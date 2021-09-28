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Цена газа в Европе достигла нового исторического максимума - $1000 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе достигла нового исторического максимума - $1000 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе официально преодолела предыдущий исторический максимум, установленный в марте 2018 года, когда Европу накрыл легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East). Только тот рекорд пришелся на конец зимы, а отопительный сезон 2021/22 годов еще только начинается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Цена в Европе подскочила вслед за ценами в Азии - ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts накануне прибавил сразу $60 и достиг $1042 за тысячу кубометров. Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

Цена котировок на газ в Европе в последнее время неразрывно сказывается на ценах на акции "Газпрома".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с ценой на газ в Европе - это "энергетическая война", начатая Россией, - Шмыгаль

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром во вторник достигла 85,245 евро за МВт.ч, или $1030 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF зафиксирован 1 марта 2018 года - 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

Газ (10224) Европа (1842) рекорд (246) цены (2290)


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Топ комментарии
+25
Выразить озабоченность,что ли?
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28.09.2021 12:44
+19
Давайте, більше відкривайте сраки під кацапську трубу, щоб зі свистом залетіла.
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28.09.2021 12:44
+10
Даже интересно наблюдать чем все это кончится, когда бабахнет?
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28.09.2021 12:45
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28.09.2021 12:44 Ответить
Привіт Меркель, це наслідки її підтримки "Північного потоку 2". Повірила терористу? Повірила - то хай німці башляють, або мерзнуть. На допомогу США кликати не потрібно, бо коли вони говорили реальні речі, ви їх послали і цілувалися з пуйлом.
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28.09.2021 13:37 Ответить
и все же уверен что паника и спекулятивность еще та.. кое кто решил под занавес бабла настригать на паникерских криках караул Мороз минус 50 придет... у Европу наивные европейцы не покупали бы газ с недельку и удивились у зрев что цена упала в 50%....
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28.09.2021 13:40 Ответить
Згоден на 100 вiдсоткiв
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28.09.2021 13:58 Ответить
Любі друзі Європейці, купіть ще у кацяпів, пару мільярдів лаптів і валянок, і починайте будувати з уйлом північний потік-3.
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28.09.2021 19:37 Ответить
Давайте, більше відкривайте сраки під кацапську трубу, щоб зі свистом залетіла.
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28.09.2021 12:44 Ответить
Крім Газпрому є і інші постачальники
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28.09.2021 13:22 Ответить
Даже интересно наблюдать чем все это кончится, когда бабахнет?
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28.09.2021 12:45 Ответить
Вот и результат строительства сп-2. Если построить еще и сп-3, то газ будет по $5000 за тищу кубов.
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28.09.2021 12:45 Ответить
А при чем СП-2 к ценам в Азии? проблема в том, что резко вырос спрос в Азии и объемов газа не хватает, чтоб его покрыть, весь газ Катар, США гонят туда, соответственно поднимается и цена в Европе
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28.09.2021 12:50 Ответить
А щодо цін в Азії, то там теж Північний Поток-2? Ціна виросла в усьму світі, на всіх ринках. Доречі наразі ростуть ціни майже не всі товарні позиції. Контейнерні перевезення з Китаю виросли з 3 тис. дол. до 10 тис.
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28.09.2021 13:30 Ответить
рашкин шантаж удался на славу...
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28.09.2021 12:47 Ответить
В мене враження, що не лише ми озебілились, а це загальноєвропейський тренд..
Невже європейці не бачать в кого купують газ ? Раніше вони могли тиснути на нас, а тепер на Німеччину і всю Європу.
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28.09.2021 12:53 Ответить
А в Азії?
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28.09.2021 13:31 Ответить
В США газ теж дорожчає. І там рашка шантажує?
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28.09.2021 12:53 Ответить
дорожчає, але не так. США рост цін на газ теж вигідний, але до цього росту призвели рашкіни козні і європейська толерастія
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28.09.2021 13:01 Ответить
стаття про здорожчання газу в Європі...
але якщо Вас так турбують мої підозри про пряму причетність рахи до зростання ціни на газ в Європі... тоді Ваше питання про ціну на газ в США можна розцінювати як спробу відбілити і применшити роль рашки... а щодо ціни в США... думаю європейська паніка має вплив і на заокеанські ціни...
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28.09.2021 13:03 Ответить
Не зрозуміло, як, маючи всього 30% європейського ринку, можна кардинально на щось впливати.
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28.09.2021 13:28 Ответить
чому ? порожні європейські сховища, холодна рання осінь (можлива сувора зима)... і мізер який навмисно прокачує рашка (шантажуючи скорішим запуском СП-2) - хіба не причина для паніки і зростання попиту і відповідно і цін... третина газу не така вже й мала частка...
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28.09.2021 14:07 Ответить
Хто заважає наповнити сховища широко розрекламованим в свій час американським СПГ чи норвезьким газом і збити ціну?
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28.09.2021 14:35 Ответить
оце вже я не знаю )))
думаю саме тепер, коли такий ажіотаж і в інших постачальниках підняли ціни на газ (є попит - є можливість заробити...)
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28.09.2021 21:58 Ответить
Рашка дошантажируется, что переведёт Европу на катарский газ.
Плюс американский сжиженный.
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28.09.2021 13:50 Ответить
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28.09.2021 12:47 Ответить
продали кацапам газовые хранилища? теперь не скулите с максимами))) на дрова переходите, китайцы сейчас Сибирь пилят, дров на всех хватит.
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28.09.2021 12:47 Ответить
вот так бывает, если озабачиваться, озадачиваться,осабачиваться и заглядывать *****-террористу в одно место...
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28.09.2021 12:50 Ответить
у ***** в шоколадном глазе газа много)) можно СП3 копать смело)
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28.09.2021 12:51 Ответить
пад кремлёфским адеялом,
с фуйлом муркель -муркувала,
газ по 1500,
тот кто выжил - не памрёт !
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28.09.2021 12:52 Ответить
аппетит приходит во время еды- коронобесие дополняет газо-шантажизм...

