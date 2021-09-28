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Большинство украинцев поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

Большинство украинцев поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО, - опрос

61,4% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 26,4% - выступают "против" такого решения. В то же время, вступление Украины в НАТО поддерживают 57,4% опрошенных, а 29,3% - против.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром "СОЦИС", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно исследованию, в случае проведения в ближайшее время референдума о вступлении Украины в Европейский Союз - 61,4% украинцев проголосовали бы "за", а 26,4% - "против". Вступление Украины в НАТО поддерживают 57,4% опрошенных, а 29,3% - против.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "СН" - 26,4%, "ЕС" - 19,1%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батькивщина" - 10,3%, "Сила и честь" - 7,7%, - опрос "СОЦИСа"

Большинство украинцев поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО, - опрос СОЦИСа 01

Также украинцы считают наиболее успешным в международной политике пятого президента Украины Петра Порошенко. Так оценили его международную деятельность 32,2% опрошенных. 17,7% опрошенных считают успешным в международной политике Леонида Кучму, а 8,1% - Владимира Зеленского.

Эффективной международную деятельность Леонида Кравчука считают 7,4% опрошенных, Виктора Януковича - 5,1% и Виктора Ющенко - 4,9%.

Также читайте: У 33,7% украинцев Зеленский вызывает негативные эмоции, у 19,2% - положительные, - опрос центра Разумкова

Кроме того, наиболее способным среди украинских политиков эффективно обеспечить интеграцию Украины в ЕС и НАТО 21,8% опрошенных украинцев считают Порошенко, 16,1% - Зеленского, 3,6% - Владимира Гройсман, 3,3% - Игоря Смешко, 2,8% - Юлию Тимошенко, 2,1% - Дмитрия Разумкова, 1,8% - Юрия Бойко и 1,3% - Евгения Мураева. Остальные политики не набрали 1%.

исследование (567) НАТО (9975) опрос (2824) Евросоюз (17107)


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Топ комментарии
+15
Ті, хто не підтримує вступ України до НАТО, не є українцями.
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28.09.2021 14:32
+13
Только вот часть бездумно голосуют за шута, который ведет их потом совсем в другую степь.
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28.09.2021 14:33
+9
Лучше одно НАТО., чем три евросоюза
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28.09.2021 14:43
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НАТО в ХАТУ ,ХАТУ в НАТО ...а вот ЕС это вопрос второй ,какие-то там они не ахти ,как-то от них подванивает мальца ...
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28.09.2021 14:32 Ответить
Яке НАТО коли тут зливають спецоперацію? Хто довірятиме такій країні?
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28.09.2021 14:40 Ответить
Порошенко самый способный и много сделал, но лучше всех - ЗЕленский:

бред мудрого наріда
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28.09.2021 14:49 Ответить
"И гений-парадоксов друг!" !!!)))
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28.09.2021 14:57 Ответить
Ті, хто не підтримує вступ України до НАТО, не є українцями.
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28.09.2021 14:32 Ответить
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28.09.2021 14:37 Ответить
Я извиняюс но имею таки спросит за почём стоит отак постоять? Оплата почасовая или на минуточку как то по другому?
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28.09.2021 15:11 Ответить
Только вот часть бездумно голосуют за шута, который ведет их потом совсем в другую степь.
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28.09.2021 14:33 Ответить
зесрань думає, що віслюк теж за ЄС і НАТО
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28.09.2021 15:02 Ответить
Главное требоваение для вступления в НАТО - очистится от корупции ! Ни один президент этого не делал !
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28.09.2021 15:14 Ответить
Ага. Почти. Только по Г+Г об этом забыли рассказать.

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28.09.2021 15:16 Ответить
Чудово, чим більша підтримка тим ми подалі від мордора. Ще б трошки більше розуму нашому "наріду" і було б взагалі казково.
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28.09.2021 14:34 Ответить
Й що цікаво, чим більша нагліше прямування вови З ЄРМАКОМ до методів правління уХйла, ТИМ ВПЕРТІШЕ УКРАЇНЦІ ХОЧУТЬ ГЕТЬ ВІД КОРУПЦІЇ ТА АВТОРИТАРИЗМУ
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28.09.2021 14:38 Ответить
Це і є український парадокс ,прагнути в ЄС та НАТО і обирати до влади кремлівський ляльковий балаган !!!)))
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28.09.2021 14:49 Ответить
Это совковая вера, что им кто-то что-то должен дать. Не своими мозгами и своими руками добиваться и пахать, а именно добрая "золотая рыбка" должна принести на блюдечке с голубой каемочкой. Совковая вера в шару неистребима.
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28.09.2021 15:01 Ответить
саме розуму у цього народу з кожним роком меншає...
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28.09.2021 14:39 Ответить
завтра отключат тепло, и будут веерные отключения света, из-за дебильной зеленожопой власти, которая за 2 года разрушила все что можно, и ты увидишь, как все любители НАТО, заорут - разсия любимая страна, дайте газ и электричество, помогите братья!
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28.09.2021 14:39 Ответить
Люмпен должен научиться отвечать за свой выбор.
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28.09.2021 15:02 Ответить
пусть отвечает, люди при чем!
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28.09.2021 16:59 Ответить
А пока у нас примерно так

