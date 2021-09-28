Большинство украинцев поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО, - опрос "СОЦИСа". ИНФОГРАФИКА
61,4% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 26,4% - выступают "против" такого решения. В то же время, вступление Украины в НАТО поддерживают 57,4% опрошенных, а 29,3% - против.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром "СОЦИС", информирует Цензор.НЕТ.
Согласно исследованию, в случае проведения в ближайшее время референдума о вступлении Украины в Европейский Союз - 61,4% украинцев проголосовали бы "за", а 26,4% - "против". Вступление Украины в НАТО поддерживают 57,4% опрошенных, а 29,3% - против.
Также украинцы считают наиболее успешным в международной политике пятого президента Украины Петра Порошенко. Так оценили его международную деятельность 32,2% опрошенных. 17,7% опрошенных считают успешным в международной политике Леонида Кучму, а 8,1% - Владимира Зеленского.
Эффективной международную деятельность Леонида Кравчука считают 7,4% опрошенных, Виктора Януковича - 5,1% и Виктора Ющенко - 4,9%.
Кроме того, наиболее способным среди украинских политиков эффективно обеспечить интеграцию Украины в ЕС и НАТО 21,8% опрошенных украинцев считают Порошенко, 16,1% - Зеленского, 3,6% - Владимира Гройсман, 3,3% - Игоря Смешко, 2,8% - Юлию Тимошенко, 2,1% - Дмитрия Разумкова, 1,8% - Юрия Бойко и 1,3% - Евгения Мураева. Остальные политики не набрали 1%.
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бред мудрого наріда
це НАША справа !
Пхах. Вот это анекдот - Бойко-1.8% и Мураев- 1.3% .
Тепер стосовно членства в ЄС. А нас хтось туди запрошував? З таким самим успіхом можна проводити опитування стосовно переселення на Марс.
З Бубочкою- дохлий номер, а Порох- зробить.
А то каждый день СМИ вбрасывает, в основном, "дохлые кошки".
Ведь за госизмену должны понести наказание!
Пояснення може бути тільки таке: соц.контори приписують проценти рейтингу на користьЄрЗе. І ніяк інакше. Ачому приписують, і за які (груьі?) гроші - то окрема розмова.
Цікаво було б послухати схиблену логіку цих людей. Хоча можливо це звичайні тролі.
А якщо говорити у воєнних категоріях: у конвенційній війні для досягнення успіху наступальні сили мають втричі переважати сили тих, хто обороняється.
В інформаційній війні навпаки - сили оборони мають бути втричі масивніші за сили нападу. Тому так, правда завжди буде слабшою, бо завжди є бідною.
"Клин клином" - зазвичай сприймається лінійно: "ось вони брешуть, то що - ми теж повинні брехати?" Ні!. Але є державні органи, які, згідно з українським законом, мають здійснювати дії, що порушують закони інших держав - це українські розвідувальні органи.
Згідно із законом, вони уповноважені проводити, зокрема, дезінформаційні операції на території інших держав. Якщо хочете назвати це "клин клином" - мені байдуже. Я б тільки хотів, щоб наш клин був більший і гостріший. - https://texty.org.ua/articles/104567/pravda-peremozhe-brehnyu-lyshe-yaksho-v-neyi-bahato-hroshej/?src=main
ЕС и НАТО.
широко открытые ворота в Кремль.
Спросите у Ермака и Зеленского.