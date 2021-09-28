РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11605 посетителей онлайн
Новости
3 483 12

Администрация речных портов обратилась в прокуратуру по фактам приватизации гидротехнических объектов после журналистского расследования

Администрация речных портов обратилась в прокуратуру по фактам приватизации гидротехнических объектов после журналистского расследования

Государственное предприятие "Администрация речных портов" обратилось в прокуратуру Киева и Киевской области с просьбой открыть уголовное производство и привлечь виновных к ответственности по фактам из расследования программы "Схемы".

Как передает Цензор.НЕТ, копии соответствующих обращений предоставлены редакции Радио Свобода.

В своем материале журналисты установили, что многие гидротехнические сооружения (причалы и дамбы) вдоль Днепра в Киеве и области, занимающие сотни тысяч квадратных метров, бесплатно присвоил бизнесмен из орбиты экс-руководителя  полиции Киева Андрея Крищенко - среди прочего, это причал вдоль всей Оболонской набережной и имущественные права на целый Оболонский остров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Столичный юрист Бойко завладел причалами и островом на Днепре благодаря Нацполиции, - расследование. ВИДЕО

В журналистском расследовании также говорилось, что механизм присвоения дамб и причалов на Днепре стал возможным благодаря участию столичной полиции во времена руководства Крищенко и частных и государственных регистраторов.

Кроме прокуратуры, ГП "Администрация речных портов" обратилось к руководству Национальной полиции с просьбой провести служебное расследование, связанное с действиями сотрудников полиции Киева.

В своем обращении в правоохранительные органы, Администрация отмечает, "что все гидротехнические сооружения, построенные в советское время, принадлежащие государству и не могут находиться на законных основаниях в частной собственности".

Администрация речных портов также попросила полицию информировать на постоянной основе о каждом случае обращения физических или юридических лиц о найденных гидротехнических сооружениях (дамбах, причалах, набережных, доках т.д.). Также госпредприятие попросило сообщить о всех случаях, когда полиция уже предоставила такие объекты или права на них на хранение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Остров на Днепре, в районе Оболони, находится в коммунальной собственности и никому не передавался, - КГГА

23 сентября журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором установили, что имущественные права на сотни тысяч квадратных метров прибрежной зоны перешли в частные руки. Речь идет о причалах и дамбах, одна из которых занимает всю территорию Оболонского острова посреди Днепра.

Новым владельцем прав на сооружения стал малоизвестный киевский юрист-бизнесмен Константин Бойко. Ряд объектов прибрежной зоны Киева и области Бойко получил благодаря обращению к Национальной полиции, которой сообщил, что якобы нашел "потерянные имущественные права" на гидротехнические сооружения. Следователь Нацполиции письмом попросила Бойко взять 16 таких объектов на хранение. Использовав его, Бойко через регистраторов уже оформил часть из них в частную собственность и продал фирме "Украинское бюро речных портов", где он сам является совладельцем.

Расследование "Схем" выявило связи Константина Бойко с окружением экс-главы киевской полиции Андрея Крищенко, который возглавлял Главное управление Национальной полиции в городе Киеве в период присвоение имущественных прав на гидротехнические сооружения.

остров (26) расследование (3040) Крищенко Андрей (372)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Удивляет, как вообще такая схема стала возможна? Как можно по письму какого-то гавно-следователя передавать в собственность гидросооружения?.. Абсурд. Ну с Крищенко по чесноку надо разбираться ещё со времён его "обопствывания" и горловского периода "деятельности", а не в Киеве пригревать на тёплых местечках. Нет у нас мозгов, так и будем в гавне с такими милиционерами
показать весь комментарий
28.09.2021 17:20
+3
после освещения проблемы в СМИ,администрация портов срочно кинулась прикрывать жопу.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:30
+3
Я в шоке...!

Что значит. "нашёл потерянные имущественные права" !?

Ну тогда я "нашёл потерянные имущественные права" на государство Украина и на должность президента ! А чё - если одним можно, почему мне нельзя !?
показать весь комментарий
28.09.2021 17:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну и причем тут педалик?!
показать весь комментарий
28.09.2021 17:17 Ответить
Удивляет, как вообще такая схема стала возможна? Как можно по письму какого-то гавно-следователя передавать в собственность гидросооружения?.. Абсурд. Ну с Крищенко по чесноку надо разбираться ещё со времён его "обопствывания" и горловского периода "деятельности", а не в Киеве пригревать на тёплых местечках. Нет у нас мозгов, так и будем в гавне с такими милиционерами
показать весь комментарий
28.09.2021 17:20 Ответить
Там не собственность, а "права на них на хранение". Ну а зная, кто за этими "правами на хранение" стоит, бычтрее всего никто не решался поднимать этот вопрос.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:26 Ответить
Так и я о том, как чудесным образом "права на хранения" оказались собственностью?.. И кто крышевал и является реальным выгодоприобретателем "сделки", чувствуется профессиональная рука
показать весь комментарий
28.09.2021 17:30 Ответить
Таких тем валом, гос земля, гос предприятия, гос и коммунальная недвижимость. Ну тут видно ментовская тема, но наверное тут прокол в том, что крыша "протекла" и Крищенко сняли
.
показать весь комментарий
28.09.2021 18:00 Ответить
Вот и все, и нету Билла,
Жадность Билла погубила,
Он лежит на дне из ила,
В жизни мало, что успев.
Жадность хуже, чем холера,
Жадность губит флибустьера,
Повторяйте с нами, сэры,
Этой песенки припев.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:40 Ответить
после освещения проблемы в СМИ,администрация портов срочно кинулась прикрывать жопу.
показать весь комментарий
28.09.2021 17:30 Ответить
Я в шоке...!

Что значит. "нашёл потерянные имущественные права" !?

Ну тогда я "нашёл потерянные имущественные права" на государство Украина и на должность президента ! А чё - если одним можно, почему мне нельзя !?
показать весь комментарий
28.09.2021 17:34 Ответить
У нас шлюзы «первые» , которые не функционируют, брошены, всего один рубеж шор (затвор) , а по всей площади как по стенам и всему бетону растут поросли деревьев, поросли... деревья. И это тоже называется гидросооружения. Запущено.. смотреть , слезы наворачиваются... . Потом пи здиат что Авария и все Пропало..
показать весь комментарий
28.09.2021 18:06 Ответить
Просто ******.

Миллиарды выброшенных денег на контролирующие, надзорные, ментовско-прокурорско-сбушные и прочие мразотные продажные предательские органы - и все видят этот беспредел и молчат ...

Слов нет.

Не внешние враги, а коррупция уничтожила страну.
Именно Present Perfect (настоящее свершенное время).
показать весь комментарий
28.09.2021 19:51 Ответить
 
 