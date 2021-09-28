Большинство украинцев поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА

61,4% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 26,4% - выступают "против" такого решения. В то же время, вступление Украины в НАТО поддерживают 57,4% опрошенных, а 29,3% - против.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром "СОЦИС", информирует Цензор.НЕТ.

Согласно исследованию, в случае проведения в ближайшее время референдума о вступлении Украины в Европейский Союз - 61,4% украинцев проголосовали бы "за", а 26,4% - "против". Вступление Украины в НАТО поддерживают 57,4% опрошенных, а 29,3% - против.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "СН" - 26,4%, "ЕС" - 19,1%, ОПЗЖ - 12,7%, "Батькивщина" - 10,3%, "Сила и честь" - 7,7%, - опрос "СОЦИСа"

Также украинцы считают наиболее успешным в международной политике пятого президента Украины Петра Порошенко. Так оценили его международную деятельность 32,2% опрошенных. 17,7% опрошенных считают успешным в международной политике Леонида Кучму, а 8,1% - Владимира Зеленского.

Эффективной международную деятельность Леонида Кравчука считают 7,4% опрошенных, Виктора Януковича - 5,1% и Виктора Ющенко - 4,9%.

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Кроме того, наиболее способным среди украинских политиков эффективно обеспечить интеграцию Украины в ЕС и НАТО 21,8% опрошенных украинцев считают Порошенко, 16,1% - Зеленского, 3,6% - Владимира Гройсман, 3,3% - Игоря Смешко, 2,8% - Юлию Тимошенко, 2,1% - Дмитрия Разумкова, 1,8% - Юрия Бойко и 1,3% - Евгения Мураева. Остальные политики не набрали 1%.