Медведев о сомнениях Запада в легитимности выборов в РФ: Вообще плевать, собака лает, а караван идет

Зампредседателя Совбеза РФ и председатель путинской партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев просит не реагировать на сомнения Запада в вопросе легитимности выборов в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, комментируя позицию Запада по выборам в Госдуму, Медведев в интервью RT сказал: "собака лает, а караван идет" и "вообще плевать на такие заявления".

"Можно сказать чуть грубее: собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такие заявления. Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей ее территории. У нас есть свое законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения", - сказал Медведев.

Также Медведев назвал попыткой "дискредитировать выборы" отказ ОБСЕ присылать в Россию наблюдателей.

"Такая неприкрытая, циничная, откровенная попытка. Они ведь что сказали: "Мы вам пришлем по линии БДИПЧ ОБСЕ 500 человек". Ну сейчас же все-таки сложные условия. Мы им сказали: "Ребята, ну это очень много. В Соединенные Штаты вы прислали 30. В среднем вы присылаете 50. Вам зачем нужны 500? Давайте мы все это сократим до стандартных норм, и, что называется, welcome, приезжайте". Они говорят, нет, aut nihil, aut Caesar, или все, или ничего. Или Цезарь, или никто. Ну, раз так, значит никто", — отметил он.

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Напомним, 17-19 сентября в России состоялись выборы в Госдуму. По многочисленным свидетельствам, голосование и подсчет голосов проходили с масштабными фальсификациями.

Евросоюз, США и другие страны осудили массовые нарушения. Они также заявили о частичном непризнании результатов выборов, в частности из-за участия в голосовании населения оккупированных Россией Крыма и части Донецкой и Луганской областей Украины.