Вузы адаптировались к новым условиям работы. COVID-19 - не только вызовы, но и новое окно возможностей, - представители украинских университетов

Высшие учебные заведения смогли адаптироваться к новым условиям работы во время пандемии COVID-19, которая ускорила переход на цифровые технологии.

Такое мнение выразил начальник учебного отделения Киевского национального университета строительства и архитектуры Андрей Шпаков на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Можно сказать, что COVID-19 даже имел позитивное влияние на деятельность университета. В каком плане. Он ускорил переход на цифровые технологии, на создание новых коммуникационных платформ между преподавателями", - сказал он.

В то же время, он отметил, что негативной стороной вопроса есть то, что дистанционный формат требует большего времени на подготовку.

"Коронакризис это не только вызовы и проблемы, но и новое окно возможностей, и новые горизонты", - отметил проректор по научно-педагогической работе Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Анатолий Колот.

В то же время, заместитель первого проректора, начальник научно-методического управления Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского Сергей Гожий заявил, что их вуз заложил основы для дистанционного обучения еще до пандемии коронавируса, что позволило быстро адаптироваться к новым условиям образовательного процесса.

Также и заведующая кафедрой менеджмента и экономики Международного европейского университета Юлия Ремига заявила, что вуз полностью адаптировался к вызовам, которые принесла пандемия, в частности к дистанционному обучению.