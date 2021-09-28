США создали новую группу ВМС, которая будет следить за российскими подлодками в Атлантическом океане..."

ВМС США создали новую группу, способную быстро противодействовать российским субмаринам в Атлантическом океане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По данным Института ВМС США, в группу Greyhound войдут истребители "Дональд Кук", который несколько лет находился в порту Рота в Испании а также выполнял задачи в Черном море, и "Томас Гаднер". Впоследствии к группе присоединятся еще три истребителя.

"Безопасность под водой - это приоритет, потому что противники быстро развиваются", - заявил во время церемонии открытия группы в понедельник контр-адмирал США Брендан МакЛейн.

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Он добавил: "Корабли будут готовы осуществить различные задачи, включая отслеживание подводной деятельности России в Атлантике и защиту нашей страны на море".

МакЛейн пояснил, что группа будет полнеть операционная в июне 2022 года. Она будет сотрудничать с подводными лодками США и вертолетами в проведении учений и выполнении задач, заявили в ВМС США.

"Стратегическая угроза нашей стране вошла в новую фазу, - добавил МакЛейн, - наши главные конкуренты разместили и продолжают развивать способности, стремясь создать угрозу для нашей страны".

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