Закон об олигархах приведет к выборочному правосудию и внесудебным преследованиям, - "Голос"

Партия "Голос" считает так называемый закон об олигархах юридическим бредом, который приведет к превышению полномочий президента и выборочному правосудию.



Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на ее официальном сайте.



"Этот документ не имеет никакого отношения к настоящей борьбе с олигархами. Вместо этого он просто расширяет полномочия президента, фактически вводя селективное правосудие вне судебной и правоохранительной систем. Для того, чтобы эффективно бороться с олигархатом, а не лозунгами, Украине не нужно придумывать велосипед - у нас для этого есть все необходимые инструменты. Нужно только их задействовать", - сообщает партия со ссылкой на заявления нардепа Андрея Осадчука.



В партии отметили, что за полгода так называемый "антиолигархический" закон так и остался бредом с юридической точки зрения. Однако власть и в дальнейшем разыгрывает "спектакль" борьбы с олигархами вместо того, чтобы сдерживать их влияние на политику, используя имеющиеся инструменты, считают в партии.



"Для настоящей борьбы с олигархами нужно совершенствовать антимонопольное законодательство. Необходимо развивать корпоративное управление, а не наблюдать за тем кошмаром, который происходит в том же "Нафтогазе", в "Укрзализныце". Мы в "Голосе" говорили об этом власти очень много и предложили свой действенный антиолигархический пакет. Также мы настаиваем, что нужно разбираться с госбюджетом, чтобы не давать олигархам паразитировать на нем ", - цитирует пресс-служба слова нардепа Андрея Осадчука.

Как сообщалось, 23 сентября депутаты "Слуги народа" при поддержке групп "За Будущее" и "Доверие", близких к олигархам Игорю Коломойскому и Андрею Веревскому, приняли проект закона во втором чтении и в целом.

24 сентября оказалось, что проект требует повторного голосования из-за правовой коллизии, возникшей во время голосования.

Именно это вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.