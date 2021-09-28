Администрация речных портов обратилась в прокуратуру по фактам приватизации гидротехнических объектов после журналистского расследования

Государственное предприятие "Администрация речных портов" обратилось в прокуратуру Киева и Киевской области с просьбой открыть уголовное производство и привлечь виновных к ответственности по фактам из расследования программы "Схемы".

Как передает Цензор.НЕТ, копии соответствующих обращений предоставлены редакции Радио Свобода.

В своем материале журналисты установили, что многие гидротехнические сооружения (причалы и дамбы) вдоль Днепра в Киеве и области, занимающие сотни тысяч квадратных метров, бесплатно присвоил бизнесмен из орбиты экс-руководителя полиции Киева Андрея Крищенко - среди прочего, это причал вдоль всей Оболонской набережной и имущественные права на целый Оболонский остров.

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В журналистском расследовании также говорилось, что механизм присвоения дамб и причалов на Днепре стал возможным благодаря участию столичной полиции во времена руководства Крищенко и частных и государственных регистраторов.

Кроме прокуратуры, ГП "Администрация речных портов" обратилось к руководству Национальной полиции с просьбой провести служебное расследование, связанное с действиями сотрудников полиции Киева.

В своем обращении в правоохранительные органы, Администрация отмечает, "что все гидротехнические сооружения, построенные в советское время, принадлежащие государству и не могут находиться на законных основаниях в частной собственности".

Администрация речных портов также попросила полицию информировать на постоянной основе о каждом случае обращения физических или юридических лиц о найденных гидротехнических сооружениях (дамбах, причалах, набережных, доках т.д.). Также госпредприятие попросило сообщить о всех случаях, когда полиция уже предоставила такие объекты или права на них на хранение.

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23 сентября журналисты "Схем" опубликовали расследование, в котором установили, что имущественные права на сотни тысяч квадратных метров прибрежной зоны перешли в частные руки. Речь идет о причалах и дамбах, одна из которых занимает всю территорию Оболонского острова посреди Днепра.

Новым владельцем прав на сооружения стал малоизвестный киевский юрист-бизнесмен Константин Бойко. Ряд объектов прибрежной зоны Киева и области Бойко получил благодаря обращению к Национальной полиции, которой сообщил, что якобы нашел "потерянные имущественные права" на гидротехнические сооружения. Следователь Нацполиции письмом попросила Бойко взять 16 таких объектов на хранение. Использовав его, Бойко через регистраторов уже оформил часть из них в частную собственность и продал фирме "Украинское бюро речных портов", где он сам является совладельцем.

Расследование "Схем" выявило связи Константина Бойко с окружением экс-главы киевской полиции Андрея Крищенко, который возглавлял Главное управление Национальной полиции в городе Киеве в период присвоение имущественных прав на гидротехнические сооружения.