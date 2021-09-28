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Новости Борьба с коррупцией
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За последние полтора года 30 прокуроров привлекли к ответственности за коррупцию, - Венедиктова

За последние полтора года 30 прокуроров привлекли к ответственности за коррупцию, - Венедиктова

Конференция "Реформа прокуратуры Украины 2019-2021 годов: достижения и дальнейшие шаги" прошла в Киеве. На ней подвели итоги реформы.

Об этом написала в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы завершили беспрецедентную очистку системы - из института после аттестации ушел каждый третий прокурор, мы влили "новую кровь" - специалистов извне системы, мы сформировали основу независимости - органы прокурорского самоуправления", - сообщила она.

По словам Венедиктовой, ориентир для более 8000 прокуроров сейчас - "жить в верховенстве права, строить его каждый день и делать его доступным для людей".

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"Справедливость мы начинаем с себя. За те полтора года, что я генеральный прокурор, мы более 30 прокуроров привлекли к ответственности за коррупцию. Мне кажется, что когда система способна очищаться сама - тогда она способна вызвать доверие и у людей, тогда она способна быть действительно инструментом того, для чего она создавалась - для справедливости", - уверена генпрокурор.

За последние полтора года 30 прокуроров привлекли к ответственности за коррупцию, - Венедиктова 01

Также читайте: В СБУ и Нацполиции создадут "департаменты войны" для расследования преступлений, связанных с агрессией России, - Венедиктова

Автор: 

прокуратура (5009) реформы (3951) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+13
сколько из них реально село хотя бы в сизо?
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28.09.2021 16:46
+13
Давайте по подробней.
Из привлечённых сколько посаженных, сколько откупившихся, сколько не нашли доказательств, сколько переведённых на другое место ?

А то кидаться пустыми словами каждый может
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28.09.2021 16:48
+7
Боюсь только в одном Харькове больше прокуроров можно привлечь к уголовной ответственности, за последние лет эдак 20 их буйной деятельности. И так в каждой области. Ну а Киев, так это вообще Клондайк, тут добрая сотня наберётся как с куста
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28.09.2021 16:49
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сколько из них реально село хотя бы в сизо?
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28.09.2021 16:46 Ответить
Для 100%корумпованої системи ,0,3% ,це круто та жорстоко !!!)))
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28.09.2021 17:59 Ответить
Сесть должен ее муж, грабанувший госбюджет на 80 000
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28.09.2021 18:02 Ответить
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28.09.2021 16:46 Ответить
Не поделились или местушко кому то своему расчистили. Зато рапортовать есть чем.
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28.09.2021 16:48 Ответить
Давайте по подробней.
Из привлечённых сколько посаженных, сколько откупившихся, сколько не нашли доказательств, сколько переведённых на другое место ?

А то кидаться пустыми словами каждый может
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28.09.2021 16:48 Ответить
Боюсь только в одном Харькове больше прокуроров можно привлечь к уголовной ответственности, за последние лет эдак 20 их буйной деятельности. И так в каждой области. Ну а Киев, так это вообще Клондайк, тут добрая сотня наберётся как с куста
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28.09.2021 16:49 Ответить
Надеюсь, строгий выговор? А то как обычно простой.
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28.09.2021 16:51 Ответить
мало дуже мало!!!!! А як на рахунок тебе бєнєдиктова????????!!!!!!!
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28.09.2021 16:57 Ответить
Самое большое наказание это увольнение, с дальнейшим повышением в другом силовом органе. К сожалению.
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28.09.2021 16:59 Ответить
Вот опять они всех лохами считают, а себя самыми хитрожопыми. Ведь дураку же понятно, что "после аттестации ушел каждый третий прокурор ..." Куда "ушел"? Спокойно тратить наворованное и дальше богатеть с "честно купленной" недвижимости?
За "привлекли к ответственности" вообще молчу. Пальчиком погрозили? Выговор объявили?
Да вы просто зверь какой-то, госпожа Венедиктова!
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28.09.2021 17:07 Ответить
Но никого не посадили и не посадят.
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28.09.2021 17:15 Ответить
Ой, как Вам далеко до Ли Куан Ю. Когда не "привлечете к ответственности", а посадите, и не 30, а 400, и не за полтора года, а за пол года - тогда это будет похоже на борьбу с коррупцией.
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28.09.2021 17:17 Ответить
Бенедиктовна держит население за идиотов. И в каком то изощрёном измерении она права. Все кто не может красть в таких масштабах как она- идиоты
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28.09.2021 17:19 Ответить
З восьми тисяч вони прівлєклі за корупцію "болєє тридцяти",а якщо точніше то тридцять з половиною...Тридцять перший прокурор,уже прівлєчонний за корупцію зумів очиститись,віддавши все,що корупція йому принесла...Вони почали з себе,процес очіщенія продовжається,і вже намічена нова переатестація,де конкретно розписана вартість кожної прокурорської посади...Після того,як вони очистяться самі,то примуться очищати нас...і все почнеться спочатку...
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28.09.2021 17:23 Ответить
Копия Совка, где народу показывали, что сажают завмагов, расстреливают главтрестов. А тырили невдолюенно секретари ЦКов и генералы МВД.
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28.09.2021 17:30 Ответить
Яке очищення????
Всі старі держиморди залишились тільки керівників з района на район перетосували!!!
Прокурори стали в лице говорити що безкоштовно підозри не підписуємо!!!
Більше 20 крим проваджень - чекають закриття по срокам бо ніхто підозру безкоштовно не збирається підписувати!
Скаржитись немає куда!!! Кругова порука!!!
ЦЕ РЕФОРМА????
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28.09.2021 17:40 Ответить
"Понесло ответственность" - Выговор сделали ?
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28.09.2021 18:00 Ответить
Мадам Венедиктова, может с конфискацией движимости и недвижимости как- нибудь бы попробовали? И не бедных прокуроров, а их жен, детей, тещ, свах и сватов? А в тюрьму - оно негуманно как-то! Тем более, строгий выговор с занесением! Человека же может и кондрашка хватить в виде инсульта, или инфаркта!
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28.09.2021 18:00 Ответить
Я вам даже больше скажу. Менты прокуроры налоговики таможенники и прочие бездельники идут на работу зарабатывать.
Олигархи платят налоги в бюджет - спецы по распилу бюджета работают в связке с этими спецами из силовых органов. Делят пирог по ранжиру. Такова структура нашего государства. Всех все устраивает. А садят или зарвавшихся или крысятничающих.
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28.09.2021 18:06 Ответить
Надо за это время не 30, а минимум - 300, тогда было бы ещё нормально, а так - ерунда.
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28.09.2021 18:47 Ответить
Патужно, патужно
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28.09.2021 20:12 Ответить
 
 