США создали новую группу ВМС, которая будет следить за российскими подлодками в Атлантическом океане
ВМС США создали новую группу, способную быстро противодействовать российским субмаринам в Атлантическом океане.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
По данным Института ВМС США, в группу Greyhound войдут истребители "Дональд Кук", который несколько лет находился в порту Рота в Испании а также выполнял задачи в Черном море, и "Томас Гаднер". Впоследствии к группе присоединятся еще три истребителя.
"Безопасность под водой - это приоритет, потому что противники быстро развиваются", - заявил во время церемонии открытия группы в понедельник контр-адмирал США Брендан МакЛейн.
Он добавил: "Корабли будут готовы осуществить различные задачи, включая отслеживание подводной деятельности России в Атлантике и защиту нашей страны на море".
МакЛейн пояснил, что группа будет полнеть операционная в июне 2022 года. Она будет сотрудничать с подводными лодками США и вертолетами в проведении учений и выполнении задач, заявили в ВМС США.
"Стратегическая угроза нашей стране вошла в новую фазу, - добавил МакЛейн, - наши главные конкуренты разместили и продолжают развивать способности, стремясь создать угрозу для нашей страны".
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"Загрузка российского военного судостроения теперь достигла более высокого уровня, чем у всех вместе взятых европейских верфей - говорится во французском издании Meta-defense.
Как поясняется, сейчас в Европе одновременно строятся 5 АПЛ (1 Astute и 4 Suffren), 4 обычные подлодки (А26 и S81), 1 вертолётоносец Trieste, 12 фрегатов (типов T26, FREMM, PPA) и 5 корветов. В России тем временем создаются по 5 АПЛ «Борей-А» и «Ясень-М», 5 ДЭПЛ 636.6, по 2 БДК и УДК, 6 фрегатов «Адмирал Горшков», 10 корветов 20380/5/6, 3 лёгких корвета [МРК] «Буян-М», 8 лёгких корветов [МРК] «Каракурт» и 3 тральщика «Александрит».
чем больше построят,тем больше утопят..
https://russianfleetanalysis.blogspot.com/
перестаньте сдирать гулоперевоом статьи
USS Donald Cook (DDG-75) это корабль, эскадренный миноносец
"На військово-морських полігонах у Чорному морі екіпажі підводних човнів "Великий Новгород" і "Старий Оскол" Чорноморського флоту завдали імітовану ракетну атаку на імітовану групу кораблів противника".
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12385945@egNews
США создали новую группу ВМС, которая будет следить за российскими подлодками в Атлантическом океане..."
Пропоную слово "следить" замінити на слово "истреблять" і тоді все буде в порядку.