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Новости
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"Евросолидарность" обратилась в правоохранительные органы из-за нарушения при голосовании за закон об олигархах

Фракция "Европейская солидарность" подала заявления в НАБУ, ГБР и Офис генерального прокурора о совершении уголовного преступления при голосовании за законопроект об олигархах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

"На прошлой неделе в стенах парламента был не просто грубо нарушен закон, а были совершены криминальные действия. Как вы знаете, это началось еще с заседания комитета, который рассматривал законопроект о так называемой "деолигархизации". Эти нарушения были продолжены и во время заседания", - пояснил лидер фракции Артур Герасимов.

В пресс-службе пояснили, что заявления касаются совершения преступления депутатами "Слуги народа" по статьям 351 и 364 Уголовного кодекса.

"Преступление, предусмотренное статьями Уголовного кодекса - препятствование деятельности народного депутата, превышение полномочий должностными лицами, в частности первым вице-спикером, представителем президента в парламенте. Демократия - это процедура. А закон - это обязательные правила поведения, которые принимаются парламентом по надлежащей процедуре. Были приняты нормы, которые противоречат друг другу. Это - следствие таких незаконных, преступных действий. Когда в спешке, фактически насилуя регламент и процедуру, было принято взаимно противоречивые решения и это также является частью этого преступления", - объясняет народный депутат Ростислав Павленко.

Владимир Вятрович отметил, что так называемый "закон об олигархах" имеет целью расширение полномочий президента и подконтрольного ему СНБО, а также давление на медиа.

Напомним, 23 сентября депутаты "Слуги народа" при поддержке групп "За Будущее" и "Доверие", близких к олигархам Игорю Коломойскому и Андрею Веревскому приняли проект закона во втором чтении.

Голосование вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.

Автор: 

олигарх (1026) Европейская Солидарность (1051) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+15
Шо таке регламент і процедура? Не чули, не знаємо. В Трускавці такому не вчили.
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28.09.2021 17:30
+13
Ти не підгорай, що не так в ЄС зробили?
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28.09.2021 17:32
+11
Що в цьому законі про деолігархізацію, окрім назви? Перше.
Друге і головне. Пліснява ,ЗНОВУ, перегнула через своє жирне коліно не один Закон, щоб протягти цей фуфел.
Третьє. Які проблеми? Хіба ще не настав кінець епохи бідності?
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28.09.2021 17:35
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Hon. Judge Dredd@Dredd_Directo https://mobile.twitter.com/Dredd_Director/status/1442848210909806615 39 мин



