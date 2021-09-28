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Песков о встрече нормандской четверки до ухода Меркель: Проводить саммит ради саммита нет смысла, можем не успеть с подготовкой

Песков о встрече нормандской четверки до ухода Меркель: Проводить саммит ради саммита нет смысла, можем не успеть с подготовкой

Было бы хорошо провести саммит лидеров Нормандской четверки, пока Ангела Меркель не перестала быть канцлером Германии, но есть риск не успеть.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Да, такой риск есть, всем бы хотелось провести его как можно раньше и в целом абсолютно понятно, что для этого нужно сделать. Лучше всего это понятно, наверное, нашим визави в Киеве, но, к сожалению, они не хотят этого делать", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о желании Киева провести этот саммит до ухода Меркель с поста и о том, есть ли риск, что это не удастся.

"Нам известно, действительно, такое пожелание с разных сторон, не только со стороны Киева, высказывалось, и, действительно, это было бы хорошо. Но здесь есть очень важное "но". Как мы и говорили, провести саммит ради саммита нет никакого смысла, он должен быть подготовлен, тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов выполнения ранее достигнутых договоренностей", - отметил Песков.

По его словам, подготовкой этого возможного саммита и ревизией нынешнего положения дел в этой области занимаются и министерства иностранных дел четырех стран, и политсоветники.

"Но пока похвастаться особыми результатами мы не можем", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

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Автор: 

Меркель Ангела (2125) Песков Дмитрий (1861) россия (95454) нормандская четверка (1596)


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а дерьмак прокукарекал, что уже купил билет на встречу)))
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28.09.2021 13:28 Ответить
взагалі вперше бачу що туалетний йоршик -розмовляє
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28.09.2021 13:46 Ответить
Зеля боится, что не успеет довести свое дело до конца путинского триумвирата.
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28.09.2021 14:24 Ответить
В Кремле боятся берлинского саммита Норманди , с участием Меркель , как огня.
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28.09.2021 16:02 Ответить
 
 