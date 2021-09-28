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Новости Коронавирус и карантин
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Вопрос попадания Украины в тройку крупных стран Европы по заболеваемости COVID-19 - это вопрос одной-двух недель, - KSE

Вопрос попадания Украины в тройку крупных стран Европы по заболеваемости COVID-19 - это вопрос одной-двух недель, - KSE

В Киевской школе экономики (KSE) заявили, что Украина за неделю с 11-го места перешла в пятерку крупных стран Европы по уровню заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, ожидается, что Украина будет и дальше двигаться в сторону антилидерства, и "вопрос попадания в тройку – это вопрос одной-двух недель".

"Украина уже вышла на уровень высокого плато, который сейчас наблюдается в Европе, и, незначительно, но превысила этот уровень. И на следующей неделе мы уже увидим Украину, которая уже значительно будет превосходить уровень плато европейского", – отметил он.

Ганиченко подчеркнул, что Европа уже более двух месяцев находится на высоком плато, и заболеваемость там не спадает.

"Румыния и Украина активно растут. Румыния продолжает расти галопирующими темпами – более 60% новых случаев за неделю. Украина сейчас не значительно, но замедляется... Но в Румынии показатели смертности сейчас выходят на уровень России, которая уже около трех месяцев находится на максимальном европейском уровне в плане смертности", – добавил он.

Эксперт уточнил, что в Украине смертность от COVID-19 также растет достаточно высокими темпами и продолжит расти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За две недели уровень смертности в Украине увеличился более чем в два раза, - KSE

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года, в это же время в Украине и еще в ряде стран мира стартовал карантин.

Коронавирус в Украине 27 сентября нашли у 6 552 человек, а 26 числа выявили 3 007 инфицированных.

По состоянию на 28 сентября в нашей стране COVID-19 диагностирован у 2 401 956 человек, выздоровел 2 248 071 пациент, а скончались 55 863 заболевших.

Ранее в KSE прогнозировали, что Черновицкой, Харьковской и Луганской областям Украины грозит самый жесткий карантин – эти регионы могут оказаться в "красной" зоне.

Напомним, Украина с 23 сентября из "зеленой" зоны перешла в "желтую", и карантин стал более строгим. Перед красным уровнем эпидопасности есть еще один – "оранжевый".

карантин (16729) прогноз (698) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
первые везде, в самом плохом
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28.09.2021 13:58
+2
КСЕ рулид !
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28.09.2021 14:00
+2
Ваша молодая жена, вакцинировались.? вы ей ещё мозг не выели» вакцинацией? Или она не обращает , на Вас , внимание
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28.09.2021 14:26
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первые везде, в самом плохом
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28.09.2021 13:58 Ответить
ули....мастера спорта у руля.
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28.09.2021 14:32 Ответить
КСЕ рулид !
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28.09.2021 14:00 Ответить
Ми ж чемпіони як не як.
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28.09.2021 14:03 Ответить
уже в тройке по количеству новых случаев заражения.
и в тройке по количеству ежедневных смертей
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28.09.2021 14:07 Ответить
Срочно надо выделить миллиарды на строительство дорог, чтоб отвозить трупы в крематорий под Киевом. Уже так делали, создали фонд борьбы с ковидом, а потом "построили" дороги.
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28.09.2021 14:11 Ответить
опять миловановские рвачи-экономисты
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28.09.2021 14:13 Ответить
время было для принятия ответственного решения - вакцинироваться или нет, был прекрасный выбор вакцин, доступные локации .. были правла и накладки - но то такое... что же выбрал наш нарид ? а он как всегда слушал ботов пропагандонов, льющий свое лайно как с телевизора так и с этого сайта, фейсбуков, инста помоек и прочих рашаботных помоек... и ехал отдыхать, марафонил, шлялся по концертам, ресторанам и кабакам.... Теперь наступает время отвественности за свой выбор....
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28.09.2021 14:24 Ответить
Ваша молодая жена, вакцинировались.? вы ей ещё мозг не выели» вакцинацией? Или она не обращает , на Вас , внимание
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28.09.2021 14:26 Ответить
наш нарід важко чимось здивувати,чи налякати, навіть якщо повно трупів буде на вулиці, все одно будуть ходити байки про скрите чіпування населення вакциною, чи неодмінну смерть через два роки після щеплення..
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28.09.2021 14:36 Ответить
Я бачу нікого не дивує, що у нас економісти стали вірусологами? Чи після обрання клоуна, це вже стало нормою?
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28.09.2021 16:03 Ответить
 
 