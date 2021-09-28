Медведев о сомнениях Запада в легитимности выборов в РФ: Вообще плевать, собака лает, а караван идет
Зампредседателя Совбеза РФ и председатель путинской партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев просит не реагировать на сомнения Запада в вопросе легитимности выборов в РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, комментируя позицию Запада по выборам в Госдуму, Медведев в интервью RT сказал: "собака лает, а караван идет" и "вообще плевать на такие заявления".
"Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такие заявления. Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей ее территории. У нас есть свое законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения", - сказал Медведев.
Также Медведев назвал попыткой "дискредитировать выборы" отказ ОБСЕ присылать в Россию наблюдателей.
"Такая неприкрытая, циничная, откровенная попытка. Они ведь что сказали: "Мы вам пришлем по линии БДИПЧ ОБСЕ 500 человек". Ну сейчас же все-таки сложные условия. Мы им сказали: "Ребята, ну это очень много. В Соединенные Штаты вы прислали 30. В среднем вы присылаете 50. Вам зачем нужны 500? Давайте мы все это сократим до стандартных норм, и, что называется, welcome, приезжайте". Они говорят, нет, aut nihil, aut Caesar, или все, или ничего. Или Цезарь, или никто. Ну, раз так, значит никто", — отметил он.
Напомним, 17-19 сентября в России состоялись выборы в Госдуму. По многочисленным свидетельствам, голосование и подсчет голосов проходили с масштабными фальсификациями.
Евросоюз, США и другие страны осудили массовые нарушения. Они также заявили о частичном непризнании результатов выборов, в частности из-за участия в голосовании населения оккупированных Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей Украины.
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Дорогие подписчики и гости канала! Информация, которую мы сегодня обнародуем, носит весьма щекотливый характер, и мы взвешивали все "за" и "против", решая, стоит ли её разглашать. Но так как речь идёт о здоровье президента, хоть и бывшего, тем более, Дмитрий Медведев - публичная персона, и хоть и формально, но председатель партии "Единая Россия" и заместитель председателя Совета безопасности РФ. К тому же в данном случае имеет место преступление, совершенное по приказу действующего президента Путина. Происшествие, которое случилось с Дмитрием Медведевым, абсолютно абсурдное и даже анекдотичное, но реальность порою оказывается намного интересней и случай с Медведевым яркий тому пример.
16 сентября у нас на канале мы опубликовали информацию о том, что в преддверии дня рождения Дмитрия Медведева действующий президент Владимир Путин дал задание сотрудникам ФСО привести в чувство Дмитрия Анатольевича, который находился в запое, для того, чтобы Путин мог поздравить трезвого именинника. Мы оставим этот пост в ссылке под этим материалом. Но история на этом, к сожалению для Медведева, не закончилась и имела продолжение. Во время физического воздействия на бывшего президента ребята из ФСО перестарались, что привело к, мягко говоря, печальным последствиям для Медведева. Мы упоминали о том, что во время экзекуции Дмитрий Анатольевич получил в том числе травмы мягких тканей в области паха, и эти травмы оказались настолько серьёзны, что потребовалась медицинская помощь и даже хирургическое вмешательство. Оперирующий врач пришёл к выводу, что семенники спасти не удастся, и они были удалены. Теперь Дмитрий Анатольевич вынужден будет проходить терапию, чтобы избежать изменений в голосе и других неприятных последствий.
Ситуация действительно нелепая и для Медведева трагическая. Но, с другой стороны, если Путина не замучает совесть (что навряд ли) и Медведева, как планируется, плавно выкинут из политического пространства, то Дмитрий Анатольевич может начать карьеру исполнителя песен тенором или фальцетом, ну или может стать танцором - теперь ему ничего не мешает. https://t.me/generalsvr/500
Чувак явно попал в десятку: кацапы - это караван верблюдов, ослов, мулов ...во главе ботоксного мерина !