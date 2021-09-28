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Новости Коронавирус и карантин
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В РФ зафиксирован новый рекорд по суточной смертности от COVID-19: умерли 852 человека - максимум за все время пандемии

В РФ зафиксирован новый рекорд по суточной смертности от COVID-19: умерли 852 человека - максимум за все время пандемии

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 559 случаев, умерли за сутки 852 пациента - это максимум за все время пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, это следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Предыдущий максимум - 826 умерших - зарегистрировали на утро 24 сентября. Больше всего пациентов за минувшие сутки умерли в Москве - 63, в Санкт-Петербурге - 58, в Свердловской области - 40.

Вместе с тем, отмечается снижение числа новых случаев заражения: накануне сообщалось о 22 236 заболевших, разница в значениях составляет 677 случаев.

В Москве заболел еще 2 541 человек, в Петербурге - 1 530, в Подмосковье - 1 450. Кроме того, еще 586 случаев зарегистрировали в Самарской области, 551 - в Воронежской области, 546 - в Нижегородской области, 518 - в Свердловской области, 483 - в Ростовской области, 473 - в Пермском крае, 384 - в Башкирии, 375 - в Челябинской области, 370 - в Иркутской области, 362 - в Омской области, 361 - в оккупированном Крыму, 359 - в Красноярском крае, 351 - в Волгоградской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинированных российским "Спутником V" не будут пускать в США, - Axios

Также 350 новых случаев - в Оренбургской области, 348 - в Ставропольском крае, 314 - в Ульяновской области, 299 - в Саратовской области, 280 - в Хабаровском крае, 275 - в Архангельской области, 250 - в Вологодской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 464 тыс. 708 случаев коронавирусной инфекции, 205 531 умерший и 6 млн 635 тыс. 485 выписанных, в том числе 17 368 выписаны за последние сутки.

карантин (16729) россия (95454) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Бабы еще нарожают...
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28.09.2021 12:08
+4
Умножаем минимум на пять и получаем более-менее реальный результат !Так держать ..
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28.09.2021 12:07
+4
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28.09.2021 12:30
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Правила форума Совет форумчан
Умножаем минимум на пять и получаем более-менее реальный результат !Так держать ..
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28.09.2021 12:07 Ответить
Бабы еще нарожают...
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28.09.2021 12:08 Ответить
Даже по картине на лице видно, что изображен мясник
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28.09.2021 12:14 Ответить
китайчат они нарожают
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28.09.2021 13:10 Ответить
россия стала золотой ордой золотыми вымиратами
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28.09.2021 12:10 Ответить
На Парахе, как и в Украине, большинство не хотят прививаться. Находятся даже уникалы, которые даже готовы платить за липовые справки.
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28.09.2021 12:11 Ответить
Наша вата на початку вакцинації верещала про те, щоб давали їм СПУТНИК!!!
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28.09.2021 12:48 Ответить
Чумний барак.
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28.09.2021 12:13 Ответить
Явно в числе смертности не хватает одной циферки, только интересно, с переди или с зади?
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28.09.2021 12:14 Ответить
ишо нарожают.
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28.09.2021 12:14 Ответить
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28.09.2021 12:27 Ответить
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28.09.2021 12:29 Ответить
как сказал Медведев-плевать
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28.09.2021 12:28 Ответить
Димон-Айфонщик проговорился о настоящей цели жижизации. "Без вакцинации распространить болезнь было бы невозможно"

https://www.youtube.com/watch?v=41StqRezrCQ
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28.09.2021 12:33 Ответить
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28.09.2021 12:30 Ответить
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28.09.2021 12:41 Ответить
852 чилавека
то ани- не умерли,
ани больше жить не захатели ...
в паРаше
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28.09.2021 12:45 Ответить
смішні числа! З такими темпами москалі будуть сотні років вимирати від суперстрашного китайського вірусу
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28.09.2021 12:56 Ответить
минус 800-900 полумокшей
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28.09.2021 13:31 Ответить
 
 