Во время принятия закона об олигархах был грубо нарушен закон, депутаты "ЕС" подали заявления в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора, - Герасимов
Нардепы "Европейской Солидарности" подали в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора заявления о преступлениях депутатов "Слуги народа". В частности, речь идет об ответственности первого вице-спикера Руслана Стефанчука и представителя президента в КСУ Федора Вениславского.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.
"На прошлой неделе в стенах парламента "зеленой властью" был не просто грубо нарушен закон, а были совершены уголовные действия. Как вы знаете, это началось еще с заседания комитета, который рассматривал законопроект о так называемой "деолигархизации". Эти нарушения были продолжены и во время заседания. Благодаря криминалу команды Зеленского на прошлой неделе был сломлен парламентаризм в Украине", - объяснил Герасимов.
Так, сегодня фракция "ЕС" подает заявления в НАБУ, Офис Генерального Прокурора, ГБР относительно совершения уголовных преступлений теми, "кто непосредственно руководил и организовывал действия исполнителей на прошлой неделе в парламенте".
"Преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса - препятствование деятельности народного депутата, превышения полномочий должностными лицами, в частности первым вице-спикером, представителем президента в парламенте. Демократия - это процедура. А закон - это обязательные правила поведения, которые принимаются парламентом по надлежащей процедуре. Были приняты нормы, которые противоречат друг другу. Это - результат таких незаконных, преступных действий. Когда в спешке, фактически насилуя регламент и процедуру, были приняты взаимно противоречивые решения и это также является частью этого преступления", - объясняет народный депутат Ростислав Павленко.
Нардеп Владимир Вятрович отметил, что так называемый "закон об олигархах" Зеленского имеет целью расширение полномочий президента и подконтрольного ему СНБО, а также давление на медиа.
По его словам, не менее опасным был сам прецедент того, каким образом этот закон был принят - "через ломание парламентских процедур, регламента, потому, что депутатов лишили их законного права озвучить свои поправки".
"Когда мы говорим о так называемом "законе о борьбе с олигархами", он никакого отношения к борьбе с олигархами не имеет. Это закон о трех вещах - чтобы Зеленскому забрать телеканалы, чтобы преследовать оппозицию и чтобы создать собственных новых олигархов Зеленского. Так же как сделали в Кремле, начиная с 2000-х годов", - говорит Герасимов.
"Оппозиция внесла собственный законопроект о борьбе с олигархатом, который реально позволяет это делать через усиление прав Антимонопольного комитета, НАПК и других институтов, которые действительно могут это сделать. А по закону, который был принят, - это очень большое преступление, и именно поэтому оппозиция сегодня подает заявления в правоохранительные органы по статьям 364 и 351 Уголовного кодекса", - резюмирует Герасимов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Каким боком там гражданин Израиля/Украины/Мальты/Кипра Шефир ?
«Меня часто спрашивают…» (с) Ну ок, не часто, но регулярно. В чем причина столь остро негативного отношения к Зеленскому и всей этой публике? Ну да, недолугий, массу фигни творит (чаще всего по дурости), но это же не повод так остро реагировать?
Наверное, причин может быть много. Для меня есть одна ключевая. Все остальные на ее фоне меркнут. Это последовательное уничтожение институтов. Иногда это целенаправленные действия по устранению мешающих балансиров. Иногда ради каких-то мелочных сиюсекундных нужд. Но очень большое количество действие направлены именно на это.
Я могу привести десятки примеров «покореженных» или полностью уничтоженных за два года институтов, и ни единого примера института созданного или усиленного. Я вижу последовательный переход от институционального управления, даже там где оно было, к управлению ручному с полным игнором институтов и процедур.
Можно отдельно обсуждать причины такого подхода. То ли просто коллективный Зеленский не умеет в институты и не понимает их природы и механизмов действия. То ли считает «буржуазными предрассудками» и ничего не значащей формальностью, на которую вообще всем плевать. То ли это действительно последовательная игра на выстраивание лично завязанной на президента системы ручного управления, открывающая путь к диктаторским полномочиям. Скорее всего, некоторая комбинация всех трех факторов. Но мне. Честно говоря, не очень интересно разбираться в причинах. Мне значительно важнее результаты, а они однозначны.
