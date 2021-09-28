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Кулеба о возможности проведения саммита "Нормандской четверки" при участии Меркель: Решения и обязательства останутся актуальными для нового правительства ФРГ

Кулеба о возможности проведения саммита

Даже если саммит лидеров Нормандской четверки по урегулированию на Донбассе пройдет еще при участии канцлера Ангелы Меркель, то его решения и взятые на нем обязательства останутся актуальными и для нового правительства Германии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба журналистам в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У Германии наследственная внешняя политика, потому мы убеждены, что даже если саммит "нормандский" пройдет при участии госпожи Меркель, то те решения, обязательства, которые будут взяты, останутся актуальными и для нового правительства Германии", - сказал Кулеба 

Министр указал, что смотрит на процесс коалиционных переговоров в Германии спокойно.

"Это будет очень прагматическое новое немецкое правительство. Оно не будет антиукринским, Оно будет, прежде всего, заниматься внутриненемецкими вопросами. И господин Шольц (кандидат в канцлеры от победившей на парламентских выборах в Германии Социал-демократической партии СДПГ Олаф Шольц. - Ред.), и господин Лашет (кандидат в канцлеры Германии от ХДС/ХСС Армин Лашет. – Ред.) нам понятны. Но самое важное здесь - каким будет коалиционное соглашение с либералами и "зелеными". Если это будет коалиция либералы плюс "зеленые" и Християнские демократы или Социал-демократы, то могут быть отличия в нюансах, но принципиально, каких-то резких изменений я не ожидаю", - указал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о встрече нормандской четверки до ухода Меркель: Проводить саммит ради саммита нет смысла, можем не успеть с подготовкой

Автор: 

Германия (6946) Меркель Ангела (2125) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596) Лашет Армин (21) Шольц Олаф (906)


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Загострення словесної діареї прогресує !!!)))
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28.09.2021 14:16 Ответить
Своєю пропогандою власного шляху України без оглядки на зауваження та вимоги Заходу, (це теза від Кулеби) , вони готують ще й українське суспільство до неприйняття висновків веніціанки. А це не просто словесна діарея....
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28.09.2021 14:23 Ответить
Лялька сумлінно втілює задум режисерів та сценаристів !!!)))
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28.09.2021 14:27 Ответить
Для Узеленских при нынешнем статусе-кво легче довести предательство до конца. Как-то натуральнее получается.
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28.09.2021 14:18 Ответить
Цікаво ,коли зелена пліснява почне вирішувати українські державні питання ,а не власні ???)))
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28.09.2021 14:18 Ответить
А чому Кулеба сидів десь позаду сладкої парочки ЄРМАКА з вовою в ООН, а чому у Пінчука на Свободі Слова відчитувався за поїздку в ООН ВЕЛИНИЙ ЄРМАК? А Кулеба лиш після того, як його величність Єрмак покинув студію, відгавкувався від питань опозиціїї . Проголосив, доречі, однау з тез - Україні треба насрати на думки поради та зауваження західних партнерів , ( значить жити як уХуло)
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28.09.2021 14:20 Ответить
С участием кого? Старой торговке сосисками и тельманки фрау Ангелы Штази? Так она уже того, тютю. На свалке Истории. Или последний аккорд перед Х..лом хочет отработать? Поздно пить шнапс, поздно.
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28.09.2021 14:31 Ответить
Для Украиньі будет большой удачей , если Меркель и Макрон смогут заставить Путина участвовать в берлинском саммите Норманди в єтом году.
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28.09.2021 16:00 Ответить
 
 