До 2024 года из госбюджета планируют потратить 7,8 млрд грн на закупки вакцины от COVID-19

Ежегодно в Минздраве планируют за бюджетные средства вакцинировать от COVID-19 4,4 млн человек - около 13% взрослого населения. В течение следующих трех лет на закупки вакцин могут потратить 7,8 млрд грн из госбюджета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выводы экспертной организации StateWatch, которая проанализировала бюджетный запрос по бюджетной программе вакцинации населения от COVID-19 на 2022-2024 годы.

В частности, Минздрав предлагает тратить по 2,6 млрд грн ежегодно в течение 2022-2024 годов в рамках общего фонда государственного бюджета. За три года хотят закупить 26,4 млн доз вакцины от COVID-19.

Каждый год также планируется вакцинация 4,4 млн человек двумя дозами вакцины, что примерно составляет 13% от 34 млн человек - от количества взрослого населения.

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В StateWatch заявляют, что правительство должно пересмотреть свою коммуникационную кампанию по распространению вакцинации, адаптировать ее под различные слои населения, независимо от возраста, более активно опровергать фейки.

"Дополнительным фактором может служить стимуляция к прививке. Во многих странах предлагается материальное вознаграждение после завершенной вакцинации, участие в денежных лотереях и т.п.

Эффективным стимулом может служить предоставление выходного на следующий день после вакцинации", - приводит опыт других стран консультант StateWatch, эпидемиолог Владимир Настенко.

Отмечается, что в этом году правительство Украины тратило средства на закупку вакцин из бюджета самостоятельно, а также получил несколько партий от международных партнеров.

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На сегодня полностью завершили вакцинацию против коронавирусной инфекции 5,4 млн человек, что составляет около 16% от всего взрослого населения.

Согласно последним данным медицинских исследований для получения коллективного иммунитета против COVID, в течение одного года должно быть привито 70% взрослого населения страны.