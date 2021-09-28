С начала суток войска РФ трижды нарушили перемирие: двое украинских воинов ранены, - штаб ООС

С начала суток 28 сентября российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, ночью и рано утром в направлении Крымского вооруженные формирования вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя, утром, российско-оккупационные войска задействовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

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Вследствие враждебных действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Сейчас воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное.

"В ответ на вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.

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