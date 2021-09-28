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1 человек погиб, 8 ранены: суд приговорил к 8-ми годам тюрьмы военнослужащего, бросившего в ходе конфликта гранату в посетителей кафе на Ивано-Франковщине

1 человек погиб, 8 ранены: суд приговорил к 8-ми годам тюрьмы военнослужащего, бросившего в ходе конфликта гранату в посетителей кафе на Ивано-Франковщине

Рожнятовский районный суд вынес приговор уроженцу Донецкой области, который взорвал гранату в кафе в с.Лесная Тарновица Надвирнянского района Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание versii.if.ua.

Трагедия произошла 20 мая 2018 года. Военнослужащий ВСУ, который находился в отпуске, поконфликтовал с посетителями кафе, произошла драка. Мужчина пошел домой, взял гранату, чтобы разобраться со своими обидчиками.

Посетители кафе, увидев пьяного мужчину с боевой гранатой в руках, пытались его обезвредить, держа за руки. Однако во время физического противостояния, мужчина бросил гранату и произошел взрыв. Один из мужчин, в которого военнослужащий бросил гранату, получил многочисленные повреждения, от которых через месяц умер. Повреждения различной степени тяжести получили еще восемь человек, среди которых и жена обвиняемого.

Обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью. Суду пояснил, что конфликт начался с того, что кто-то из посетителей плохо высказался о его ребенке, а также назвали его "сепаром". Гранату и другие боеприпасы он привез с Донбасса, где проходил военную службу, связанную с антитеррористической операцией в составе 54 бригады близ с.Семигорья Бахмутского района Донецкой области. В том, что погиб человек, а также получили ранения другие люди, он искренне раскаивается и искренне просит у пострадавших прощения, а суд - строго его не наказывать.

Читайте также: Угрожавшего взорвать гранату на Херсонщине мужчину задержали, пострадавших нет, - источник

Суд признал мужчину виновным и назначил окончательное наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Автор: 

взрыв (6731) взрывчатка (842) граната (997) военнослужащие (6124) Ивано-Франковская область (916) Ян Осока (1501)


