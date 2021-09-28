Вопрос попадания Украины в тройку крупных стран Европы по заболеваемости COVID-19 - это вопрос одной-двух недель, - KSE

В Киевской школе экономики (KSE) заявили, что Украина за неделю с 11-го места перешла в пятерку крупных стран Европы по уровню заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, ожидается, что Украина будет и дальше двигаться в сторону антилидерства, и "вопрос попадания в тройку – это вопрос одной-двух недель".

"Украина уже вышла на уровень высокого плато, который сейчас наблюдается в Европе, и, незначительно, но превысила этот уровень. И на следующей неделе мы уже увидим Украину, которая уже значительно будет превосходить уровень плато европейского", – отметил он.

Ганиченко подчеркнул, что Европа уже более двух месяцев находится на высоком плато, и заболеваемость там не спадает.

"Румыния и Украина активно растут. Румыния продолжает расти галопирующими темпами – более 60% новых случаев за неделю. Украина сейчас не значительно, но замедляется... Но в Румынии показатели смертности сейчас выходят на уровень России, которая уже около трех месяцев находится на максимальном европейском уровне в плане смертности", – добавил он.

Эксперт уточнил, что в Украине смертность от COVID-19 также растет достаточно высокими темпами и продолжит расти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За две недели уровень смертности в Украине увеличился более чем в два раза, - KSE

Напомним, пандемия коронавируса началась в марте 2020 года, в это же время в Украине и еще в ряде стран мира стартовал карантин.

Коронавирус в Украине 27 сентября нашли у 6 552 человек, а 26 числа выявили 3 007 инфицированных.

По состоянию на 28 сентября в нашей стране COVID-19 диагностирован у 2 401 956 человек, выздоровел 2 248 071 пациент, а скончались 55 863 заболевших.

Ранее в KSE прогнозировали, что Черновицкой, Харьковской и Луганской областям Украины грозит самый жесткий карантин – эти регионы могут оказаться в "красной" зоне.

Напомним, Украина с 23 сентября из "зеленой" зоны перешла в "желтую", и карантин стал более строгим. Перед красным уровнем эпидопасности есть еще один – "оранжевый".