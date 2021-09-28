В здании ГФС ввели жесткий пропускной режим: сотрудники не могут попасть на режимный объект

Здание ГФС охраняет фирма "Шериф". Входы и выходы в здание перекрыты, установлен жесткий пропускной режим.

Об этом сообщает Telegram-канал "Черный мытарь", информирует Цензор.НЕТ.

По данным канала, министр экономики Алексей Любченко якобы отдал распоряжение и.о. главы Государственной налоговой службы Евгению Олейникову заблокировать вход в Государственную фискальную службу налоговым милиционерам.

Для этих целей, Олейников, по информации телеграм-канала, нанял частную охранную фирму "Шериф", которая "перекрыла все входы-выходы и устроила жесткий пропускной режим".

"В результате, второй день сотрудники ГФС при исполнении своих служебных обязанностей не могут попасть на режимный объект", - добавили в телеграм-канале.

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