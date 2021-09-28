Стремительное ухудшение состояния, температура 37,2- 37,5, одышка нарастает за считанные часы, - врач-инфекционист Федорова о течении нынешнего COVID-19

Главное отличие, если так можно выразиться, современной коронавирусной инфекции от прошлогодней состоит в том, что от начала заболевания до госпитализации и даже реанимационного отделения проходит очень мало времени. Все происходит стремительно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом сообщила главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова.

"По сравнению с предыдущим годом отличие в том, что до реанимации народ доходит очень быстро, и, что самое плохое, незаметно для себя самого и окружающих до последнего", - отмечает медик.

По ее словам, температура у заболевшего человека не очень высокая — 37,2- 37,5, но поражение легких при этом может быть 70%.

Одышка нарастает резко, за считанные часы. Запахи и вкус не теряются, во всяком случае у большинства. Болезнь дает о себе знать в самом начале першением в горле, насморком, то есть симптомами обычной простуды или переохлаждения. Кашель, как и одышка, появляется уже на поздних стадиях.

Для госпитализации в стационар нужно либо электронное направление семейного врача, либо вызов скорой, если совсем плохо.

Кроме того, Светлана Федорова дает четкий алгоритм, как вести себя, если почувствовали недомогание, но температуры нет или она невысокая и хорошо снижается до нормы. Нужно:

- показаться семейному врачу

- принять противовоспалительный препарат (парацетамол, нурофен, нимесил)

- промывать нос солевым раствором, также подойдут любые аптечные спреи для носа

- пить много, очень много воды

- антибиотики — только по решению врача

- в первые дни болезни делать КТ или РГ не имеет смысла.

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Если вы родственник пациента стационара, то крайне нежелательно каждый час звонить врачу, особенно реаниматологу. Помните, что каждые две минуты, оторванные на разговор с вами, могут стоить жизни пациенту.