Как я уже сказал, примеров десятки. И каждый раз, все обсуждают исключительно тактические плюсы и минусы для каждой политсилы или крупного бизнесмена, но практически всем глубоко плевать на институциональные последствия. А любые попытки объяснения этих последствий воспринимаются как просто еще один до кучи аргумент против неудобно лично для автора решения. Хотя именно изменения институтов, а не конкретная фамилия чиновника, имеет серьезные долгосрочные последствия.
Причем началось это все прямо с избрания. С назначения досрочных парламентских по феерической, никаким законом не предусмотренной причины. И все исключительно считали, кому выгодно, а кому нет раньше на несколько месяцев провести эти выборы.
Потом ради возможности назначить Богдана «хитро» обошли закон, переименовав АП в ОП. Где теперь тот Богдан? А практика изнасилования законодательства такими методами укрепилась, закрепилась и усилилась.
Войны с КСУ и судебной властью в целом. Вопрос же не в Тупицком, которого я сам очень не люблю. Вопрос в «новаторском» методе попытки увольнения судьи через отмену решения о его назначении.
Я уже не говорю, хотя там можно целый эпос писать, о постоянном игнорировании регламента в ВР. Если раньше «ЗУ «О регламенте ВР» нарушался временами (к сожалению, довольно часто), то теперь на него просто забили болт и в принципе нон-стоп игнорируют прописанные там процедуры. «Гуляй, рванина, от рубля и выше!».
Отдельный вопрос с корпоративным управлением и независимостью НБУ.
Мне, если честно, не слишком интересно Коболев или Витренко возглавляют Нафтогаз. Да, мне Коболев нравится больше. Но это для меня не критично. А вот что ради замены одного на второго просто уничтожили систему назначений, полномочия Набсовета, сыграли в лядций цирк с «увольнением на 15 минут» Набсовета и в итоге убили всю систему - это интересно и важно. Потому что уйдет Коболев, уйдет Витренко, а более-менее работоспособная система уничтожена.
Да, мне однозначно больше нравился Смолий, чем Шевченко. Но и это вторично и не так критично. Если бы сам порядок назначения Шевченко не вызывал таких вопросов, а главное, если бы не тотальная зачистка Правления НБУ и полная ликвидация коллегиальности в принятии решений, то я бы не слишком интересовался вопросом. Даже коррупционное прошлое Шевченко меня бы интересовало в многократно меньшей степени. Потому что сейчас беда не Шевченко, Смолие, Иванове или Пупкине. Сейчас ужас ситуации в том, что по факту практически уничтожена независимость НБУ, внутренняя система сдержек и противовесов, и НБУ становится полностью подконтрольным президенту и ОП структурой.
Голосование по «антиолигархическому закону» - квинтэссенция всего этого движения. Мало того, что даже по нашим временам полный трэш с порядком рассмотрения. Мало вишенки на торте в виде взаимоисключающих принятых правок. Так сами нормы создают не институт и процедуру, а очередной способ ручного влияния полностью подконтрольной президенту структуры на крупный бизнес. И всем опять по фигу. Все исключительно считают, выиграет или проиграет от этого какой-то политик или бизнесмен лично и как изменится расклад в террариуме единомышленников.
Только институты и процедуры дают долгосрочный эффект. Сменятся чиновники и политики, забудутся их фамилии, а институты и процедуры будут работать. Или нет. Только работоспособные институты могут быть «мягким» предохранителем от попыток узурпации власти. Только независимые и качественно работающие институты обеспечивают адекватный бизнес-климат и позволяют реализовывать долгосрочные проекты в экономике. И именно то, что делает с институтами политик или политическая сила, и должно быть одним из ключевых критериев его оценки. Коллективный Зеленский же по этой дисциплине заслужил твердый «неуд». Причем, на мой взгляд, уже без права пересдачи.
https://www.facebook.com/Mikita.Solovyov/posts/6260848760652151 Микита Соловйов
Сразу после так называемого «покушения» на Шефира, ЗЕлёная падаль верещала: «Мы заинтересованы найти того, кто стрелял. Нам даже ФБР США прислало своих агентов, так что сядут усе»…
Но ФБР почему-то не в курсе того, что «послало своих агентов»)))
Федеральное бюро расследований не получало запросов от украинской стороны на участие своих следователей в расследовании преступлений в Украине.
Юрисдикция ФБР ограничена территорией США и может быть расширена исключительно выдачей генеральным прокурором США международного ордера.
tZE
вот, умные ж люди.