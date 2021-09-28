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До конца 2022 года откроется 10 тысяч спортивных площадок, - Офис президента

До конца 2022 года откроется 10 тысяч спортивных площадок, - Офис президента

Реализация проекта "Активные парки - локации здоровой Украины", предусматривающая установку спортивных площадок в дворах производится в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Здоровая Украина".

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

В частности, проект предусматривает создание в украинских городах пространств "активный парк" и "спортивная площадка". Около 100 "активных парков" уже открыты в разных уголках Украины, а до конца года появится еще около 600 активных локаций.

"Каждый "активный парк" оснащен QR-кодами, благодаря которым посетитель имеет возможность провести тренировку любой сложности, выбрав собственного тренера среди звезд эстрады, кинематографа, профессиональных спортсменов, или провести тренировку с президентом Украины. Также в рамках проекта начинается установка спортивных площадок, которые будут практически в каждом дворе - предполагается строительство 10 тыс. таких объектов до конца 2022 года", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года в Украине будут работать 600 "Активных парков" по программе Зеленского "Здоровая Украина", - Гутцайт

"Эта программа президента ориентирована на все возрастные категории и группы населения. Мы хотим, чтобы как можно больше наших граждан были привлечены к регулярным занятиям спортом. Чтобы укреплялось здоровья украинцев и снижались показатели заболеваний, возникающих из-за недостаточной физической активности. Чтобы улучшались качество и продолжительность жизни наших людей", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На развитие спорта в бюджете-2022 предусмотрено 11,3 млрд гривен

спорт (2426) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+13
Мільярд дерев вже посадив. Тепер взявся за спорт.
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28.09.2021 18:00
+11
Лучше б закрыли до конца года зекоМанду - толку было бы больше для страны
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28.09.2021 17:54
+9
Та погасіть хоч заборгованість перед військовими, "будівельники" мля!
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28.09.2021 18:04
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Правила форума Совет форумчан
Треба тільки дерева вирубати.
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28.09.2021 17:50 Ответить
уже ж открывали на прошлой неделе 10 000 площадок... шо, опять?
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28.09.2021 17:52 Ответить
то неправільні
забули прикрутити бронзову табличку
"Споруджено Великим Будівничим ЗЕлею"
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28.09.2021 19:02 Ответить
маленкький гигант Великого будівництва
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28.09.2021 19:03 Ответить
Лучше б закрыли до конца года зекоМанду - толку было бы больше для страны
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28.09.2021 17:54 Ответить
Мільярд дерев вже посадив. Тепер взявся за спорт.
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28.09.2021 18:00 Ответить
вчера по радио слышал новость что во всей Англии решили посадить 3 ЛЯМА деревьев за 50 лямов фунтов. Интересно сколько коротышка нелох планировал скрысить с ЛЯРДА деревьев?
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28.09.2021 19:34 Ответить
300 тысяч одних курьеров и суп в кастрюльке прямо из Парижу!
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28.09.2021 18:01 Ответить
Видовище кремлівського лялькового балагана триває !!! На манежі ті самі "новие лица" !!!)))
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28.09.2021 18:03 Ответить
Та погасіть хоч заборгованість перед військовими, "будівельники" мля!
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28.09.2021 18:04 Ответить
Так в 2022 году на вирус уже пох?
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28.09.2021 18:09 Ответить
Лавочки возле дома - пенсионерам! Молодежи - спортплощадки! Да будет так!
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28.09.2021 18:09 Ответить
Землю-селянам ,шахти-шахтарям ,а льотчикам -небо !!!!)))
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28.09.2021 18:16 Ответить
мразота зеЛеная лживый мародерина!
как уже за№$л
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28.09.2021 18:21 Ответить
На них потомки зедэбилов будут пить пиво и размножаться.
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28.09.2021 18:31 Ответить
Сколько вооружений будет закуплено для воюющей армии? И украинского производства.
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28.09.2021 18:35 Ответить
кто больше ?
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28.09.2021 18:36 Ответить
какое отношение эти чмошники имеют к городской инфраструктуре со своими площадками? это местное самоуправление.
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28.09.2021 18:38 Ответить
Ну да, будет на что бабло списывать, в свои бездонные карманы...
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28.09.2021 18:41 Ответить
ага, как же, верим, и еще по периметру их обсадят миллиардом деревьев. данную "божью росу" надо понимать так, что до конца 2022 ЗЕ-мафия "попилит" еще и деньги выделенные для "10 тысяч спортивных площадок". ЗЕ-власть жуликов и воров.
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28.09.2021 18:42 Ответить
чим би говнокомандувач не тішилось аби не какало.. понавибирали..
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28.09.2021 18:43 Ответить
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28.09.2021 19:07 Ответить
Скільки вже мільйярдів дерев посаджено???
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28.09.2021 19:24 Ответить
А прогноз хотя бы есть сколько зимой закроется школ из-за отсутствия отопления?
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28.09.2021 20:06 Ответить
Это будет просто: налепить на всех спортивных площадках, которые строятся за счет городских и местных советов свою наклейку и дело в шляпе.
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28.09.2021 20:33 Ответить
Однажды бывал в столице и поразился - в одном дворе спального района 5 стадионов. ПЯТЬ, Карл! Пять дорогих всегда пустых здоровенных стадиона. А кто то в это же время из последних средств покупает хлеб и берет кредит на выплату комуналки.
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24.12.2021 01:28 Ответить
 
 