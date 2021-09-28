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США создали новую группу ВМС, которая будет следить за российскими подлодками в Атлантическом океане

США создали новую группу ВМС, которая будет следить за российскими подлодками в Атлантическом океане

ВМС США создали новую группу, способную быстро противодействовать российским субмаринам в Атлантическом океане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По данным Института ВМС США, в группу Greyhound войдут истребители "Дональд Кук", который несколько лет находился в порту Рота в Испании а также выполнял задачи в Черном море, и "Томас Гаднер". Впоследствии к группе присоединятся еще три истребителя.

"Безопасность под водой - это приоритет, потому что противники быстро развиваются", - заявил во время церемонии открытия группы в понедельник контр-адмирал США Брендан МакЛейн.

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Он добавил: "Корабли будут готовы осуществить различные задачи, включая отслеживание подводной деятельности России в Атлантике и защиту нашей страны на море".

МакЛейн пояснил, что группа будет полнеть операционная в июне 2022 года. Она будет сотрудничать с подводными лодками США и вертолетами в проведении учений и выполнении задач, заявили в ВМС США.

"Стратегическая угроза нашей стране вошла в новую фазу, - добавил МакЛейн, - наши главные конкуренты разместили и продолжают развивать способности, стремясь создать угрозу для нашей страны".

Также читайте: "Россия является главной военной угрозой для Родины", - глава Северного командования ВС США Ванхерк

Автор: 

Атлантика (19) ВМС (1465) корабль (2041) россия (95454) США (26542)


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Топ комментарии
+8
... и делать из жён кацапских подводников "десятидоллоровых шлюх" (С)?
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28.09.2021 15:52
+6
Цензор, "полнеть операционная" - это вы так перевели "fully operational" ?
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28.09.2021 16:02
+5
******** твоя роSSия строить и отбивацца , если все навалятся
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28.09.2021 17:00
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Истребители?
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28.09.2021 15:49 Ответить
Утилизаторы!
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28.09.2021 15:57 Ответить
групу названо за аналогією до фільму https://www.youtube.com/watch?v=AoQsZU6kjc8&ab_channel=Apple%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=AoQsZU6kjc8&ab_channel=Apple%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F

