Глава Минсоцполитики Лазебная о возможности своей отставки: У меня нет такой информации
Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявляет, что не владеет информацией о возможных ротациях в правительстве.
Об этом она заявила сегодня журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"У меня нет такой информации, мне нечего комментировать", - сказала она.
В то же время, Лазебная заявила, что когда придет время оставить должность министра, она не прекратит заниматься социальной сферой.
"У меня есть и политический опыт, и большой профессиональный опыт, поэтому я и дальше буду работать для людей, столько сколько смогу", - добавила министр.
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свічка@svecha62
Слугам розсилають повідомлення з вимогами дресс-коду для гала-вечірки в Трускавці.
Арахамія про гала-вечірку: "голові ВР Дмитру Разумкову запрошення поки не надсилали, "бо він позафракційний", а от його перший заступник Стефанчук буде присутнім, "бо він менеджер проєктів законів так званої трійки".
В нас вже "трійки" з'явилися? Поки що "так звані"
хорошо не знать всех министров. вот как например какая то шо там расследует по вагнеровикам - ********, или как там шо обосрала покладывающего... чет фамилию не вспомню, но что то типо такое - Загробная или че то такое. Заблудная шоле?