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28.09.2021 15:05 Ответить
Україна ,країна парадоксів !! Де НАТО ,а де Генітальніший !!!)))
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28.09.2021 14:37 Ответить
Да это прогресс и не хилый)да ,зесрань?
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28.09.2021 14:38 Ответить
Ще б пак...НАТО буде відвойовувати для нас нашу землю, а ЕС боротися з корупцією, олігархами і взагалі працювати поки ми будемо гасати по Європах на євробляхах з фальшивими довідками про КОВІД
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28.09.2021 14:38 Ответить
НАТО НЕ буде відвойовувати для нас нашу землю !!!!

це НАША справа !
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28.09.2021 14:50 Ответить
так, але величний наріт думає, що буде...навіщо ж тоді взагалі вступати до цієї нати?
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28.09.2021 14:54 Ответить
Не Україну в НАТО ,а НАТО в Україну !!!)))
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28.09.2021 14:38 Ответить
Вот народ удивится, когда их впихнут в таежный союз.
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28.09.2021 14:39 Ответить
це більш вірогідний наразі сценарій ніж НАТО
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28.09.2021 14:56 Ответить
Це Україна має ,власними силами прагнути досягти рівня стандартів НАТО та ЄС !!!)))
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28.09.2021 14:40 Ответить
Кроме того, наиболее способным среди украинских политиков эффективно обеспечить интеграцию Украины в ЕС и НАТО 21,8% опрошенных украинцев считают Порошенко, 16,1% - Зеленского, 3,6% - Владимира Гройсман, 3,3% - Игоря Смешко, 2,8% - Юлию Тимошенко, 2,1% - Дмитрия Разумкова, 1,8% - Юрия Бойко и 1,3% - Евгения Мураева.
Пхах. Вот это анекдот - Бойко-1.8% и Мураев- 1.3% .
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28.09.2021 14:40 Ответить
ні-ні, це стосовно політики з твоїми кумирами - касапами. Такими же брехливими блазнями, як і ти.
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28.09.2021 14:56 Ответить
Порох лучший во внешней политике,Порох эффективнее всех в пути у ЕС и НАТО -да это праздник какой то )да ,зесрань?
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28.09.2021 14:40 Ответить
Лучше одно НАТО., чем три евросоюза
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28.09.2021 14:43 Ответить
"Членство в НАТО является стратегическим курсом Украины", - Зеленский.- Рабинович, сколько будет дважды два? А вы покупаете или продаёте ? Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский. / Глава подкомитета по госбезопасности Верещук сказала, что Украине не стоит становиться членом НАТО, потому что нашей стране не нужны проблемы с Россией, которая не хочет, чтобы мы вступали в НАТО./Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - Стефанчук. Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Например, чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов.
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28.09.2021 14:44 Ответить
Нахмановічам ця НАТА не потрібна...самі балачки для антуражу
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28.09.2021 14:58 Ответить
Потрібно провести референдум, а не публікувати результати цих сумнівних опитувань.
Тепер стосовно членства в ЄС. А нас хтось туди запрошував? З таким самим успіхом можна проводити опитування стосовно переселення на Марс.
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28.09.2021 14:50 Ответить
Пам'ятаю, як, кацапи та містечкова вата, розповідали про неможливість отримання безвізу.
З Бубочкою- дохлий номер, а Порох- зробить.
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28.09.2021 14:58 Ответить
йдется про бажання а не про те, запрошували чи ні. З часом запросять якщо цього буде бажати переважна частина населення і головне демонструвати своє прагнення
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28.09.2021 14:59 Ответить
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28.09.2021 14:53 Ответить
Це коли він с ****** -"жму руку обнімаю"?
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28.09.2021 15:16 Ответить
А це звідки інформація? Від ********* агента деркача, на якого американці наклали санкції?
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28.09.2021 15:36 Ответить
ти щось проплутав; то ти з дрикачом
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28.09.2021 15:38 Ответить
Ага. Только переставай принимать такое забористое.

