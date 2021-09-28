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Новости Коронавирус и карантин
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До 2024 года из госбюджета планируют потратить 7,8 млрд грн на закупки вакцины от COVID-19

До 2024 года из госбюджета планируют потратить 7,8 млрд грн на закупки вакцины от COVID-19

Ежегодно в Минздраве планируют за бюджетные средства вакцинировать от COVID-19 4,4 млн человек - около 13% взрослого населения. В течение следующих трех лет на закупки вакцин могут потратить 7,8 млрд грн из госбюджета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выводы экспертной организации StateWatch, которая проанализировала бюджетный запрос по бюджетной программе вакцинации населения от COVID-19 на 2022-2024 годы.

В частности, Минздрав предлагает тратить по 2,6 млрд грн ежегодно в течение 2022-2024 годов в рамках общего фонда государственного бюджета. За три года хотят закупить 26,4 млн доз вакцины от COVID-19.

Каждый год также планируется вакцинация 4,4 млн человек двумя дозами вакцины, что примерно составляет 13% от 34 млн человек - от количества взрослого населения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос попадания Украины в тройку крупных стран Европы по заболеваемости COVID-19 - это вопрос одной-двух недель, - KSE

В StateWatch заявляют, что правительство должно пересмотреть свою коммуникационную кампанию по распространению вакцинации, адаптировать ее под различные слои населения, независимо от возраста, более активно опровергать фейки.

"Дополнительным фактором может служить стимуляция к прививке. Во многих странах предлагается материальное вознаграждение после завершенной вакцинации, участие в денежных лотереях и т.п.

Эффективным стимулом может служить предоставление выходного на следующий день после вакцинации", - приводит опыт других стран консультант StateWatch, эпидемиолог Владимир Настенко.

Отмечается, что в этом году правительство Украины тратило средства на закупку вакцин из бюджета самостоятельно, а также получил несколько партий от международных партнеров.

Также читайте: Минздрав призывает местные власти отстранять руководителей больниц, работники которых выдают фальшивые справки о COVID-вакцинации

На сегодня полностью завершили вакцинацию против коронавирусной инфекции 5,4 млн человек, что составляет около 16% от всего взрослого населения.

Согласно последним данным медицинских исследований для получения коллективного иммунитета против COVID, в течение одного года должно быть привито 70% взрослого населения страны.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
ВІТАЮ ... вважаю сама актуальна ПРОБЛЕМА сьогодення - ЗБЕРЕГТИ генетичне Здоров"я ...
.. про "успіхи" Ізраїлю з третьою ..четвертою БУСТЕРНОЮ ( підсилюючою попередні ..) дозою вакцинування РЕЧОВИНОЮ без доклінічних і клінічних випробувань уже відомо Світу ... а це США ...
Експертний комітет FDA, американського агентства з безпеки ліків проголосував проти бустера третьої дозою BNT / Pfizer для населення в цілому на підставі наявних даних про співвідношення користі і безпеки. Співвідношення голосів 16 "проти", 2 "за".

Слухання було приголомшуючим. Воно тривало 8 годин і включало ШОКУЮЧІ свідчення американських лікарів. Стів Кірш, виконавчий директор Фонду раннього лікування COVID-19 стверджував, що вакцини вбивають більше людей, ніж рятують...
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28.09.2021 17:10
+4
степашка нервно закурил при мысли о безвозвратно потерянном каракулевом пальто...
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28.09.2021 17:10
+4
За лярд можно самим разработать,а не закупать.У бати в гараже целый бидон вакцины,градусов 50.Ещё один бочонок с медовой вакциной.Стеклянные бутыля красно-игристой вакцины.Белой вакцины из дамских пальчиков.Немного плодово-ягодных наливных вакцин.Лечись не хочу
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28.09.2021 18:02
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Может кому поможет:
https://www.youtube.com/watch?v=hh70s91a_Tk Как есть в маске (ютюб)
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28.09.2021 17:04 Ответить
А он не боится, что те, кому он такое направление выдаст, соберутся и отмассажируют его самого черенком от лопаты? И пусть заодно это чучело закон найдет на основании которого он собирается это делать.
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28.09.2021 17:35 Ответить
Ахха. Зебилы уже до 2024 распил считают )))) Не выйдет, треснет, прямо на зелёной ж...е
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28.09.2021 17:08 Ответить
ВІТАЮ ... вважаю сама актуальна ПРОБЛЕМА сьогодення - ЗБЕРЕГТИ генетичне Здоров"я ...
.. про "успіхи" Ізраїлю з третьою ..четвертою БУСТЕРНОЮ ( підсилюючою попередні ..) дозою вакцинування РЕЧОВИНОЮ без доклінічних і клінічних випробувань уже відомо Світу ... а це США ...
Експертний комітет FDA, американського агентства з безпеки ліків проголосував проти бустера третьої дозою BNT / Pfizer для населення в цілому на підставі наявних даних про співвідношення користі і безпеки. Співвідношення голосів 16 "проти", 2 "за".

Слухання було приголомшуючим. Воно тривало 8 годин і включало ШОКУЮЧІ свідчення американських лікарів. Стів Кірш, виконавчий директор Фонду раннього лікування COVID-19 стверджував, що вакцини вбивають більше людей, ніж рятують...
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28.09.2021 17:10 Ответить
И какая смертность от КОВИДа в Израиле среди вакцинированных?
И ты хоть за новостями следи - на днях Баден третий раз вакцинировался Файзером...
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28.09.2021 19:10 Ответить
Т.е. возразить тебе нечего. По обоим вопросам. ОК.
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28.09.2021 19:28 Ответить
степашка нервно закурил при мысли о безвозвратно потерянном каракулевом пальто...
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28.09.2021 17:10 Ответить
За лярд можно самим разработать,а не закупать.У бати в гараже целый бидон вакцины,градусов 50.Ещё один бочонок с медовой вакциной.Стеклянные бутыля красно-игристой вакцины.Белой вакцины из дамских пальчиков.Немного плодово-ягодных наливных вакцин.Лечись не хочу
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28.09.2021 18:02 Ответить
Вже жовтень, де епідемія????
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28.09.2021 19:47 Ответить
Вот здесь пожалуйста подробней! Вы заявляли,что фейковая эпидемия закончиться,когда большинство будет привито двумя дозами. Так что происходит? В Израиле, непривитые заражают привитых, в Украине, привитые заражают непривитых, а вы планируете поддерживать эпидемию до 2024?
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28.09.2021 20:44 Ответить
 
 