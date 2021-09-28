За последние полтора года 30 прокуроров привлекли к ответственности за коррупцию, - Венедиктова

Конференция "Реформа прокуратуры Украины 2019-2021 годов: достижения и дальнейшие шаги" прошла в Киеве. На ней подвели итоги реформы.

Об этом написала в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы завершили беспрецедентную очистку системы - из института после аттестации ушел каждый третий прокурор, мы влили "новую кровь" - специалистов извне системы, мы сформировали основу независимости - органы прокурорского самоуправления", - сообщила она.

По словам Венедиктовой, ориентир для более 8000 прокуроров сейчас - "жить в верховенстве права, строить его каждый день и делать его доступным для людей".

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"Справедливость мы начинаем с себя. За те полтора года, что я генеральный прокурор, мы более 30 прокуроров привлекли к ответственности за коррупцию. Мне кажется, что когда система способна очищаться сама - тогда она способна вызвать доверие и у людей, тогда она способна быть действительно инструментом того, для чего она создавалась - для справедливости", - уверена генпрокурор.

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