
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28.09.2021 13:49 Ответить
Слился ты, знаток рынка сраный.
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28.09.2021 15:05 Ответить
ты поц штоли?
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28.09.2021 12:13 Ответить
Нет. Поц - ты.
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28.09.2021 12:24 Ответить
вентиляторі сравнили с газпромом
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28.09.2021 10:56 Ответить
Эти из-за критики вызывают посла, а наших чмырят на каждом шагу, а реакции НОЛЬ.
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28.09.2021 10:56 Ответить
Например?
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28.09.2021 11:02 Ответить
значит ему можно покупать газ в обход, а Украине нельзя вырыть шахту под натовскую ракету где -нибудь под Харьковом...
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28.09.2021 10:56 Ответить
А не пошел бы ты козе в трещину, ватное уе_ще?
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28.09.2021 10:56 Ответить
Благодетели, бл.....ь!
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28.09.2021 10:57 Ответить
Кулеба наоборот проявил заботу о Венгрии , бо раша накаляет обстановку на Балканах
Всю неделю между Сербией и Косовом нарастает напряжение: стороны приводят свои силы в боевую готовность, Белград разворачивает у границы тяжелую технику. В чем заключаются причины разразившегося конфликта и станут ли автомобильные номера поводом для начала новой войны на Балканах?
и будет Венгрия без газа
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28.09.2021 10:57 Ответить
а танки сереярто із кацапії на угорщину як у 1956 не хоче визвати? так отож....
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28.09.2021 10:58 Ответить
угри бикують выдчувая пуйла за спиною
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28.09.2021 10:59 Ответить
и между ягодиц
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28.09.2021 12:15 Ответить
Це той випадок, коли з "жестами доброї волі" треба бути обережними. Якщо до слів цього ******* підійти з принциповістю, то треба попросити рахунок за їхні "субсидії" і сплатити його. Натомість, паралельно висунути свої претензії (а їх ой як багато) і прагматично та послідовно намагатись примусити цих хитрожопих таваріщей по ним відповісти. Але...
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28.09.2021 11:02 Ответить
Угу..И еще возместить затраты на печатание паспортов,которые ******* раздавали в Закарпатье.
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28.09.2021 11:13 Ответить
А чому б і ні? За рахунок отримавших ці папірці, обедавшие їх підвищеним податком на нерухомість. 😉
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28.09.2021 11:29 Ответить
В этом Мире не осталось даже убожеств,которые б не пнули зекрысу...
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28.09.2021 11:02 Ответить
Ага, мадяри пішли по принципу -"Лучшая защіта - это нападение". Короче, вирішили з хворої голови на здорову перекласти. А саме головне, що причина цих всіх наслідків, в конченій слабкій ніякій владі Зеленського і слуг. Через них об Україну ноги витерають всі кому не ліньки в світі.
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28.09.2021 11:05 Ответить
ЗЕленым надо было раньше думать головой, а не хреном на рояле бацать.
Венгры имеют право покупать у кого угодно и доставлять как угодно. Это их хотелки.

Если мне будут указывать в каком магазине покупать продукты для семьи и каким маршрутом нести домой покупки, я не посла вызову, а просто дам в морду.
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28.09.2021 11:07 Ответить
а если это будет Усик? - храбрые все))))
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28.09.2021 11:10 Ответить
тю - надо сделать жизнь венгров в Украине не выносимой -а потом путем сложных,долгих ,но плодотворных переговоров ,естественно после планомерных и понятных уступок со стороны Венгрии - вернуть все как есть сейчас ))
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28.09.2021 11:08 Ответить
венгрия придумана генштабом австрии
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28.09.2021 11:09 Ответить
Венгры скоты в 1943 году убили всех жителей Корюковки на Черниговщине - 7 тысяч человек, население целого города по европейским меркам.
И это не единственный их акт геноцида на территории Украины, в смысле массовых убийств ничем ни лучше московитов и немцев.
А ведь они даже репараций никаких не платили после войны, хотя были до конца верными союзниками Гитлера, потому что венгерский комитет из военнопленных от имени Венгрии договорился в Москве со Сралиным о передаче в стране власти коммунистам, назначенным Москвой для образования страны "народной демократии" - ВНР,
и теперь лучшие друзья с Ордой, что ж, как говорят, "скажи, мне кто твой друг, и я скажу кто ты".
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28.09.2021 11:21 Ответить
покажите этому придурку медаль - за взятие будапешта.....
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28.09.2021 11:24 Ответить
Зебобики любят компромиссы, а потому самое время делать венгерский государственным Запомните, зебилье ,одно: свое надо защищать, а не искать средние линии. Вы решили встать р@ком в расчете на то, что кто-то оценит. Вот венгры и оценили... В какой позе вам находиться, решать вам самим, но страна здесь при чем?
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28.09.2021 11:25 Ответить
Все зрозуміло, окрім одного - а з чого хтось взяв, що деякі країни "зобов'язані" купувати лише той газ який транспортується територією України?
Звичайно - нам так вигідно. Але ми не вправі когось змушувати до цього.
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28.09.2021 11:27 Ответить
мадьяры мерзкие твари, но кому они давали обязательство ?
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28.09.2021 11:35 Ответить
зеГниды куда хуже ...
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28.09.2021 11:37 Ответить
Пинком под сраку его
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28.09.2021 11:47 Ответить
Угорци открыли ящик пандоры. Теперь все, что касается Закарпатья и их мнения будет посылаться на йух.
Думай те)
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28.09.2021 11:51 Ответить
ответ похож на тезисы "искуство и спорт вне политики", лживые паразиты
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28.09.2021 12:08 Ответить
єй зе-Кулеба. Нужно больше уступок мадьярам. так они точно успокоятся и не будут прислуживать нашими врагами!
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28.09.2021 12:11 Ответить
 
 