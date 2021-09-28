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В здании ГФС ввели жесткий пропускной режим: сотрудники не могут попасть на режимный объект

В здании ГФС ввели жесткий пропускной режим: сотрудники не могут попасть на режимный объект

Здание ГФС охраняет фирма "Шериф". Входы и выходы в здание перекрыты, установлен жесткий пропускной режим.

Об этом сообщает Telegram-канал "Черный мытарь", информирует Цензор.НЕТ.

По данным канала, министр экономики Алексей Любченко якобы отдал распоряжение и.о. главы Государственной налоговой службы Евгению Олейникову заблокировать вход в Государственную фискальную службу налоговым милиционерам.

Для этих целей, Олейников, по информации телеграм-канала, нанял частную охранную фирму "Шериф", которая "перекрыла все входы-выходы и устроила жесткий пропускной режим".

"В результате, второй день сотрудники ГФС при исполнении своих служебных обязанностей не могут попасть на режимный объект", - добавили в телеграм-канале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Теневую экономику Украины планируют сократить до 25% за три года, – министр Любченко

Автор: 

налоговая милиция (1849) Мельник Вадим (72) Любченко Алексей (80) Олейников Евгений (10)


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Топ комментарии
+19
Частники охраняют налоговую от налоговых же милиционеров?.. Это шутка юмора или как?
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28.09.2021 17:59
+13
Это КВАРТАЛ-95!!!
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28.09.2021 18:14
+9
А этой частной охранной фирме это чучело со своего кармана платит...или из наших налогов??
Если с налогов...то на основании чего оно без тендера чего то там нанимало?? А если со своих...то откуда деньги Зин???
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28.09.2021 18:19
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Улей запечатали, пчёлы в панике))
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28.09.2021 17:58 Ответить
учитывая что с каждой копейки такая пчела имеет гривну в свой карман... естессна
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28.09.2021 18:57 Ответить
Частники охраняют налоговую от налоговых же милиционеров?.. Это шутка юмора или как?
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28.09.2021 17:59 Ответить
Это КВАРТАЛ-95!!!
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28.09.2021 18:14 Ответить
Ну да, а когда министр Цушко вместе с Беркутом выламывал двери в Генпрокуратуре, тогда какой квартал был?
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28.09.2021 18:19 Ответить
А чому виламував? Чому не міг просто зайти?
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28.09.2021 18:31 Ответить
Это шо...Вот когда президентом Украины стал Кловун из квартала95 - от это было дело!
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28.09.2021 18:31 Ответить
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28.09.2021 18:48 Ответить
Да. Это такой прикол от Осла. По хайпу.
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28.09.2021 18:17 Ответить
пробзділось ВСЕ у Даньскім королівстві !
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28.09.2021 18:22 Ответить
Ожидают визита Шефира. Лестницу перед входом уже помыли. Охранника Шефира с простреленной ногой принесут после взрыва первой хлопушки в соседнем дворе.
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28.09.2021 17:59 Ответить
Скручивают 19 гривен
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28.09.2021 18:00 Ответить
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28.09.2021 18:04 Ответить
"Слугам народу" розсилають повідомлення з дрес-кодом для вечірки на честь закриття з'їзду в Трускавці.
"Просимо вас звернути увагу на бажаний дрес-код для гала-концерту, який відбудеться 02.10.2021 о 21:30. Cocktail/Сocktail Attire. Чоловіки можуть замінити фрак або смокінг вже на класичний чорний, або максимально темний костюм разом з краваткою або без неї, також зовнішній вигляд доповнять чорні класичні туфлі. Жінкам ідеально підійдуть коктейльні сукні до колін або навіть трохи вище коліна, а також можна надіти брючний костюм або топ зі спідницею. На ноги - туфлі на високій шпильці або босоніжки", - йдеться в повідомленні.

