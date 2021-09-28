В здании ГФС ввели жесткий пропускной режим: сотрудники не могут попасть на режимный объект
Здание ГФС охраняет фирма "Шериф". Входы и выходы в здание перекрыты, установлен жесткий пропускной режим.
Об этом сообщает Telegram-канал "Черный мытарь", информирует Цензор.НЕТ.
По данным канала, министр экономики Алексей Любченко якобы отдал распоряжение и.о. главы Государственной налоговой службы Евгению Олейникову заблокировать вход в Государственную фискальную службу налоговым милиционерам.
Для этих целей, Олейников, по информации телеграм-канала, нанял частную охранную фирму "Шериф", которая "перекрыла все входы-выходы и устроила жесткий пропускной режим".
"В результате, второй день сотрудники ГФС при исполнении своих служебных обязанностей не могут попасть на режимный объект", - добавили в телеграм-канале.
Топ комментарии
+19 дмитрий иванов #379098
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+13 Small Jerboa
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+9 Привет
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"Просимо вас звернути увагу на бажаний дрес-код для гала-концерту, який відбудеться 02.10.2021 о 21:30. Cocktail/Сocktail Attire. Чоловіки можуть замінити фрак або смокінг вже на класичний чорний, або максимально темний костюм разом з краваткою або без неї, також зовнішній вигляд доповнять чорні класичні туфлі. Жінкам ідеально підійдуть коктейльні сукні до колін або навіть трохи вище коліна, а також можна надіти брючний костюм або топ зі спідницею. На ноги - туфлі на високій шпильці або босоніжки", - йдеться в повідомленні.
Також глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що буде діджеєм на цьому заході. Він уже зіграв кілька сетів за пультом на з'їзді молодіжного крила СН у Скадовську.
особенно про Коктейльные понравилось - это что такое то?
ну а если Человек-Хламидия диджеем, то понятно шо шабаш клоунов будет.
какие же они убогие то((( в смысле тупые.
https://www.youtube.com/watch?v=PDXEsmJL1ns
Голосуем за Лупана. гггг.
шерифы защищают шиферов. прямо вот реально круто. мерзкие клоуны. Елдак обосрался там шоле? Мерседес надо купить еще один, бронированный. ничего не говорю, но выстрел к РПГ есть такой, кумулятивный. опять же - ничего не говорю и не советую и т.д.
но все поняли.
Була вона червоная
Край шляху ЗЕля стояла....
виконується Лисим у мінорі, можна із голосінням та тужливим завиванням
просто тупо смішно шо висрали - типу одиночними бл.. по машині шо рухалась під 100км/г., хтось здійснив 18-20 прицільних пострілів.... я б йому дав торт Рошен, ой, медаль тобто
то блін - просто якшо ви чи я був в школі і їздив стріляти, то ясно шо знаєш шо 20 одноразовими - нуяк не покладеш там як на фотці машини - котра бл... рухалась на швидкості блін!!!
це ж маячня просто. ну сказали б шо типу зупинилось авто, а потім вже стріляли, але нє - дебіли звіздять шо то на ходу стільки куль покладено бл... так кучмо, шоб здохла Кучма. покладено в силует сидіння.... та просто сто трильйоній разів - не буде такого прицілу ні у кого.
шоб стріляти 20 одиночними - то відстань треба 200-300 метрів. і хер потрапиш так влучно. і клоуни пишуть шо типу так, замах.
я х.з., в Лещенка там якийсь Кір, говорить шо типу так, замах був. ну але ****, ну як ти покладеш 20 куль по машині шо їде блін під 120??
де ти маєш стояти шоб обстріл праізвєстІ? за 300 метрів хіба - ну і який чорт прицільно потрапить в таку ціль 20 разів? маячня.
ми на ДПЮ стріляли лежачи - тільки один потрапив в мішень, мій корєш. там по 4 одиночні і пара черг. хєр хто потрапив в мішень, три класи було, ну, пацани то.
Если с налогов...то на основании чего оно без тендера чего то там нанимало?? А если со своих...то откуда деньги Зин???