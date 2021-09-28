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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток ранены двое воинов, 7 нарушений режима "тишины". Наемники РФ сбрасывали ВОГ-17 с беспилотников в районе Лебединского и Широкино, - ООС

С начала суток ранены двое воинов, 7 нарушений режима

С начала текущих суток, 28 сентября, российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня, 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что в направлении Крымского вооруженные формирования дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Вблизи Павлополя оккупанты задействовали станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Дважды под обстрел попали наши позиции вблизи Каменки. Первый обстрел враг совершил из станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм. Кроме этого, в Донецкой области зафиксировано применение двух вражеских беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино", - заявляют в штабе.

Также отмечается, что в результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное.

"На вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы", - уточнили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток войска РФ трижды нарушили перемирие: двое украинских воинов ранены, - штаб ООС

Автор: 

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Гавнокомандующий откроет хоть раз рот по этим каждодневным поводам? Или оно гавкает и шевелится только когда его квартальных кумовьев обижают?
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28.09.2021 17:35 Ответить
Нє-а. Атопутіннападьоть.
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28.09.2021 17:36 Ответить
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28.09.2021 17:48 Ответить
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28.09.2021 18:07 Ответить
От тільки нащо такого цінного агента світити?
Хай щастить герою!
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28.09.2021 18:13 Ответить
Невже не можна хоч один раз шмальнути так,щоб друзки до неба летіли?
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28.09.2021 19:16 Ответить
Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!
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28.09.2021 19:28 Ответить
 
 