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Топ комментарии
+3
- Шо, плять, бухаем? Весело вам? А Родину кто защищать будет? Ловите подачу ...
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28.09.2021 15:59
+3
менее строгое наказание поглощаетсчя более строгим.... 8 лет, это строгое наказание за убийство и за калеченье? еше и по пьяни...
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28.09.2021 16:01
+2
8 лет маловато за бросок боевой гранаты в группу людей
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28.09.2021 15:57
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8 лет маловато за бросок боевой гранаты в группу людей
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28.09.2021 15:57 Ответить
Почитайте статью, там походу пострадавшие сами к нему конкретно доковырялись.. возможно суд это учёл.
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28.09.2021 15:59 Ответить
Бросок взрывного устройства, которым является граната, в группу народа, вообще-то терактом попахивает. Только здесь одна пьянь, которая понавезла гранат из АТО, кстати хранение оружия, залила шары и пошла на разборки с толпой. Этих придурошных "гранатомётчиков" надо останавливать 12-15 годами, а то слишком их много развелось. Народец вообще разгулялся с понавезённым оружием, успокаивать надо. В данном случае судья или не соображает или принял бабло на карман
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28.09.2021 16:08 Ответить
Я не пытаюсь оправдать "гранатоносца", но ни вы ни я не в курсе как там было дело. На мажора чувак не сильно похож и раз ему не впаяли по полной программе, то значит были какие-то смягчающие обстоятельства. И толпа там тоже была с залитыми глазами.
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28.09.2021 16:25 Ответить
народец ...это у тебя нарасейке.
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28.09.2021 17:32 Ответить
- Шо, плять, бухаем? Весело вам? А Родину кто защищать будет? Ловите подачу ...
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28.09.2021 15:59 Ответить
Интересно, а как они узнали шо он с домбаса уроженец?
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28.09.2021 16:00 Ответить
видимо очень настойчиво объяснялся на "французском"... и не лбе знак поставил - я из дамбаса.
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28.09.2021 16:05 Ответить
Да ну, просто обычное село. Все всех знают.
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28.09.2021 16:27 Ответить
Народ, а ви хоч знаєте що таке сільське кафе ? Занюхана, зашморгана ригалівка, з постійним контигентом тих спмих синіх опухших іпал, котрі всіх обсирають, обсуджують і підколюють. Вина засудженого що він туди зайшов і встряг з тими свиньми в розмову. Але то таке, білі і пухнасті чомусь не воюють, не роблять революцій а сидять на диванах
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28.09.2021 21:14 Ответить
менее строгое наказание поглощаетсчя более строгим.... 8 лет, это строгое наказание за убийство и за калеченье? еше и по пьяни...
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28.09.2021 16:01 Ответить
Это ИДИОТИЗМ судить военных гражданским судом. В "своем мире" он может еще воюет. Это только для большинства населения войны нет,а для него может быть много лет еще будет. Чиновничья мерзость на войну посылает,а реабилитацию для военных НЕ предусматривает. Война должна быть ДЛЯ ВСЕХ,а не для избранных. И военных должны судить военные суды,а не гражданские и первыми должны отвечать ЧИНОВНИКИ,по вине которых военные не прошли реабилитацию.
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28.09.2021 16:44 Ответить
По синьке и под наркотой у любого человека наступает послевоенный синдром. Жрать меньше надо, что бы потом слезно раскаиваться не приходилось. И гранаты красть тоже синдром заставляет?
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28.09.2021 16:59 Ответить
Если вы в клубе наркоманите и бухаете то да. А когда человек с которым вы кушали за одним столом орет благим матом,собирая свои кишки после подрыва на мине,которую закинули"братья" или собирает конечноости то вы бы подобную чушь не писали. Большинство воюет в фейсбуках( типа вас хгаматеев) и бухает в клубах,тогда как такие "синькари" пули ловят каждый день. Именно поэтому вы можете жрать в три горла и неси бред. ВСЕ кто убивает ( по закону, типа военных) не понимают почему урода с колорадкой там можно убивать,а тут нет. Как сытый никогда не поймет голодного,так и штатский военного. Человека научить убивать можно,а как с этим жить часто трудно или вообще не возможно( именно поэтому среди военных так много самоубийств, в том числе). Вы просто один из этого стада,которое пользуется но не благодарит и тем более не понимает
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28.09.2021 18:25 Ответить
Пойду преклоню колени перед пьяным ****** убившим человека
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28.09.2021 18:27 Ответить
Очень просто все списивыть на синдром, только почему то нельзя предположить что и до армии этот человек был неуравновешеный и любил по пьяни делов наворатить.
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28.09.2021 18:29 Ответить
Военным судом ему бы впаяли по полной программе, а это так, реабилитация.

Пусть он остаётся в своём мире и не лезет в мир нормальных людей.
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28.09.2021 17:54 Ответить
Наверное такие "нормальные" как ты и были в том кафе. Это ж как надо было достать мужика, чтобы тот пошел за гранатой... "нормальные".
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28.09.2021 18:30 Ответить
Та да, можно рожу друг другу понабивать если разговаривать неспособны под действием синевы, а взрывать гранату где множество ни в чем неповиного народа и своя собственная жена...Никамим "достали" это не оправдать нельзя.
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28.09.2021 19:07 Ответить
Новина туповата, могли написати за якими статтями ККУ чоловік засуджений. Вірогідніше що за

Стаття 414. Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення

ч.2Те саме діяння, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам або смерть потерпілого, - карається позбавленням волі на строк від двох до десяти років.
При толковому адвокаті міг отримати 5р з відстрочкою виконання
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28.09.2021 21:04 Ответить
Что-то совсем мало дали. Да бонус героя, но всё равно очень мало.
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28.09.2021 17:49 Ответить
 
 