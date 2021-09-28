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Медведев о сомнениях Запада в легитимности выборов в РФ: Вообще плевать, собака лает, а караван идет

Медведев о сомнениях Запада в легитимности выборов в РФ: Вообще плевать, собака лает, а караван идет

Зампредседателя Совбеза РФ и председатель путинской партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев просит не реагировать на сомнения Запада в вопросе легитимности выборов в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, комментируя позицию Запада по выборам в Госдуму, Медведев в интервью RT сказал: "собака лает, а караван идет" и "вообще плевать на такие заявления".

"Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такие заявления. Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей ее территории. У нас есть свое законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения", - сказал Медведев.

Также Медведев назвал попыткой "дискредитировать выборы" отказ ОБСЕ присылать в Россию наблюдателей.

"Такая неприкрытая, циничная, откровенная попытка. Они ведь что сказали: "Мы вам пришлем по линии БДИПЧ ОБСЕ 500 человек". Ну сейчас же все-таки сложные условия. Мы им сказали: "Ребята, ну это очень много. В Соединенные Штаты вы прислали 30. В среднем вы присылаете 50. Вам зачем нужны 500? Давайте мы все это сократим до стандартных норм, и, что называется, welcome, приезжайте". Они говорят, нет, aut nihil, aut Caesar, или все, или ничего. Или Цезарь, или никто. Ну, раз так, значит никто", — отметил он.

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Напомним, 17-19 сентября в России состоялись выборы в Госдуму. По многочисленным свидетельствам, голосование и подсчет голосов проходили с масштабными фальсификациями.

Евросоюз, США и другие страны осудили массовые нарушения. Они также заявили о частичном непризнании результатов выборов, в частности из-за участия в голосовании населения оккупированных Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей Украины.

Автор: 

выборы (24726) Госдума (1261) Медведев Дмитрий (4101) россия (95454)


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Топ комментарии
+13
в пропасть идет, правда. но то такое
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28.09.2021 12:09
+7
"-Будут лаять, уменьшим поставки газа..."" А мокші зараз на коні. Ціна газу в Європі перевищила 1000 баксів за тисячу кубів. Догралися гєйропейці. Опинилися в газовій кабалі у Пуйла.
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28.09.2021 12:14
+7
кто разбудил менделя? видать собаки на уточку налаяли...
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28.09.2021 12:16
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в пропасть идет, правда. но то такое
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28.09.2021 12:09 Ответить
"-Будут лаять, уменьшим поставки газа..."" А мокші зараз на коні. Ціна газу в Європі перевищила 1000 баксів за тисячу кубів. Догралися гєйропейці. Опинилися в газовій кабалі у Пуйла.
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28.09.2021 12:14 Ответить
Медвед идёт в пропасть без яиц
Телега:
Дорогие подписчики и гости канала! Информация, которую мы сегодня обнародуем, носит весьма щекотливый характер, и мы взвешивали все "за" и "против", решая, стоит ли её разглашать. Но так как речь идёт о здоровье президента, хоть и бывшего, тем более, Дмитрий Медведев - публичная персона, и хоть и формально, но председатель партии "Единая Россия" и заместитель председателя Совета безопасности РФ. К тому же в данном случае имеет место преступление, совершенное по приказу действующего президента Путина. Происшествие, которое случилось с Дмитрием Медведевым, абсолютно абсурдное и даже анекдотичное, но реальность порою оказывается намного интересней и случай с Медведевым яркий тому пример.

16 сентября у нас на канале мы опубликовали информацию о том, что в преддверии дня рождения Дмитрия Медведева действующий президент Владимир Путин дал задание сотрудникам ФСО привести в чувство Дмитрия Анатольевича, который находился в запое, для того, чтобы Путин мог поздравить трезвого именинника. Мы оставим этот пост в ссылке под этим материалом. Но история на этом, к сожалению для Медведева, не закончилась и имела продолжение. Во время физического воздействия на бывшего президента ребята из ФСО перестарались, что привело к, мягко говоря, печальным последствиям для Медведева. Мы упоминали о том, что во время экзекуции Дмитрий Анатольевич получил в том числе травмы мягких тканей в области паха, и эти травмы оказались настолько серьёзны, что потребовалась медицинская помощь и даже хирургическое вмешательство. Оперирующий врач пришёл к выводу, что семенники спасти не удастся, и они были удалены. Теперь Дмитрий Анатольевич вынужден будет проходить терапию, чтобы избежать изменений в голосе и других неприятных последствий.

