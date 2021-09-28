За последние полтора года 30 прокуроров привлекли к ответственности за коррупцию, - Венедиктова
Конференция "Реформа прокуратуры Украины 2019-2021 годов: достижения и дальнейшие шаги" прошла в Киеве. На ней подвели итоги реформы.
Об этом написала в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
"Мы завершили беспрецедентную очистку системы - из института после аттестации ушел каждый третий прокурор, мы влили "новую кровь" - специалистов извне системы, мы сформировали основу независимости - органы прокурорского самоуправления", - сообщила она.
По словам Венедиктовой, ориентир для более 8000 прокуроров сейчас - "жить в верховенстве права, строить его каждый день и делать его доступным для людей".
"Справедливость мы начинаем с себя. За те полтора года, что я генеральный прокурор, мы более 30 прокуроров привлекли к ответственности за коррупцию. Мне кажется, что когда система способна очищаться сама - тогда она способна вызвать доверие и у людей, тогда она способна быть действительно инструментом того, для чего она создавалась - для справедливости", - уверена генпрокурор.
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Из привлечённых сколько посаженных, сколько откупившихся, сколько не нашли доказательств, сколько переведённых на другое место ?
А то кидаться пустыми словами каждый может
За "привлекли к ответственности" вообще молчу. Пальчиком погрозили? Выговор объявили?
Да вы просто зверь какой-то, госпожа Венедиктова!
Всі старі держиморди залишились тільки керівників з района на район перетосували!!!
Прокурори стали в лице говорити що безкоштовно підозри не підписуємо!!!
Більше 20 крим проваджень - чекають закриття по срокам бо ніхто підозру безкоштовно не збирається підписувати!
Скаржитись немає куда!!! Кругова порука!!!
ЦЕ РЕФОРМА????
Олигархи платят налоги в бюджет - спецы по распилу бюджета работают в связке с этими спецами из силовых органов. Делят пирог по ранжиру. Такова структура нашего государства. Всех все устраивает. А садят или зарвавшихся или крысятничающих.