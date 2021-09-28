"Слуга народа" Буймистер: Законопроект об олигархах не снизит влияние бизнеса на политику, но приведет к диктатуре

Законопроект об олигархах не снизит влияние бизнеса на политику, а только запустит механизм перераспределения активов, приведет к цензуре и узурпации власти.

Об этом заявила народный депутат "Слуги народа" Людмила Буймистер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы даем СНБО полномочия фактически диктовать телеканалам, что им показывать, а что не показывать. Диктовать, кто должен быть в реестре олигархов, а кто нет, кто может или не может участвовать в приватизации. То есть это непосредственно прямое ущемление прав, экономических прав и свобод, которое, кроме как к диктатуре, ни к чему не приведет", - заявила нардеп.

Буймистер объяснила, что не голосовала за данный законопроект прежде всего из-за рисков узурпации власти.

"Если бы действительно хотелось принимать комплексные решения по борьбе с олигархами, то надо было принимать мои правки к этому законопроекту о реформе Антимонопольного комитета", - добавила нардеп.

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