Тарифы на тепло не изменятся, все должно оставаться на прошлогоднем уровне, - Чернышов. ВИДЕО

Подготовка к отопительному сезону идет по плану, а тарифы должны остаться на прошлогоднем уровне.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу сообщить, что украинцы не должны переживать по этому поводу. Техническая подготовка к отопительному сезону идет по плану, все штатно, уже подготовлено более 90% всех соответствующих предприятий и сетей в этом отношении, все будет хорошо. Что касается цен на газ, мы видим, что происходит в мире сейчас", - чподчеркнул он.

"Хочу заверить, что тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне, и должны оставаться на уровне, который применялся в предыдущем", - добавил Чернышов.

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