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Индия одобрила испытания вакцины от коронавируса Novavax на детях 7-11 лет, - Reuters
Индийский регулятор лекарственных средств позволил испытать вакцину от коронавируса на детях в возрасте 7-11 лет. Речь идет об американском препарате Novavax.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Указано, что Институт сыворотки провел испытания своей вакцины против коронавируса в возрастной группе 12-17 лет и уже представил данные о протестированных 100 участниках.
Отмечено, что хоть Novavax еще не одобрена индийскими органами здравоохранения, однако индийский регулятор ожидает, что вакцина будет рекомендована для лиц в возрасте до 18 лет уже в январе или феврале следующего года.
Сейчас же Индия уже успела сделать более 870 миллионов прививок от COVID-19, население страны 1,4 млрд человек.
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ого...
Думаю что бред пишут , читаю в оригинале в источнике: уколото 870 миллионов ДОЗ среди населения 1.4 млрд человек
тоже удивился такой математике
хотя надо просто написАть, пусть мол люди думают шо укольчики этакрута.
но блин - настолько тупо написать то?
ну поверил бы еще шо 300млн. укололи по разу и 100 млн. по два.
но такое - не верю.