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28.09.2021 16:13 Ответить
Вопрос к Цензору, "Продолжается ли работа ТСК по вгнергейту?"
А то каждый день СМИ вбрасывает, в основном, "дохлые кошки".
Ведь за госизмену должны понести наказание!
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28.09.2021 14:54 Ответить
З наведених рейтингів/процентів очевидно, що більшість дає собі звіт в тому, що Порох був найкращим на посаді Президента; причому - з очевидним відривом від ЄрЗе. Причому - не лише в міжнародній політиці, а й інші соцопитування показують такі ж відриви і в опитуванням по стану внутрішньої економіки, стану захисту та благополуччя населення, функціонування демократичних інституцій в державі, в темпі продимих реформ, тощо. Але нікому незрозумілий такий парадокс: чому в ЄрЗе аналогічний відрив від Пороха в рейтингу наступних виборів президента???

Пояснення може бути тільки таке: соц.контори приписують проценти рейтингу на користьЄрЗе. І ніяк інакше. Ачому приписують, і за які (груьі?) гроші - то окрема розмова.
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28.09.2021 14:55 Ответить
"наиболее способным среди украинских политиков эффективно обеспечить интеграцию Украины в ЕС и НАТО; опрошенных украинцев считают; 1,8% - Юрия Бойко и 1,3% - Евгения Мураева"

Цікаво було б послухати схиблену логіку цих людей. Хоча можливо це звичайні тролі.
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28.09.2021 15:00 Ответить
ЕС разваливается на глазах, НАТО на грани распада(США и Бриты хотят выйти)а Зе власть ведет пропаганду опрос для пипла о вступлении в эти организации !!! Та мля , ведь граждане Украины были 30 лет ВСЕГДА ЗА - а вот власть ВСЕГДА ПРОТИВ и За было у них только на словах !!! Украине нужно двигаться в сторону построения Балто-Черноморского союза - там у Нас будущее !
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28.09.2021 15:02 Ответить
Чи може правда перемогти брехню? Може! Однак виключно за умови, що у правди буде принаймні стільки ж грошей, скільки й у брехні!
А якщо говорити у воєнних категоріях: у конвенційній війні для досягнення успіху наступальні сили мають втричі переважати сили тих, хто обороняється.
В інформаційній війні навпаки - сили оборони мають бути втричі масивніші за сили нападу. Тому так, правда завжди буде слабшою, бо завжди є бідною.
"Клин клином" - зазвичай сприймається лінійно: "ось вони брешуть, то що - ми теж повинні брехати?" Ні!. Але є державні органи, які, згідно з українським законом, мають здійснювати дії, що порушують закони інших держав - це українські розвідувальні органи.
Згідно із законом, вони уповноважені проводити, зокрема, дезінформаційні операції на території інших держав. Якщо хочете назвати це "клин клином" - мені байдуже. Я б тільки хотів, щоб наш клин був більший і гостріший. - https://texty.org.ua/articles/104567/pravda-peremozhe-brehnyu-lyshe-yaksho-v-neyi-bahato-hroshej/?src=main
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28.09.2021 15:08 Ответить
Всего двое против!
ЕС и НАТО.
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28.09.2021 15:09 Ответить
Та ще і роісся теж не "за")))
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28.09.2021 16:56 Ответить
А их, свиней, никто спрашивать не будет. (с) анекдот
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28.09.2021 17:21 Ответить
Как по мне, это показатель нашего народа. Вырваться из одного тоталитарного союза, чтобы влезть в другой. В первом союзе - мужики целовались хоть на закрытых пленумах, а теперь будут в школах, на улицах и детсадах...
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28.09.2021 15:13 Ответить
а в раисе все стабильно
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28.09.2021 15:15 Ответить
твоя заздрість не має меж. Ні, ***** тобі потримати не дасть; а от в ЄрЗе - спробуй.
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28.09.2021 15:41 Ответить
Если нынешнюю Украину принять в НАТО, то это будут более 2 000 км
широко открытые ворота в Кремль.
Спросите у Ермака и Зеленского.
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28.09.2021 15:45 Ответить
Какого лешего в этот опрос добавили Мураева, Смешко и Бойко?
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28.09.2021 16:02 Ответить
Нажаль бажання населення ні на що не впливає.
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28.09.2021 16:54 Ответить
Референдум в студию.
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29.09.2021 10:26 Ответить
 
 