Кладбище на миллион мест и крематорий хотят разместить недалеко от жилых домов на Киевщине: Нардепы просят Венедиктову разобраться
Возле аэропорта "Борисполь" планируют построить кладбище на миллион захоронений и крематорий. На объект планируют выделить 250 гектаров земли.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", местные жители до недавнего времени даже не догадывались о планах такого строительства, а в то же время там появились первые строительные вагончики.
26 сентября на месте потенциального строительства состоялся массовый протест местных жителей. Протестовали жители Горской и Золочевской местных громад. На митинг пришли почти все жители окрестных сел. Они отмечают, что не было никаких общественных слушаний и обсуждений, поэтому никто не ожидал такого объекта почти под дворами людей. Расстояние от будущего объекта к ближайшим домам - около 10 метров.
Общественный деятель и журналист Александр Карасевич в Facebook сообщает, что Бориспольский районный совет одобрил решение о создании кладбища на территории двух сел - территориально оно будет даже больше ближайшего села Мартусовка.
Кроме того, по его словам, решение о строительстве клабища ухудшит транспортную логистику, ведь трасса станет еще более нагруженной. А жителям близлежащих сел придется хоронить близких на новом кладбище по киевским расценкам.
Парламентарии обратились с депутатским обращением к генпрокурору Ирине Венедиктовой, в котором указали, что "некоторые лица лоббируют создание большого мемориального комплекса общей площадью более 250 га". С генпрокурором встретились нардепы Ольга Василевская-Смаглюк, Артем Культенко, Андрей Мотовиловец, Ольга Савченко и Александр Федиенко.
"По словам заявителей становится понятно, что согласно данным Государственного земельного кадастра все земли, на которых пытаются разместить данный объект, имеют сельскохозяйственное назначение и находятся в частной собственности. А в соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Украины установлено, что такие земли могут быть использованы исключительно для производства сельскохозяйственной продукции, осуществления сельскохозяйственной научно-исследовательской и учебной деятельности, размещения соответствующей инфраструктуры", - говорится в запросе.
В обращении отмечается, что данный проект является чисто коммерческим, а представляет его действующий офицер ВСУ, сотрудник юридического департамента Министерства Обороны Украины, адвокат - Дидовец Юрий Викторович и заявляет, что он является инвестором и конечным бенефициаром проекта.
Кроме того, 24 сентября 2021 состоялась встреча в комитете Верховной Рады между Дидовцом и представителями громады, которые возмущены возможным незаконным строительством: "Где Дидовец без предоставления доказательств заявил, что данный проект имеет все согласования, экологические заключения, им получено ДПТ (детальный план территории. - Ред.) на земельный участок под застройку, но отказался предоставить эти разрешения и документы.
Заявители акцентируют внимание на том, что данный проект скрывается большой целью о создании военного мемориала для захоронения военных героев, но, как подтвердили представители Министерства по делам ветеранов Украины, представители ООО "Мемориальный парк Стрелиция" и КП "Стрелиция" в министерство даже не обращались, что указывает на другие мотивы реализации данного проекта. В связи с вышеизложенным есть основания полагать, что действия вышеуказанных лиц могут содержать признаки возможных уголовных, в частности коррупционный правонарушений".
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Ту же Черновил приблизительно здесь метелили.
а хто не хоче в пєчку - є Чорнобильська зона.
закопуйте скільки влізе і грунти там гарні - на пісочку через десять років тільки гудзики від піджака залишаться
"Голодомо́р в Украї́ні 1921-1923 - масове знищення корінного українського населення з ознаками етнічної чистки через мор голодом у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 південних губерніях УСРР в https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1923 1923 роках, спричинений вивезенням хліба."
к тому же кладбища занимают места очень много,причём это земли хорошего качества.где можно жить и выращивать плоды и ягоды.
я за крематорий,-сожгли,отдали банку с пеплом,и делай с ней что хочешь. поставь дома,высыпь под дерево....
а память должна быть памятью,а не показухой на отведённые два дня гробков.
А ви підете до квартири пішки, щоб у ліфті не пахло.
Там зараз прїхати проблема. Та й гості столиці перед тим як в'їхати в сморід харківського масиву, спочатку помилуються при посадці пейзажем.
пожрать-побухатьпомянуть ?
Вы у курсе, сколько стоит похоронить на кладбище?
Это мероприятие - миллиардов 5 чистой прибыли!
Плач природы, вой Сатаны
А все оттого что мы,
Любили ловить ветра и разбрасывать камни...)
ЗЕлене шапіто має схильність до всього най-, мега- і просто "Великого" - найвеличніший преЗЕдент, Велике крадівництво, мегакладовище.