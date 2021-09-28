Чтобы украсть 1 гривню на НДС, они наносят урон на 19 грн, - "слуга народа" Заблоцкий о "скрутках"

СНБО подобно санкционным спискам на контрабандистов должно иметь санкционные списки на скрутчиков НДС.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Марьян Заблоцкий.

"В процессе участия в конкурсе я активно разбирался с тем, как работают основные схематозы в Налоговой. Ведь видел закрытие коррупционных схем основной задачей. Разобрался. Слили мне кучу информации порядочные работники Налоговой. Даже сами схематозники доносили мне друг на друга, ведь видят между собой конкуренцию. Я прекрасно знаю о всех видах краж НДС, с кем и на каком уровне они согласовываются. Знаю имена и "кликухи" основных организаторов скруток, которые не стесняются бегать по бизнесменам Киева и рассказывать, какие у них якобы квоты на скрутки по областям", - подчеркнул парламентарий.

По словам Заблоцкого, он будет всю имеющуюся информацию системно разоблачать публично, подкреплять депутатскими обращениями в правоохранительные органы.

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"Скрутки НДС - это чистое зло. На каждую полученную налоговиками гривну вознаграждения за закрытые глаза бюджет теряет 19 грн. Этим кражи как явлению будет так или иначе конец. Поэтому обращаюсь к предпринимателям, которым предлагают скрут со словами: "это в пределах квот, все согласовано". Нет никаких универсальных согласований и быть не может. Купите скрученный налоговый кредит, обнаружим - напишем в правоохранительные органы мгновенно, заблокируем эти средства навсегда. Это выявлять довольно просто, с началом функционирования Бюро экономической безопасности вообще станет беспроблемно", - отметил нардеп.

Заблоцкий считает, что СНБО подобно санкционным спискам на контрабандистов должно иметь санкционные списки на скрутчиков.

"Я также прекрасно знаю обо всех коррупционных схемах с акцизами, налоговым аудитом и др. Это позорно, когда отдельные налоговики позволяют открыто просить официальные и неофициальные обязательные штрафы в бюджет при налоговых проверках. К этому тоже доберусь. Одним словом, участие в конкурсе на руководителя ГНС дало возможность мне посмотреть на мир новыми глазами и получить новые амбиции. Эти амбиции - уничтожить основные коррупционные схемы в ГНС", - подытожил парламентарий.

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