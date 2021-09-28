Цена газа в Европе достигла нового исторического максимума - $1000 за тысячу кубометров
Цена газа в Европе официально преодолела предыдущий исторический максимум, установленный в марте 2018 года, когда Европу накрыл легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East). Только тот рекорд пришелся на конец зимы, а отопительный сезон 2021/22 годов еще только начинается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Цена в Европе подскочила вслед за ценами в Азии - ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts накануне прибавил сразу $60 и достиг $1042 за тысячу кубометров. Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.
Цена котировок на газ в Европе в последнее время неразрывно сказывается на ценах на акции "Газпрома".
Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures утром во вторник достигла 85,245 евро за МВт.ч, или $1030 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.
Исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF зафиксирован 1 марта 2018 года - 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.
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Невже європейці не бачать в кого купують газ ? Раніше вони могли тиснути на нас, а тепер на Німеччину і всю Європу.
але якщо Вас так турбують мої підозри про пряму причетність рахи до зростання ціни на газ в Європі... тоді Ваше питання про ціну на газ в США можна розцінювати як спробу відбілити і применшити роль рашки... а щодо ціни в США... думаю європейська паніка має вплив і на заокеанські ціни...
думаю саме тепер, коли такий ажіотаж і в інших постачальниках підняли ціни на газ (є попит - є можливість заробити...)
Плюс американский сжиженный.
с фуйлом муркель -муркувала,
газ по 1500,
тот кто выжил - не памрёт !
Також українці вважають найбільш успішним у міжнародній політиці п'ятого Президента України Петра Порошенка. Так оцінили його міжнародну діяльність 32,2% опитаних.
17,7% опитаних вважають успішним у міжнародній політиці Леоніда Кучму, а 8,1% - Володимира Зеленського. Ефективною міжнародну діяльність Леоніда Кравчука вважають 7,4% опитаних, Віктора Януковича - 5,1% і Віктора Ющенка - 4,9%.
І скільки ж тоді в них кошуватиме електроенерія , вироблена з такого дорогущого газу . ? .
Це зв'язано в основному з тим що Китай вирішив зменшити викиди СО2 , і заради цього зменшує спалювання вугілля на ТЕС , а газу навпаки збільшує . Але якщо газ коштуватиме - доллар - куб , то скільки ж в них коштуватиме кВт .. ?? .
В совке тоже никто не знал, что такое счетчик на газ или воду. На электричество были счетчики, но стоило оно настолько смешных денег, что его даже никто не воровал.
Но в цивилизованной стране не может быть бесплатных или дешевых ресурсов. Мы же хотим в Европу - значит надо отвыкать от совка.
2 месяца эйфории, и долгие годы позора, изоляции и головной боли
в скрепе.
Пусть потом не обижаются на всемирную "русофобию".
А вот за цены на газ никто ещё Газпрому претензий не предъявил претензий.
А как будет с подводной трубой, проходящей через воды ряда стран - никто наверняка не знает.
В океане водятся
дронырыбы-пилы, электрические скаты, другая живность, которая агрессивно отнесётся к такому вторжению в их мир,
как трубопровод.
Скоро и у нас будет европейская цена газа. А за одну зиму отопления будет 5 лет рабства.
Газ принадлежит народу. Цена добычи 50$ за 1000 кубов. Цена продажи населению около 300$