"Напад" на Шефіра, крім клоунади в ООН, стане ще й підставою для закручування гайок - по всій країні прокотиться хвиля обшуків, затримань та арештів.
Це не припущення: розповів начальник поліції, коли переконував мене санкціонувати кілька обшуків та взяття під варту.
Несемося...
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28.09.2021 17:27 Ответить
А этим всё закон об олигархах поперёк горла встал. В стране нечем больше заниматься, все проблемы в парламенте решили? На воре и шапка горит
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28.09.2021 17:27 Ответить
Правильнай дарогай идьош, таварисч!
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28.09.2021 17:31 Ответить
Ти не підгорай, що не так в ЄС зробили?
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28.09.2021 17:32 Ответить
Що в цьому законі про деолігархізацію, окрім назви? Перше.
Друге і головне. Пліснява ,ЗНОВУ, перегнула через своє жирне коліно не один Закон, щоб протягти цей фуфел.
Третьє. Які проблеми? Хіба ще не настав кінець епохи бідності?
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28.09.2021 17:35 Ответить
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28.09.2021 18:36 Ответить
Эти рожи хуже ***** ПУТЛЕРАСТОВИЧА , его пособники и почетатели
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28.09.2021 19:23 Ответить
Шо таке регламент і процедура? Не чули, не знаємо. В Трускавці такому не вчили.
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28.09.2021 17:30 Ответить
це коли по 20 разів голосують за одне питання?
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28.09.2021 21:22 Ответить
Объединяйтесь со всеми здравомыслящими! Давите зеУБЛЮДКОВ , мразей подрашистных , мегажлобов позорных ! Пролетят … ,как на местных выборах ! На одного наркомана-таракана найдётся крепкий тапок
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28.09.2021 17:38 Ответить
не понял. а что, разве это не потужная реформа мыролюбного реформиста?
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28.09.2021 17:41 Ответить
Обратил внимание на такой интересный момент: в темах про порошенко и "ес", зебилы и кацапы пишут одни и теже тезисы. Походу они одна и таже команда!
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28.09.2021 17:52 Ответить
Я конечно извиняюсь, но это что только теперь стало понятно? На что можно было надеяться голосуя за фигляра, который в саунах у олигархов шутейками гримасничал? Весь бизнес 95 квартала завязан на Россию. Все шутейки 95 квартала завязаны на одурачивании людей, высмеивании настоящих ценностей и продвижение низких человеческих качеств. Это типична преступная группировка с центром управления в кремле. Как можно этого не понимать? На что можно было надеяться? Я обычный житель, гражданин, не обладаю какой-то особой информацией, читаю обычные новости. Но мне сразу в 2019 году было видно что собой представляет все это шобло зеленое. Очень обидно, что живу в стране дураков, которые верят в чудо, даже если чудо в перьях.
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28.09.2021 18:04 Ответить
👏👏👏точнее , уважаемый Пётр не скажешь ! Меня поражает , почему например наш Юрий , Гео Лерос и другие патриоты поверили негодяям , много лет открыто насмехавшимся , издевавшимся над украинским народом и его ценностями
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28.09.2021 19:31 Ответить
Один интеллектуальный уровень.
У дураков мысли сходятся.
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28.09.2021 18:42 Ответить
Не вижу криминала. "ЕС" и Порошенко неразделимы.
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28.09.2021 20:37 Ответить
Процедуры для зелени это услуги в Трускавецком санатории, не более.
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28.09.2021 17:53 Ответить
Схоже на тролінг правоохоронців, які навіть не можуть встановити чи був за кермом автомобіля нардеп на момент ДТП.
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28.09.2021 18:13 Ответить
нет. Я не юрист, но помоему эти заявления будут иметь последствия для Стефанчука и других "слуг" -нарушителей законов, даже после того как они перестанут быть депутатами.... Спустя годы....
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28.09.2021 18:31 Ответить
Петро Алексеевич зашевелился. Что-то чувствует спинным мозгом
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28.09.2021 18:48 Ответить
Угу,ему даже не пришлось сворачивать закончик в трубочку,чтоб засунуть ее зекрысе в одно место -зесрань сама все помножила на ноль)с почином,зебил
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28.09.2021 19:49 Ответить
Шапка загорелась
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28.09.2021 19:53 Ответить
А шо с вагнеровцами?
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28.09.2021 20:12 Ответить
Захищають свого олігарха Порошенка!
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28.09.2021 20:12 Ответить
Все на защиту олигархов! 200тыс. га - не богатство! Не больше 2 телекаталов в одни руки! Ахметов- наше будущее!
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28.09.2021 20:33 Ответить
Людям глубоко насрать на все их "законы", что они там себе САМИ написали "с потолка" языком ушлых юристов-лжецов и крючкотворцев. Когда переполнится чаша терпения и прольется весь гнев на их головы, то будет уже все равно по какому закону их "незаконно" повесили, прирезали или порвали на куски!
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28.09.2021 21:13 Ответить
Тобто поставити раком Конституцію і парламент, назначаючи кумпрокурора , це було нормально. І ставити на голосування 27 раз одне і теж.
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28.09.2021 21:23 Ответить
Та то таке ! Секта святого Петра йому такі невеличкі відступи від процедури вибачили відразу . А голосування про особливий статус Даунбасу - то взагалі була пісня а-ля БПП та бувших ригів - навіть більшість народофронтівців за це вперший раз не голосувал
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28.09.2021 23:04 Ответить
 
 