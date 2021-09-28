Прошу главу МВД Монастырского расследовать незаконную разработку недр на Полтавщине, - "слуга народа" Павловский

Народный депутат Верховной Рады Украины, член подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства Петр Павловский ("Слуга Народа") обратился к министру внутренних дел Денису Монастырскому в связи с расследованием резонансных случаев незаконной добычи полезных ископаемых, используемых в дорожном строительстве.

Текст обращения депутат обнародовал на своей официальной Facebook-странице.



"Несколько лет назад, еще до избрания президентом Украины Владимира Зеленского, на всю Украину прозвучали сообщения СМИ об уголовных делах по многочисленным фактам незаконной добычи полезных ископаемых, которые использовались для строительства автомобильных дорог государственного значения. ... проходят годы, а по результатам расследования нет никакой конкретной информации. Если виновных уже нашли и привлекли к ответственности, почему это скрывают от широкой общественности? А если нет - чем занимаются органы досудебного расследования? " - спрашивает Петр Павловский в заметке.

Народный депутат просит министра внутренних дел принять меры для надлежащего и своевременного осуществления и завершения расследования четырех уголовных производств (в Полтавской обл.):

№12017170330000352 от 22.07.2017 (нарушение законодательства о недрах в Хорольском р-не и хищение средств при реконструкции автодороги М-03 представительством иностранной компании)

№12018170120000254 от 31.08.2018 (хищение недр, Великобагачанский р-н)

№12018170000000506 от 25.10.2018 (хищение недр, Кобелякский р-н);

№12018170000000507 от 25.10.2018 (хищение недр, Кобелякский р-н).

По убеждению депутата, несмотря на развитие дорожного хозяйства, общество не должно "закрывать глаза и прощать беззаконие, которым иногда сопровождаются работы".

"Ко мне, как к члену Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, обратилась Ассоциация" Национальная дорожная ассоциация качества "с просьбой оказать содействие в установлении истины в упомянутых делах. В Ассоциации заявляют, что использование незаконно добытых ископаемых в качестве строительных материалов для дорожного строительства - это не только убытки бюджетам государства и общин. Такая практика сокращает эксплуатационные сроки построенных или отремонтированных дорог, ведь незаконно добытое не проходит никакого контроля качества ", - говорится в заметке Петра Павловского.

Народный депутат пообещал обнародовать ответы, которые получит от главы МВД.

Ранее с призывом информировать подкомитет по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства о случаях нарушения технологии строительства дорог, замены материалов или использование материалов незаконного происхождения обратился председатель подкомитета Юрий Корявченков. "Большой стройке" - нужны # СтражиКачества", - написал депутат.

Напомним, в июне 2020 со ссылкой на руководителя Государственной экологической инспекции Центрального округа Евгения Мартосенко местные СМИ писали, что незаконные карьеры на Полтавщине занимают около 100 га.

О несанкционированной добыче полезных ископаемых подрядной дорожной строительной организацией в июле 2021 заявляли в управлении Гоструда в Полтавской области.

В августе 2021 стало известно, что мощная дорожная компания без разрешения возила глину на объект "Большая стройка" в Решетиловском районе.