Ситуация действительно нелепая и для Медведева трагическая. Но, с другой стороны, если Путина не замучает совесть (что навряд ли) и Медведева, как планируется, плавно выкинут из политического пространства, то Дмитрий Анатольевич может начать карьеру исполнителя песен тенором или фальцетом, ну или может стать танцором - теперь ему ничего не мешает. https://t.me/generalsvr/500
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28.09.2021 14:42 Ответить
кто разбудил менделя? видать собаки на уточку налаяли...
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28.09.2021 12:16 Ответить
интересно, что у этого еврея с нашей еврейкой одинаковые фамилии-бригада. он родом из местечкового еврейского городка валуйки белг обл.
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28.09.2021 12:22 Ответить
Шакал медведев хвост пружинит....Ржавая безоколонка рулит...Европа сдулась.
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28.09.2021 12:16 Ответить
А шо, разве оно не прав? Европейцы опять утрутся от говна которое этими словами навалил им на голову Медведев, примут душ и глубоко озаботятся. Но, как не мойся и не душись, а срусским говном то от них, европейцев, разить будет все больше и больше.
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28.09.2021 12:16 Ответить
після другої світової вони отримали занадто велику дозу антимілітарної вакцини і зараз можуть лише "вислювлювати різни види стурбованості", не більше того
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28.09.2021 12:28 Ответить
Они долбо...бы танцующие на граблях,тоже умиротворяли Гитлера,и чем закончилось? А закончилось таким лютым пи..децом,хотя можно было как и ***** задушить в зародыше.
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28.09.2021 15:22 Ответить
всі сподіваються що пронесе
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28.09.2021 15:23 Ответить
Доцент (так сами кацапы его величают) разбушевался !
Чувак явно попал в десятку: кацапы - это караван верблюдов, ослов, мулов ...во главе ботоксного мерина !
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28.09.2021 12:17 Ответить
Дело в том шо караван может просто никуда не идти. Не пустят. В связи с вашими фашистскими проделками, партайгеноссе Медведев.
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28.09.2021 12:18 Ответить
А смысл вообще выборы проводить? Взял бы ***** автомат и короновал себя как Лукашеску и плевать на всех в том числе на свой народ.
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28.09.2021 12:20 Ответить
з часом так і зробить...але до чого автомат, якщо народ все це толерує
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28.09.2021 12:27 Ответить
такий крутий...кручє лише варьоні яйця
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28.09.2021 12:26 Ответить
Ну так і не гавкац, кацапська шавка.
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28.09.2021 12:28 Ответить
Березовский отметил что у этого уродца Медведева такие внешние признаки--маленький рост узкие плечи большая голова выпученные глаза в общем ДЕГЕНЕРАТ
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28.09.2021 12:29 Ответить
Ше трохи почекати і мокші будуть їхати в Ураїну на заробітки. Ще трохи, років 20-30 і рашка розвалиться. От тоді запануєм...
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28.09.2021 12:31 Ответить
Не "розкочуй губу" , "донбасіт"! Китайці запланували до 2035 року анексувать Сибір Будете їздить в Пекін "унітази мить" ... А поки що побатрачте в Якутії на кацапів - потопчіть вічну мерзлоту, поки вас звідти китайці не вигнали ...
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28.09.2021 12:39 Ответить
Так а шо разве не так, так и есть. Пока они будут просто выражать свою обеспокоенность, россия будет срать на голову и говорить, что так и было.
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28.09.2021 12:33 Ответить
На одном из ресурсов была статья о том, что этот уродец ушел в конкретный запой. И кремлевское х.....ло уже не рассматривает его своим последователем. Видать здорово врачи димона обкололи, чтобы он из алкогольного кризиса вышел и такую херню написал.
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28.09.2021 12:36 Ответить
Айфончик, да всем наплевать, потому что выгребная яма-404! Давно сказали: "Недоговороспособная сраньа"!
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28.09.2021 12:37 Ответить
***** придерживается своей тактики *курочка по зернышку тук-тук-тук*. Прошлые выборы на окупированном крыму и Украина и Европа проглотили молча. В етом году ***** провел выборы на даунбасе. Будете такими же импотентами то в следующий раз ***** проведет выборы в Харькове и Киеве. Если вы импотенты то ето не значит что вас не вы*бут.
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28.09.2021 12:52 Ответить
Бггг,медвед стрынданул любимую приговорку самых упоротых зебилов -прям совпадение какое то )))
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28.09.2021 12:52 Ответить
ХАХАХАХАХА!!! дімон-айфон пригорів
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28.09.2021 12:53 Ответить
Де США з Катаром?
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28.09.2021 13:03 Ответить
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28.09.2021 13:49 Ответить
Талиб ждёт караван мордовских братушек
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28.09.2021 14:11 Ответить
Собака то гавкає, але де ж той караван?
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28.09.2021 14:39 Ответить
Собака гавкає, а глисти плодяться.
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28.09.2021 15:00 Ответить
 
 