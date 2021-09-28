1 человек погиб, 8 ранены: суд приговорил к 8-ми годам тюрьмы военнослужащего, бросившего в ходе конфликта гранату в посетителей кафе на Ивано-Франковщине

Рожнятовский районный суд вынес приговор уроженцу Донецкой области, который взорвал гранату в кафе в с.Лесная Тарновица Надвирнянского района Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание versii.if.ua.

Трагедия произошла 20 мая 2018 года. Военнослужащий ВСУ, который находился в отпуске, поконфликтовал с посетителями кафе, произошла драка. Мужчина пошел домой, взял гранату, чтобы разобраться со своими обидчиками.

Посетители кафе, увидев пьяного мужчину с боевой гранатой в руках, пытались его обезвредить, держа за руки. Однако во время физического противостояния, мужчина бросил гранату и произошел взрыв. Один из мужчин, в которого военнослужащий бросил гранату, получил многочисленные повреждения, от которых через месяц умер. Повреждения различной степени тяжести получили еще восемь человек, среди которых и жена обвиняемого.

Обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью. Суду пояснил, что конфликт начался с того, что кто-то из посетителей плохо высказался о его ребенке, а также назвали его "сепаром". Гранату и другие боеприпасы он привез с Донбасса, где проходил военную службу, связанную с антитеррористической операцией в составе 54 бригады близ с.Семигорья Бахмутского района Донецкой области. В том, что погиб человек, а также получили ранения другие люди, он искренне раскаивается и искренне просит у пострадавших прощения, а суд - строго его не наказывать.

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Суд признал мужчину виновным и назначил окончательное наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием в виде лишения свободы сроком на 8 лет.