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Глава Минсоцполитики Лазебная о возможности своей отставки: У меня нет такой информации

Глава Минсоцполитики Лазебная о возможности своей отставки: У меня нет такой информации

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявляет, что не владеет информацией о возможных ротациях в правительстве.

Об этом она заявила сегодня журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У меня нет такой информации, мне нечего комментировать", - сказала она.

В то же время, Лазебная заявила, что когда придет время оставить должность министра, она не прекратит заниматься социальной сферой.

"У меня есть и политический опыт, и большой профессиональный опыт, поэтому я и дальше буду работать для людей, столько сколько смогу", - добавила министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Трускавце обсудят рокировки во власти: без кресла могут остаться Лазебная и Абрамовский

Автор: 

Кабмин (14026) отставка (3153) Министерство социальной политики (882) Лазебная Марина (141)


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читай прессу\, лазебная\
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28.09.2021 17:09 Ответить
В інших зелених міністрів такої інформації також не було.
Вас викидають як сміття, з яким нічого не обговорюють.
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28.09.2021 17:10 Ответить
...або запрошення не надіслали

свічка@svecha62



Слугам розсилають повідомлення з вимогами дресс-коду для гала-вечірки в Трускавці.

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28.09.2021 17:22 Ответить
свічка@svecha62



Арахамія про гала-вечірку: "голові ВР Дмитру Разумкову запрошення поки не надсилали, "бо він позафракційний", а от його перший заступник Стефанчук буде присутнім, "бо він менеджер проєктів законів так званої трійки".
В нас вже "трійки" з'явилися? Поки що "так звані"
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28.09.2021 18:07 Ответить
Тя не отставлять надо, а вешать. Как и всё ваше кодло.
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28.09.2021 17:13 Ответить
кто кто?
хорошо не знать всех министров. вот как например какая то шо там расследует по вагнеровикам - ********, или как там шо обосрала покладывающего... чет фамилию не вспомню, но что то типо такое - Загробная или че то такое. Заблудная шоле?
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28.09.2021 17:15 Ответить
Да тебя и спрашивать никто не будет, выкинут, как паршивую сучку. Ну, а уходит самой, ой, как не хочется от такого халявного местечка.
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28.09.2021 17:20 Ответить
а що вона зробила для країни, щоб знати хто вона така, а жидок Арахамія-хламідія її вже звільнив
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28.09.2021 18:04 Ответить
 
 