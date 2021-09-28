"Слуга народа" Буймистер: Законопроект об олигархах не снизит влияние бизнеса на политику, но приведет к диктатуре
Законопроект об олигархах не снизит влияние бизнеса на политику, а только запустит механизм перераспределения активов, приведет к цензуре и узурпации власти.
Об этом заявила народный депутат "Слуги народа" Людмила Буймистер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы даем СНБО полномочия фактически диктовать телеканалам, что им показывать, а что не показывать. Диктовать, кто должен быть в реестре олигархов, а кто нет, кто может или не может участвовать в приватизации. То есть это непосредственно прямое ущемление прав, экономических прав и свобод, которое, кроме как к диктатуре, ни к чему не приведет", - заявила нардеп.
Буймистер объяснила, что не голосовала за данный законопроект прежде всего из-за рисков узурпации власти.
"Если бы действительно хотелось принимать комплексные решения по борьбе с олигархами, то надо было принимать мои правки к этому законопроекту о реформе Антимонопольного комитета", - добавила нардеп.
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До сих пір впарює, що Буба хароший, але його підставляє його оточення.
Чи не найбільш адекватна людина серед зелених.
І вона побачила, що цей закон призведе до того ж в Україні.
Її батько родом з України, працював у представництві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Української РСР при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D ООН .
Родина Буймістер була знайома з Політковською, яку стратив путлєр.
Так вона чітко проводить аналогії між фуйловою боротьбою з олігархами і з зеленською.
Це призведе до знищення свободи слова. До зникнення незручних людей. Ми йдемо до диктатури.
Цей закон абсолютно скопійований з російського.
Коломойкіна планували оштрафувати на 5 млрд гривень, але влада зеленського зробила ВСЕ, щоб цього не трапилось.
Далі лише розарава зі ЗМІ та неугодним бізнесом. Все по кальці московії 2002-2004рр.
Самое смешное, что те же порохоботы говорили бы о концентрации, а не узурпации, окажись сегодня Порошенко на месте Зеленского.))
2012-2018 рр. - директор Гданской судостроительной верфи (Польша) , сегодня , директор наблюдательного совета Гданской верфи.