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28.09.2021 13:05 Ответить
Авто газ уже по 18.20....скоро бензин догонит...
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28.09.2021 12:52 Ответить
покупай электромобиль
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28.09.2021 12:57 Ответить
Денег дай...куплю два..😀
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28.09.2021 12:59 Ответить
иди работай
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28.09.2021 17:24 Ответить
Можливо німці призадумаються, що слід закривати всі АЕС і переходити на мокшанський газ?
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28.09.2021 13:02 Ответить
в 2032 немцы не будут покупать газ. орт разве об этом не извещало?)
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28.09.2021 17:25 Ответить
В ЕС цены растут вынужденно, если разрыв с азиатским рынком будет увеличиваться то в Европу вообще ни один танкер с СПГ не придет.
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28.09.2021 12:55 Ответить
сказки про "азійський попит" придумали нарасії...насправді нічого такого немає
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28.09.2021 12:58 Ответить
Цена в Европе подскочила вслед за ценами в Азии - ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts накануне прибавил сразу $60 и достиг $1042 за тысячу кубометров. Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии. Источник:
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28.09.2021 13:00 Ответить
Честно говоря, вообще насрать по какой цене покупает газ разжиревшая Европа. Но на этом фоне больше интересует вопрос: Как долго наши т.н. "слуги народа" будут отмораживаться по поводу украинского газа. Сколько газа добывается? Сколько может добываться? Кто добывает? Кто распределяет? Какова РЕАЛЬНАЯ (а не по бумажкам вашим фальшивым) себестоимость 1 кубометра добычи и транспортировки?
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28.09.2021 12:56 Ответить
Абсолютно верно.
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28.09.2021 12:59 Ответить
було б насрать, якби ми не купували там газ і ціна на цього формувалася на нашій біржі, якої немає і не передбачається
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28.09.2021 12:59 Ответить
Так мы поэтому и покупаем газ ТАМ. Потому что ЗДЕСЬ - мутки и схемы и суперприбыли держателей "контрольного пакета". А то что крупнейшим добытчиком являются, типа, государственный Нафтогаз и Укргаздобыча - только усугубляет и ухудшает ситуацию.
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28.09.2021 13:45 Ответить
в прошлом году на территорию Украины заехало около 2000 буровых установок, для чего? по добыче газа мы уже давно обогнали Дубаи с Катарами, вот бы ещё разобраться как этот газ закачивается в нашу трубу и как с кацапами идёт взаимозачёт, но об этом известно только в газовых кланах.
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28.09.2021 13:03 Ответить
Вот и я о том же. Это как с нашими агробаронами (да и с фермерами та же история): Урожайность показывают самую низкую в Европе, но почему-то все мультимиллионеры. И продукты у нас почему-то дороже чем в Европе.
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28.09.2021 13:16 Ответить
не хотіли купувати газ у США, тепер бовтайтесь у газовому зашморгу мордви
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28.09.2021 12:57 Ответить
продам горох в Европу-дорого.
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28.09.2021 12:59 Ответить
если бы Европа отказалась от рашкованского газа, то через пол-года фюррера бы скушали свои же подельники
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28.09.2021 12:59 Ответить
Газ это только 10% от сырьевого экспорта, основная часть это нефть.
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28.09.2021 13:03 Ответить