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28.09.2021 16:25 Ответить
ВМС США створюють нову робочу групу есмінців Атлантики для полювання на російські підводні човни - https://news.usni.org/2021/09/27/navy-creates-new-atlantic-destroyer-task-group-to-hunt-russian-submarines
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28.09.2021 16:23 Ответить
Да на англійській вони звуться дестроєри - винищувачі, на москальскій єсмінци, хоча логіки немає, і це назва ще з першої світової.
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28.09.2021 17:47 Ответить
... и делать из жён кацапских подводников "десятидоллоровых шлюх" (С)?
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28.09.2021 15:52 Ответить
ну, субмарини в совку недарма звалися овдовителями
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28.09.2021 16:32 Ответить
Цензор, "полнеть операционная" - это вы так перевели "fully operational" ?
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28.09.2021 16:02 Ответить
Браво, американцы. Топите козломордую мокшанскую нечисть... У кремлёвской крысы весь флот ещё на дровах и на угле....
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28.09.2021 16:08 Ответить
Это не надолго.
"Загрузка российского военного судостроения теперь достигла более высокого уровня, чем у всех вместе взятых европейских верфей - говорится во французском издании Meta-defense.
Как поясняется, сейчас в Европе одновременно строятся 5 АПЛ (1 Astute и 4 Suffren), 4 обычные подлодки (А26 и S81), 1 вертолётоносец Trieste, 12 фрегатов (типов T26, FREMM, PPA) и 5 корветов. В России тем временем создаются по 5 АПЛ «Борей-А» и «Ясень-М», 5 ДЭПЛ 636.6, по 2 БДК и УДК, 6 фрегатов «Адмирал Горшков», 10 корветов 20380/5/6, 3 лёгких корвета [МРК] «Буян-М», 8 лёгких корветов [МРК] «Каракурт» и 3 тральщика «Александрит».
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28.09.2021 16:22 Ответить
******** твоя роSSия строить и отбивацца , если все навалятся
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28.09.2021 17:00 Ответить
отлично
чем больше построят,тем больше утопят..
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28.09.2021 17:04 Ответить
А пользовать кто будет эту технику с такой демографией?Тем более,що армия ничего не производит кроме безопасности.На что содержать такую армаду и кто будет управлять?
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28.09.2021 17:12 Ответить
Эта армада даже не заменит численно выбывающие по старости корабли. Что такое допустим 6 фрегатов на 4 флота РФ? Они просто латают дыры за время разрухи 90-х - начала 2000-х.
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28.09.2021 23:42 Ответить
Не на долго? Це читати статистику шлюх кремля - німеччини та франції.
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28.09.2021 17:53 Ответить
Строят-то они строят, да вот когда достроят? Прославленный авианосец на пару "Кузя" сколько строился-ремонтировался? ФАК-ПА сколько уже до ума довести не могут? Что с Арматой? И так во всем, и это не считая того, что регулярно падает или взрывается. У мордора нет 90% ключевых полупроводниковых технологий - все закупается, а это означает зависимость от других стран и отставание, которые усиливаются с каждым годом. Байрактары показали как будут выглядеть войны будущего, и в этом компоненте у рашки полный провал.
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28.09.2021 19:58 Ответить
Статья о подлодках, так что не будем размазывать тему. За последние 10 лет они построили 6 атомных подлодок, что может и не много, но всё-же вполне впечатляет. До конца этого года возможно введут в строй ещё две. Не нужно недооценивать противника.
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28.09.2021 22:37 Ответить
"- Что случилось с подводной лодкой? - Она утонула" (с)
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30.09.2021 20:07 Ответить
А ещё "Кузя"! Аха-ха! Обоссаца как смишно.
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30.09.2021 21:17 Ответить
пишуть люди які не мають зеленого уявлення про тему
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28.09.2021 16:17 Ответить
давно треба, бо шото нехай ща...стать
https://russianfleetanalysis.blogspot.com/
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28.09.2021 16:18 Ответить
истребители "Дональд Кук" ?
перестаньте сдирать гулоперевоом статьи
USS Donald Cook (DDG-75) это корабль, эскадренный миноносец
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28.09.2021 16:37 Ответить
Васьок, на рузьге єсмінець, а на норм моває це і є дестроєр, винищувач, на українській норм назва.
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28.09.2021 17:49 Ответить
Тогда "Терминатор"
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28.09.2021 20:00 Ответить
нахабніють

"На військово-морських полігонах у Чорному морі екіпажі підводних човнів "Великий Новгород" і "Старий Оскол" Чорноморського флоту завдали імітовану ракетну атаку на імітовану групу кораблів противника".
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12385945@egNews
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28.09.2021 16:39 Ответить
они,блт,доимитуются,придёт время..
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28.09.2021 17:05 Ответить
вже прийшло
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28.09.2021 17:08 Ответить
"
США создали новую группу ВМС, которая будет следить за российскими подлодками в Атлантическом океане..."

Пропоную слово "следить" замінити на слово "истреблять" і тоді все буде в порядку.
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28.09.2021 17:00 Ответить
файна новинаhttps://portaltele.com.ua/news/technology/ssha-uspishno-vyprobuvaly-raketu-na-shvydkosti-v-5-raziv-shvydshe-zvuku1.html
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28.09.2021 17:31 Ответить
Цензор ви красави! Все вірно, єсмінци - це калька козломордих, ще з Першої світової, які нахрен ескадрениє міноносци, якщо це є дестроєри - винищувачі, так як їх і називає цивілізований світ. А рашкостан нехай плаває, а не ходе на ескадрених міноносцах Першої Світової і далі.
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28.09.2021 17:51 Ответить
А SOSUS, поржавела уже??
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28.09.2021 19:13 Ответить
Новые поколения подлодок слишком малошумны для ее эффективного применения.
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28.09.2021 20:03 Ответить
Пусть радуются. Сами-то всё декомунизировали ))
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28.09.2021 21:15 Ответить
 
 