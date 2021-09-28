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Закон об олигархах приведет к выборочному правосудию и внесудебным преследованиям, - "Голос"

Закон об олигархах приведет к выборочному правосудию и внесудебным преследованиям, -

Партия "Голос" считает так называемый закон об олигархах юридическим бредом, который приведет к превышению полномочий президента и выборочному правосудию.


Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее официальном сайте. 


"Этот документ не имеет никакого отношения к настоящей борьбе с олигархами. Вместо этого он просто расширяет полномочия президента, фактически вводя селективное правосудие вне судебной и правоохранительной систем. Для того, чтобы эффективно бороться с олигархатом, а не лозунгами, Украине не нужно придумывать велосипед - у нас для этого есть все необходимые инструменты. Нужно только их задействовать", - сообщает партия со ссылкой на заявления нардепа Андрея Осадчука.


В партии отметили, что за полгода так называемый "антиолигархический" закон так и остался бредом с юридической точки зрения. Однако власть и в дальнейшем разыгрывает "спектакль" борьбы с олигархами вместо того, чтобы сдерживать их влияние на политику, используя имеющиеся инструменты, считают в партии.


"Для настоящей борьбы с олигархами нужно совершенствовать антимонопольное законодательство. Необходимо развивать корпоративное управление, а не наблюдать за тем кошмаром, который происходит в том же "Нафтогазе", в "Укрзализныце". Мы в "Голосе" говорили об этом власти очень много и предложили свой действенный антиолигархический пакет. Также мы настаиваем, что нужно разбираться с госбюджетом, чтобы не давать олигархам паразитировать на нем ", - цитирует пресс-служба слова нардепа Андрея Осадчука.

Как сообщалось, 23 сентября депутаты "Слуги народа" при поддержке групп "За Будущее" и "Доверие", близких к олигархам Игорю Коломойскому и Андрею Веревскому, приняли проект закона во втором чтении и в целом.
24 сентября оказалось, что проект требует повторного голосования из-за правовой коллизии, возникшей во время голосования.
Именно это вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.

Автор: 

Голос партия (499) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+3
Только мне кажется, что т.н. "закон об олигархах" противоречит Конституции, где все граждане Украины равны перед законом и в правах?
Следующим станет раскулачивание и ввод термина "социальное происхождение"?
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28.09.2021 12:31
+2
У нас и так все выборочное, тех кто при власти закон не касается, так же и и их родственников)
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28.09.2021 12:12
+2
А чому ж тоді неопозиційні, а владні депутати не проконтролювали стягнення з коломоського штрафу в 5 млрд гривень ?
Державі гроші не потрібні ? З військом уже розрахувались ?
Яке ж сороміття....
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28.09.2021 13:05
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Партия "Голос" считает так называемый закон об олигархах юридическим бредом, который приведет к превышению полномочий президента и выборочному правосудию.

Та нормально всё. У нас по-другому никогда и не было.
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28.09.2021 12:07 Ответить
Знаково, що всі чотири опозиційні фракції ВРУ, незважаючи на незначні відмінності між ними, дружньо виступають проти данного закону.
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28.09.2021 12:17 Ответить
А чому ж тоді неопозиційні, а владні депутати не проконтролювали стягнення з коломоського штрафу в 5 млрд гривень ?
Державі гроші не потрібні ? З військом уже розрахувались ?
Яке ж сороміття....
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28.09.2021 13:05 Ответить
Та відправ хоч зараз і владних і опозийційних на уранові копальні довічно Я буду лише за.
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28.09.2021 13:14 Ответить
Ну если при этом ворьё отправится на нары то нормально..
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28.09.2021 12:09 Ответить
Вы верете,что Коломойского который обокрал Украину, отправят на нары？
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28.09.2021 13:37 Ответить
У нас и так все выборочное, тех кто при власти закон не касается, так же и и их родственников)
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28.09.2021 12:12 Ответить
Оце так клоуни. Самі ж і проголосували за закон, який вважають «юридическим бредом, который приведет к превышению полномочий президента и выборочному правосудию».

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28.09.2021 12:29 Ответить
Только мне кажется, что т.н. "закон об олигархах" противоречит Конституции, где все граждане Украины равны перед законом и в правах?
Следующим станет раскулачивание и ввод термина "социальное происхождение"?
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28.09.2021 12:31 Ответить
Типу воно не було вибірковим
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28.09.2021 12:35 Ответить
прозвучал голос с анального отверстия олигарха пинчука
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28.09.2021 13:23 Ответить
 
 