Також українці вважають найбільш успішним у міжнародній політиці п'ятого Президента України Петра Порошенка. Так оцінили його міжнародну діяльність 32,2% опитаних.

17,7% опитаних вважають успішним у міжнародній політиці Леоніда Кучму, а 8,1% - Володимира Зеленського. Ефективною міжнародну діяльність Леоніда Кравчука вважають 7,4% опитаних, Віктора Януковича - 5,1% і Віктора Ющенка - 4,9%.
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28.09.2021 13:02 Ответить
Тільки чомусь за найбільш успішного 45% українців не проголосували б ні за яких обставин...
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28.09.2021 13:22 Ответить
И ето еще морозы не ударили. Теперь ***** скажет, хотите скидку $100 становитесь раком и выполняйте что скажу.
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28.09.2021 13:03 Ответить
Україна газ вже не закуповує . Запасів його на зиму , мовляв достатньо . Але якщо ціни до весни ( до нового сезону закачки в ПГС ) не впадуть , то дійсно - будуть проблеми . .
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28.09.2021 13:20 Ответить
Давайте теперь вспомним как и кто настойчиво Украине навязывает отказаться от дешовой енергии АЕС. Если Европа с ее теплым климатом еще как то выживет то в Украине будет жопа. Будете в мыле педали крутить Ахметовских ветряков и вспоминать как я вам говорил что нужно гнать в шею а лучше посадить Ахметова и КО с его *зельоной енергетикой*
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28.09.2021 13:06 Ответить
Ринок газу підігріває Азія , там дорожче ніж у Європі , то ж звісно азійський ринок у продавців газу - на першому плані . Але , не зовсім зрозуміло - нах китайцям стільки газу ( скуповують з усього світу ) , та ще й по такій ціні .? .
І скільки ж тоді в них кошуватиме електроенерія , вироблена з такого дорогущого газу . ? .
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28.09.2021 13:09 Ответить
население Китая в два раза больше чем в Европе, добавить туда Южную Корею, Японию так почти 2 млрд, а есть еще Индия, Пакистан
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28.09.2021 13:34 Ответить
Їх завжди було стільки . Але таку кількість газу , як зараз , вони не закуповували .
Це зв'язано в основному з тим що Китай вирішив зменшити викиди СО2 , і заради цього зменшує спалювання вугілля на ТЕС , а газу навпаки збільшує . Але якщо газ коштуватиме - доллар - куб , то скільки ж в них коштуватиме кВт .. ?? .
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28.09.2021 13:47 Ответить
Про это лучше и не думать))
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28.09.2021 13:55 Ответить
Хотите прикол? В Туркмении газ для обогрева частных теплиц бесплатный.Копалини там належать нариду.
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28.09.2021 13:20 Ответить
В Туркменії нарід ціниться на рівні домашньої птиці і має такі ж права. Тебе за твій пост там вже би згодували поросятам в зоопарку , бо він не був узгоджений з вищим керівнитством країни .
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28.09.2021 13:29 Ответить
так там и пенсий нет, но есть президент с золотой штангой, северная Корея отдыхает, кто там родился можно только посочувствовать.
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28.09.2021 14:14 Ответить
Вы брешете. Там есть пенсии.
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30.09.2021 19:43 Ответить
да да слышал, очень много людей умерло от голода, в 2021 планируют пенсию 50 баксов.
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01.10.2021 11:49 Ответить
Там тоталитарный режим.
В совке тоже никто не знал, что такое счетчик на газ или воду. На электричество были счетчики, но стоило оно настолько смешных денег, что его даже никто не воровал.

