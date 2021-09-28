Чтобы украсть 1 гривню на НДС, они наносят урон на 19 грн, - "слуга народа" Заблоцкий о "скрутках"
СНБО подобно санкционным спискам на контрабандистов должно иметь санкционные списки на скрутчиков НДС.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Марьян Заблоцкий.
"В процессе участия в конкурсе я активно разбирался с тем, как работают основные схематозы в Налоговой. Ведь видел закрытие коррупционных схем основной задачей. Разобрался. Слили мне кучу информации порядочные работники Налоговой. Даже сами схематозники доносили мне друг на друга, ведь видят между собой конкуренцию. Я прекрасно знаю о всех видах краж НДС, с кем и на каком уровне они согласовываются. Знаю имена и "кликухи" основных организаторов скруток, которые не стесняются бегать по бизнесменам Киева и рассказывать, какие у них якобы квоты на скрутки по областям", - подчеркнул парламентарий.
По словам Заблоцкого, он будет всю имеющуюся информацию системно разоблачать публично, подкреплять депутатскими обращениями в правоохранительные органы.
"Скрутки НДС - это чистое зло. На каждую полученную налоговиками гривну вознаграждения за закрытые глаза бюджет теряет 19 грн. Этим кражи как явлению будет так или иначе конец. Поэтому обращаюсь к предпринимателям, которым предлагают скрут со словами: "это в пределах квот, все согласовано". Нет никаких универсальных согласований и быть не может. Купите скрученный налоговый кредит, обнаружим - напишем в правоохранительные органы мгновенно, заблокируем эти средства навсегда. Это выявлять довольно просто, с началом функционирования Бюро экономической безопасности вообще станет беспроблемно", - отметил нардеп.
Заблоцкий считает, что СНБО подобно санкционным спискам на контрабандистов должно иметь санкционные списки на скрутчиков.
"Я также прекрасно знаю обо всех коррупционных схемах с акцизами, налоговым аудитом и др. Это позорно, когда отдельные налоговики позволяют открыто просить официальные и неофициальные обязательные штрафы в бюджет при налоговых проверках. К этому тоже доберусь. Одним словом, участие в конкурсе на руководителя ГНС дало возможность мне посмотреть на мир новыми глазами и получить новые амбиции. Эти амбиции - уничтожить основные коррупционные схемы в ГНС", - подытожил парламентарий.
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Але лайно. Курити не можливо. Хоча... Від білоруських кращі.
... и очень обидно, что не возгоавляю процесс!
Бюджет 20% недополучает НДСа, а 1% за это получает налоговик. Но этож не бюджет
И банку 4% при расчете карточкой - тоже согласно закону.
https://ibigdan.livejournal.com/27328928.html "Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит!" (с)
Фігня ето всьо. От помню, Порошенко за власний рахунок отдохнуть на нєдєльку змотавсь, ото да, по живому різав курва. А щас можем собі позволить. Антікорупціонєри ж мовчать. Значіть корупції нема.
https://twitter.com/Garry51302808/status/1442414674083909633 @Garry51302808
Всупереч закону про мову, ЗеДержкіно відмовило в дозволі на прокат докфільму про війну з Росією мовою оригіналу, звинувачуючи в усьому закон про мову.
Водночас на ТБ з дозволу Держкіно іде купа російськомовних фільмів, які грубо порушують закон про мову.
Громадське звернення до Держкіно https://www.facebook.com/zakonpromovu5670/posts/1132651697143061 тут .
https://twitter.com/Vidsich/status/1442732617099616257 @Vidsich