РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6951 посетитель онлайн
Новости
8 401 59

Кладбище на миллион мест и крематорий хотят разместить недалеко от жилых домов на Киевщине: Нардепы просят Венедиктову разобраться

Кладбище на миллион мест и крематорий хотят разместить недалеко от жилых домов на Киевщине: Нардепы просят Венедиктову разобраться

Возле аэропорта "Борисполь" планируют построить кладбище на миллион захоронений и крематорий. На объект планируют выделить 250 гектаров земли.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", местные жители до недавнего времени даже не догадывались о планах такого строительства, а в то же время там появились первые строительные вагончики.

26 сентября на месте потенциального строительства состоялся массовый протест местных жителей. Протестовали жители Горской и Золочевской местных громад. На митинг пришли почти все жители окрестных сел. Они отмечают, что не было никаких общественных слушаний и обсуждений, поэтому никто не ожидал такого объекта почти под дворами людей. Расстояние от будущего объекта к ближайшим домам - около 10 метров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будет создано центральное военное кладбище для воинов, погибших в нынешней российско-украинской войне, - Дробович

Общественный деятель и журналист Александр Карасевич в Facebook сообщает, что Бориспольский районный совет одобрил решение о создании кладбища на территории двух сел - территориально оно будет даже больше ближайшего села Мартусовка.

Кладбище на миллион мест и крематорий хотят разместить недалеко от жилых домов на Киевщине: Нардепы просят Венедиктову разобраться 01
Кладбище на миллион мест и крематорий хотят разместить недалеко от жилых домов на Киевщине: Нардепы просят Венедиктову разобраться 02
Кладбище на миллион мест и крематорий хотят разместить недалеко от жилых домов на Киевщине: Нардепы просят Венедиктову разобраться 03
Кладбище на миллион мест и крематорий хотят разместить недалеко от жилых домов на Киевщине: Нардепы просят Венедиктову разобраться 04

Кроме того, по его словам, решение о строительстве клабища ухудшит транспортную логистику, ведь трасса станет еще более нагруженной. А жителям близлежащих сел придется хоронить близких на новом кладбище по киевским расценкам.

Парламентарии обратились с депутатским обращением к генпрокурору Ирине Венедиктовой, в котором указали, что "некоторые лица лоббируют создание большого мемориального комплекса общей площадью более 250 га". С генпрокурором встретились нардепы Ольга Василевская-Смаглюк, Артем Культенко, Андрей Мотовиловец, Ольга Савченко и Александр Федиенко.

"По словам заявителей становится понятно, что согласно данным Государственного земельного кадастра все земли, на которых пытаются разместить данный объект, имеют сельскохозяйственное назначение и находятся в частной собственности. А в соответствии со ст. 22 Земельного кодекса Украины установлено, что такие земли могут быть использованы исключительно для производства сельскохозяйственной продукции, осуществления сельскохозяйственной научно-исследовательской и учебной деятельности, размещения соответствующей инфраструктуры", - говорится в запросе.

Читайте: В Мариинском парке установили сцену на месте массовых захоронений участников Украинской революции, - замглавы КГГА Прокопив. ФОТОрепортаж

В обращении отмечается, что данный проект является чисто коммерческим, а представляет его действующий офицер ВСУ, сотрудник юридического департамента Министерства Обороны Украины, адвокат - Дидовец Юрий Викторович и заявляет, что он является инвестором и конечным бенефициаром проекта. 

Кроме того, 24 сентября 2021 состоялась встреча в комитете Верховной Рады между Дидовцом и представителями громады, которые возмущены возможным незаконным строительством: "Где Дидовец без предоставления доказательств заявил, что данный проект имеет все согласования, экологические заключения, им получено ДПТ (детальный план территории. - Ред.) на земельный участок под застройку, но отказался предоставить эти разрешения и документы. 

Заявители акцентируют внимание на том, что данный проект скрывается большой целью о создании военного мемориала для захоронения военных героев, но, как подтвердили представители Министерства по делам ветеранов Украины, представители ООО "Мемориальный парк Стрелиция" и КП "Стрелиция" в министерство даже не обращались, что указывает на другие мотивы реализации данного проекта. В связи с вышеизложенным есть основания полагать, что действия вышеуказанных лиц могут содержать признаки возможных уголовных, в частности коррупционный правонарушений".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нелегальное кладбище организовали в садовом кооперативе под Львовом, - полиция

Автор: 

