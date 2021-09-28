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Харьковский суд подтвердил незаконность переименования проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Харьковский суд подтвердил незаконность переименования проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Второй апелляционный административный суд отказал в удовлетворении жалобы Харьковского горсовета на решение суда первой инстанции об отмене возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Также читайте: Владимиру-Волынскому собираются вернуть историческое название - Владимир

Об этом сообщил представитель истцов Владимир Рысенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции", - рассказал он.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова.

19 июня 2019 года Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова.

5 сентября 2019 года Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный депутатом горсовета Игорем Черняком, депутатом облсовета Дмитрием Булахом, депутатом Верховной рады VIII созыва Андреем Билецким, а также Харьковской терорганизацией "Блока Петра Порошенко "Солидарность", Харьковской облорганизацией "ВО "Свобода" и политической партией "Демократична Сокира" и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

26 февраля 2020 года Харьковский горсовет во второй раз проголосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Харькове в третий раз отменил переименование проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Это решение также было обжаловано в суде.

18 июня 2020 Харьковский окружной административный суд признал решение незаконным и отменил его.

15 февраля 2021 года Второй апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Харьковского горсовета и оставил в силе решение суда первой инстанции.

24 февраля 2021 года Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. За проголосовали 57 депутатов, 16 - против, 6 - воздержались.

Харьковская территориальная организация "Европейской солидарности", Харьковская областная организация "ВО "Свобода", а также депутаты Харьковского горсовета Игорь Черняк и Дмитрий Булах обратились с административными исками в суд, требуя признать это решение противоправным и отменить.

10 июня Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил их иски и признал противоправным и недействующим пункт решения о переименовании проспекта..

В Харьковском горсовете заявили о намерении обжаловать решение суда первой инстанции.

Читайте: На выборах мэра Харькова зарегистрировали шесть кандидатов, "Блок Кернеса" предлагает Терехова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владимиру-Волынскому собираются вернуть историческое название - Владимир

Автор: 

переименования (739) суд (25090) Харьков (7466)


