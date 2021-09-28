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Тарифы на тепло не изменятся, все должно оставаться на прошлогоднем уровне, - Чернышов. ВИДЕО
Подготовка к отопительному сезону идет по плану, а тарифы должны остаться на прошлогоднем уровне.
Об этом заявил в эфире "Украина 24" министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, передает Цензор.НЕТ.
"Хочу сообщить, что украинцы не должны переживать по этому поводу. Техническая подготовка к отопительному сезону идет по плану, все штатно, уже подготовлено более 90% всех соответствующих предприятий и сетей в этом отношении, все будет хорошо. Что касается цен на газ, мы видим, что происходит в мире сейчас", - чподчеркнул он.
"Хочу заверить, что тарифы для населения не должны повышаться в этом отопительном сезоне, и должны оставаться на уровне, который применялся в предыдущем", - добавил Чернышов.
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а то зебилы как-то приуныли, уже не ждут.. обещанного квартальным шутом на побегушках у коломойши - 2 года назад
Зря ідею розказав , тепер всі почнуть топити соняшником, зразу стане дефіцит, на біржі лушпиння виросте з 3 до 15 грн. І все. Краще б перед тим як писать закупив би собі на сезон 30 мішків )))
Станція аерації, відстійники та поля з намулом з каналізації знаходяться на Харківському масиві у м.Києві. Ніхто з киян станцію і в очі не бачив, але усі знають де вона знаходиться - такий там сморід стоїть.
Тец-1, тец-2, тец-3, тец-4, тец-5, тец-6 також мало хто бачив, але різниця у тому що завдяки газовому опаленню мало хто знає де вони знаходяться.
ХужиНєбудіт!!!
Себестоимость добычи газа на территории Украины колеблется в зависимости от месторождения от 0,96 до 1,33 гривен за кубический метр. За первые 6 месяцев 2021 года Украина добыла 9,750 млрд кубометров природного газа - это на 4% меньше, чем в 2020 году.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
при таком раскладе нифигасе себе гешефт имеет власть....
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6060455180695176?__cft__[0]=AZXXlXjcIm_ABLXMiCPNxnW8mfMdNQfrkgE8bGF6qrGiRHBYomBQ1wZht8rJup07VTbnlrV2hGMZxWI2T-*************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
А тем временем Зеленский придумал новую «схему», как вытащить из украинцев больше денег по заоблачным тарифам.
Кабмин утвердил стратегию деятельности «Нефтегаза», которая предусматривает обязать украинцев платить наперёд ежемесячно 1/12 от ожидаемой годовой стоимости газа.
Что это значит на практике?
Сейчас украинцы платят по счетчику за потреблённый газ за прошедший месяц.
К примеру, в год человек потребляет 2000 кубов газа. И почти весь объём приходится на зимние месяцы.
Теперь нас заставят платить наперёд. Начиная с весны будут приходить платежи за мифические 167 кубов газа из 2000 кубов, которые ты якобы потребишь в отопительный сезон.
Не оплатил наперёд пару месяцев - приехал облгаз и отключил газ.
Иными словами, Зеленский и Ко хотят выгребать наперёд большую часть денег из украинцев ещё перед отопительным сезоном.
К слову, за доставку газа украинцы тоже платят уже наперёд.
Это ваш президент. Избрали - кушайте!