С начала суток войска РФ трижды нарушили перемирие: двое украинских воинов ранены, - штаб ООС
С начала суток 28 сентября российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, ночью и рано утром в направлении Крымского вооруженные формирования вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Павлополя, утром, российско-оккупационные войска задействовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вследствие враждебных действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Сейчас воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное.
"В ответ на вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались неизменными", - отметили в штабе.
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хай ганьба за це перемирне перемир"я впаде на голову того, у кого війна там (в голові) скінчилася так і не розпочавшись ( з першою (з чотирьох) повісткою з військкомату)
https://www.youtube.com/watch?v=_3wvyZAHe_k