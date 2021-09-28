Стремительное ухудшение состояния, температура 37,2- 37,5, одышка нарастает за считанные часы, - врач-инфекционист Федорова о течении нынешнего COVID-19
Главное отличие, если так можно выразиться, современной коронавирусной инфекции от прошлогодней состоит в том, что от начала заболевания до госпитализации и даже реанимационного отделения проходит очень мало времени. Все происходит стремительно.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом сообщила главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.
"По сравнению с предыдущим годом отличие в том, что до реанимации народ доходит очень быстро, и, что самое плохое, незаметно для себя самого и окружающих до последнего", - отмечает медик.
По ее словам, температура у заболевшего человека не очень высокая — 37,2- 37,5, но поражение легких при этом может быть 70%.
Одышка нарастает резко, за считанные часы. Запахи и вкус не теряются, во всяком случае у большинства. Болезнь дает о себе знать в самом начале першением в горле, насморком, то есть симптомами обычной простуды или переохлаждения. Кашель, как и одышка, появляется уже на поздних стадиях.
Для госпитализации в стационар нужно либо электронное направление семейного врача, либо вызов скорой, если совсем плохо.
Кроме того, Светлана Федорова дает четкий алгоритм, как вести себя, если почувствовали недомогание, но температуры нет или она невысокая и хорошо снижается до нормы. Нужно:
- показаться семейному врачу
- принять противовоспалительный препарат (парацетамол, нурофен, нимесил)
- промывать нос солевым раствором, также подойдут любые аптечные спреи для носа
- пить много, очень много воды
- антибиотики — только по решению врача
- в первые дни болезни делать КТ или РГ не имеет смысла.
Если вы родственник пациента стационара, то крайне нежелательно каждый час звонить врачу, особенно реаниматологу. Помните, что каждые две минуты, оторванные на разговор с вами, могут стоить жизни пациенту.
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Мені важко щось ще писати,я не дуже добре ще дихаю,але дихаю сама, і це шалене щастя - Я МОЖУ ДИХАТИ САМА!!! мені ще важко ходити по квартирі, я продовжую боротися з наслідками цього клятого ковіда,який забрав у мене саму дорогу людину - мою мамулю.
8 днів я лежала дома хвора ковідом і думала що все минеться само собою. Єдине хвилювала висока температура ,я постійно було на зв'язку з лікарем( він мені казав що треба в лікарню). Але кожен раз після таких слів мені ставало легше і я думала все пройде. І ось в один день я не змогла встати з ліжка,я пробувала доповзти до ліків ,як поранений звір вила, пробувала повзти ,а доповзти не могла. Ось 4м і ліки.... а для мене це нереальна відстань.Коли мама впала ,я бачила як бура кров розтікається біля іі голови,а я нічого зробити не можу. Все що змогла - це підповзла і лежала на підлозі поруч, я зрозуміла - ковід забрав мої сили,зараз забирає моє життя. В цей момент подзвонив https://www.facebook.com/profile.php?id=100009725075504&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Володимир Лагута ,який тепер мій хрещений батько,і через швидку заперли нас в лікарню. Вовка,ти також мій Ангел Рятівник.
Напевно ще декілька годин я витримала би, і все....
Знаєте,кажуть у кожної людини є Ангел Охоронець,мій АНГЕЛ ОХОРОНЕЦЬ https://www.facebook.com/oksana.volkova.5851?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Oksana Volkova ,лікар з великої літери,яка мене врятувала. Тільки завдяки Вам ,Оксана Василівна, я жива!!! Дякую Дякую моєму куму https://www.facebook.com/profile.php?id=100016947428238&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Александр Вдовиченко за кожногодинну підтримку. . https://www.facebook.com/yanina.sokolova?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Yanina Sokolova , дякую сонце за все
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Я безмежно вдячна тобі https://www.facebook.com/lesya.morozova.35?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Леся Морозова за постійну підтримку,протерті супчики ,допомогу (лікарня,поховання,організації). Ти на протязі цього місяця поруч кожну хвилину.
Дякую https://www.facebook.com/sukhomlyn.sergey?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Сергій Сухомлин ,міський голова Житомира,за організацію,підтримку,допомогу в похованні моєї мами.
Дякую https://www.facebook.com/profile.php?id=100008853550909&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Людмила Свобода , https://www.facebook.com/mishinalv?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R людмила мишина , https://www.facebook.com/profile.php?id=100004996481872&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Marina Hrapatina , https://www.facebook.com/profile.php?id=100010941583015&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Владимир Абрамович https://www.facebook.com/olga.pashko?__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Olga Pashko , https://www.facebook.com/profile.php?id=100001455220459&__cft__[0]=AZWh36ZN5b_b3EFzC6_yCt-j-3texg9Hw49HzQNjTDS5zEaanaMz9IfEBD0M2-CjUmnk9E5Phl3okKYsQ9YJ8ZgqXavvBuovaxniSybq7hta7V65ljyImRmOaBac2G5sm7w0MzTOCazTgSYFR6xVC9MT&__tn__=-]K-R Серге
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