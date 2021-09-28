Венгрия вызывает посла Украины из-за критики сделки Будапешта с "Газпромом", - глава МИД Сийярто
Венгрия вызывает посла Украины из-за спора о сделке Будапешта с "Газпромом".
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петера Сийярто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Такую позицию Украины он считает серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии.
"Этот шаг недружелюбен после множества субсидий (вентиляторы, медицинское оборудование, уход за солдатами, отдых детей, финансирование инвестиций), которые Украина получила от нас... Сейчас мы обратились к послу Украины в МИД", - написал он.
Напомним, 27 сентября Венгрия подписала контракт с российским "Газпромом" о поставках газа. Соглашение между Венгрией и Россией будет действовать 15 лет. Заключенный на 15 лет контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа. При этом 3,5 млрд кубометров газа будут поставляться через территорию Сербии, а еще миллиард кубометров - через Австрию. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон допустил остановку Россией транзита газа в Венгрию через Украину. По его словам, как только у России появляется возможность обойти Украину при транзите газа, запускаются более длинные, но собственные транзитные газопроводы. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что Украина будет отвечать на этот удар. Украина уже отложила заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела после критики газового контракта с российским "Газпромом". Венгерский дипломат назвал это соглашение неполитическим, а вопросом энергетической безопасности страны.
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Так би і було, якби не влада зелених імпотентів.
Они нарушают какой-то договор, защищая свои интересы?
Покупатель с ним торгуется.
Согласие - есть непротивление сторон.
Повторяю один раз, для тупорылого.
"На рынке продавец назначает цену.
Покупатель с ним торгуется.
Согласие - есть непротивление сторон."
Синонимы: базар, ярмарка, торг.
Вызови их посла и отчитай.
Поговори с соседями по палате.
Давай, выздоравливай.
Всю неделю между Сербией и Косовом нарастает напряжение: стороны приводят свои силы в боевую готовность, Белград разворачивает у границы тяжелую технику. В чем заключаются причины разразившегося конфликта и станут ли автомобильные номера поводом для начала новой войны на Балканах?
и будет Венгрия без газа
Венгры имеют право покупать у кого угодно и доставлять как угодно. Это их хотелки.
Если мне будут указывать в каком магазине покупать продукты для семьи и каким маршрутом нести домой покупки, я не посла вызову, а просто дам в морду.
И это не единственный их акт геноцида на территории Украины, в смысле массовых убийств ничем ни лучше московитов и немцев.
А ведь они даже репараций никаких не платили после войны, хотя были до конца верными союзниками Гитлера, потому что венгерский комитет из военнопленных от имени Венгрии договорился в Москве со Сралиным о передаче в стране власти коммунистам, назначенным Москвой для образования страны "народной демократии" - ВНР,
и теперь лучшие друзья с Ордой, что ж, как говорят, "скажи, мне кто твой друг, и я скажу кто ты".
Звичайно - нам так вигідно. Але ми не вправі когось змушувати до цього.
Думай те)