Но в цивилизованной стране не может быть бесплатных или дешевых ресурсов. Мы же хотим в Европу - значит надо отвыкать от совка.
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28.09.2021 16:07 Ответить
Тобто, єдиний плюс "Європи" - все дорого? Плюс сумнівний. Воно дійсно того варте?
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28.09.2021 17:12 Ответить
У нас тоже тоталитаризм и казни несогласных. Будете атрицать,.?
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30.09.2021 19:41 Ответить
Чим дорожчий газ - тим швидше розвиватимуться водневі технології та інша альтернатива . Це однозначно плюс .
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28.09.2021 13:24 Ответить
Вот результат глубоких озабоченностей.
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28.09.2021 13:25 Ответить
Это будет как с захватом Крыма:
2 месяца эйфории, и долгие годы позора, изоляции и головной боли
в скрепе.
Пусть потом не обижаются на всемирную "русофобию".
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28.09.2021 13:58 Ответить
Ну аннексия Крыма сразу была воспринята в штыки. Ни одна цивилизованная страна не признала.

А вот за цены на газ никто ещё Газпрому претензий не предъявил претензий.
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28.09.2021 16:50 Ответить
В Газпрому всього 30% європейського ринку. Кому треба пред"являть претензії?
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28.09.2021 17:14 Ответить
нужно больше северных потоков. хороших и разных. тогда уж точно гусня не будет использовать газ в качестве оружия. сто пудово. (с) ваша баба меркель _зиг хайл майн **********
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28.09.2021 14:16 Ответить
За безопасность трубы, проходящей по нашей территории, отвечает конкретно Украина.
А как будет с подводной трубой, проходящей через воды ряда стран - никто наверняка не знает.
В океане водятся дроны рыбы-пилы, электрические скаты, другая живность, которая агрессивно отнесётся к такому вторжению в их мир,
как трубопровод.
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28.09.2021 14:43 Ответить
Мы снова отстаем от Европы!
Скоро и у нас будет европейская цена газа. А за одну зиму отопления будет 5 лет рабства.
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28.09.2021 14:18 Ответить
Для отопления Украина имеет собственный газ с запасом.
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28.09.2021 14:35 Ответить
Это повод не поднимать цены?
Газ принадлежит народу. Цена добычи 50$ за 1000 кубов. Цена продажи населению около 300$
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28.09.2021 15:06 Ответить
Не може бути! То клятий Овоч обдирав українців, продаючи народний газ тому ж народу втридорога. Кроль в Шустера ще в 13-му вивів його на чисту воду. І відразу ж, як сам дорвався до влади, тарифи знизив. І слідуючі уряди ще знизили!
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28.09.2021 17:18 Ответить
Помню на Майдане в 2014-м Сеня нам обещал газ собственной добычи по 70 баксов. Неужели он нас обманул ?
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28.09.2021 17:41 Ответить
Рашка работает в паре с Китаем.У Китая есть газ и без Рашки и его ему хватает.Китай просто оттягивает газ из Европы и обеспечивает Рашке алиби,говоря о том,що Китаю срочно нужны большие объёмы.На самом деле,Китаю газ не нужен.У них даже Сила Сибири не загружена на 100%.К тому же китайские диллеры,тоже работают на повышение цен на максимум.Обычная экономическая война
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28.09.2021 14:44 Ответить
маска с путлера слетела с первыми морозами .....как ЕС выкрутится ,просто путлер решил за счет ЕС поправить економику рыфы или карманы Сечина
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28.09.2021 15:06 Ответить
Кто в Европе привлечет Газпром за газовый кризис? Польша? Ей российский газ не нужен, как она говорит. Венгрия? У них все ок. Германия? Тоже все ок, новую трубу тянут. Украина? Так мы, как нас уверяют, не покупаем российский газ. Если появится информация, что кто из клиентов Газпрома обвиняет его в недопоставках газа, тогда можно будет россиян как-то привлекать за неисполнение контрактов. Но тут такой информации нет. Нужно смотреть фактам в лицо, а не тешиться иллюзиями. Россияне безусловно играют большую роль на европейском газовом рынке, но повторюсь, вроде никто из стран, кто имеет с ними контракт на поставку газа, не обвиняет их в срыве поставок. Иначе цензор среди первых об этом бы написал.
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28.09.2021 15:17 Ответить
где-то истерично хохочет меркельша......
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28.09.2021 15:33 Ответить
 
 