Кулеба о возможности проведения саммита "Нормандской четверки" при участии Меркель: Решения и обязательства останутся актуальными для нового правительства ФРГ

Даже если саммит лидеров Нормандской четверки по урегулированию на Донбассе пройдет еще при участии канцлера Ангелы Меркель, то его решения и взятые на нем обязательства останутся актуальными и для нового правительства Германии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба журналистам в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У Германии наследственная внешняя политика, потому мы убеждены, что даже если саммит "нормандский" пройдет при участии госпожи Меркель, то те решения, обязательства, которые будут взяты, останутся актуальными и для нового правительства Германии", - сказал Кулеба

Министр указал, что смотрит на процесс коалиционных переговоров в Германии спокойно.

"Это будет очень прагматическое новое немецкое правительство. Оно не будет антиукринским, Оно будет, прежде всего, заниматься внутриненемецкими вопросами. И господин Шольц (кандидат в канцлеры от победившей на парламентских выборах в Германии Социал-демократической партии СДПГ Олаф Шольц. - Ред.), и господин Лашет (кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет. – Ред.) нам понятны. Но самое важное здесь - каким будет коалиционное соглашение с либералами и "зелеными". Если это будет коалиция либералы плюс "зеленые" и Християнские демократы или Социал-демократы, то могут быть отличия в нюансах, но принципиально, каких-то резких изменений я не ожидаю", - указал Кулеба.

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