Киевская область (4122) кладбище (279) строительство (1997)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
А шо, возле Конча Заспы места нет для такого строительства?
показать весь комментарий
28.09.2021 13:21
+12
Велике будівництво президента зеленського
показать весь комментарий
28.09.2021 13:18
+6
І в чому проблема? Чи вже всі стали безсмертними??
показать весь комментарий
28.09.2021 13:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І в чому проблема? Чи вже всі стали безсмертними??
показать весь комментарий
28.09.2021 13:16 Ответить
вот именно
показать весь комментарий
28.09.2021 13:18 Ответить
-- Не беспокойтесь, -- сказал Остап, -- мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил.(с)
показать весь комментарий
28.09.2021 13:29 Ответить
Та пеопутали прст - миллиард дерев.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:21 Ответить
Проблема в том, что для депутатов Гора - лакомое место и многие уже прикупили там недвижимость.
Ту же Черновил приблизительно здесь метелили.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:29 Ответить
Велике будівництво президента зеленського
показать весь комментарий
28.09.2021 13:18 Ответить
Без сарказму, це дійсно проблема для всіх: де ховати померлих. І кремація -дійсно самий екологічний, ергономічний та комфортний метод.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:20 Ответить
вірно !
а хто не хоче в пєчку - є Чорнобильська зона.
закопуйте скільки влізе і грунти там гарні - на пісочку через десять років тільки гудзики від піджака залишаться
показать весь комментарий
28.09.2021 13:47 Ответить
Так тільки чому все на одну сторону Київа сміттєзжигані на метро харківської,бортничі очисні тепер ще й крематорій ....Біля аеропорту мають розвивати готелі та інші але не забруднювати Крематорій потрібно і потрібно висока оплата за захоронення як в европі майже всі кремують бо кладовище це застаріло і дорого
показать весь комментарий
28.09.2021 14:21 Ответить
Київ не резиновий
показать весь комментарий
28.09.2021 13:20 Ответить
A kakoje atneshenije prokuroru k planirovanii teritorii goroda ? U nas po takomu povodu idut k deputatam , katorih sami vibrali .
показать весь комментарий
28.09.2021 13:21 Ответить
Данилов, ты?
показать весь комментарий
28.09.2021 13:26 Ответить
Пряме, там факт незаконної зміни призначення с/х земель.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:26 Ответить
А шо, возле Конча Заспы места нет для такого строительства?
показать весь комментарий
28.09.2021 13:21 Ответить
Конча-Заспа краще - там пісок
показать весь комментарий
28.09.2021 13:48 Ответить
в нас колись шукали, років 12 тому, під кладовище місце жителі Москви, які є вихідцями з нашої області. Не захотіли лежати з кацапами поруч.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:22 Ответить
То, вони збиралися зекономити бабла. Жити з моцкалотою їм нічого не заважає, а жаба давить платити по мацковскім цєнам.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:29 Ответить
Зато Задорнов захотел лежать рядом с лесными братьями.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:30 Ответить
жесть жить с трупаками через дорогу..да еще разве военный может бизнесом заниматься...жопа..ппц
показать весь комментарий
28.09.2021 13:24 Ответить
ты живешь в пустыне? все старые кладбища давно оказались в черте города, и там еще хоронят, но цена не для всех подойдет...
показать весь комментарий
28.09.2021 13:26 Ответить
Не сцы, они сами не раскапываются. Более того там наверняка в каждом селе недалеко от домов своё есть и никто не жужжыт
показать весь комментарий
28.09.2021 13:33 Ответить
А если какой и раскапается, то ведьмак за чеканную монету всегда готов решить такой вопрос
показать весь комментарий
28.09.2021 13:38 Ответить
Не до прокурорів треба звертатися, а до талібів.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:24 Ответить
Це до якої епохи ми готуємось?
показать весь комментарий
28.09.2021 13:28 Ответить
Очевидно.
"Голодомо́р в Украї́ні 1921-1923 - масове знищення корінного українського населення з ознаками етнічної чистки через мор голодом у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 південних губерніях УСРР в https://uk.wikipedia.org/wiki/1921 1921 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1923 1923 роках, спричинений вивезенням хліба."
показать весь комментарий
28.09.2021 13:37 Ответить
Відсутність місця під цвинтар є проблемою всіх великих міст, що розвиваються(люди живуть і помирають). Слід на законодавчому рівні поставити край місцєчковим розборкам.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:28 Ответить
Хай знесуть Борщагу чи Троєщину і не матимете місцєчкових разборак.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:31 Ответить
Почніть будувати вже склепи на багато ярусів вгору-скоро вже землі небуде-одні кладовища кругом на тисячі гектарів! І обов'язково крематорії.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:29 Ответить
небось живут там рядом падлюки
показать весь комментарий
28.09.2021 13:33 Ответить
А хто їх примушував селитися біля майбутнього кладовища?
показать весь комментарий
28.09.2021 13:38 Ответить
Звмість мільярд дерев, буде мільйон місць на кладовищі. Теж непогано. 😊
показать весь комментарий
28.09.2021 13:33 Ответить
лично я давно считаю кладбища анахронизмом. хоронить трупы,огораживать могилу,украшать её,это язычество! так делали только дикари.

к тому же кладбища занимают места очень много,причём это земли хорошего качества.где можно жить и выращивать плоды и ягоды.

