Глава Минсоцполитики Лазебная о возможности своей отставки: У меня нет такой информации

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявляет, что не владеет информацией о возможных ротациях в правительстве.

Об этом она заявила сегодня журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня нет такой информации, мне нечего комментировать", - сказала она.

В то же время, Лазебная заявила, что когда придет время оставить должность министра, она не прекратит заниматься социальной сферой.

"У меня есть и политический опыт, и большой профессиональный опыт, поэтому я и дальше буду работать для людей, столько сколько смогу", - добавила министр.

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