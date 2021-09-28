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Новости
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Чтобы украсть 1 гривню на НДС, они наносят урон на 19 грн, - "слуга народа" Заблоцкий о "скрутках"

Чтобы украсть 1 гривню на НДС, они наносят урон на 19 грн, -

СНБО подобно санкционным спискам на контрабандистов должно иметь санкционные списки на скрутчиков НДС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Марьян Заблоцкий.

"В процессе участия в конкурсе я активно разбирался с тем, как работают основные схематозы в Налоговой. Ведь видел закрытие коррупционных схем основной задачей. Разобрался. Слили мне кучу информации порядочные работники Налоговой. Даже сами схематозники доносили мне друг на друга, ведь видят между собой конкуренцию. Я прекрасно знаю о всех видах краж НДС, с кем и на каком уровне они согласовываются. Знаю имена и "кликухи" основных организаторов скруток, которые не стесняются бегать по бизнесменам Киева и рассказывать, какие у них якобы квоты на скрутки по областям", - подчеркнул парламентарий.

По словам Заблоцкого, он будет всю имеющуюся информацию системно разоблачать публично, подкреплять депутатскими обращениями в правоохранительные органы.

Читайте: Крупнейшие АЗС Украины не платят налоги: "слуга народа" Леонов опубликовал чеки, которых нет в базе Госналогслужбы

"Скрутки НДС - это чистое зло. На каждую полученную налоговиками гривну вознаграждения за закрытые глаза бюджет теряет 19 грн. Этим кражи как явлению будет так или иначе конец. Поэтому обращаюсь к предпринимателям, которым предлагают скрут со словами: "это в пределах квот, все согласовано". Нет никаких универсальных согласований и быть не может. Купите скрученный налоговый кредит, обнаружим - напишем в правоохранительные органы мгновенно, заблокируем эти средства навсегда. Это выявлять довольно просто, с началом функционирования Бюро экономической безопасности вообще станет беспроблемно", - отметил нардеп.

Заблоцкий считает, что СНБО подобно санкционным спискам на контрабандистов должно иметь санкционные списки на скрутчиков.

"Я также прекрасно знаю обо всех коррупционных схемах с акцизами, налоговым аудитом и др. Это позорно, когда отдельные налоговики позволяют открыто просить официальные и неофициальные обязательные штрафы в бюджет при налоговых проверках. К этому тоже доберусь. Одним словом, участие в конкурсе на руководителя ГНС дало возможность мне посмотреть на мир новыми глазами и получить новые амбиции. Эти амбиции - уничтожить основные коррупционные схемы в ГНС", - подытожил парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В законопроекте №5600 есть ряд норм, которые дают налоговой много полномочий, - Марусяк

Автор: 

НДС (420) Госналогслужба (72) Заблоцкий Марьян (23)


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Топ комментарии
+7
Контрабандою вже не торгують з-під поли, у всіх містах цілком облаштовані магазини контрабасу, проходячи момо котрих мусора хіхікають і демонстративно відвертаються.
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28.09.2021 17:02
+7
"Я знаю про все виды воровства НДС сотрудниками налоговой службы, на каждую собранную в бюджет гривну они крадут 19 грн"
... и очень обидно, что не возгоавляю процесс!
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28.09.2021 17:03
+5
Я говорит до всех доберусь и потребую долю.))
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28.09.2021 17:03
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Контрабандою вже не торгують з-під поли, у всіх містах цілком облаштовані магазини контрабасу, проходячи момо котрих мусора хіхікають і демонстративно відвертаються.
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28.09.2021 17:02 Ответить
Там такой же контрабас как ты папа Римский. А мусора хихикают с лохов.
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28.09.2021 17:04 Ответить
Ні, Вітю. Справжній контрабас. Цигарки, водка-пальонка. ;Мальборо; з Придністров'я- по 20 гривень.
Але лайно. Курити не можливо. Хоча... Від білоруських кращі.
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28.09.2021 17:07 Ответить
Все знают что воруют только у нас за это не наказывают
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28.09.2021 17:02 Ответить
другими словами - я полезная животинка - дайте мне кабинет...
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28.09.2021 17:03 Ответить
"Я знаю про все виды воровства НДС сотрудниками налоговой службы, на каждую собранную в бюджет гривну они крадут 19 грн"
... и очень обидно, что не возгоавляю процесс!
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28.09.2021 17:03 Ответить
Я говорит до всех доберусь и потребую долю.))
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28.09.2021 17:03 Ответить
Реакция должна быть сопоставима с той что была после покушения на Нахмановича.
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28.09.2021 17:04 Ответить
Это невозможно. Нет, я уверен что воруют по черному! Но своровать 19 грн. из 20 - в это поверить не могу. Это уже просто сюрреализм, фантасмагория.
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28.09.2021 17:05 Ответить
Да завирает он, нереально воровать 95%, процентов 20-30 еще поверю.
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28.09.2021 17:08 Ответить
А я верю ! ЗЕУБЛЮДКИ - МЕГАВОРЮГИ
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28.09.2021 17:11 Ответить
Чювак ашипся
Бюджет 20% недополучает НДСа, а 1% за это получает налоговик. Но этож не бюджет
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28.09.2021 17:08 Ответить
С такими познаниями "слуга народа" Марьян Заблоцкий может скоро упасть с балкона. Или застрелиться из охотничьего ружья..
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28.09.2021 17:06 Ответить
Это знают все частные предприниматели. И этот факт и на них действует разлагающе. Если люди стоящие на страже закона берут взятки( то есть крадут), то почему бы и предпринимателям не украсть. что-то на чёрный день?
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28.09.2021 17:10 Ответить
А й справді, чому б і ні??? Подивіться на автівки "пересічних" податківців!
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29.09.2021 18:07 Ответить
должно иметь санкционные списки на скрутчиков НДС))))) ППЦ, они хоть сами понимают какие они долб...бы? )))) похоже нет. клоуны, валите уже на#, ваш цирк ВСЕМ остопиз...л!
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28.09.2021 17:06 Ответить
Наши налоги грузовиками вывозят в нужном направлении... воруют денег на много больше чем раньше
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28.09.2021 17:07 Ответить
Заблоцкий прав. Такое имеет место в налоговой службе.
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28.09.2021 17:07 Ответить
Скрутки - на грани, но по закону.
И банку 4% при расчете карточкой - тоже согласно закону.
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28.09.2021 17:27 Ответить
кто такие эти "они"? это вы наносите урон, зеленка глупая
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28.09.2021 17:30 Ответить
3 Ха-ха!

https://ibigdan.livejournal.com/27328928.html "Здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит!" (с)

Фігня ето всьо. От помню, Порошенко за власний рахунок отдохнуть на нєдєльку змотавсь, ото да, по живому різав курва. А щас можем собі позволить. Антікорупціонєри ж мовчать. Значіть корупції нема.

https://twitter.com/Garry51302808/status/1442414674083909633 @Garry51302808
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28.09.2021 17:50 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/27328740.html Друзям все, ворогам - закон про мову
Всупереч закону про мову, ЗеДержкіно відмовило в дозволі на прокат докфільму про війну з Росією мовою оригіналу, звинувачуючи в усьому закон про мову.
Водночас на ТБ з дозволу Держкіно іде купа російськомовних фільмів, які грубо порушують закон про мову.

Громадське звернення до Держкіно https://www.facebook.com/zakonpromovu5670/posts/1132651697143061 тут .

https://twitter.com/Vidsich/status/1442732617099616257 @Vidsich
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28.09.2021 17:52 Ответить
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28.09.2021 18:03 Ответить
 
 