я за крематорий,-сожгли,отдали банку с пеплом,и делай с ней что хочешь. поставь дома,высыпь под дерево....

а память должна быть памятью,а не показухой на отведённые два дня гробков.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:35 Ответить
Наш мудрий нарід як завжди... Яка проблема в тому що близько буде знаходитись кладовище? Нє, будуть арати, шо це неприпустимо. В той же час ці самі люди будуть гнівно сперечатися що кремація це не по православному. Телепні. А що робити тоді))) Це як з побудовою сміттєпереробного заводу кричать щоб тільки не в свому місті, краще жити в смітнику. Мудрий нарід шо скажеш...
показать весь комментарий
28.09.2021 13:36 Ответить
Це ж не біля вашого дому?
показать весь комментарий
28.09.2021 13:37 Ответить
Біля моїх друзів в місті знаходиться кладовище. І в чому проблема?? А так я згоден, нехай роблять кладовище біля мого дому, мені байдуже, я не з мракобісів , які бояться мертвих
показать весь комментарий
28.09.2021 13:43 Ответить
Когда упадёт иммунитет, пойдут беспричинные болячки, появятся страхи войти в тёмный коридор или парадное - мировозрение поменяется.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:47 Ответить
Ооо, да вам надо доктору показаться. Начните хотяб с семейного врача.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:49 Ответить
Я как раз живу в 9-этажке на месте бывшего кладбища. Половина дома - наркоманы, процентов 40 квартир сдаются в наём, потому что те, кто получал здесь квартиры, бегут отсюда при первой возможности.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:03 Ответить
Лякають привиди?) Я не розумію вашої логіки, ви в курсі, що весь світ побудований на кладовищах? Людей за всю історію ховали всюди...
показать весь комментарий
28.09.2021 14:14 Ответить
Привиди не лякають. Лякають нелюди, на яких перетворюються люди.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:19 Ответить
Якщо в мене з"являться якісь болячки я піду до свого лікаря. "Появятся страхи войти в тёмный коридор или парадное" це ви про що?
показать весь комментарий
28.09.2021 13:49 Ответить
Це про те, що з темноти може вийти наркоман і попросить сірників.
А ви підете до квартири пішки, щоб у ліфті не пахло.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:13 Ответить
мийте овочі перед їжею....
показать весь комментарий
28.09.2021 13:50 Ответить
Проблема в тому, що санітарна зона кладовища становить 300м, і хто живе блище ніколи не отримає ніяких дозволів на будь яке будівництво чи реконструкцію свого житла. І будь яка зміна цільового призначення СГ земель- відвертий кримінал.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:25 Ответить
Невідомо хто більший телепень. Там одна дорога, по полосі в кожен бік. Два три десятка кортежів за день...
Там зараз прїхати проблема. Та й гості столиці перед тим як в'їхати в сморід харківського масиву, спочатку помилуються при посадці пейзажем.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:50 Ответить
Копайте кільцевий колумбарій і вісця вистачить усім.
показать весь комментарий
28.09.2021 13:36 Ответить
С таким ранним похолоданием, им радоваться надо...
показать весь комментарий
28.09.2021 13:40 Ответить
А куда же приходить весной всей роднёй пожрать-побухать помянуть ?
показать весь комментарий
28.09.2021 13:43 Ответить
Что вы мелете!
Вы у курсе, сколько стоит похоронить на кладбище?
Это мероприятие - миллиардов 5 чистой прибыли!
показать весь комментарий
28.09.2021 13:51 Ответить
Покупаю акции кладбища!!!
показать весь комментарий
28.09.2021 13:52 Ответить
Мусорный ветер, дым из трубы
Плач природы, вой Сатаны
А все оттого что мы,
Любили ловить ветра и разбрасывать камни...)
показать весь комментарий
28.09.2021 14:08 Ответить
Люди пока молодые, здоровые и проблем не знали, думают что можна селиться где угодно - на месте кладбищ, и бывших озёр, болот, только геопатогенные зоны никто не отменял. Но понимание приходит очень постепенно. Когда я вижу 30-этажные высотки на месте бывших озёр, так и хочется пожалеть их сегодня успешных и полных жизни жильцов.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:17 Ответить
Кладовище на 1 млн. поховань...

ЗЕлене шапіто має схильність до всього най-, мега- і просто "Великого" - найвеличніший преЗЕдент, Велике крадівництво, мегакладовище.
показать весь комментарий
28.09.2021 14:25 Ответить
В Конченой-Заспе размещайте.
показать весь комментарий
28.09.2021 15:36 Ответить
можно этого и не делать. если законодательно обязать всех скончавшихся киевлян кремировать и высыпать с мостов в Ганг, пардон, в Днепр.
показать весь комментарий
28.09.2021 20:58 Ответить
А поруч "Шашличний дворик" і "Гурман". Не пропадати ж білковій масі дарма...
показать весь комментарий
29.09.2021 00:03 Ответить
 
 