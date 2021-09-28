Школы в "красной" зоне карантина будут работать лишь при 100% вакцинации всего коллектива, - Минобразования. ВИДЕО

"Красная" зона карантина предусматривает 100% COVID-вакцинацию педагогического коллектива, "оранжевая" и "желтая" - 80%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявила ститель министра образования Вера Рогова.

"Оранжевая" зона предусматривает 80% вакцинированных учителей. При этом учатся все дети: дошкольное, начальное, высшее, средняя школа. Если регион переходит в "красную" зону, то обязательна 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет то учебное заведение перейдет на дистанционное образование", - отметила замглавы Минобразования.

По словам Роговой, говорится о 100% вакцинации всего коллектива учреждения - только при этом условии смогут работать и детсады, и начальная, и специализированная школа.

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