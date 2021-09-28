Харьковский суд подтвердил незаконность переименования проспекта Григоренко в честь маршала Жукова
Второй апелляционный административный суд отказал в удовлетворении жалобы Харьковского горсовета на решение суда первой инстанции об отмене возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Об этом сообщил представитель истцов Владимир Рысенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции", - рассказал он.
8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова.
19 июня 2019 года Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.
5 сентября 2019 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный депутатом горсовета Игорем Черняком, депутатом облсовета Дмитрием Булахом, депутатом Верховной рады VIII созыва Андреем Билецким, а также Харьковской терорганизацией "Блока Петра Порошенко "Солидарность", Харьковской облорганизацией "ВО "Свобода" и политической партией "Демократична Сокира" и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.
26 февраля 2020 года Харьковский горсовет во второй раз проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.
Это решение также было обжаловано в суде.
18 июня 2020 Харьковский окружной административный суд признал решение незаконным и отменил его.
15 февраля 2021 года Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции.
24 февраля 2021 года Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. За проголосовали 57 депутатов, 16 - против, 6 - воздержались.
Харьковская территориальная организация "Европейской солидарности", Харьковская областная организация "ВО "Свобода", а также депутаты Харьковского горсовета Игорь Черняк и Дмитрий Булах обратились с административными исками в суд, требуя признать это решение противоправным и отменить.
10 июня Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил их иски и признал противоправным и недействующим пункт решения о переименовании проспекта..
В Харьковском горсовете заявили о намерении обжаловать решение суда первой инстанции.
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Но где же взять такого гетьмана?
Одесса - у труханова
Кривой рог - у вилкула.
Это - города-заповедники, сосущие у своих местячковых князьков и не признающих ничего другого.
руцкие бабы их ещё нарожают...
ничему их гнид продажных ни донецк ни история не учит
Назовите "Авеню №1".
«Забули», мабуть уже, хто з ригоАналів Кушнарьова застрелив… 16 січня…