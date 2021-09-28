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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от коронавируса в Киеве умерли 4 человека, выявили 461 новый случай, - Кличко

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 4 человека, выявили 461 новый случай, - Кличко

В Киеве за сутки госпитализировали 57 человек с диагнозом коронавирус, 156 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Об этом в Facebook сообщает мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за сутки в Киеве выявили 461 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 233 317 случаев с начала пандемии).

Среди заболевших 247 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 158 мужчин в возрасте от 18 до 91 лет, 27 девочек от 1 месяца до 17 лет и 29 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет

Кроме того, за сутки в столице от COVID-19 умерли 4 человека (всего 5 378 летальных случаев с начала пандемии).

В то же время, 57 человек были госпитализированы с диагнозом коронавирус, а 156 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями

219 жителей столицы побороли коронавирус (всего 220 177 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (66), Соломенском (65) и в Голосеевском (55).

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25501) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Да сколько можно то, умерли не от ковида, а от того что просто не могли самостоятельно дышать и почему то вдруг остановилось сердечко, такое часто бывает. Лякают народ, что бы чипы себе вживляли. 6 джи не пройдет, я, покойный гуру с Шри Ланки и мои антиковидные соседи по палате дома скорби, будем бороться до последнего.
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28.09.2021 12:06 Ответить
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28.09.2021 12:08 Ответить
отличная идея... еще бы и очки для с только зеленым цветом
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28.09.2021 12:12 Ответить
Головний "санітар" міста Києва повідомляє
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29.09.2021 00:12 Ответить
 
 