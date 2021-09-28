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В Трускавце обсудят рокировки во власти: без кресла могут остаться Лазебная и Абрамовский

В Трускавце обсудят рокировки во власти: без кресла могут остаться Лазебная и Абрамовский

В Трускавце депутатская фракция "Слуга народа" 1-2 октября не собирается обсуждать вопрос о замене руководителей комитетов Верховной Рады.

  Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия. При этом он спрогнозировал, что в первой декаде октября произойдут кадровые ротации в Кабинете Министров Украины, пишет "Зеркало недели"

"Я их (ротации, -ред.) анонсировал к концу сентября. Чуть-чуть мы задерживаемся. Условно - это будет первая декада октября. И мы вот в Трускавце эти вопросы обсуждать будем, в том числе. И как раз, я думаю, по приезду будут, плюс-минус, уже анонсированы кандидаты", - отметил глава фракции.

По данным журналистов, на выездном заседании будут обсуждать кадровые ротации – замену спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, четырех министров и нескольких глав парламентских комитетов. Точно потеряют свои портфели глава комитета по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак, а также глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха — они из орбиты Разумкова. Кроме того, как утверждают источники в ВРУ, своих должностей могут лишиться глава Минсоцполитики Марина Лазебная, глава Минобороны Андрей Таран, вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, и глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. Недавно также стало известно, что преемников Абрамовскому уже нашли: среди кандидатов называют действующего заместителя министра по вопросам европейской интеграции Ирину Ставчук; заместителя министра по вопросам цифрового развития Руслана Стрельца, и экс-министра экологии Остапа Семерака.

Автор: 

Кабмин (14025) отставка (3153)


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Топ комментарии
+4
Нюрнберг был выбран для процесса именно из-за феерических нацистских съездов.
У нас будет Трускавецкий процесс?

https://ibigdan.livejournal.com/27322604.html
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28.09.2021 12:39
+4
Верните абхазскую обезьяну - агрохимию обратно в зоопарк.
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28.09.2021 12:46
+3
А я думала ви самороспуститесь, бо проявили себе лише як нікчеми та скандалісти.
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28.09.2021 12:47
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Можно подумать что мнение зеленых "кнопочек" кого то с Банковой интересует. Очередной Потураев и Милованов мозги будет мусорным депутатам парить и вдалбливать что ОНИ НИКТО!
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28.09.2021 12:38 Ответить
-- Повторяю, - продолжил Остап, - что практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию, повторяю, я беру на себя

-- На первичные телеграммы хватит. А потом начнется приток пожертвований, и денег некуда будет девать!..(с)
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28.09.2021 13:31 Ответить
Лабезную то за что что она говорит правду что пенсионеров зеленые падлы таки поимели и имела вся остальная власть со времен незалежности и дальше прогноз будут иметь еще больше??7 или мало субсидантов срезала всего 2,700 тыс вместо 700 тыс всего??!! конец эпохи бедности от Порошенко привет жирности от Воввчика...
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28.09.2021 13:42 Ответить
Нюрнберг был выбран для процесса именно из-за феерических нацистских съездов.
У нас будет Трускавецкий процесс?

https://ibigdan.livejournal.com/27322604.html
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28.09.2021 12:39 Ответить
А сколько мы оккупировали стран, что б процесс такой был?
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28.09.2021 13:58 Ответить
стадо бабуинов снова едет в Трускавец. пс Господи, когда это кончится?!
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28.09.2021 12:42 Ответить
Верните абхазскую обезьяну - агрохимию обратно в зоопарк.
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28.09.2021 12:46 Ответить
А я думала ви самороспуститесь, бо проявили себе лише як нікчеми та скандалісти.
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28.09.2021 12:47 Ответить
Вангую-в Трускавце у кого-то будет передоз
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28.09.2021 12:48 Ответить
Нанюхаються до всирачки щоб ніхто не бачив, погуляють і поїдуть назад.
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28.09.2021 12:54 Ответить
А Безугла Вовку влаштовує.
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28.09.2021 12:50 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/yak-voni-priymayut-r-shennya---v-ktor-bobirenko/121879 Як вони приймають рішення
Що потрібно знати, щоб аналізувати абсолютно усі рішення Зеленої влади:
1) Рішення приймаються не у Верховній раді і не в КМУ, а в Офісі президента;
2) Рішення приймаються Зеленським. Але з огляду на кашу в його голові - на нього впливає той, хто ближче до його вух;
3) Рішення приймаються виключно у парадигмі майбутніх виборів. Бо Зе «вагнергейтом» та ще парою-трійкою рішень навирішував собі на кілька років посадки, як тільки втратить владу. Тож влада має бути безкінечною.

Кажуть, що Зеленський сердитий на Разумкова. Бо той посягнув на святе: тільки Найвеличніший має бути на сцені актором №1. Всі інші на підтанцьовці. ВАЗ ображений. Емоцію підігрівають. Він вже дозрів, що Разумкова треба зняти. Але ж 10-12 депутатів підуть з Разумковим. Тоді навіщо? Де логіка? Знімайте весною. Зараз і так подій для відосиків повно. Ну не бачу я логіки. Але, думаю, все-одно знімати будуть.

... Тому, думаю, Разумкову погано з дому пишуть.
* https://spektrnews.in.ua/news/yak-voni-priymayut-r-shennya---v-ktor-bobirenko/121879 Віктор Бобиренко
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28.09.2021 13:36 Ответить
"А вы друзья как не садитесь в музыканты не годитесь" (с)
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28.09.2021 13:38 Ответить
Шо ж воно таке опухше..
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28.09.2021 14:33 Ответить
 
 