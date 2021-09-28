До конца 2022 года откроется 10 тысяч спортивных площадок, - Офис президента

Реализация проекта "Активные парки - локации здоровой Украины", предусматривающая установку спортивных площадок в дворах производится в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Здоровая Украина".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

В частности, проект предусматривает создание в украинских городах пространств "активный парк" и "спортивная площадка". Около 100 "активных парков" уже открыты в разных уголках Украины, а до конца года появится еще около 600 активных локаций.

"Каждый "активный парк" оснащен QR-кодами, благодаря которым посетитель имеет возможность провести тренировку любой сложности, выбрав собственного тренера среди звезд эстрады, кинематографа, профессиональных спортсменов, или провести тренировку с президентом Украины. Также в рамках проекта начинается установка спортивных площадок, которые будут практически в каждом дворе - предполагается строительство 10 тыс. таких объектов до конца 2022 года", - говорится в сообщении.

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"Эта программа президента ориентирована на все возрастные категории и группы населения. Мы хотим, чтобы как можно больше наших граждан были привлечены к регулярным занятиям спортом. Чтобы укреплялось здоровья украинцев и снижались показатели заболеваний, возникающих из-за недостаточной физической активности. Чтобы улучшались качество и продолжительность жизни наших людей", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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