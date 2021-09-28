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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток войска РФ трижды нарушили перемирие: двое украинских воинов ранены, - штаб ООС

С начала суток войска РФ трижды нарушили перемирие: двое украинских воинов ранены, - штаб ООС

С начала суток 28 сентября российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, ночью и рано утром в направлении Крымского вооруженные формирования вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя, утром, российско-оккупационные войска задействовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

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Вследствие враждебных действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Сейчас воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное.

"В ответ на вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.

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обстрел (27043) ранение (3380) Донбасс (26955) боевые действия (4005) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Серед поранених водія Шефіра нема?
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28.09.2021 12:34
+6
Надеюсь ФБР задействовано в расследовании этого преступления?
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28.09.2021 12:34
+6
пораненим найскорішого одужання і повного відновлення!!!
хай ганьба за це перемирне перемир"я впаде на голову того, у кого війна там (в голові) скінчилася так і не розпочавшись ( з першою (з чотирьох) повісткою з військкомату)
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28.09.2021 12:45
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Серед поранених водія Шефіра нема?
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28.09.2021 12:34 Ответить
Нема. Тому зеленському плювати.
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28.09.2021 12:34 Ответить
Надеюсь ФБР задействовано в расследовании этого преступления?
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28.09.2021 12:34 Ответить
українцям це здебільшого пох...вони як страуси запустили голови в пісок і нічого не хочуть слухати про війну і вилазити з теплої ванни...видумують для себе якісь виправдання, типу "це все верхи сперечаються, а народи браття", але це все від вродженої глупості здебільшого і інфантилізму
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28.09.2021 12:35 Ответить
пораненим найскорішого одужання і повного відновлення!!!
хай ганьба за це перемирне перемир"я впаде на голову того, у кого війна там (в голові) скінчилася так і не розпочавшись ( з першою (з чотирьох) повісткою з військкомату)
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28.09.2021 12:45 Ответить
адекватный огонь?? 🐑
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28.09.2021 12:58 Ответить
Швидкого одужання наших захисникам.
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28.09.2021 13:04 Ответить
А чё только из гранатомётов по вам стреляют? Где "Калибры"? Авиация?
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28.09.2021 14:39 Ответить
Качество российского оружия: задержан киллер , который должен был ликвидировать бизнесмена, но пистолет дважды дал осечку.
https://www.youtube.com/watch?v=_3wvyZAHe_k
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28.09.2021 16:17 Ответить
Пистолет игрушечный, пистоны настоящие, дым тоже...
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28.09.2021 19:30 Ответить
 
 