Також глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що буде діджеєм на цьому заході. Він уже зіграв кілька сетів за пультом на з'їзді молодіжного крила СН у Скадовську.
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28.09.2021 18:06 Ответить
Ех, золота епоха богемної тусовки слуг зубожілого недонаріду... Бали... Красавіци, лакєі, юнкера...
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28.09.2021 18:14 Ответить
это не "стеб"?
особенно про Коктейльные понравилось - это что такое то?
ну а если Человек-Хламидия диджеем, то понятно шо шабаш клоунов будет.
какие же они убогие то((( в смысле тупые.
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28.09.2021 18:20 Ответить
Бал Сатаны, пля....
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28.09.2021 18:53 Ответить
Что. Здесь. Лять. Происходит?!
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28.09.2021 18:11 Ответить
🤫Тс-сс, тихенько! Їх роблять разом!
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28.09.2021 18:16 Ответить
разом їх багато!їх не подолати
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28.09.2021 18:23 Ответить
может выборы на носу?
https://www.youtube.com/watch?v=PDXEsmJL1ns
Голосуем за Лупана. гггг.
шерифы защищают шиферов. прямо вот реально круто. мерзкие клоуны. Елдак обосрался там шоле? Мерседес надо купить еще один, бронированный. ничего не говорю, но выстрел к РПГ есть такой, кумулятивный. опять же - ничего не говорю и не советую и т.д.
но все поняли.
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28.09.2021 18:17 Ответить
Навіщо РПГ? Ще не всі КАМАЗи відправились на металобрухт...
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28.09.2021 18:20 Ответить
Їхала хфура, їхала
Була вона червоная
Край шляху ЗЕля стояла....

виконується Лисим у мінорі, можна із голосінням та тужливим завиванням
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28.09.2021 18:28 Ответить
І обовязково хор Веревки.
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28.09.2021 18:34 Ответить
ви мали на увазі "Співоче поле ім. Намиленої Мотузки" на Майдані ?
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28.09.2021 18:49 Ответить
та мало хто знайдеться шоб підставитись так.
просто тупо смішно шо висрали - типу одиночними бл.. по машині шо рухалась під 100км/г., хтось здійснив 18-20 прицільних пострілів.... я б йому дав торт Рошен, ой, медаль тобто
то блін - просто якшо ви чи я був в школі і їздив стріляти, то ясно шо знаєш шо 20 одноразовими - нуяк не покладеш там як на фотці машини - котра бл... рухалась на швидкості блін!!!
це ж маячня просто. ну сказали б шо типу зупинилось авто, а потім вже стріляли, але нє - дебіли звіздять шо то на ходу стільки куль покладено бл... так кучмо, шоб здохла Кучма. покладено в силует сидіння.... та просто сто трильйоній разів - не буде такого прицілу ні у кого.
шоб стріляти 20 одиночними - то відстань треба 200-300 метрів. і хер потрапиш так влучно. і клоуни пишуть шо типу так, замах.
я х.з., в Лещенка там якийсь Кір, говорить шо типу так, замах був. ну але ****, ну як ти покладеш 20 куль по машині шо їде блін під 120??

де ти маєш стояти шоб обстріл праізвєстІ? за 300 метрів хіба - ну і який чорт прицільно потрапить в таку ціль 20 разів? маячня.
ми на ДПЮ стріляли лежачи - тільки один потрапив в мішень, мій корєш. там по 4 одиночні і пара черг. хєр хто потрапив в мішень, три класи було, ну, пацани то.
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28.09.2021 18:55 Ответить
А этой частной охранной фирме это чучело со своего кармана платит...или из наших налогов??
Если с налогов...то на основании чего оно без тендера чего то там нанимало?? А если со своих...то откуда деньги Зин???
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28.09.2021 18:19 Ответить
В пандемию можно без тендера.
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28.09.2021 18:35 Ответить
Там так крадуть, так крадуть. А це є велика таємниця!
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28.09.2021 18:55 Ответить
Это не та охранная фирмочка "шериф", которая мертвечуковская?
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29.09.2021 00:06 Ответить
К удивлению Вовочки, оказалось, что руководить государством и стукать писюном по пианино - это не одно и то же.
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29.09.2021 08:24 Ответить
 
 