За две недели уровень смертности в Украине увеличился более чем в два раза, - KSE

В Киевской школе экономики (KSE) заявили, что за две недели уровень смертности от COVID-19 в Украине увеличился более чем вдвое.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"Смертность растет такими же темпами, как мы видели до этого рост и уровня заболеваемости, и уровня госпитализаций. По состоянию на сейчас в среднем за неделю мы имеем 114 умерших за сутки, тогда как на прошлой неделе было 80 умерших за сутки в среднем, а еще неделей раньше - 50. То есть за две недели уровень смертности в Украине увеличился более чем вдвое", - рассказал он.

Ганиченко подчеркнул, что такие темпы являются очень опасными.

Однако, по его словам, в KSE не ожидают, что они будут расти в таком же резком соотношении.

В частности, эксперты прогнозируют, что рост смертности должен замедлиться.

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"На это есть две причины: сейчас мы будем входить в более жесткий уровень ограничений "оранжевого" уровня, когда на региональном уровне будут приниматься те или иные дополнительные ограничения, а также уже скоро мы увидим первые "красные" регионы. Это будет влиять положительно на уменьшение уровня смертности. А второе - это, конечно, наращивание темпов вакцинации, которые мы сейчас наблюдаем в Украине", - пояснил глава Центра экономики здравоохранения KSE.

Он также подчеркнул, что, несмотря на то, что темпы роста уровня смертности замедлятся, она все же продолжит расти.

По словам Ганиченко, сейчас Украина уже выходит на тот уровень, с которого начиналась весенняя волна заболеваемости.

Он напомнил, что КЅЕ спрогнозировала следующие сценарии развития заболеваемости COVID-19: "зеленый" (оптимистический), "желтый" (средний) и "черный" (пессимистический).

"Текущий квартал проходит сейчас абсолютно прогнозируемо... Показатель смертности движется согласно "желтому" сценарию... И мы ожидаем, что на конец сентября мы будем иметь около 56-57 тысяч умерших, и этот показатель еще будет ретроспективно обновляться. На конец текущего квартала прогнозы KSE абсолютно сбылись - будем иметь около 58 тысяч умерших", - добавил эксперт.