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Топ комментарии
+9
Не ужели Харьков так хочет сосать у россии. Гыдота.
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28.09.2021 13:45
+9
У Кернеса (покойного)
Одесса - у труханова
Кривой рог - у вилкула.
Это - города-заповедники, сосущие у своих местячковых князьков и не признающих ничего другого.
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28.09.2021 13:49
+7
Вот же харьковская ватная погань!никак не уймутся
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28.09.2021 13:47
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Не ужели Харьков так хочет сосать у россии. Гыдота.
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28.09.2021 13:45 Ответить
Харьков просто надо очистить от местной мафии и сросшейся с ней "правоохранительной" системой в этом весёлом городе, но на протяжении уже лет 20 как, всё некому. Все Гетманы в Киеве делают вид, что там ничего не происходит
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28.09.2021 13:47 Ответить
Так це гетьмани обирали Кернеса весь час?
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28.09.2021 13:49 Ответить
У нас "обрани" получают индульгенцию от правосудия? Или у нас правоохранительных органов нет, ну тех которые в Киеве? Или наши Гетманы деньги из регионов получают себе на карман и голоса избирателей очень ждут на выборах в свою поддержку? Или харьковские, как впрочем и другие, бабушки всей стране будут диктовать условия? К чему этот тупейший высер?
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28.09.2021 14:07 Ответить
Гетьманы, если их цель не бабла напилить из бюджета, а строительство благополучной и развитой страны, в первую очередь должны бы позаботиться о том, чтобы гос.безопасность, менты и прокуроры класть хотели бы на личности, защищали бы общество и от врвчей, учителей, гор.исполкомщиков активно помогающим кернесам "избирать" самих себя.
Но где же взять такого гетьмана?
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28.09.2021 14:15 Ответить
Просто сложилась такая традиция, что харьковских лидеров периодически отстрелливают...Кушнарь первый, Гепа второй..интересно кто третий..
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28.09.2021 14:06 Ответить
Так отож и очень грустно, что у нас Гетман, Генпрокурор, главы СБУ и МВД всё ждут пока региональная проблема самоустраниться, а потом внезапно возникают "народные республики" и "корпуса народных милиционеров" и простым гражданам приходится воевать
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28.09.2021 14:12 Ответить
У Кернеса (покойного)
Одесса - у труханова
Кривой рог - у вилкула.
Это - города-заповедники, сосущие у своих местячковых князьков и не признающих ничего другого.
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28.09.2021 13:49 Ответить
Вот же харьковская ватная погань!никак не уймутся
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28.09.2021 13:47 Ответить
тупой, кровожадный, зависливый мародер жуков как лакмусовая бумага Харькова... запоребриковская, антиукраинская пропоганда и ненавистники Украины делают свое черное дело... удавятся гниды своей ненавистью - Григоренко все равно победит и вместе с ним Украина!
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28.09.2021 14:56 Ответить
Та сколько там этих судов будет?И еще вопрос:если решение признано незаконным,то привлекут ли к ответственности чмошников,которые его принимали?
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28.09.2021 13:47 Ответить
Якби ті депутаНи, які голосують за повернення назви Жукова платили судові витрати з власних кишень, а не міського б'юджету, то цей пінг-понг вже давно б закінчився.
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28.09.2021 13:50 Ответить
ТА назовите уже проспект в честь Гепы и харковчане будут спокойны
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28.09.2021 13:54 Ответить
Думаєте не назвуть?)
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28.09.2021 13:57 Ответить
Там у них є блок Кернеса. Можна створить будь яку партію в Харкові, головна умова слово "Кернес" чи "Гепа" в назві словосполучення і харків"яни, як собакі Павлова будуть голосувати
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28.09.2021 14:04 Ответить
а разве не жуков сказал - ватных харьковчан не жалеть-
руцкие бабы их ещё нарожают...
ничему их гнид продажных ни донецк ни история не учит
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28.09.2021 14:00 Ответить
Может быть СБУ надо подключиться к борьбе с этими упоротым сепарам!
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28.09.2021 14:08 Ответить
Померите всех! И пусть тратят энергию на созидание а не деление.
Назовите "Авеню №1".
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28.09.2021 14:11 Ответить
Чтобы помирить русофилов и амерофилов, нужно уговорить их на название "Проспект им. Авеню"
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28.09.2021 14:21 Ответить
За незаконные действия кто то же должен быть наказан
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28.09.2021 14:12 Ответить
Нагадує анекдот як партизани і німці виганяли один одного з лісу аж поки їх лісник не розігнав до чортової матері.
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28.09.2021 14:19 Ответить
Маршал жуков взяток не даст...можно иск неудовлетворять
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28.09.2021 14:20 Ответить
Жуков-это тот ,, великий полководец'' начальник Генерального штаба в 1941 г.который проср#л нападение 22июня.Сам 25 июня напал на Финляндию(которая заявляла о нейтралитете),тем способствовал окружению Ленинграда.Это тот в чьем распоряжении в начале войны было 1500 средних и тяжёлых танков(у немцев ни одного).Это тот что положил под Ржевом десятки тысяч солдат просто так.И ещё положил кучу танков которых бросил на взятие Берлина,без поддержки пехоты поскорее к 1мая.И ещё масса фактов,что полководец он как и Коба никакой.Учите историю.Не выбирайте проституток в мэры Харькова.
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28.09.2021 14:57 Ответить
Это также тот, кто командовал Тоцкими учениями, где проводили испытание воздействия атомного оружия на своих солдатах. Очень многие пострадали от лучевой болезни.
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28.09.2021 15:48 Ответить
Чуть иначе здесь. 31 октября выборы мэра. Железно ползают на выборы совки. Гепуций тему отлично знал. Шли на выборы совки за Жукова---голосовали за луДшего мэра. И теперешний секретарь исполкома эту схему повторяет. Главная проблема на таких выборах одна---не ходит молодёжь. Песню про куйла поют---но на выборы не ходят---не по приколу им! Всегда призывал приколистов применить метод *Стырь паспорт у бабушки или дедушки* в субботу вечером и помоги найти в понедельник. Дадут внучку-дурачку на пиво за это! Но тоже не проходит. А сам маршал победы давным давно и близко ни кому не нужен---тем более тем кто во власть лезет. Харьков кстати освобождал маршал Конев, который и был настоящим полководцем, и в той армии его любили и солдаты и офицеры. И есть под Харьковом мемориал *Высота Конева* где и находился командный пункт маршала при освобождении города. Если бы его именем назвали проспект--то комеди дешёвой бы и не было.
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28.09.2021 15:57 Ответить
30 років відновлення Незалежності України, а зкацаплені совки в Харкові гроші від окупантів он, як відробляють… «мішебратія та адінрот»….
«Забули», мабуть уже, хто з ригоАналів Кушнарьова застрелив… 16 січня…
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28.09.2021 17:18 Ответить
 
 