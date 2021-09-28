Во время принятия закона об олигархах был грубо нарушен закон, депутаты "ЕС" подали заявления в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора, - Герасимов

Нардепы "Европейской Солидарности" подали в НАБУ, ГБР и Офис Генпрокурора заявления о преступлениях депутатов "Слуги народа". В частности, речь идет об ответственности первого вице-спикера Руслана Стефанчука и представителя президента в КСУ Федора Вениславского.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС", об этом заявил нардеп Артур Герасимов.

"На прошлой неделе в стенах парламента "зеленой властью" был не просто грубо нарушен закон, а были совершены уголовные действия. Как вы знаете, это началось еще с заседания комитета, который рассматривал законопроект о так называемой "деолигархизации". Эти нарушения были продолжены и во время заседания. Благодаря криминалу команды Зеленского на прошлой неделе был сломлен парламентаризм в Украине", - объяснил Герасимов.

Так, сегодня фракция "ЕС" подает заявления в НАБУ, Офис Генерального Прокурора, ГБР относительно совершения уголовных преступлений теми, "кто непосредственно руководил и организовывал действия исполнителей на прошлой неделе в парламенте".

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"Преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса - препятствование деятельности народного депутата, превышения полномочий должностными лицами, в частности первым вице-спикером, представителем президента в парламенте. Демократия - это процедура. А закон - это обязательные правила поведения, которые принимаются парламентом по надлежащей процедуре. Были приняты нормы, которые противоречат друг другу. Это - результат таких незаконных, преступных действий. Когда в спешке, фактически насилуя регламент и процедуру, были приняты взаимно противоречивые решения и это также является частью этого преступления", - объясняет народный депутат Ростислав Павленко.

Нардеп Владимир Вятрович отметил, что так называемый "закон об олигархах" Зеленского имеет целью расширение полномочий президента и подконтрольного ему СНБО, а также давление на медиа.

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По его словам, не менее опасным был сам прецедент того, каким образом этот закон был принят - "через ломание парламентских процедур, регламента, потому, что депутатов лишили их законного права озвучить свои поправки".

"Когда мы говорим о так называемом "законе о борьбе с олигархами", он никакого отношения к борьбе с олигархами не имеет. Это закон о трех вещах - чтобы Зеленскому забрать телеканалы, чтобы преследовать оппозицию и чтобы создать собственных новых олигархов Зеленского. Так же как сделали в Кремле, начиная с 2000-х годов", - говорит Герасимов.

"Оппозиция внесла собственный законопроект о борьбе с олигархатом, который реально позволяет это делать через усиление прав Антимонопольного комитета, НАПК и других институтов, которые действительно могут это сделать. А по закону, который был принят, - это очень большое преступление, и именно поэтому оппозиция сегодня подает заявления в правоохранительные органы по статьям 364 и 351 Уголовного кодекса", - резюмирует Герасимов.

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