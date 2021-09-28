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Новости Коронавирус и карантин
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Индия одобрила испытания вакцины от коронавируса Novavax на детях 7-11 лет, - Reuters

Индия одобрила испытания вакцины от коронавируса Novavax на детях 7-11 лет, - Reuters

Индийский регулятор лекарственных средств позволил испытать вакцину от коронавируса на детях в возрасте 7-11 лет. Речь идет об американском препарате Novavax.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Указано, что Институт сыворотки провел испытания своей вакцины против коронавируса в возрастной группе 12-17 лет и уже представил данные о протестированных 100 участниках.

Отмечено, что хоть Novavax еще не одобрена индийскими органами здравоохранения, однако индийский регулятор ожидает, что вакцина будет рекомендована для лиц в возрасте до 18 лет уже в январе или феврале следующего года.

Сейчас же Индия уже успела сделать более 870 миллионов прививок от COVID-19, население страны 1,4 млрд человек.

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Автор: 

вакцина (3815) дети (6484) Индия (404) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Индийские бабы еще нарожают
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28.09.2021 16:48
+4
Експеременти на людях продовжуються і це печалька.
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28.09.2021 16:49
+2
Все понятно-в Англии митинги,с избиением полиции,против обязательной вакцинации детей, А ЗДЕСЬ?
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28.09.2021 16:55
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Индийские бабы еще нарожают
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28.09.2021 16:48 Ответить
Ти ще від ковіда не помер? Чи ти вакцинований?
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28.09.2021 17:27 Ответить
Експеременти на людях продовжуються і це печалька.
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28.09.2021 16:49 Ответить
"вакцинировав 1,4 млрд человек"

ого...
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28.09.2021 16:53 Ответить
100%. И это ещё не считая детей 7-11 лет и младше. Вот такая коронастатистика)
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28.09.2021 17:02 Ответить
Все понятно-в Англии митинги,с избиением полиции,против обязательной вакцинации детей, А ЗДЕСЬ?
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28.09.2021 16:55 Ответить
Слово фашизм типово вживають тільки росіяни. Воно і зрозуміло, що їх діди, які не служили німцям були вертухаями тому , що війна закінчилась в 1945 році вони можуть і не знати. Тому дідовик або вчить нас із мозькви, або її ще не викрило СБУ.
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28.09.2021 17:32 Ответить
Фашизм слово поповское. Пишу на російській для кожного рузького бидла.
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28.09.2021 17:43 Ответить
Скоріш за все ці вакцини, зовсім не вакцини і дай Бог щоб вони були не шкідливі, це все більше схоже, на завойовування ринку стабільного заробітку, методом присажування на голку....
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28.09.2021 16:59 Ответить
Этот псевдо институт-богомолец похоже кубло ********.
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28.09.2021 17:17 Ответить
Такого даже австралийские фашисты не делают
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28.09.2021 17:21 Ответить
Ще один антифашист.
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28.09.2021 17:34 Ответить
Ну кому-то нужно. Желающих лизать коронасапоги - прорва
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28.09.2021 17:50 Ответить
Москалі, знайдіть якагось хохла зрадника і він вам понаписує нормальні пости без слів фашизм і лизати чоботи. Ми розуміємо, що на расєє ці піпел хаває, в Україні це вже не канає.
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28.09.2021 18:04 Ответить
Як там погода на мозькві? Скільки вас померло за добу у вільному російському рейху?
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28.09.2021 17:33 Ответить
Сейчас же Индия уже успела сделать более 870 миллионов прививок от COVID-19, вакцинировав 1,4 млрд человек.

Думаю что бред пишут , читаю в оригинале в источнике: уколото 870 миллионов ДОЗ среди населения 1.4 млрд человек
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28.09.2021 17:10 Ответить
Сейчас же Индия уже успела сделать более 870 миллионов прививок от COVID-19, вакцинировав 1,4 млрд человек. Источник:

тоже удивился такой математике
хотя надо просто написАть, пусть мол люди думают шо укольчики этакрута.
но блин - настолько тупо написать то?
ну поверил бы еще шо 300млн. укололи по разу и 100 млн. по два.
но такое - не верю.
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28.09.2021 17:20 Ответить
Читаем внимательно. Написано "более 870 миллионов прививок". Под это определение попадают все числа от 870 миллионов до плюс бесконечности. Так что технически ошибки нет .
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28.09.2021 18:04 Ответить
Главное родителям понимать, что исход ИСПЫТАНИЙ может быть совершенно непредсказуемым.
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28.09.2021 18:16 Ответить
 
 